Branky: 8. a 10. Klička (obě z PK.), 25. Krupka z PK, 40. a 65. Černý – 59. Kulhánek. Poločas: 4:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, J. Kulhánek, Hejduk, Zuza – Nurmatov (72. Hendrych), Šulc (78. R. Kulhánek), Zientek, Semenec (46. Suchý), Hradílek – Bílý (58. Převrátil).

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Krakovany – Liblice 3:1

„První poločas nás zastihl v dobrém rozpoložení, přesnou kombinací a dobrým pohybem jsme si vytvářeli dost příležitostí k získání potřebného brankového náskoku, což se nám podařilo pouze v jediném případě, kdy se dokázal prosadit ve 33. minutě pěknou střelou Špinka. Liblice hrála s otevřeným hledím, což mělo vliv na poměrně dobrou úroveň utkání. Druhý poločas z naší strany už nebyl tak kvalitní, i přes to jsme zvýšili vedení opět brankou Špinky, který parádní hlavou zužitkoval centr Strejciuse. Poté úroveň naší hry upadla a hosté snížili. Dvě minuty před koncem definitivně utkání rozhodl brankou Dostál. Myslím, že kromě pasáže posledních dvaceti minut, jsme byli lepším týmem a vítězství jsme si zasloužili,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„I když jsme se sešli konečně v dobré sestavě, tak prvních dvacet minut jsme byli jak na kolotoči, když jsme se nedokázali srovnat s domácím ofenzivním rozestavením. Po pár změnách v naší sestavě se to trošku srovnalo. Bohužel do toho přišlo ještě vynucené střídání. Ale do poločasu jsme přežili jen s jednogólovým mankem. V přestávce jsme udělali ještě jednu změnu a rozhodli se hrát z hlubokého bloku. Hra se vyrovnala, ale my si nedokázali, na rozdíl od domácích, vypracovat pořádné šance. Takže udeřili z brejku domácí a vedli 2:0. My se snažili pořád o zvrat, ale tím jsme otevírali možnosti pro domácí k rychlým brejkům, ale naštěstí jim chyběla přesnost nebo stál v cestě náš gólman. Nám se podařilo ke konci snížit, ale už jsme neměli síly k tomu, abychom ze zápasu udělali větší drama a po jednom úniku domácí definitivně rozhodli. Bohužel nedokážeme vepředu podržet balón, aby si obrana odpočinula a ta je tak pod velkým tlakem, který ne vždy jde vydržet. Teď nás čekají dva domácí zápasy kde se nám na našem menším hřišti daří, tak to chceme potvrdit,“ podotkl předseda Liblice Jiří Pospíchal.

Branky: 33. a 57. Špinka, 89. Dostál – 82. Plachý. Poločas: 1:0.

Krakovany: Trojan – Hojda, Myška, Kutil, Černý (73. Neruda) – Horák, Kozel (65. Vodvářka), Chvojka, Strejcius (67. Věříš) – Špinka (73. Oberreiter), Dostál.

Liblice: Bartyzal – Vedral, Pop, Bahr, Černý (67. Bubník) – Hejda, Pačes, Strnad (80. M. Řípa), Plachý – Hrstka (36. Sýkora), Lanc (46. J. Nouzák).

Cerhenice – Český Brod B 9:0

„V domácím zápase jsme potřebovali plně bodovat a neztratit tak kontakt s vyrovnanou tabulkou, to se nám podařilo a dokonce poměrně snadno. Od prvních minut jsme byli jasně lepším celkem. Tlačili jsme se do zakončení a vytvářeli si šance, ale gólem skončila asi tak až čtvrtá. Hosté drželi krok jen v prvním poločase, ve druhém už jsme hráli, co jsme potřebovali a měli hru pod kontrolou. Konečně se nám dařilo také střelecky a hra se vyvíjí směrem, kterým chceme hrát. Zápas s přehledem řídil rozhodčí Miloš Löwe, který tak přispěl ke slušnému zápasu,“ potěšilo trenéra Cerhenic Michal Škopka.

„Zápas nemá cenu vůbec hodnotit. Jedním slovem to byla ostuda, která se snad už nebude opakovat,“ hlesl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 19. M. Novotný, 29. J. Puk, 37., 53., 64., 71. a 80. Doubek, 86. Kuchař, 87. Gacka. Poločas: 3:0.

Cerhenice: Procházka – J. Puk (64. J. Novotný), K. Charouzek, M. Novotný, O. Puk – Nykodym, Gacka, Kaše, Doubek – Čerych (46. Hanuš), P. Charouzek (46. Kuchař).

Český Brod B: Hrdinka – Vymazal, Bouma (71. Fuchs), Kratochvíl, Kašpar – Veselý (3. Kalfas), Čurgali, Kohout, Hochman – Šermauer, Pazderec (46. Kubelka).

