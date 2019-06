Bečváry – Český Brod C 3:2

„Zápasy s mužstvy ze dna tabulky se nám nedaří, a to se potvrdilo i v tomto případě. Chtěli jsme zápas rozhodnout už v prvním poločase, hrálo se na jednu bránu, ale nejsme schopni proměnit ani ty nejvyloženější šance. Bušíme do obrany soupeře, ale nedaří se nám to gólově vyjádřit. Dali jsme branku až po půlhodině hry. Do poločasu se šlo ale za stavu 1:1, když jsme dostali velmi lacinou branku. Soupeř byl navíc oslaben o vyloučeného hráče. O to větší šok bylo, když jsme hned v úvodu druhé půle dostali branku na 1:2. Nebyli jsme po přestávce koncentrovaní a možná jsme si mysleli, že oslabený soupeř nemůže zahrozit. Pak nás čekalo dost práce, abychom zápas otočili. V 60. minutě jsme srovnali, pak se hrálo na polovině hostí, šance střídala šanci, ale my ne a ne dát gól. To se povedlo až ze situace, kde jsme to moc nečekali. Trestný kop z větší vzdálenosti si nešťastně tečoval hráč Brodu do vlastní branky. Klukům nelze vytknout, že by se nesnažili, ale takovou převahu v poli prostě musíme přetavit ve výraznější vítězství. Tři body jsme získali, ale vítězství to bylo hodně utrápené,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Popíráme všechny zákony, že se fotbal musí hrát v jedenácti. Zase jsme hráli v deseti, a to díky vyloučení. Ale v deseti naše hra nebyla špatná. Bečváry byly fotbalovější a naprosto zaslouženě zvítězily. Naše velká bojovnost na body nestačila,“ řekl trenér Českého Brodu C Luboš Černý.

Branky: 32. Kubín, 60. Uher z PK, 89. Jahoda – 45. Sedláček, 46. Kliment. ČK: 34. Bubník (ČB). Poločas: 1:1.

Bečváry: Hrouda – Uher Holub, Slezák, J. Kuba (60. Horáček) – J. Kšírl, V. Kšírl, Dědek, M. Kšírl – Jahoda, Kubín (46. Stoupa).

Český Brod C: Sahula – Mrázek (46. Strejček), Margolius, Kratochvíl, Rozumný – Palma, Kliment, Petříček, Bubník – Sedláček, Pazderec.

Krakovany – Jestřabí Lhota 1:3

„Jestřabí Lhota byla po celých devadesát minut po všech stránkách lepším mužstvem a naprosto zaslouženě zvítězila. Nám se nedařilo po fotbalové stránce a navíc jsem postrádal i chuť porvat se o lepší výsledek,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Za špatného počasí jsme měli dobrý pohyb a celkem se nám dařila kombinace, ze které pramenily naše příležitosti. Kromě tří gólů, bylo na naší straně ještě osm stoprocentních šancí. Útěchou pro nás je, že s proměňováním šancí zápasí většina mužstev na všech úrovních. Krakovany jsme do velkých šancí nepouštěli, ale bomba Dostála z trestného kopu do šibenice byla výstavní,“ uznal trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 80. Dostál – 10. a 70. Martinek, 36. Záhora. Poločas: 0:2.

Krakovany: Špinka – Neruda, Šindelář, Tlučhoř, Černý (70. Oberreiter) – Dostál, Kozel, Kutil, Chvojka – Sixta, Malina (60. Novotný).

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Klička, Skalický, L. Týma – D. Týma (70. Kubíček), Kesner (88. Hojda), Mikeš, Martínek (85. Robovský) – Krupka, Záhora.

Žiželice – Býchory 1:1 (PK 4:2)

„Zápas s vedoucím týmem tabulky byl z obou stran bojovný. První poločas byl vyrovnaný, i když si myslím, že jsme měli více šancí. Ale jak to bývá, dostali jsme branku po rohovém kopu a odcházeli do kabin s jednogólovým mankem. Do druhého poločasu jsme měli skvělý vstup a hned ve 47. minutě využil chybu stopera Korčák a vyrovnal. Býchory měly víc míč na svých kopačkách, ale v 55. minutě jim byl vyloučený po druhé žluté kartě Pěkný. Toho kluci chtěli využít a zbytečně se tlačili do útoku a nechávali otevřená vrátka v obraně. Býchory vysunuly Jakuba Vyhnánka na hrot a ten měl na konci utkání dvě vyložené šance, které skvělými zákroky zlikvidoval výtečný Rokos. A jednu šanci zahodil ještě Jirkovský. Utkání dospělo do penaltového rozuzlení, kde opět zazářil Rokos a dvě penalty chytil. Díky Rokosovi jsme si připsali dva body,“ konstatoval trenér Žiželic Luděk Špaček.

