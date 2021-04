/FOTOGALERIE/ Zajímavou dohru bude mít podle informací Kolínského deníku Valná hromada Okresního fotbalového svazu Kolín, na níž bylo ve čtvrtek 8. dubna zvoleno nové vedení místních fotbalistů. Šest klubů totiž nebylo vůbec připuštěno do sálu, což se podle Fotbalové evoluce stalo v rozporu s platnými řády. Situace je proto v řešení, údajně až na nejvyšších místech FAČR.

Na valné hromadě v Kolíně se sešlo 49 zástupců klubů. Sedm jich nedorazilo, šest jich nebylo vpuštěno. | Foto: Zdeněk Hejduk

Kolínský deník se v tuto chvíli nebude pouštět do rozboru důvodů, proč byli zástupci Cerhenic, Krakovan, Radovesnic II, Třech Dvorů, Zásmuk a Žiželic ochrankou zastaveni v předsálí. Pokusili jsme se zjistit výhradně to, jak by tyto kluby na valné hromadě hlasovaly.