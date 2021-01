„Byl jsem osloven zástupcem Fotbalové evoluce, zda bych se nepodílel na fotbalové změně na Kolínsku, protože znám zdejší fotbalové prostředí. Rozhodnutí bylo v podstatě ihned, ale několik obav jsem měl,“ řekl Michal Škopek.

Proč jste se rozhodl kandidovat až nyní? Proč ne dřív?

Dosáhl jsem věku 50 let a v klubu Sokola Býchory, kde jsem doposud působil v pozici hrajícího trenéra ještě stále v krajské soutěži, jsem oznámil ukončení hráčské a trenérské činnosti.

Co přesně je podle vás špatně v okresním fotbale?

Víte, většinu fotbalového života v kategorii dospělých jsem strávil v krajských soutěžích, a to jako hráč nebo trenér. Zde je největší problematika, a to považuji za tragédii fotbalu, ovlivňování zápasů ze strany rozhodčích. V rámci okresu se tady tak nějak všichni známe. Bohužel i zde k takovým věcem docházelo. Naposledy například, když tým Jevan měl ambice k postupu do krajské soutěže. Kdo tam měl možnost hrát z týmů okresního přeboru, tak ví, o čem zde hovořím. To byla věc, kterou jsem vnímal jako velmi špatnou. Dále jsem vnímal problematiku financí na chod běžného fungování klubu – na praní dresů, posekání trávy, koupě nových míčů atd. To ví jen ten, kdo ve fotbale funguje a kdo ho dělá. Dnešní vedení OFS je z řad rozhodčích a delegátů, a ti tuto problematiku neřeší. A v neposlední řadě ubývání mladých hráčů, kteří nepřichází a nedoplňují své týmy z řad mládežnických týmů.

Jak dané věci chcete změnit?

Ve všech těchto směrech se dá pracovat na zlepšení a dá se říci, že se tak děje (např. Národní agentura sportu a její dotace do sportu), bohužel víme, že kluby jsou nedostatečně informovány o všech možnostech získávání takových dotací např. na údržbu areálu, opravy kabin apod. Chybí pro ně jednoduchý manuál, jak mají postupovat. Zmínil jsem jen jednu záležitost, ale těch okruhů pro změnu je víc – zmiňovaná práce s mládeží, nábory mladých a nových rozhodčích.

Jak podle vás funguje místní OFS?

Navenek celkem dobře. Její problematikou jsem se blíže začal zabývat až právě po impulsu fotbalové evoluce a přicházet na chyby a nedostatky. Do té doby to vnímám jako všichni, že umí zajistit fungování soutěžního ročníku, ale přece jen dnes vím, že okolní okresy jako Kutná Hora nebo Nymburk fungují lépe.

Kterými lidmi se chcete obklopit? Máte už nyní tipy na své spolupracovníky?

To byla věc, které jsem se obával, že lidi kolem fotbalu se sice připojí ke kritice současného fungování, budou chtít změnu, ale nikdo se nebude chtít zapojit aktivně. Vyzvali jsme zástupce klubů, aby se sami do takové změny zapojili a mohli své případné problémy řešit mnohem efektivněji. Zde jsem byl velmi mile překvapen, kolik skvělých lidí se do funkcí, jak do výkonného výboru nebo do komisí, okamžitě přihlásilo. Obecně mohu konstatovat, že teď by si fotbal dělali zástupci klubů sami, do teď to dělali a ovlivňovali právě rozhodčí, a to nejen na okrese. Kolegové jsou napříč celým okresem a mají zkušenosti jak s hráčskou činností, tak funkcionařením nebo trénováním. Ideální stav.

Prozraďte tři věci, které budete chtít změnit jako první…

Ty věci se musí měnit v souvislostech a celkově pospolu. Něco jsem tady již zmínil, ale výsledek by měl být takový, že všichni, od posledního fanouška přes hráče až po rozhodčího, by měli mít dobrý pocit, že se zúčastnili tak skvělé hry, jako je fotbal, a že jsou všichni její součástí. Samozřejmě nás, kteří jdeme do povinností ohledně OFS, tak nás čeká práce se seznámením se s úřadem a některých činností kolem, které budou pro některé kolegy nové, ale věřím, že to vzájemně zvládneme. Bude to kolektivní spolupráce a kolektivní úspěch.

Hodně se mluví o ovlivňování rozhodčích. Jakým způsobem byste chtěl bojovat proti tomuto nešvaru?