„Další ztráta bodů na našem kontě a to především díky neproměnění několika šancí v závěru hry. Zápas byl opticky vyrovnaný, ale chyběli nám tři hráči základní sestavy a navíc jsme pokračovali ve střelecké bezzubosti. V první části jsme šli do vedení a neproměnili další šance, které by nás dostaly do klidu. Bohužel do druhého poločasu jsme vstoupili hrubkou našeho obránce, po které byl brejk, a domácí Korčák nedal Heresovi šanci. Vzápětí byl vyloučen Pěkný a domácí byli na koni. Bojovali, měli také šance. Provedli jsme změnu v sestavě a hra se vyrovnala, a dokonce jsme si vytvořili další šance, které by spolehlivě rozhodly o výsledku utkání, jenže jsme vše vyřešili špatně, a tak následovaly penalty. Ty jsme hrubě nezvládli,“ posteskl si trenér Býchor Michal Škopek.

Branky: 47. Korčák – 34. Koubek. ČK: 55. Pěkný (Býchory). Poločas: 0:1.

Žiželice: Rokos – Chlupáč, Konhefr, Živný, Bubeník – Mejvald, Mical, Rous, Janata (89. Scháněl) – Korčák, Kubelka.

Býchory: Heres – J. Vyhnánek, Chlumský, Jirkovský, Funda – Chvalovský, Pěkný, Kedršt, Vacek – A. Vyhnánek, Koubek (67. Křivský).

Tuklaty – Nučice 1:2

„K utkání jsme, pro mě nepochopitelně, nastoupili připraveni jen s 11 hráči, kteří na hřišti odvedli, troufnu si tvrdit, to nejlepší, co v nich je a málem senzačně favorita zápasu oloupili o nějaký bodík. Sportovně ale musíme uznat, že hosté vyhráli zcela zaslouženě. Všem našim klukům, kteří nastoupili, děkuji,“ řekl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Domácí se od začátku bránili a hráli na rychlé protiútoky. Všechna jejich snaha byla však zmařena hned v zárodku. Na druhé straně bylo ve vápně hodně rušno. Létal tam jeden centr za druhým, ale domácí gólman držel svůj tým nad vodou. Když už byl překonán, tak jej v malém vápně zastoupili obránci. První poločas tak skončil bez branek. Druhá půle pokračovala stejně jako první. Hlavně Kubalík a Vlasák měli šancí na tři zápasy. V 55. minutě se nám konečně podařilo rozvlnit síť Pazderkovy branky. Kubalík centroval z pravé strany a míč skončil k překvapení všech v brance. Tuklaty byly na lopatkách a stačilo je dorazit. Místo pojišťovací branky přišel šok na druhé straně. Domácí měli jedinou šanci v zápase a dokázali ji proměnit. Prošli přes naši levou stranu a Vebr prostřelil Krutského. Naštěstí Jelínek dokázal dorazit Kubalíkovu střelu, která se odrazila od tyče. Jsou to vydřené body. Nedařilo se nám v koncovce, a i přestože jsme byli jednoznačně lepší, tak jsme museli bojovat a strachovat se o výsledek až do konce,“ podotkl obránce Nučic Jan Vedral.

Branky: 80. Vébr – 55. Kubalík, 81. Jelínek. Poločas: 0:0.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Vyhnal, Bílý, Vondráček – Kassa, Zradička, Vébr, Pytloun – M. Procházka, Lachman.

Nučice: Krutský – Souček (46. Miňovský), Šulc, Hurtík, Vedral (79. Kulhavý) – Nevšímal, Chromý, Jelínek, Vlasák – Hervert (12. Novák), Kubalík.

