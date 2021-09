Sedm soutěžních utkání si nekopne do míče Pavel Chábera z Třebovle. Takový trest dostal od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně za své nevybíravé výroky a vyhrožování na adresu rozhodčího Jiřího Palečka v zápase třetí třídy na půdě Břežan. Další tresty už byly mírnější.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.