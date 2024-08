Červené Pečky – Býchory 1:4

„Vlastně nemám ani co hodnotit. Soupeř nás pětasedmdesát minut vůbec k ničemu nepustil, jasně dominoval a do poločasu vstřelil tři branky. Nám se poté podařilo snížit na 1:3, což nás trošku probudilo. Pět minut před koncem jsme nastřelili břevno a tyčku. Chyběl nám kousíček na snížení. V závěru hosté z brejku upravili na konečných 1:4 a zaslouženě si odvezli všechny body. U nás můžeme pochválit pouze našeho brankáře, který ještě pochytal spoustu šancí, jinak velké zklamání. Utkání skvěle odřídil rozhodčí Vokoun,“ uvedl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Zápas mohl skončit 2:9. Byl to trošku festival zahozených šancí. My jsme prvních dvacet minut Červené Pečky k ničemu nepustili. Kombinace dopředu i defenzivní část šly na sto procent. Dlouhé čekání na gól prolomil Hejný z rohového kopu. Později jsem dostal od Jehličky míč pod sebe na prostor penalty a prostřelil obranný val. Pak krásnou akci zakončil do prázdné branky Adam Vyhnánek. Dalších asi pět jasných příležitostí jsme nevyužili. K tomu třikrát nastřelená branková konstrukce. Byl jsem spokojen. Druhá půle byla úsporná ze všech pohledů. I domácí se dostávali blíže k naší brance a pokoušeli se zakončit. Bohužel my jsme nedokázali čtvrtou brankou domácí srazit. Naopak snad ze druhé střely snížil domácí Hejduk. To nás trochu rozhodilo a trošku jsme se zatáhli. Nakonec v poslední minutě výsledek upravil Marek Chvalovský a my bereme zisk všech bodů. První půle snesla přísná měřítka. Zároveň beru, že jsme druhou půli polevili. Po sérii nezvládnutých utkání ve vyšší soutěži se na nás asi podepsala nervozita, abychom utkání dotáhli do vítězného konce,“ konstatoval hrající trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

Branky: 74. Hejduk – 25. Hejný, 30. Vaňkát, 42. A. Vyhnánek, 90. M. Chvalovský. Poločas: 0:3.

Červené Pečky: Pospíšil – Svoboda, Richard, Maršík, Zuza – Rauch, Hejduk, Krupička, Schovanec – Křelina, Churavý.

Býchory: Manus – J. Vyhnánek, Hejný, Hošek (58. Škopek), Funda – Vondra (69. M. Chvalovský), Chlumský, A. Vyhnánek, Jehlička – A. Chvalovský, Vaňkát.

Štítary – Nučice 12:0

„K utkání jsme nastupovali s velkou pokorou. Jednak jsme Nučice pod mým vedením nikdy neporazili a za druhé jsme byli oslabení o tři zraněné hráče. Od začátku jsme ale hráli s velkou chutí a dá se říct, že jsme v utkání dominovali. V prvním poločase jsme ještě svoje šance zahazovali, ale ve druhém dějství už jsme byli velmi produktivní. Kluky chválím za kvalitní výkon a doufám, že se v týdnu dobře připravíme na dalšího soupeře,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

„V horkém počasí jsme odehráli velmi nepovedené utkání s hrůzostrašným výsledkem. Domácí Štítary hrály moderní kombinační fotbal s vysokým a důrazným presinkem, který nám dělal velké problémy. Udělali jsme mnoho chyb, které soupeř nemilosrdně trestal,“ konstatoval hrající trenér Nučic Tomáš Krutský.

Branky: 22., 57., 60. a 89. S. Uman, 34., 52. a 76. A. Machurka, 74., 81. a 84. Miškovský, 48. a 55. Lev. Poločas: 2:0.

Štítary: Hons – K. Machurka, Hoření (60. Jandák), Pych, Kršňák (56. Huleš) – Lev, Miškovský, Nejman, S. Uman – A. Machurka, B. Uman (56. Jonáš).

Nučice: Krutský – Kulhavý, Kočí, Šulc, Hurtík – Hervert (46. Kubalík), Zápotocký, Jelínek, Bradáč (61. Pittner) – Hampl, Novák.