Libodřice – Kouřim 4:1

„Zápas s nedalekou Kouřimí musel bavit. Od začátku zápasu se hra přelévala z jedné strany na druhou. První branku vstřelili hosté po naší laciné ztrátě, kdy se do centru krásně položil Dufek. Obdržená branka nás nakopla a výsledkem bylo rychlé vyrovnání Košíkem a těsně před poločasem po faulu na Pohanku proměnil penaltu Hovorka. V úvodu druhé půle jsme se trochu hledali, ale soupeř si žádnou větší šanci nevytvořil. Jinak jsme měli celý druhý poločas převahu a jen škoda, že jsme nevyužili naše šance dřív. Třetí uklidňující branku dal Košík, který do toho na vápně kopl bodlem a pojistku přidal na závěr Hovorka, kdy pláchl obraně a po kličce brankáři zavěsil do prázdné branky. Myslím si, že zasloužená naše výhra. Kluky musím pochválit za nasazení po celý zápas. Za výhru jsem rád i kvůli naším skvělým fanouškům, kteří nás celý zápas podporovali a hnali za výhrou,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

„V Libodřicích jsme celý zápas tahali za kratší konec. Šli jsme sice do vedení po krásné akci a brance Dufka, ale bylo to z ojedinělého brejku, který jsme dotáhli. Nedařila se nám celý zápas rozehrávka a domácím jsme spoustu míčů odevzdali úplně zadarmo. Ani bych neřekl, že domácí museli vyvinout nějaké extra velké úsilí, aby nás porazili, hodně jsme jim našimi chybami v rozehrávce a zoufalou prací s míčem pomohli. Nebyli jsme vůbec nebezpeční a domácí tak zaslouženě berou tři body. Tohle bylo tak na prostředek třetí třídy, ne na okres,“ zlobil se kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 25. a 81. Košík, 44. Z PK a 88. Hovorka – 20. Dufek. Poločas: 2:1.

Libodřice: Skočdopole – Hurt, Baško, Šafránek, Patočka – Beníšek (70. Škopek), Hovorka, Batelka (88. Lanc), Pohanka – Košík (86. Krejči), Kovařík (80. Matějka).

Kouřim: Havránek – Svoboda, Tománek, Navrátil, Novák – Hovorka, Snížek, Královský, Kocián (83. Ježík) – Dufek (62. Bělohlávek), J. Keltner.

Ratboř – Štítary 7:0

„Utkání se nám podařilo rozhodnout už v první polovině tak, jak jsem si představoval. Hosté se snažili i přes nepříznivý stav s výsledkem ještě něco udělat, ale naši kluci vstřelili další branky a zbylé minuty se už jen dohrávaly,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Bezpochyby náš nejhorší výkon od začátku soutěže. Kromě prvních dvaceti minut druhé půle byli domácí lepší ve všech herních činnostech a zcela zaslouženě vyhráli velkým rozdílem,“ přiznal trenér Štítar Karel Kozdera.

Branky: 20. Kovařík, 22. Kemza, 36. a 40. Teslík, 64. Kopecký, 70. J. Adámek, 84. Hrstka. Poločas: 7:0.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek (46. Brant), Biško, Kemza (46. Hošek), Kovařík – Mbemba (46. Hrstka), Kesner, Kopecký, Teslík – J. Adámek, Vohnický.

Štítary: Lepší – Nejman (22.Čech), Dolejší, Jedlička, Šín – Opolzer. Miškovský, Vlášek, B. Uman – S. Uman, Hoření.

Zásmuky – Velký Osek 1:0

„Do zápasu jsme šli s taktikou nechat soupeře hrát, nechat ho držet míč a čekat na svoje šance po jeho chybách. Věděli jsme, že má Osek mladé a dobře fyzicky připravené hráče, se kterými nemůžeme hrát fotbal nahoru dolů. Ze začátku nás podržel brankář Terč povedenými zákroky. Po několika minutách už ale terén nedovolil ani jednomu týmu kvalitnější hru a spíše se bojovalo než hrálo. Postupem času bylo jasné, že utkání rozhodne jedna chyba. Tu naštěstí udělal soupeř a po zbytečném faulu ve vápně rozhodl Lukáš Martínek z penalty. Krásné tři body, které se do vyrovnané tabulky budou hodit,“ uvedl kapitán Zásmuk Martin Čapek.

