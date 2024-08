Hrozba velkého množství sestupů z minulé sezony je zapomenuta, v té následující by se mělo týmům v nejvyšší okresní soutěži dýchat o něco lépe. I když člověk nikdy neví, v krajské I.B třídě nastupují čtyři okresní celky a není předem jasné, jak se jim bude nebo nebude dařit. Fotbalové týmy v okresním přeboru chtějí být připraveny co nejlépe, řada z nich hojně posilovala. K jakým změnám v kádrech týmů došlo a s jakými ambicemi vstupují do nového soutěžního ročníku? A kdo bude patřit mezi aspiranty na postup?

V další sezoně okresního přeboru, chcete-li nově osmé lize, bude hrát hned pět nováčků. Z I.B třídy spadly Býchory, Jestřabí Lhota a Plaňany. Naopak radost z postupu si užily celky Radimi a Týnce nad Labem.

Kdo ale bude čeřit vody v nejvyšších patrech tabulky? Nejčastěji jsou skloňované Zásmuky, které jsou hodně ambiciózní a o postup hrály v minulém ročníku. Jenže nakonec skončily druhé za postupující rezervou Českého Brodu. Také letos bude chtít být mužstvo trenéra Václava Jindry nahoře, slovo postup z něj ale nedostanete. „Čekají nás těžké týmy, uvidíme. Možná bude soutěž ještě kvalitnější než v minulé sezoně. Těžké budou Plaňany, Štítary, ale i další celky. Chceme hrát nahoře a pak se uvidí. Nemáme ale moc široký kádr,“ uvedl kouč Zásmuk Václav Jindra.

Jeho tým nikdo neopustil, zraněný je Michal Fíla. Mužstvo však doplnili čtyři hráči. Z Kutné Hory se vrátili mladíci a odchovanci Chylík a Hozman, z Ratboře přišli Svoboda a Zdeněk. Pokračovat bude i veterán a bývalý ligový fotbalista Petr Pavlík. „V přípravě hrál ale necelé dva zápasy, měl zdravotní problémy. Každopádně s ním počítáme a bude u nás pokračovat,“ podotkl trenér Zásmuk.

Mezi trenéry a fotbalovými příznivci se mluví o síle Plaňan. Jejich kádr doznal několika změn, k výměně došlo také na postu trenéra. U mužstva skončil Petr Šafránek, toho nahradil pětatřicetiletý Tomáš Freund. „Naše cíle jsou ty nejvyšší,“ usmál se nový kouč Plaňan. „Chceme se držet nahoře, ale nechci říkat, jestli to bude hned na postup. Určitě chceme hrát do třetího místa,“ přeje si Freund.

K tomu mají pomoci i změny v kádru. „Někteří kluci odešli do béčka, Sosvor do Vrbové Lhoty a Kuchař do Předhradí. Získali jsme Ramana Metlushka z Malešova, Petra Lipnického z Nebušic, Romana Hovorku z Peček, Milana Mjartana z Milčic a z béčka se definitivně přesunuli bratři Siručkové,“ řekl ke změnám v týmu Freund.

Aspiranty na příčky nejvyšší jsou také fotbalisté Libodřic, kteří skončili v minulé sezoně na třetí příčce a jejich kádr se mnoho nezměnil. Nikdo neodešel, ze Štítar přišli bratři David a Zdeněk Hoření, důležitý je návrat Němce po zranění. „Chceme potrápit nejlepší týmy,“ culil se hrající trenér Libodřic Adam Baško. „Jak je moderní říkat, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit,“ pomohl si se smíchem otřepanou frází kouč Libodřic. „Rádi bychom zopakovali minulé umístění, ale bude to těžké vzhledem k tomu, jak všichni zbrojí,“ pokračoval Baško, kterého zdaleka nenadchla příprava. „Nejsem nadšený ani z tréninků ani z přípravných zápasů,“ přiznal. „Pro některé kluky je fotbal na druhé koleji. Věřím ale, že můžeme potrápit každého,“ dodal Baško.

Štítarský tým předvedl velký progres pod vedením trenéra Jakuba Stacha, často na něj soupeři pěli ódy. Jenže kouč je ve svých prognózách opatrný. „Chceme se zlepšovat, posouvat se a pohybovat se v horních patrech tabulky,“ uvedl krátce k vyhlídkám do další sezony Stach. Jak bylo výše uvedeno, kádr opustili bratři Hoření a jediným příchozím je zatím gólman Petr Hons z Červených Janovic, který v nedávné době působil také v Semicích nebo Polepech.

Druhé housle zřejmě nebude chtít hrát nováček z Týnce nad Labem. O tom svědčí posílení stávajícího kádru. Z něj nikdo neodešel, naopak přišli tři hráči. Vrátil se Jiří Homba ze Sokola Újezd, z Polep přišel Martin Dohanič a z Řečan Adam Vančura. Cíle jsou však podle trenéra skromné. „Chceme stabilizovat kádr tak, aby mohl hrát okresní přebor. A zabudovat do týmu naše mladé a dorostence,“ řekl před startem sezony Zbyněk Sandholc. „A také jsme založili béčko,“ dodal jedním dechem.

S velmi mladým kádrem půjde do sezony Velký Osek. Mužstvo v čele s kanonýrem Ondřejem Sodomou se posouvalo na jaře tabulkou vzhůru, nyní by rád trenér Zdeněk Novák dovedl své mladíky v tabulce do pátého místa. „To páté místo by se nám zamlouvalo. A k tomu chceme předvádět atraktivní útočný fotbal,“ plánuje si kouč Novák. Z kádru odešli Filip Řehák do Milovic, Slavomír Karban přerušil aktivní činnost z pracovních důvodů, Andrii Hushcha se přesunul do B týmu. Z dorostu byli přeřazeni Michal Myška a Radek Holub, v jednání je stále příchod Vojtěcha Langra z Dymokur.

Možná hned první kolo napoví, zda do umístění na příčkách nejvyšších nepromluví někdo další. Mohou to být sestoupivší týmy Býchor nebo Jestřabí Lhoty. Ta startuje doma s Velkým Osekem, Býchory jedou do Červených Peček.

Program 1. kola (17 hodin)