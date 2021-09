„Do utkání jsme vstoupili vlažně, chyběl nám lepší pohyb, málo jsme se nabízeli a nedařila se finální fáze. I tak jsme soupeře tlačili, ale chyběla lepší střelba nebo jsme se nedokázali prosadit přes zahuštěnou obranu.Hosté několikrát zahrozili z rychlého protiútoku. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Do druhé půle jsme chtěli zlepšit pohyb a drát se víc do koncovky. Ve 47. minutě krásně zatáhl míč výborně hrající Kubíček a naservíroval přihrávku pro Trojana, který míč uklidil do brány. Další branky padaly až v závěru, kdy se v 80. minutě trefil Trojan. Další branka na sebe nenechala dlouho čekat, po střele Krupky se míč dostal k Šámalovi, který míč propálil do branky. V závěru utkání jsme již zkušeně drželi míč a zápas v klidu dohráli. Chtěl bych poděkovat klukům za výkon, hlavně ve druhé půli a fanouškům za podporu,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Čekali jsme těžké utkání. Věděli jsme, že Jestřabí Lhota má naběháno a zápasy s ní jsou fotbalové. Vše se potvrdilo, ale byli jsme připraveni a celý první poločas jsme jí do ničeho nepustili. Na druhou stranu ani my jsme se nedokázali prosadit, a to hlavně díky velké zbrklosti a nedodržování nastavené taktiky. V poločase jsme si to vše zopakovali, něco málo pozměnili a najednou to šlo. I přesto, že jsme brzy inkasovali po individuální chybě v přebírání hráčů po ztrátě míče, kde si to Jestřábka hezky vykombinovala až ke gólu. Nepoložilo nás to, hráli jsme dobře, soupeře jsme tlačili, ale jen po vápno, tam nám chyběl klid na zakončení a finální přihrávka. Až do nešťastného vyloučení Vondráčka jsme hráli trpělivě a byli lepší, Jestřábka hrála jen na brejky. Vlastně na brejky to dohrála až do konce a dva takové proměnila i v góly. Nebyli jsme horší, nezasloužili jsme si prohrát o tři branky, ale stalo se a my se z toho musíme poučit. A věřím, že poučíme,“ uvedl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 47. a 80. Trojan, 82. Šámal. ČK: 73. Vondráček, 91. Bílý (oba ČP). Poločas: 0:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Mikeš, Klička, Švanda – Mojžíš, Kesner (68. Hojda), V. Šámal, Kubíček – Krupka (82. Bláha), Trojan.

Červené Pečky/Pašinka: Linhart – Přiklopil (82. Štolba), Bílý, Maršík, Bulíř – Carda (71. Svoboda), Zientek, Zákoucký, Zuza (60. Převrátil) – Vondráček, Zdeněk.

Libodřice – Krakovany 3:0

„Zápas opět jen o tom, kdy a kolik dáme branek. Bohužel se nám nedaří proměňovat naše šance. Štěstí, že se nám střelecky probudil Škopek, který na konci poločasu proměnil svou několikátou šanci v zápase. Do té doby mi připomínal Standu Tecla. Soupeř měl za celý zápas dvě šance, kdy nás podržel Hradecký. Povinné tři body, které budeme chtít potvrdit ve dvou utkáních venku,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

„Začátek utkání jsme začali dost aktivně. Hned v první minutě se Chvojka dostával sám před domácího brankáře, který naši příležitost zlikvidoval. Následně jsme dostali domácí pod tlak sérií několika rohů, bohužel bez úspěchu. Libodřice se postupně dostávaly do hry a jenom díky několika skvělým zákrokům Douděry zůstalo naše konto čisté. V poslední minutě první půle po zaváhání naši obrany šli domácí do vedení. Druhý poločas jsme se sice snažili dostat se do hry, ale kromě jediné šance Sixty, za stavu dva nula, jsme si nic nevytvořili. Naopak soupeř se dvakrát prosadil střelecky a získal zaslouženě tři body,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 45. a 57. Škopek, 90. Beníšek. Poločas: 1:0.

Libodřice: Hradecký – Dittrich, Hovorka, Pohanka (69. Matějka), Volavka (79. Krejčí) – Škopek (85. Lanc), Batelka, Němec, Patočka – Šafránek, Košík (62. Beníšek).

Krakovany: Douděra – Kutil, Kozel (46. Špinka), Myška, Černý – Horák, Vodvářka (83. Šindelář), Chvojka, Neruda – Sixta, Novotný (70. Trojan).