„K utkání jsme přijeli ze zdravotních důvodů bez čtyř hráčů základní sestavy, navíc se nám ve 20. minutě zranil Adam Novák. Do té doby jsme měli mírnou převahu a vytvořili si také jedinou šanci v zápase. Poté se nám hra zcela rozpadla a nebyli jsme schopni vymyslet kloudnou akci. Nutno podotknout, že se ani soupeř v našem pokutovém území příliš nepředvedl. Druhý poločas se hrál především na naší polovině, ale obrana byla naštěstí jediná řada, která nám fungovala. Podprůměrné utkání rozhodl hloupý pokutový kop, který jsme soupeři darovali. Doufám, že do dalšího utkání se dáme zdravotně do pořádku a ve vyrovnané soutěži budeme opět naplno bodovat,“ podotkl trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

Branka: 74. Martínek z PK. Poločas: 0:0.

Zásmuky: Terč – Bellada, Lindner, Kraus, Vokáček – Chábera, Čapek, L. Martínek, Jonáš (60. P. Martínek) – Sobotka (70. Hamsa), Pěkný (85. Svoboda).

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Šmiřák, From – S. Karban, A. Novák (20. J. Koška), Žilka, Řehák – Z. Novák, Valový (61. Meloun).

Nučice – Tuchoraz 1:3

„Už před zápasem jsme museli výrazně změnit taktiku a rozestavení, když nemohl po rozcvičce nastoupit klíčový stoper Šulc a ze zálohy musel na jeho místo Kočí. Hned v první minutě jsme se dostali do vedení. Super začátek. Bohužel od té chvíle se Tuchoraz stala pánem na hřišti. Bohužel po dvou standardních situacích, které jsme trestuhodně nepokryli, se skóre otočilo. Hra se potom opět srovnala, my ale nic neproměnili. Bohužel po naší standardní situaci soupeř podnikl rychlý útok, který přerušil až náš brankář za cenu červené karty. Druhý poločas jsme chtěli hrát na standardní situace a poctivě bránit. Po dvou faulech se vyrovnal počet hráčů na hřišti a my měli velkou převahu. Hrálo se většinou na půlce hostů. Bohužel jsme si nevytvořili žádné situace, které by byly gólové. V poslední minutě, když už jsme hráli vabank, jsme dostali třetí gól. Bohužel jsme se dostali tam, kde nechce být nikdo. Minulé kolo, kdybychom vyhráli, jsme druzí. Teď jsme těsně nad sestupem. Tabulka je hodně vyrovnaná. Musíme bodovat příští kolo. Pochválit musím náhradního brankáře Kočího, který z pozice stopera musel do branky a zvládl to super,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

„Čekal nás nepříjemný soupeř s velkou diváckou kulisou. Bohužel hned v úvodu zápasu jsme po nedůrazu ve středu pole naší poloviny obdrželi branku, která nás naštěstí nepoložila na kolena, ale naopak vybičovala k ještě lepšímu výkonu. Soupeřova taktika nakopávání dlouhých pasů na jejich klíčového útočníka Kubalíka díky dobrému pokrytí tohoto hráče našimi stopery nevycházela. Tlak jsme stupňovali, a to nám ve 14. minutě přineslo ovoce v podobě vyrovnávacího gólu. Naše dominance a dravost se vyplatila i o tři minuty později, kdy jsme po skrumáži v soupeřově malém vápně vstřelili gól na 1:2. Do konce prvního poločasu jsme si vytvořili ještě několik vyložených situací, ze kterých jsme mohli gólově trestat, ale ve finální fázi nás zradila koncovka. V samotném závěru prvního poločasu na bránu soupeře unikal Marek Vostrovský, kterého před šestnáctkou fauloval domácí gólman a Nučice šly do deseti. Ve druhém poločase se soupeř hrající v deseti nevzdal a začal tlačit. Hrál tvrdě a hrozil častými dlouhými nákopy do našeho velkého vápna, které buď zlikvidoval brankář, nebo hráči. Bohužel nás dostihla nedisciplinovanost a po dvou žlutých kartách v 53. a 56. minutě hřiště opustil krajní záložník a stav počtu hráčů se na obou stranách vyrovnal. Soupeře to nakoplo a tlak směrem k naší brance zvyšoval. Nicméně, naši hráči na hřišti nechali vše, útoky odvraceli a dostávali se do šancí, ze kterých by se dala vytěžit i branka. V poslední minutě zápasu po perfektním centru Kuby Pokorného do pokutového území zvyšoval na konečných 1:3 parádní rybičkou Kuba Votoček,“ popsal klíčové okamžiky zápasu trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 1. Kubalík – 14. Kliment, 17. Vostrovský, 90. Votoček. ČK: 45. Rybák – 56. Kadeřábek. Poločas: 1:2.

Nučice: Rybák – Jelínek, Kočí, Souček, Vedral (46. Hurtík)- Chromý, Zápotocký (76. Kulhavý), Bradáč, Nevšímal – Novák, Kubalík.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman (78. Doležel), Nývlt, Pokorný, Šedina – Borovička (85. Moravec), Kadeřábek, Kliment, Šafář – Vostrovský, Votoček.

