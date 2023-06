Nezvládnutý první poločas měl za následek, že fotbalisté Plaňan odjeli ze Zelenče s debaklem. V dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli na hřišti soupeře 1:6.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Domácí tým má spolu s Pátkem delší dobu nejlepší výsledky a věděli jsme, že s průměrným výkonem nebudeme mít šanci na úspěch a že hráči budou muset své úkoly plnit na sto procent. Bohužel je plnili tak z poloviny a to bylo málo,“ zlobil se trenér Petr Šafránek.

Výhru Velimi B režíroval Lukáš Seifert, autor hattricku

„Utkání bylo rozhodnuto již po prvním poločase, když jsme to domácím hodně usnadnili špatnou a nedůslednou hrou po celém hřišti, obzvlášť ale v naší defenzívě,“ podotkl.

„Navíc domácím tam spadlo vše, co šlo na naší branku. Bohužel i takové zápasy jsou. Druhý poločas se spíše dohrával, když obě mužstva prostřídala. Jedinou naší branku vstřelil z úniku Klucska. Domácí vyhráli zaslouženě, ale pro nás je výsledek až příliš krutý i proto, že jsme se během zápasu dostali třikrát do samostatného úniku a následné kontakty s našim útočníkem zůstaly bez povšimnutí.Výsledek by to neovlivnilo, ale příliš jsme ty situace nechápali. Na tento zápas musíme zapomenout a připravit se na ten poslední a nejdůležitější,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 6. a 15. Luhan, 20. Capek, 22. Hajný, 44. Novák, 57. Larva – 55. Klucska. Poločas: 5:0.

Plaňany: Arnold (46. Freund) – Klucska, Konůpek, Dittrich, Žemba (63. Jambor) – Nedvědil, Shpuryk, Motrunich (63. Čech), Nevdashov (46. Hanzálek), Starov – Rýva (63. Málek).

