Ondřej Pavelka se popral s divákem, za to dostal stopku na šest zápasů

Na úplném konci fotbalové sezony schytal fotbalista Jestřabí Lhoty Ondřej Pavelka pořádný flastr od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně. Za své nevkusné chování si nekopne v jarní části sezony šest soutěžních utkání. Ten podle zápisu o utkání nejprve prudce strčil oběma rukama do soupeře v přerušené hře, při odchodu do kabin se popral s divákem. Chtěl se prát i nadále, než jej asi po sedmi minutách funkcionáři jeho klubu zavřeli do kabiny hostí.