Zásmuky – Kouřim 2:1

„Z dalšího utkání máme tři body, za což jsme rádi, ale výhra se rodila dost krkolomně. V zápase jsme byli aktivnější, ale nedařilo se nám proměňovat i ty nejvyloženější šance. Zlom přišel dvacet minut před koncem utkání, kdy jsme zahrávali během pěti minut dva pokutovém kopy, které s přehledem proměnil Pavlík. Ve zbytku utkání, místo toho, abychom si pohlídali výsledek, kdy byl soupeř v deseti, jsme se zbytečně hnali za dalším gólem a otevírali tak prostor pro hosty. Za to přišel trest, když Snížek připravil balón Královskému a ten snížil na 2:1. V posledních minutách jsme se pak zbytečně strachovali o výsledek,“ zlobil se trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Zásmuky od první minuty zápasu daly jasně najevo, kdo hraje doma. Měly více balón na noze, vytvářely si více šancí, ale také více spalovaly své šance. Ať už to bylo díky Havránkovi, nebo nepřesnému zakončení. Naše taktika byla stejná jako minulý týden, odbránit si to a pokusit se hrozit z brejků a standardních situací, což nám i vycházelo do doby, kdy se nešťastně zranil Dufek a rozšířil už tak velmi početnou marodku našeho týmu. K druhému poločasu se radši vyjadřovat nebudu, protože to, co předvedl rozhodčí Veselý, byla prasárna největšího kalibru, když proti nám nařídil dvě nesmyslné penalty a bezdůvodně vyloučil Svobodu,“ čertil se sekretář Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 67. a 70. Pavlík (obě z PK) – 87. Královský. ČK: 68. Svoboda (K). Poločas: 0:0.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Šourek, Kraus – Čapek, Sivák, Pechar, Sobotka (81. Jonáš) - Pěkný, Borovička (46. Bellada).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Navrátil, Novák – Světnička, Královský, Keltner, Kocián – Dufek (39. Ježík), Snížek.

Bečváry – Nučice 1:4

„Ve velmi improvizované sestavě bez několika hráčů základní sestavy jsme odehráli další domácí zápas, který pro nás bohužel nedopadl dobře. Absence byly znát, někteří hráči hráli na postech, které jim nejsou vlastní, někteří hráli s nedoléčeným zraněním. To vše se projevilo na hře i na výsledku. Nučice byly jasně lepší a zaslouženě zvítězily. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Od začátku zápasu jsme měli územní převahu. V 15. minutě Jelínkova hlava po rohu skončila dvacet centimetrů za brankovou čárou, ale rozhodčí ze své pozice bohužel neviděl míč za čárou. Ve 20. minutě se dokázal ve vápně krásně uvolnit Chromý, ale sám proti gólmanovi selhal a vyprášil mu pouze rukavice. Z následného rohu si však krásně naskočil na Šulcův centr a koníčkem otevřel skóre. Zanedlouho Vedral dlouhým pasem našel Kubalíka a ten suverénně zakončil na 0:2. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první a většinu času jsme drželi míč na svých kopačkách. V 53. minutě Jelínek našel krásnou kolmou přihrávkou Kubalíka a ten vyprášil pravý horní roh. V 59. minutě Kubalík uzavřel hattrick střelou do šibenice. Sedm minut před koncem se domácím podařilo pouze kosmeticky upravit výsledek, když se po rohu prosadil Kuba,“ popsal klíčové okamžiky obránce Nučic Jan Vedral.

„Jsem rád, že jsme dokázali zvítězit. Přijeli jsme bez čtyř hráčů základní sestavy, ale ani domácí nebyli kompletní a tak jsme se na výhru tolik nenadřeli. Hodně nám pomohli kluci z B-mužstva, kteří by mohli patřit do základu áčka, když by se jim chtělo trénovat,“ dodal Vedral.

Branky: 83. J. Kuba – 21. Chromý, 35., 53. a 59. Kubalík. Poločas: 0:2.

Bečváry: Kropáček – J. Kuba, M. Kšírl, Jahoda, Čáslava – V. Šmejkal, Černý, Kubín (63. P. Šmejkal), Kenardžiev – D. Šmejkal, Hampl.

Nučice: Rybák – Kočí, Šulc, Bradáč, Vedral – Kulhavý, Jelínek (80. M. Zápotocký), P. Zápotocký (55. Novák), Chromý – Kubalík, Hervert (60. Maršák).

