Celkem čtyři góly padly v dohrávce 5. kola okresního přeboru ve fotbale. Z vítězství se radoval Český Brod B, který na domácím hřišti porazil Červené Pečky 4:0.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Dost kluků bylo unaveno ze sobotního zápasu, tak jsme udělali nějaké změny. Musím říct, že ani pak tempo nebylo takové, jaké jsme chtěli, aby bylo. Bylo to prostě způsobené tím, hodně kluků bylo i v neděli za céčko, takže měli v nohách tři zápasy během čtyř dnů,“ podotkl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Řekli jsme si, že budeme hrát v klidu a na dva doteky, abychom nemuseli tolik běhat. To jsme plnili a dokráčeli si zaslouženě k zisku tří bodů,“ dodal.

„Zápas se mi nehodnotí lehce. Hráli jsme se zabezpečenou obranou a domácí se do nás nemohli dostat. Oba dva góly, které jsme v prvním poločase dostali, byly z dvoumetrových ofsajdů. Domácí pomezní byl totálně opilý a první věc, co řešil o přestávce byla, kdo mu donese panáky. Už je to několikátý zápas, co rozhodčí, lajci, totálně pokazí utkání. Ale s tím asi nic neuděláme,“ posteskl si trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Přišel za mnou domácí trenér a omlouval se mi, že je to ostuda, že to ofsajdy byly. Nicméně to rozhodlo zápas. Domácí tým rozhodně takovou pomoc nepotřebuje, je velmi kvalitní. Za mě je to vítěz okresního přeboru. Musím pochválit kluky, protože domácím jsme to zadarmo nenechali. Padáme na huby, ale bojujeme dál. Teď doma musíme sežrat Novou Ves. Nikdo nám moc nevěří, ale nehrajeme špatně. Jen nás trápí to, že je nás málo . Někteří kluci nechávají ostatní ve štychu a je jim to úplně jedno. To mě mrzí. Odehráli jsme třetí zápas v šesti dnech,“ dodal Lukáš Křelina.

Branky: 33. Blecha, 39. a 47. Soukup, 54. Bouma. Poločas: 2:0.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (60. Kozlíček), Doležal, Kohout, Miňovský – Šermauer (75. Rypl), Částka, Černý, Soukup (70. Šimák) – Šmejkal, Blecha.

Červené Pečky: Svoboda – Suchý, Maršík, Hejduk, Bulíř – Rauch, Křelina, Kulhánek, Hradílek – Nurmatov (62. Zuza), Hanousek.