Peníze, zkažený charakter, nízká morálka, nulová etika a pocit moci. Tyto vlastnosti dnes má mnoho rozhodčích, přitom to jsou často lidi v exekucích, sotva vyučení apod. Bohužel musím konstatovat, že si je takto vychovaly často kluby samy s jejich ambiciózními mecenáši. Na našem okrese, ale až na výjimky, takové chování často nevidíme, zde narážíme spíše na chyby, které rozhodčí z různých důvodů dělají. Pokud chceme kvalitní rozhodčí, musí mít připraveny podmínky, které se však nesmí narušovat. Nikdo!!! Rozhodčí by měl na hřišti být jako zástupce hry, který dohlíží na dodržování pravidel, které reguluje. Nic víc.

Podle IS jste členem Býchor. Nebudete v případě zvolení ve střetu zájmu?

Bylo by lepší, kdybych byl rozhodčí nebo nerozuměl tomu, jaké fotbal věci potřebuje?

Jste připraven v případě zvolení do funkce předsedy ukončit klubové členství?

Ne, fotbal i jako „funkcionář svazu“ budu dále hrát, nyní za Sokol Býchory B. Vůbec nerozumím tomu, co by mělo tuto skutečnost narušovat nebo ovlivňovat?

Co vám problesklo hlavou, když jste se poprvé dozvěděl o Berbrově zatčení? Vy jste patřil do tábora kritiků způsobu, jakým fotbal dělal.

Že se hnou ledy, že se začne odkrývat pravá tvář fotbalového zákulisí.

Dá se predikovat, jak celá kauza může dopadnout? V kauze Pelty zatím rozsudek nepadl, je Berbrův případ závažnější?

Soudy jsou přetíženy a tím pádem se vše vleče. To není dobře, musíme však doufat, že policie a státní zástupci neudělají chybu, resp. vše budou mít procesně v pořádku, aby se pan Berbr a spol. k soudu vůbec dostali.

Chobotnice Romana Berbra měla chapadla zřejmě všude. Myslíte si, že obviněný měl vliv i na dění na Kolínsku?

To si nemyslím. Na Kolínsku ne, ale v kraji ano.

V minulých týdnech několik fotbalových osobností představilo projekt Fotbalové evoluce, kde radí a informují, jak správně řídit fotbal. A že vše začíná odspodu. Fotbal není jen o předsedovi FAČR, ale hlavně o lidech v okresech a krajích. Co na projekt říkáte? Jaký z toho všeho máte dojem?

Mám z toho dobrý dojem, ale vždy je to o lidech. Je to jako v práci, když máte perfektní kolektiv lidí, tak se vám pracuje dobře. Když jsou tam blbci, tak to nestojí za nic.

S čím půjdete do voleb? Co je potřeba změnit nebo zlepšit?

Máme již připraven program, který jsme mezi fotbalové činovníky již zveřejnili, stejně tak jako naše jména. Současné vedení však nikoli. Nevíme, co by chtěli dělat jinak, navíc když je spojuje špatná pověst a lidi.

Máte volební program, kterým byste oslovil ty, kteří by váhali s volbou předsedy?

Ano, máme. Věřím, že se tento program postupně dostává mezi všechny lidi ve fotbale našeho okresu, navíc s nabídkou přidáním nápadu od kohokoli.

Funkce v OFS jistě ubere i čas z osobního života. Jste připraven část svého života obětovat řízení fotbalu?Jak jsem již zmínil, ukončil jsem činnost trenéra, která zabere čas. Musíte být vždy na tréninku, na zápase, řešit náplň tréninku a hráče, zda přijdou atd. To mi nyní odpadlo, tak nevidím problém. Navíc mám vedle sebe tým kolegů, kteří mají nadšení ke zlepšení fotbalu.

Vizitka

Věk: 50 let

Stav: přítelkyně Zuzana

Zaměstnání: středoškolský učitel – bezpečnostně právní studia

Záliby: fotbal, futsal, námořní jachting a rekreačně všechny další odvětví sportu

Oblíbené jídlo: všechno sladké

Oblíbené pití: pivo, fresh juice

Oblíbený film: obecně české filmy pro pamětníky (Škola otců, Nebe a dudy)

Oblíbená hudba: hardrock (Accept, WASP apod.)

Fotbalová hráčská kariéra: Olympia Cerhenice, FC Velim, FK Libodřice, TJ Kouřim, Sokol Sokoleč, Viktoria Radim, Sokol Býchory + 11 let v kádru reprezentace Policie ČR

Trenérská kariéra: Olympia Cerhenice, FK Libodřice, TJ Kouřim, Sokol Sokoleč, Viktoria Radim, Sokol Býchory

Futsalová kariéra: hráč Deportiva Kolín, hráč, trenér a předseda sportovního klubu SKP Kolín