Velim B – Tuklaty 9:0

„Utkání se odehrávalo od začátku až do konce v naší režii. Soupeře jsme díky pohybu a kombinační hře přehrávali a vytvořili si dostatek gólových šancí, které se nám dařilo po zásluze proměnit, potěšilo trenéra Velimi B Jiřího Ptáčka.

Branky: 7. a 28. Věříš, 25. a 50. Hruška, 46. Ceral, 57. Kasal, 64. Štros, 69. O. Vokřál, 71. J. Vokřál. Poločas: 3:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Němec (70. Zajíc), Jelínek, Hruška (65. Bláža), Kmoch – Ceral (53. Kasal), Věříš (58. J. Vokřál).

Tuklaty: Pazdera – Kotala, Vébr, Pígl, Bouda – Mazur (45. Klepetko), D. Čermák (45. Kuneš), Pytloun, R. Čermák – Patačik, Lachman (53. Procházka).

Ratboř – Štítary 4:1

„Chtěli jsme klukům ze Štítar vrátit porážku z loňské sezony, ale moc dobře jsme věděli, že to nebude jednoduché. Po celý zápas byla bojovnost na obou stranách, z naší strany bylo asi více příležitostí ke vstřelení branky, ale hosté měli v prvním poločase tu největší. Pokud by padla z jejich kopaček branka, tak by se zápas určitě odvíjel jinak. Druhý poločas jsme začali více aktivněji, což přineslo první branku zápasu a hra se z naší strany více uklidnila. Z naší aktivity pak padly další branky, ale ke konci zápasu jsme měli trochu výpadek a kluci ze Štítar nás potrestali pěknou střelou. Zápas se odehrál v poklidu a byl určitě pohledný pro oko diváka. Opět bych rád poděkoval našim klukům za předvedenou hru, kteří tak mohli poslat vítězný pokřik z kabiny trenérovi Pěknému na dovolenou k moři,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Kvalitní utkání, které domácí Ratboř rozhodla po nástupu do druhého poločasu. Pro nás škoda, že gólman Jeřábek těsně před přestávkou krásným zákrokem zneškodnil šanci Brdička. Utkání by možná mělo jiný směr. Nezbývá než pogratulovat soupeři a připravit se lépe na domácí utkání příští týden,“ řekl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 55. J. Adámek, 60. Vohnický, 62. Kesner, 77. Mbemba – 87. Miškovský. Poločas: 0:0.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, R. Biško, Mbemba – Gembiczki, Teslík, Kesner, Kovařík – Vohnický (64. Brant), J. Adámek (66. Uher).

Štítary: Moravec – Machurka, J. Biško, Hoření (70. Horňáček), Jelínek (55. Opolzer) – Vlášek, Hetcl (46. Miškovský), L. Kmoch, B. Uman – Brdičko, Pýcha.

Plaňany – Ovčáry 1:4

„Výsledek zápasu jsme si představovali jinak, ale hráči poznali, že soupeř se sám neporazí. Především v prvním poločase jsme pro vítězství udělali hodně málo. Celý zápas měl stejný scénář, soupeř využil dva brejky v prvním poločase a my jsme za celý zápas byli v koncovce bezzubí, a to rozhodlo. Zápas jsme si prohráli sami a nemůžeme si na nic stěžovat. Bohužel musím konstatovat, že ve druhém poločase byl hlavní postavou zápasu rozhodčí Peška, který ukázal neomezenou, těžko pochopitelnou moc při rozhodování. Zápas nám ukázal, že před sebou máme ještě hodně práce,“ posteskl si trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Soupeř byl herně lepší. Měl třeba pasáž, že nás nepustil třicet minut za půlku, naštěstí jeho hráči neměli patřičný klid v koncovce a nám se na druhou stranu dařily brejky. Druhá půle už byla z naší strany lepší. Za výhru jsem rád, protože klukům dodá patřičné sebevědomí. Tímto výsledkem jsme všem škarohlídům ukázali, že nebudeme v soutěži pouze do počtu,“ konstatoval trenér Ovčár Bohuslav Machůrka.

Branky: 55. Klucska – 26. a 84. P. Mikita (obě z PK), 33. a 40. Chadraba. Poločas: 0:3.

Plaňany: Arnold – Hanzálek (45. Lutsiuk), Freund, Čech, Metlushko – Klucska (74. Nguyen), Shpuryk (74. Jambor), Lazaryev – Žemba, Pavlenko.

Ovčáry: Procházka – P. Mikita, J. Mikita, Tichý, Šíma (67. Kubát) – Hula (79. Hartig), Chadraba (89. Vilt), Pohl, Nouzák – Machaň (53. K. Machurka), Hrubeš.