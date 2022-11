Sendražický David Vitáček si za své vulgarity nekopne pět zápasů

Sendražický fotbalista David Vitáček asi neunesl, že jeho tým dostal rozhodující třetí gól na půdě Nové Vsi (3:2) dvě minuty před koncem a minutu nato ostře fauloval protihráče. Za to dostal od rozhodčího Klímy červenou kartu. Při odchodu do kabin po skončení zápasu pak ještě hlasitě a hodně vulgárně křičel směrem k sudímu. Za to vyfasoval od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu stopku na pět soutěžních utkání. Další tresty byly mírné, komise také udělila několik pokut.