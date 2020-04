Kolínský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kolínských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Tentokrát jsme vyzpovídali Lukáše Kmocha.

Lukáš Kmoch tráví volný čas nejraději s dětmi – šestiletým Jiříkem a čtyřletou Karolínkou. | Foto: Iva Kmochová

Lukáš Kmoch (38 let). Ve fotbalových kruzích ho zná téměř každý. Fotbal hraje od šesti let, největší část kariéry odehrál v Kolíně a také v Polepech, nyní hájí barvy Třech Dvorů. Od nové sezony by se měl přesunout do Štítar, kde svoji bohatou kariéru začínal a kde by ji také chtěl zakončit.