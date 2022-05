„První poločas byl z naší strany úplně v pořádku. Hráli jsme zodpovědně, byli aktivní dopředu a ohrožovali branku domácích především po standardních situacích. Z tečovaného trestňáku Královského jsme šli také zaslouženě do vedení. Druhý poločas nechápu do teď. Místo pokračování ve stejném výkonu jsme začali hrát neuvěřitelně naivně, nebyli se schopní dostat ani na soupeřovu půlku. Obrovské chyby a šest gólů za poločas je úplně neuvěřitelných,“ kroutil hlavou kapitán Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 52., 71. z PK, 76. a 81. z PK J.Svoboda, 60. Křelina, 84. Zdeněk – 38. Královský. Poločas: 0:1.

Červené Pečky: V. Svoboda – Hanousek,Bílý, Maršík (51. Bulíř) – Carda (81. Zuza), Hejduk, Zientek (70. Převrátil), Zákoucký (51. Chochola) – Zdeněk, Křelina (81. Charouz), J. Svoboda.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Holub, Navrátil, Novák (85. Dytrych) – V. Keltner (82. Havlín), Jirků, Královský (72. Ježík), Kocián (64. Čihák) – Keltner, Varyš (46. Pilař).

Kolín blamáž nedopustil. Z bryndy ho vytáhl Pavel Čapek

Libodřice – Bečváry 2:0

„Zápas s nedalekými Bečváry jsme zvládli výsledkově, ale herně to nebylo ono. Celkově utkání moc krásy a šancí nenabídlo. Hrálo se většinou po vápna a šancí moc nebylo. Náš první gól vstřelil pěknou střelou Košík a to bylo z naší strany první poločas všechno. Hra byla vyrovnaná. V druhé půli se obraz hry moc nezměnil, byl to spíše boj než fotbal. Utkání rozhodl krásnou střelou z voleje Němec. Soupeře jsme do větších šancí už nepustili a utkání dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si trenér Libodřic Adam Baško.

„Zápas moc fotbalové krásy nepobral. Byl chudý i na šance na obou stranách. Na menším hřišti byl i plný soubojů. Z těch málo šancí, které jsme si vytvořili, jsme bohužel žádnou neproměnili, soupeř jich neměl více, ale byl produktivnější. Herně to byl zápas vyrovnaný, slušela by mu spíše remíza. Ale je to o gólech a ty mi prostě nedáváme. Proto odjíždíme zase s prázdnou. Herně se mírně zvedáme, ale musíme zapracovat na produktivitě. Tam jsou velké rezervy,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 30. Košík, 79. Němec. Poločas: 1:0.

Libodřice: Hradecký – Patočka, Dittrich, Batelka, Němec – Adámek (46. Matějka), Hovorka, Kovařík (70. Beníšek), Krejčí (46. Strejček) – Košík, Lanc (55. Škopek).

Bečváry: Kropáček – Uher, P. Kuba, J. Kšírl, Čáslava – Kenardžiev (46. Kubín), M. Kšírl, Holub, Jahoda (58. Hampl) – Horáček, Černý (83. D. Šmejkal).

Tuklaty – Plaňany 0:8

„Zápas se odehrál na výborně připraveném pažitu a to nám vyhovovalo. V minulých zápasech jsem byl kritický k výkonům mužstva, ale tentokrát musím mužstvo pochválit za týmový výkon a kombinační hru, které mohu vytknout jedině to, že jsme další vyložené šance nevyužili. Domácí tým při řadě našich šancí ještě podržel brankař. Jinak jsme si dokázali ohlídat nejnebezpečnějšího hráče domácích a tím jsme nepřipustili žádné zdramatizování zápasu. Přestože nám toho domácí dost dovolili, tak doufám, že to dobré z tohoto zápasu si přeneseme i do dalších výrazně těžších zápasů, které nás čekají,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 19. Zozulia, 21. a 84. Pavlenko, 26. Žemba, 53. Klucska, 76., 78. a 82. Motrunich. Poločas: 0:3.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Patačik, Mazur, Vyhnal – Kotala, Šindelář, Malý, Klepetko – Bajtler, Procházka (28. Holčák).

Plaňany: Češner – Jambor (69. Hanzálek), Freund (81. Břichnáč), Starov, Pavlenko – Lazaryev (61. Lutsiuk), Motrunich, Málek (46. Metlushko), Zozulia, Vinš – Žemba (51. Klucska ).

Krakovany – Ratboř 2:2 (PK 2:4)

