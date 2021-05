Petr Šafránek: Pod minulým vedením bylo možné praktikovat moc

Už je to týden, co zná fotbalová veřejnost jména ve vedení Středočeského fotbalového svazu. Novým šéfem svazu je Tomáš Neuman, trenér futsalové reprezentace, nové je i složení výkonného výboru a odvolací a revizní komise. Nové hnutí F-evoluce slavilo velký úspěch, právě jejich členy delegáti dosadili většinou do hlavních funkcí.

Kolínský deník sondoval mezi okresními celky hrajícími nejnižší krajskou soutěž, co na změny ve vedení říkají a co si od něj slibují. Změnu kvitují především v Býchorech, které byly dlouholetými kritiky starého vedení. „Volbu na kraji jsem samozřejmě s napětím sledoval. Doufal jsme ve změnu a vítězství nových tváří. To se povedlo a za to jsem rád, protože si nedovedu představit hrát soutěž, kdyby k žádným změnám nedošlo,“ uvedl trenér Býchor Marek Chvalovský. „Bylo by na zvážení, jestli vůbec kraj přihlašovat. Očekávám od této změny, že se již o vítězi nebude rozhodovat v týdnu, ale že si to všichni rozdají o víkendech na hřišti za přítomnosti spokojených diváků v doprovodu dětí,“ dodal Chvalovský. Brutální padák v Chance lize. Strašák sestupu je velký, uvědomuje si Martínek Přečíst článek › Svůj pohled přidal i bývalý trenér Peček Petr Šafránek. „Každá změna přináší nějaké očekávání. V tomto případě většina oddílů ve Středočeském kraji očekává od pana Neumanna očištění regionálního fotbalu od negativních věcí, které do fotbalu nepatří. Nebude to mít se svým týmem vůbec jednoduché a určitě bude záležet na každém oddílu, jak se ke všemu rozumnému aktivně postaví a jak bude s vedením SKFS spolupracovat,“ podotkl. Moc dobře si je vědom, že bývalé vedení SKFS nepracovalo vždy s čistými úmysly. „Pod minulým vedením bylo možné praktikovat ve fotbalu moc a sílu, a to tam nepatří. Ale zároveň je potřeba říci, že ne všechno se dělalo špatně. Z pozice trenéra jsem se vždy snažil mužstvo co nejlépe připravit na zápasy a k tomu patřilo si také občas zanadávat na nefotbalové dění ve fotbale,“ dodal. Budu se snažit otce zastoupit. Vím, do čeho jdu, říká nový šéf třetiligových Záp Přečíst článek ›

