Fotbalový klub TJ Polepy dělá v neděli 26. září od 14 hodin nábor dětí narozených v roce 2013 až 2016. Kdo má chuť a elán, ať dorazí do pěkného areálu na předměstí Kolína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.