Ratboř slaví 100 let. Gratulovat přijede pražská Sparta

100 let. To už je pěkná řádka let. Přesně tolik je fotbalovému klubu v Ratboři. Oslava podle toho bude také vypadat. Jako gratulant přijede například pražská Sparta.

Z utkání Ratboř - Červené Pečky (4:0). | Foto: Michal Bílek

Hlavním bodem sobotních oslav založení fotbalu v Ratboři bude utkání gard TJ Slavoj Ratboř – AC Sparta Praha, které začne ve 13 hodin. V programu dále je ještě utkání žáčků Ratboř – Bečváry a po hlavním zápase se ještě odehraje utkání dospělých mužstev Ratboř - Jestřabí Lhota. Sportovní program zakončí večerní taneční zábava se skupinou 4G Hudba Kutná Hora.