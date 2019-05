Kolín – V desátém kole Borky ligy (malá kopaná) porazil Hero Team FC Breakkers 9:3. Výhru Hera režíroval Petr Linart, který vstřelil pět branek a na čtyři branky přihrál.

1. liga

Gunners – FC Zirka 6:3 (1:2) Branky: 10. Louda (Kadlec), 28. Hruška (Louda), 39. Petrásek (Černý), 40. Louda (Hruška), 47. Louda (Kadlec), 50. Petrásek – 17. Kravchuk (Slabý), 19. Yurchenko (Šudoma), 30. Oliinyk (Yurchenko), Fenerbahce Wagon – Real Kolín 1:8 (1:4) Branky: 25. Pazdera (Nevečeřal) – 2. Kovařík (Biroš), 16. Oberreiter (Biroš), 18. Oberreiter (Kovařík), 24. Biroš (Oberreiter), 29. Oberreiter (Biroš), 46. Kovařík (Oberreiter), 48. Oberreiter (Biroš), 50. Kulich (Javůrek), Hero Team – FC Breakkers 9:3 (3:0) Branky: 8. Sklenařík (Linart), 9. Brdíčko (Linart), 18. Brdíčko (Linart), 26. Linart (Sklenařík), 38. Linart (Sklenařík), 40. Linart (Brdíčko), 45. Linart (Dvorský), 47. Sklenařík (Linart), 49. Linart (Sklenařík) – 29. Kubásek (Kopecký), 33. Fila (Koška), 48. Fila (Kopecký), FC Plavečák – AS Roma 2:16 (1:6) Branky: 15. Fedor (Bilik), 27. Fedor (Bilik) – 12. Franko (E. Žemba), 14. Franko (E. Žemba), 19. Franko (Dreveniak), 21. Kroščen (Franko), 23. E. Žemba (Kroščen), 24. Dreveniak (E. Žemba), 27. Dreveniak (E. Žemba), 32. Kroščen (Dreveniak), 34. Franko (Dreveniak), 37. Dreveniak (Kroščen), 38. Rychlík (J. Červeňák), 40. Kroščen (Dreveniak), 44. Rychlík (Dreveniak), 45. Kroščen (Rychlík), 47. Dreveniak (E. Žemba), 50. Rychlík (Kroščen).

Průběžná tabulka: 1. Real Kolín 30, 2. AS Roma 21, 3. Hero Team 18, 4. Breakkers 16, 5. Zirka 14, 6. Gunners 13, 7. Fenerbahce Wagon 4, 8. FC Plavečák 1.

Kanadské bodování: 1. Oberreiter (Real Kolín) 46 (22+21), 2. Linart (Hero Team) 29 (19+10), 3. Javůrek (Real Kolín) 28 (17+11).

Střelci: 1. Oberreiter (Real Kolín) 25, 2. Linart (Hero Team) 19, 3. Javůrek (Real Kolín)17.

Asistence: 1. Oberreiter (Real Kolín) 21, 2. Kulich (Real Kolín) 17, 3. – 4. D. Žemba (AS Roma), Dreveniak (AS Roma) 13.

Brankáři s nulou: 3 – Kratochvíl (Real Kolín), 2 – Zbořil (FC Breakkers), 1 – Cimpl (Hero Team), Haviar (Gunners), Kolebidenko (Zirka).

Program 11. kola, neděle: FC Breakkers – FC Zirka (9), Real Kolín – Hero Team (10), FC Plavečák – Gunners (11), AS Roma – Fenerbahce Wagon (12).