Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně potrestala další vyloučené hráče. Nejvyšší trest si odnesl polepský Radek Kubeš, který si nezahraje čtyři soutěžní utkání. Nevhodně okomentovat verdikt rozhodčího Pešky a při odchodu do šaten si ještě neodpustil další urážku. O prominutí zbytku trestu žádali čtyři fotbalisté, neuspěl ale ani jeden.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.