Tři Dvory – Dobré Pole 11:0

„Odevzdaný soupeř, výsledek mluví za vše,“ konstatoval trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

Jeho tým potřetí v sezoně vyhrál dvouciferným rozdílem (Tuchoraz 12:1 a 11:0).

„Výsledek mluví za vše. Kdyby bylo skóre ještě vyšší, nemohl by se nikdo divit,“ řekl trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

Branky: 12. z PK, 30. a 76. Kalivoda, 15. Rak, 19. Javorek, 26. a 80. Brunclík, 45. Slezák, 67. a 68. Linhart, 78. Müller. Poločas: 6:0.

Tři Dvory: Černý – Stempák, Brunclík, V. Novák, Rak – Malý, Javorek (46. Bašista), Müller, Kalivoda – Suchánek (46. Linhart), Slezák.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha, Štefančík, Flieger, Ledvina – Krejčí (50. Vnuk), Jelo, Valenta, Špička – Žirovnický, Ojukwu.

Kouřim – Libodřice 4:1

„Vybojovali jsme tři důležité body, podle mě naprosto zaslouženě. V prvním poločase jsme byli efektivní, dařilo se nám proměňovat šance a hosty do nich prakticky vůbec nepouštět. Do vedení jsme šli po rohovém kopu, kdy si Procházka naskočil na centr Snížka a nekompromisně zavěsil. Pak jsme přežili jedinou vážnější šanci hostů a přidali Procházkou další dvě branky. Na konci poločasu byl pak vyloučen hostující stoper. Druhý poločas hosté přidali, každý balón posílali nákopem dopředu a nebylo moc znát, že by měli o jednoho hráče méně. Naše obrana si s tím ale poradila a vyráželi jsme do rychlých brejků. Bohužel jsme ale z pěti stoprocentních šancí proměnili jedinou a hosty pak nechali zkorigovat výsledek,“ byl po dlouhé době spokojen s výkonem kouřimský hrající asistent Martin Snížek.

„Odehráli jsme velmi špatné utkání. Vůbec jsme nedokázali hrát to, co jsme chtěli. Kouřim trestala naše hrubé chyby. Zejména první poločas byl z naší strany katastrofální, a to ještě Baško ve 37. minutě viděl druhou žlutou kartu. Druhý poločas už si domácí zkušeně pohlídali a zaslouženě vyhráli. My musíme nepovedené utkání hodit za hlavu a připravit se na další zápas,“ řekl trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 3., 33. a 36. Procházka, 81. Snížek – 84. Pánek. ČK: 37. Baško (L). Poločas: 3:0.

Kouřim: L. Havránek – M. Havránek, Tománek, Holub, Svoboda – Novák, Procházka (83. Bělohlávek), Macháček (87. Čihák), Světnička – Snížek, J. Keltner.

Libodřice: Skočdopole – Škopek, Baško, Šafránek, Němec – Košík, Dittrich, Hovorka (46. Beníšek), Pohanka (63. Hrstka) – Pánek, Sova.

Tuchoraz – Velim B 1:3

„Začali jsme velmi aktivně, což možná překvapilo i soupeře a hned v prvních pár minutách jsme mohli skórovat. Ale bohužel. A klasicky jsme za to byli potrestáni. Soupeř šel do vedení po velmi nešťastné brance. My jsme se ovšem nevzdávali a Pokorný chladnokrevně srovnal dělovkou z trestného kopu. Bohužel se nám nerozhodný stav do konce půle nepovedl udržet a inkasovali jsme z rohu, to musíme zlepšit a být důraznější. Druhou půli měl více ze hry soupeř, ale i přesto jsme měli několik velmi slibných šancí, které buď skončily mimo, nebo na tyči. Když vezmu v potaz to, že nás bylo jenom jedenáct a někteří kluci za sebou měli dopolední zápas, nemusíme se za předvedený výkon stydět,“ podotkl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Z naší strany to byl festival zahozených šancí. Některé zlikvidoval domácí gólman, další dvě tři zastavila branková konstrukce a ostatní jsme promarnili zbytečnou zbrklostí nebo nepřesností. Opět jsme šli brzy do vedení po střele, která přeskočila padajícího brankáře. Domácí sice srovnali z přímého kopu, ale do poločasu jsme šli znovu do vedení po dobře zahrané standardce. V druhé půli přišla zmiňovaná řada šancí, kdy až tu poslední jsme konečně proměnili a zcela zaslouženě tak potvrdili vítězství,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 27. Pokorný – 10. Nedbal, 44. Hrabal, 81. Zajíc. Poločas: 1:2.

