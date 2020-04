ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jiří Ptáček, trenér Velimi B

S ohledem na aktuální situaci je zdraví na prvním místě, a proto rozhodnutí je na místě a jediné správné. Všichni doufáme, že se situace zlepší a že se budeme moct brzy vrátit ke sportu.

Vladimír Malinovský, trenér Kouřimi

Asi se to dalo čekat. Momentálně jsou o mnoho důležitější věci, než je fotbal na okresní úrovni. Bylo by možná fajn, kdyby se dohrála první a druhá liga, ale to se uvidí. Nucená pauza možná přinese i to, že se hráči a hlavně fanoušci budou na další zápasy hodně těšit.

František Machurka, trenér Jestřabí Lhoty

Rozhodnutí, že se soutěže nebudou dohrávat, je asi rozumné. Každý oddíl se ale na věc bude dívat rozdílně. My, co jsme na místech uprostřed tabulky, tak nám je to jedno a mužstva, která by pravděpodobně hrála o záchranu, to určitě přivítají. Horší je to nahoře, kdo je na předních místech a měl by zájem o postup, zejména ta mužstva, která jsou na prvním místě s velkým náskokem, těm se to líbit nebude. Pro ně by asi bylo dobré, kdyby do podzimní části 2020 šly z nedohrané soutěže s určitým procentuálním bonusem. Za Jestřabí Lhotu přeji všem fotbalistům hodně zdraví.

Lukáš Lanc, trenér Libodřic

Na jarní část sezony jsme se po zimní přestávce samozřejmě těšili, ale situace je bohužel taková, jaká je, a nám nezbývá nic jiného, než respektovat veškerá opatření. Zdraví teď musí být na prvním místě. Věříme, že se vše co nejdříve vrátí do normálu, ať se můžeme alespoň připravovat na nový ročník, na který se už teď všichni jistě těšíme.

Josef Kuba, trenér Bečvár

S rozhodnutím, že sezona předčasně končí, se musíme všichni smířit. Je to asi jediné možné rozhodnutí, které mohlo přijít a které jsme všichni tak trochu očekávali. Možná by se mohlo zdát, že jsme na tom vydělali, krčili jsme se na posledním místě tabulky okresního přeboru. Ale takovýto způsob záchrany mne opravdu netěší, chtěli jsme si to uhrát na hřišti a já jsem byl přesvědčen, že bychom to zvládli. Ale myslím, že v dané situaci se jinak rozhodnout nedalo. Zdraví všech je opravdu na prvním místě. Ale už se všichni těšíme, až nám situace dovolí vyběhnout na hřiště. Chybí nám nejen fotbal, ale i parta, kterou v Bečvárech máme. Možná si po této zkušenosti budeme více vážit věcí, které jsme dříve považovali za samozřejmé.

Martin Hruška, trenér Polep

Rozhodnutí ukončit sezonu se dalo očekávat. Padaly i návrhy, že by se jarní část hrála systémem středa – víkend, ale v okresních soutěžích je to nesmysl. Věřím, že se podzimní část rozjede podle plánu.

Bohuslav Machurka, trenér Ovčár

Než hrát bez lidí, je toto nejlepší řešení. Pro fotbal to ale není dobrý, ale je jasné, že zdraví je na prvním místě, takže rozhodnutí svazu chápu. Jenom doufám, že se alespoň dohraje první a druhá liga.