Nejlepším možným způsobem se rehabilitovali za porážku se Sokolčí. Fotbalisté Velimi (krajský přebor) v posledním přípravném utkání porazili na vlastním hřišti Poříčany (divize) 2:1.

Z přípravného fotbalového utkání Velim - Poříčany (2:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Na to, že oba týmy hrály poprvé na trávě a před tím pršelo, bylo to docela kvalitní utkání. My jsme sice vyhráli, ale měli jsme i štěstí. Soupeř měl několik šancí. Na druhou stranu i my jsme mohli přidat další góly. Třeba Jícha měl dvě tutovky,“ řekl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.