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Bílek, Vosecký, Jurka – Nývlt, Šafář, Černý, Hanzl – Kubišta, Mučka.

Velim B: Svoboda – Čepelák, J. Vlk, Hrabal, L. Vlk – M. Kosina (58. Němec), Jelínek, Jehlička, Kyncl (88. Pych) – Zajíc, Nedbal (79. Nezavdal).

Bečváry – Býchory 1:0

„V předehrávce jsme hostili vedoucí tým tabulky a věděli jsme, že to bude velmi těžký zápas, ale zároveň, že jsme schopni s týmy ze špice tabulky bodovat. První poločas byl vyrovnaný, šancí na obou stranách nebylo mnoho. Nám se podařilo vstřelit vedoucí branku po chybě v komunikaci hostujícího obránce a brankáře, Čáslava měl už pak snadnou práci. Ve druhém poločase s přibývajícími minutami se Býchory tlačily dopředu ve snaze o vyrovnání. Vytvořily si tlak, ale bez větších šancí. Naše obrana pracovala spolehlivě a co propadlo, tak sbíral náš brankář. Konec zápasu jsme spíše ubojovali, než uhráli, ale tři body jsou pro nás cenné a velmi důležité. Býchory právem patří na špici tabulky a my jsme rádi, že jsme je na domácím hřišti dokázali obrat o body. Kaňkou na zápase bylo vynucené střídání třech našich hráčů kvůli zranění. Doufám, že zranění nebudou vážnější a že se kluci brzy dají zpět do pořádku,“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

„Zápas hodnotíme jako jedno velké zklamání. Nejen, že jsme po jedné chybě prohráli a přetrhli tak dlouhou sérii bez porážek, ale hlavně se nám zranil další hráč. V prvním poločase nám soupeř ještě odolával, ale ve druhé části jsme měli místy až drtivou převahu, ze které jsme bohužel nevytěžili vůbec nic. Předtím jsme v zápase s Kouřimí proměnili mnoho šancí a nyní jsme nedokázali využít předností, které naši mladíci v předních řadách mají a nešli jsme jednoduše do zakončení. Bečváry využily jedné chyby a nedorozumění našeho obránce a brankáře, kterému následně po centru vypadl míč z rukavic a domácí hráč uklidil do prázdné,“ uvedl trenér Býchor Michal Škopek.

Branka: 35. Čáslava. Poločas: 1:0.

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub, J. Kšírl, Slezák – Jahoda, V. Kšírl, Dědek, P. Kuba (28. Kubín) – Černý (25.M. Kšírl) Čáslava (75. J. Kuba).

Býchory: Heres – Kedršt, Jirkovský, Vaňkát (6. Škopek, 75. Koubek), Funda – Chvalovský, Chlumský, Teplý, Pěkný – J. Vyhnánek, A. Vyhnánek.

Tabulka

1. Tři Dvory ⋌ 20 16 1 1 2 104:32 51

2. Býchory ⋌ 21 16 1 1 3 59:24 51

3. Velim B⋌ 20 13 1 2 4 48:21 43

4. Nučice⋌ 20 12 1 2 5 51:32 40

5. Libodřice ⋌ 20 8 5 1 6 53:32 35

6. Jestřabí Lhota ⋌ 20 8 1 4 7 39:35 30

7. Bečváry⋌ 21 8 2 2 9 45:48 30

8. Krakovany ⋌ 20 8 2 1 9 52:42 29

9. Žiželice⋌ 20 9 1 0 10 43:49 29

10. Kouřim⋌ 20 7 2 1 10 44:47 26

11. Dobré Pole ⋌ 20 8 0 1 11 36:48 25

12. Tuklaty⋌ 20 5 2 0 13 29:57 19

13. Český Brod C⋌ 20 2 0 2 16 22:66 8

14. Tuchoraz B⋌ 20 1 1 2 16 14:106 7