Krakovany – Plaňany 1:4

„Se soupeřem, který spadl z vyšší soutěže, napovídá výsledek ve prospěch hostů jako jednoznačná záležitost, ale zejména v prvním poločase jsme odehráli poměrně dobré utkání. Ve 21. minutě jsme se ujali vedení po pěkné akci brankou Kozla. V předcházejících minutách jsme měli další šance na skórování, ale bezúspěšně. Soupeř o čtyři minuty později šťastně vyrovnal, když po zahraném trestném kopu míč šťastně zapadl do branky. Druhý poločas z naší strany byl o dost horší, čehož soupeř využil, když dvakrát skóroval. Bohužel naši bránící hráči v obou případech nedokázali zachytit nabíhající útočníky soupeře, kteří své šance proměnili. V poslední minutě utkání soupeř po rohovém kopu hlavou upravil na konečných 1:4. Soutěž jsme zahájili porážkou se soupeřem, který asi bude patřit k těm lepším v okresním přeboru. My se musíme v příštích utkáních, pokud chceme bodovat, zlepšit v defenzivní činnosti,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Příprava splnila cíle a i v úmorném teple jsme fyzicky vydrželi a tím Krakovany druhou půli přehráli. Do zápasu jsme vstupovali s tím, že pokud nebudeme hrát to, co chceme, budou Krakovany hodně nepříjemný, a to se první půli potvrdilo. Kluci neplnili to, co měli. I přesto jsme si za prvních patnáct minut vypracovali čtyři šance, které jsme bohužel neproměnili. Krakovany nás vzápětí potrestaly, kdy míč po pěkném centru krásně uklidil Kozel. Naštěstí pro nás jsme brzy náhodným gólem vyrovnali a do šaten se šlo za stavu 1:1. V kabině jsme si vyříkali, co se nám nedařilo a co chci, aby kluci zlepšili. Nebojím se říct, že druhý poločas jsme už Krakovany k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli. Zápas v poklidu odpískal rozhodčí Sedláček,“ řekl trenér Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 21. Kozel – 24. Sapezhko, 52. a 76. Klucska, 90. Motrunich. Poločas: 1:1.

Krakovany: Špinka (77. Douděra) – Beneš (73. Věříš), Chvojka (37. Neruda), Kutil, Černý (88. Šanc) – Horák, Šíma, Kozel, Strejcius – Sixta (77. Novotný), Dostál.

Plaňany: Arnold – Vlasák, Konůpek, Nevdashov, Sapezhko – Metlushko (73. Yakhnov), P. Siruček – Klucska, Motrunich, Lipnický – Hovorka (83. Nedvědil).

Týnec nad Labem – Libodřice 2:4

„Po dlouhé době jsme se vrátili mezi okresní elitu a moc jsme se na první zápas těšili, i když jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, a to se také potvrdilo. Libodřice jsou dlouhodobě kvalitní mužstvo s dobře organizovanou hrou a kvalitou na balonu. Přesto si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Bohužel jsme doplatili na neproměněné šance ke konci prvního a na začátku druhého poločasu, včetně neproměněné penalty. Soupeř nás potrestal po našich hrubých chybách a závěr zápasu už si pohlídal. Teď se musíme poučit z chyb a v příštím kole bodovat. Na první kolo slušný zápas z obou stran, ke kterému přispěl výkonem i hlavní rozhodčí Melichar,“ uvedl předseda Týnce nad Labem Jiří Sýkora.

„Věděli jsme, že nás na půdě Týnce nečeká nic jednoduchého, a to se potvrdilo. Nabuzený tým domácích na nás hned v úvodu vletěl a vstřelil branku, na kterou, stejně jako na druhou obdrženou branku, jsme dokázali hned zareagovat. Poločas byl 2:2 a hra byla vyrovnaná. V druhé půli se projevila naše zkušenost a vstřelili jsme dvě branky, které zápas rozhodly a nemuselo zůstat jen u dvou. Na druhou stranu i soupeř měl pár šancí, které naštěstí neproměnil a my si vezeme důležité tři body ze hřiště, kde podle mě moc týmů body dělat nebude. Týnec má velice zajímavé mladé mužstvo. Závěrem chci pochválit výkon sudího Melichara a domácích fanoušků, kteří celý zápas podporovali svůj tým, a i když jim to proti nám nevyšlo, tak nám jako soupeři po zápase zatleskali,“ uznal trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 5. Kulich, 13. Robovský – 9. a 52. Škopek, 14. a 55. Pánek. Poločas: 2:2.

Týnec nad Labem: Lambev – F. Robovský (27. Pithart), Wolfram (83. D. Sýkora), Váša (58. Šafranko), Vančura – Nesládek, Kulich, Dohanič, Grubr (79. Kolář) – Homba, O. Robovský (67. Vejdělek).

Libodřice: Berger – Němec (70. Z. Hoření), Baško, Batelka, Krejčí (60. Strejček) – Pohanka, Kovařík, Hovorka, Košík (60. Matějka) – Škopek (84. Lanc), Pánek (88. D. Hoření).

