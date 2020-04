Jan Carda (26 let). Bydlí v Praze Stodůlkách, ale fotbal hraje za Český Brod. Tomuto sportu se věnuje od pěti let. Jako malý začínal v Červeném Kostelci, kde vyrůstal. V mládežnických kategoriích se přes Náchod a Chomutov dostal do AC Sparta Praha, kde strávil dvě sezóny a poté se ve 14 letech stěhoval do FK Viktoria Žižkov. Povedlo se mu v 18 letech propracovat do A mužstva, kde strávil dvě sezony. Neprosadil se však a následovala výzva v podobě záchrany Českého Brodu v divizní soutěži. To se mužstvu z Kutilky díky kvalitnímu kádru, partě, zázemí i trenérovi podařilo. Od té doby zde zůstal. Karanténu tráví ve svém panelovém bytě společně se svým psem.

Omezila vám karanténa hodně sportovní život?

Sportovní život nám všem omezila dost podstatně. Ze dne na den jsme nemohli na hřiště a nikdo nevěděl, co bude následovat. Stalo se to nejhorší a naše sezona byla anulována. Po šestnácti kolech a šestibodovém náskoku na čele tabulky to člověka hodně zamrzí.

Prozraďte, jak se udržujete v kondici?

Díky tomu, že si už člověk může jít zaběhat, nebo zacvičit do parku nebo lesa, je to lepší. Snažíme se to s pár kamarády využít a chodíme se proběhnout a udržet se v nějaké kondici. Ať už to jsou delší tratě v lese, nebo kratší sprinty do kopečků. Prokládáme to cvičením na venkovních hřištích.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Pokud má člověk doma rotoped, tak určitě ten. Popřípadě s cvičící gumou se dá dělat spousta dobrých cviků. Využívám i ABS workout, který se dá najít na youtube a nic jiného k tomu nepotřebujete.

Co vás karanténa naučila?

Jakoby se nám zastavil čas. Určitě je ho teď spousta na to, co člověk normálně nezvládá. Ať už je to častější uklízení doma, vaření anebo delší procházky s pejskem. Člověk si více váží drobností, které dříve vůbec nevnímal

Roušku jste si ušil vlastní, nebo ji dostal?

Roušku jsem si šít nemusel. To by asi moc dobře nedopadlo (směje se). V práci jsem dostal respirátor a nějaké roušky, protože kontakt s lidmi jsem nadále měl.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Určitě asi na setkání s kamarády a kluky z kabiny. Až se život vrátí do normálních kolejí. Budeme si moci sednout s přáteli na kafe, popovídat si bez roušek, jít si zaplavat, do posilovny, nebo navštívit své starší příbuzné, za kterými teď bohužel nemůžeme.