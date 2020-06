„Zápas byl pro nás přínosný hlavně v tom, že jsme nechali některé naše kluky odpočívat a viděli některé nové tváře. Můžeme se rozhodovat, jestli s námi budou pokračovat a nebo ne. Někteří přesvědčili, někteří ne,“ uvedl trenér Českého Brodu Jiří Kafka.

Jeho tým třikrát v zápase vedl, soupeř ale dokázal pokaždé vyrovnat. Na čtvrtý pokus hostů ale už nedokázal zareagovat.

„Ne, že bychom byli v prvním poločase horší, ale dostali jsme branky po našich chybách. Kromě sedmi branek zůstalo ještě několik šancí bez využití. Hosté měli kromě penalty ještě tak dvě, tři, my také jednu šanci,“ upozornil trenér Kutné Hory Radek Kulhánek.

„Bylo znát, že hosté do druhého poločasu poslali několik hráčů, které mají na zkoušku a kteří se chtějí dostat do kádru. My jsme trochu vypadli z tempa,“ dodal Kulhánek.

Další utkání odehraje Český Brod v sobotu. Od 15.30 hodin se představí v Nymburce.

Branky: 54. a 60. Bílek, 67. Semrád z PK – 2. Kocourek, 41. Poběrežský, 66. Franc, 71. Livora. Poločas: 0:2.

Kutná Hora: Malý – Marek (46. Exner), Bílek, Franc (72. Šindelář), Saulich – Semrád – Vlášek (46. J. Kulhánek), Piskač (72. Vlášek), Nekvinda – Šindelář (46. Cimr) – Zelenka (56. Kolůvek).

Český Brod: Jeřábek – Carda, Regner, Čuřík, Moravec – Ceccarelli, Poběrežský, Kocourek, Makovský – Herzán, Franc. Střídali D. Fikejz, Livora.