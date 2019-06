1. liga

Real Kolín – FC Breakkers 4:5 (2:3) Branky: 7. Javůrek (Kovařík), 12. Rosendorf (Koděra), 47. Koděra (Kovařík), 48. Rosendorf (Kovařík) – 10. Kopecký (Pych), 11. Koška, 25. Michal Adámek (Kopecký), 40. Michal Adámek (Zbořil), 44. Koška (Martin Adámek), FC Zirka – AS Roma 4:7 (2:4) Branky: 18. Panchyshyn (Kisil), 22. Yurchenko (Ollinyk), 31. Kravchuk (Kisil), 34. Kisil (Oliinyk) – 13. P. Žemba (Kroščen), 17. D. Žemba (Kroščen), 19. Rychlík (D. Žemba), 21. D. Žemba (Dreveniak), 32. P. Žemba (D. Žemba), 33. D. Žemba (Dreveniak), 48. Rychlík (Čeveňák), Hero Team – FC Plavečák 7:4 (2:1) Branky: 9. Linart (Sklenařík), 10. Linart (Kroutil), 15. Brdíčko (Kroutil), 27. Linart (Sklenařík), 36. Brdíčko (Linart), 38. Linart (Brdíčko), 41. Sklenařík (Linart) – 6. Bilik (Paraskevaidis), 29. Vačur (Zelený), 45. Haas (Bilik), 48. Bilik (Haas), Gunners – Fenerbahce Wagon 6:12 (0:6) Branky: 28. Kadlec (Hruška), 31. Hruška (Kadlec), 40. Kadlec (Louda), 49. Hruška (Kadlec), 49. Kadlec (Hruška), 50. Louda (Kadlec) – 9. Huleš (Nevečeřal), 12. Nevečeřal (Huleš), 19. Nevečeřal (Huleš), 21. Nevečeřal (Pomichálek), 23. Pomichálek (Huleš), 24. Nevečeřal (Pomichálek), 30. Nevečeřal (Pomichálek), 38. Pomichálek (Huleš), 41. Jungman (Pomichálek), 46. Bareš (Nevečeřal), 48. Jungman (Nevečeřal), 50. Pomichálek (Nevečeřal).

Průběžná tabulka: 1. Real Kolín 36, 2. AS Roma 27, 3. Breakkers 22, 4. Hero Team 21, 5. Zirka 17, 6. Gunners 16, 7. Fenerbahce Wagon 13, 8. FC Plavečák 1.

Kanadské bodování: 1. Oberreiter (Real Kolín) 54 (28+26), 2. Linart (Hero Team) 37 (24+13), 3. D. Žemba (AS Roma) 35 (20+15).

Střelci: 1. Oberreiter (Real Kolín) 28, 2. Linart (Hero Team) 24, 3. Javůrek (Real Kolín) 21.

Brankáři s nulou: 3 – Kratochvíl (Real Kolín), Zbořil (FC Breakkers), 1 – Cimpl (Hero Team), Haviar (Gunners), Kolebidenko (FC Zirka), Bačkora (Fenerbahce Wagon)

Program 14. kola, neděle: FC Zirka – FC Plavečák (10), FC Breakkers – AS Roma (11), Gunners – FC Real Kolín (12), Hero Team – Fenerbahce Wagon (13).

2. liga

Béžoví Pežoti – FC Nekopnem si 6:4 (1:1) Branky: 17. Urbánek (M. Vondráček), 28. Převrátil (Urbánek), 30. Převrátil (Urbánek), 32. Horák (Převrátil), 35. Horák (Procházka), 38. Převrátil (M. Vondráček) – 23. Liška, 28. Kopáček, 40. Liška (Kopáček), 42. Kopáček (Liška), FK CzeKraine – Chlaston Villa 4:5 (2:2) Branky: 7. Kučera (Nowok), 9. Ševčík (Světlík), 32. Fanta (Ševčík), 40. Nowok (Světlík) – 14. Martínek (Milichovský), 24. Milichovský (Šumpela), 28. Milichovský (Jan Villner), 45. Šumpela (Martínek), 49. Šumpela (Milichovský), FC Real Kolín B – FC Masters 9:7 (6:5) Branky: 2. Oberreiter (Pidanič), 3. Oberreiter (Gač), 14. Oberreiter (Biroš), 16. Biroš (Oberreiter), 19. Oberreiter (Biroš), 22. Oberreiter (Biroš), 27. Oberreiter (Biroš), 41. Oberreiter (Biroš), 43. Oberreiter (Pidanič) – 3. Rauch, 11. Rauch (Panic), 20. Panic (Rauch), 23. Vychodil (Moravec), 24. Moravec (Rauch), 33. Panic (Vychodil), 49. Sopko.

Průběžná tabulka: 1. Real Kolín B 27, 2. Chlaston Villa 15, 3. FC Masters 13, 4. FC Nekopnem si 12, 5. Béžoví Pežoti 9, 6. FK CzeKraine 4.

Kanadské bodování: 1. Oberreiter (Real Kolín „B“) 54 (32+22), 2. Javůrek (Real Kolín „B“) 53 (29+24), 3. Biroš (Real Kolín „B“) 40 (10+30).

Střelci: 1. Oberreiter (Real Kolín „B“) 32, 2. Javůrek (Real Kolín „B“) 29, 3. Kulich (Real Kolín „B“) 20.

Brankáři s nulou: 1 – Urbánek (Béžoví Pežoti).

Program 10. kola, sobota: FC Nekopnem si – Real Kolín „B“ (9), Chlaston Villa – Béžoví Pežoti (10). Neděle: FC Masters – FK CzeKraine (9).

