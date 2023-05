Dohru u disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně měl „ring volný“ z utkání třetí třídy Radim – Kouřim B. Dva fotbalisté Radimi si vyslechli dost tvrdý ortel – Dominik Mašín dostal stopku na sedm zápasů, jeho spoluhráč Ondřej Doležal si nekopne pět utkání.

Střetnutí třetí třídy bylo v závěru hodně hektické. Poté, co si radimský Mašín šel cosi vysvětlovat s fanouškem Kouřimi a ten jej polil pivem, strhla se na hřišti pořádná mela. Strkanice přerostla v pěstní souboj. Mašín i jeho spoluhráč Doležal měli podle zápisu o utkání udeřit soupeře do obličeje. A za to vyfasovali oba hodně tvrdé, ale zasloužené tresty. Hříšníci dostali červenou kartu v 81. minutě utkání za stavu 1:1. Kouřim pak dala rozhodující branku na 2:1 v nastavení.

„Emoce k fotbalu patří, ale tohle už bylo za hranou,“ uvedl po zasedání disciplinárky její místopředseda Jan Břečka. „Napadení soupeře takto hrubým způsobem v něm rozhodně místo nemá. Na našem okrese jich naštěstí řešíme jen nižší jednotky ročně,“ přidal Břečka.

Padaly také pokuty. Dva tisíce korun musí zaplatit klub z Ratboře, jehož béčko se nedostavilo k zápasu čtvrté třídy do Velkého Oseku. Navíc byl zápas kontumován ve prospěch domácích.

Tresty

7 soutěžních utkání (dále SU): Mašín Dominik (Radim)

5 SU: Doležal Ondřej (Radim)

2 SU: Kočí Jakub (Polepy)

Pokuty

2 000 Kč: Slavoj Ratboř

500 Kč: Jelínek Lukáš (Krakovany)

500 Kč: Paleček Pavel (Krakovany)

500 Kč: Karban Karel (Břežany II)

500 Kč: Novák Vladimír (Tři Dvory)

500 Kč: Machurka Kamil (Ovčáry)

Kontumace

Velký Osek B – Ratboř B 3:0 a 3 body ve prospěch V. Osek B

Žádost o prominutí zbytku trestu

Milan Veselý (Radovesnice) – nevyhovuje se

Pavel Myška (Krakovany) – vyhovuje se