Jestřabí Lhota – Velký Osek 3:5

„Po vcelku vydařené letní přípravě jsme k prvnímu mistrovskému utkání zavítali na derby do Jestřabí Lhoty. Utkání téměř vždy provází nepřátelská atmosféra ze stran diváku a ani nyní tomu nebylo jinak. Do utkání jsme nevstoupili dobře, v prvních deseti minutách měli domácí dvě velké šance, které neproměnili. Po té jsme se trochu uklidnili a začali být lepším týmem. Ujali jsme se vedení 2:0, o které jsme na konci poločasu během třiceti vteřin přišli. Na začátku druhé půle jsme opět odskočili na rozdíl dvou branek a zdálo se být rozhodnuto, ale naše chyba dostala domácí opět do hry. Do konce utkání jsme byli lepším týmem, domácí hrozili pouze nakopávanými míči bez nějaké mezihry. Trochu mě mrzí, že jsme utkání definitivně zlomili až v poslední minutě,“ uvedl trenér Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 41. Vlasák, 42. Martínek, 56. Valenta – 22., 40., 50., 51. a 90. Sodoma. Poločas: 2:2.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Hron, Klička (85. O. Záhora), Dvořák – Černý (67. Kopecký), Kubíček, Martínek, Krajíček – Valenta (71. Čáslavský), Rezler.

Velký Osek: Durdil – J. Karban, Šmiřák, Svoboda, Šátek (46.Teplý, 89. Černý) – Kalaš, A. Novák (88. Šamša), Žilka, M. Koška (85. Meloun) – Z. Novák (46. R. Holub), Sodoma.

Tuchoraz – Radim 5:1

„První zápasy sezony bývají velmi těžké a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Nováček soutěže překvapil a často nás trápil. Nehráli jsme absolutně to, co jsem očekával. Dovolené dojíždějí a nejsme stále kompletní. Co nás asi bude bolet nejvíc, že se nám hned v prvním zápase zranil David Černý. Děkujeme za podporu od fanoušků, kteří nás opět dovedli k vítězství,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Utkání bylo dlouho otevřené. Cítili jsme šanci na vyrovnání, snažili se vstřelit druhou branku, bohužel z brejků nás Tuchoraz trestala,“ posteskl si trenér Radimi Jaroslav Jech.

Branky: 40. Jochlík, 73. a 89. Šermauer, 86. Vosecký, 93. Jurka – 80. Mašín. Poločas: 1:0.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Kliment, Flígr, Černý (16. Fuchs) – Vostrovský (81. Matoušek), Borovička, Jochlík, Šermauer – Vopařil, Vosecký (87. Jurka).

Radim: I. Procházka – Kuchař (60. Čábelka), Hanuš, Synek, R. Procházka (60. Mašín) – Homolka, Pěchouček (80. Pohl) Petrák (45. Urban), Kubička (15. Ružinský) – Havránek, Mytrovka.

Zásmuky – Ratboř 2:1

„Klasické první mistrovské utkání. Nervozita a spousta nepřesností nás v domácím prostředí provázela před návštěvou víc jak 200 diváků. Zápas měl slušné tempo, byl hodně soubojový. Skóre otevřeli hosté po individuální akci. Nám se podařilo ještě do poločasu skóre srovnat po střele Svobody. Ve druhém poločase jsme měli mírnou územní převahu, ale bez větších šancí. Utkání rozhodla proměněná penalta Pavlíkem po zákroku na Svobodu. Do dalších zápasů máme na čem pracovat, hlavně po taktické stránce,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Zásmuky byly od začátku zápasu více na míči, ale do větších šancí jsme je nepouštěli. Naopak jsme z protiútoků byli více nebezpeční my. Dokonce se nám povedlo po pěkné akci dát úvodní gól, bohužel pomezní rozhodčí viděl na rozdíl od přítomných diváků ofsajd. Chvilku na to jsme se ale prosadili podruhé a tentokrát už branka platila. Domácí se ale celkem rychle dokázali prosadit z jedné z mnoha standartních situací, a tak se šlo do kabin za remízového stavu. Hra v druhém poločase probíhala hlavně na naší půlce. I přes velké množství přímých kopů a rohů se ale Zásmuky k velkým příležitostem nedostávaly. Až v 83. minutě jejich útočník chytře upadl ve vápně a rozhodčí nařídil penaltu. Z výsledku jsme zklamaní, protože i přes herní převahu domácích jsme zde měli na to odvézt nějaké body. Výkon jsme ale předvedli hlavně v první polovině slušný a pokud budeme k dalším zápasům přistupovat stejně, tak body brzy přijdou," konstatoval stoper Ratboře Radek Biško.

Branky: 23. Svoboda, 83. Pavlík – 20. Doubek. Poločas: 1:1.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Lindner, Bárta, Bellada (66. Pechar) - Zdeněk, Čapek, Chylík (66. Zimmermann), Milner (90. Kohoutek) – Pavlík (82. Martínek), Svoboda (88. Štepina).

Ratboř: Černohlávek - Uher, Biško, Kemza, Horák - Rudko (61. Horáček), Švarc, Vohnický, Gembiczki (84. Lapšanský) - Hrstka, Doubek.