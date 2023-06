V průběhu zápasu vedli o tři góly, inkasovali až v závěru, přesto jim to radost nemohlo pokazit. Fotbalisté Ratboře v předehrávce 16. kola (25 odehrané) zvítězili na domácím hřišti nad Nučicemi 3:1.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Jestřabí Lhota - Ratboř | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Po sobotním výprasku jsme dokázali v posledním utkání na domácím hřišti zvítězit a udělat fanouškům radost. Mrzí mě, že jsme nedokázali předvést tento výkon v některých předešlých utkáních, ve kterých jsme ztráceli zbytečně body,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

OKRES: Jediným pořádným loupežníkem se stala Kouřim

„Předem chceme poděkovat Ratboři za změnu termínu. Bohužel jsme nebyli kompletní a na našem výkonu se to podepsalo. My hráli v poli vyrovnaný zápas, možná jsme měli i větší držení míče, ale pouze po vápno. Za celý duel jsme neměli pořádnou šanci. Soupeř potrestal více méně všechny naše chyby a zasloužené vyhrál. Poděkování klukům z B týmu, jinak by nás nebylo jedenáct. Uvidíme, jak to bude poslední kolo, snad ještě nějaký bod uhrajeme,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 2. a 24. Teslík, 68. Vedral vlastní – 88. Kubalík. Poločas: 2:0.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Kemza (80.Franc), Biško, Kovařík – Teslík (77. Brant), Švarc, Kesner, Gembizcki (59. Uher) – J. Adámek (81. Machan), Hrstka (71. Vohnický).

Nučice: Svoboda – Vlasák, Šulc, Vedral (88. Houdek), Jelínek – Lupínek (85. M. Zápotocký), P. Zápotocký, Novák, Maršák (62. Hervert) – Kočí, Kubalík.

Kanonýr Deníku Dominik Kočí: Čtyři góly? Nikdy! Maximem byly dva