„V utkání dobré úrovně jsme byli v první části střelecky efektivnější a i šťastnější. Do vedení jsme se dostali ve 14. minutě, kdy Sixta po pěkné kombinaci úspěšně zakončil svůj nájezd. Na 2:0 nula zvýšil po nepovedeném centru s pomocí brankáře hostů Chvojka. V druhé části utkání nás Ratboř herně přehrávala a vyrovnala na 2:2.My jsme se snažili o rychlé protiútoky. Několikrát jsme se dostali do přečíslení tři na dva, které jsme bohužel díky nepřesnosti zkazili. V poslední minutě po faulu na Chvojku jsme neproměnili pokutový kop. V penaltovém rozstřelu jsme, tak jako minule, neuspěli,“ litoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Očekával jsem, že utkání v Krakovanech nebude jednoduché, což se potvrdilo. Od začátku a v podstatě po celou dobu jsme byli sice více aktivnější, drželi míč, ale přesto se podařilo domácím otevřít skóre. Další branka do naší sítě padla za pomocí gólmana Jeřábka. Do druhé poloviny utkání jsme vlétli s tím, že nemáme co ztratit a že se dá s naší předvedenou hrou uspět. Jak se říká – sklapla „Csaplárova past“ a odvezli jsme domů dva body po vyhraném penaltovém rozstřelu,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Utkání bylo kvalitní pro oko diváka až na poslední minuty, kdy domácí arbitr na lajně asi zapomněl, že má v ruce praporek. V tu chvíli to nepomohlo nikomu, sudímu, který vše odřídil perfektně, ani hráčům či divákům. Vlna emocí tak akorát pokazila poslední minuty utkání, což si kluci obou týmů na hřišti za předvedou hru vůbec nezasloužili. Z naší strany to byla z posledních zápasů nejlepší předvedená hra a klukům za to moc děkuji,“ dodal Tomáš Kratochvíl.

Branky: 14. Sixta, 31. Chvojka – 64. Biško, 81. Hrstka. ČK: 81. Mbemba (R). Poločas: 2:0..

Krakovany: Špinka – Neruda, Myška, Kutil, Černý – Věříš, Kozel (67. Vodvářka), Chvojka, Strejcius – Sixta, Olexa (70. Novotný).

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza, Biško, Kovařík – Teslík (59. M. Adámek), Mbemba, Kesner, Brant (40. Hrstka) – Kopecký, J. Adámek (80. Uher).

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Nučice – Velim B 2:1

„V prvním poločase se prosadil v našem dresu s chutí hrající Jakub Novák, který po podzimu stráveném v B mužstvu, je jak politý živou vodou. Jeho střela měla ligové parametry. Bohužel jsme si těsně před poločasem nechali hloupě dát vyrovnávací branku, také krásnou střelou z dobrých pětadvaceti metrů. Nakonec vše ale dobře dopadlo. Vzhledem k mé třetí absenci v řadě jsem vyhlásil speciální prémii za výhru nad favorizovanou Velimí. Zdá se, že to kluky namotivovalo a utkání dokázali překlopit opět na svou stranu v poslední minutě. Po centru Chromého se hlavou nemýlil nikým nehlídaný Jelínek,“ řekl člen nučického výboru a obránce v jedné osobě Jan Vedral.

„Přestože domácí nehráli fotbal, ale nakopávanou, nakonec se svým stylem slavili úspěch. My jsme nastoupili v pozměněné a omlazené sestavě a v úvodu zápasu se nám dařilo kombinovat, kdy jsme měli jednu velkou šanci a střelu těsně vedle tyče. Do vedení šli ale po jednom z mnoha nákopů domácí, nám se podařilo vyrovnat krásnou střelou z dálky. Do druhého poločasu jsme z důvodu dalšího zranění museli přeskupit rozestavení. Byl to poločas plný soubojů a nákopů a nám se nedařilo kombinačně si vytvořit šanci. Nakonec jsme v samém závěru špatným postavením při vraceném míči do vápna přišli o všechny body,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 27. Novák, 89. Jelínek – 45. Korenc. Poločas: 1:1.

Nučice: Rybák – Jícha, Šulc, Souček (88. Kulhavý), Kočí – Jelínek, Chromý, P. Zápotocký (62. Hervert), Bradáč – Nevšímal, Novák.

Velim B: Svoboda – Špinka, Hrabal (46. Slabý), J. Vlk, Ceral – Nedbal, Kopáček, Korenc, Bláža – Kuchař, Zajíc (72. Dočkal).

Ovčáry – Zásmuky 0:17

„Zásmuky byly fotbalovější. Ve svém středu mají některé zkušené a šikovné hráče. Musíme na tento zápas co nejrychleji zapomenout a připravit se na další. Snad se budeme prezentovat v lepší formě,“ podotkl trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Od začátku utkání jsme byli lepší, i když se hrálo v pomalém tempu. V podstatě se hrálo celé utkání na jednu bránu. Konečný výsledek hovoří za vše,“ konstatoval trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 10. z PK a 83. Pavlík, 12., 19., 68. a 75. Dotter, 13. Pěkný, 21., 45., 55. a 60. Martínek, 40. Chábera, 47. Roth, 57., 65. a 79. Jonáš, 88. Koštíř. Poločas: 0:7.

Ovčáry: Hartig (47. Blažek) – Tichý, Hula, Hrubeš, K. Machurka ml. – A. Machurka, Chadraba, P. Mikita, K. Machurka st. (60. M. Machurka) – Pros, J. Mikita.

Zásmuky: Terč – Čapek, Kraus, Pavlík, Roth – Jonáš, Martínek, Sivák (68. Jindra), Chábera – Pěkný (46. Koštíř), Dotter.

Štítary – Jestřabí Lhota 1:2

„Kluci, kteří přišli na zápas, zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení, protože až do poslední minuty jsme drželi krok s favoritem. Bohužel utkání rozhodl pro nás všechny hodně sporný moment, kterým byla penalta po ruce s otazníkem. Dál bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jinak ještě musím zmínit nádherný gól našeho Jelínka, dlouho jsem takový neviděl. Trefil se nádherně z dálky. Musíme dál bojovat a věřit, že se začneme scházet a soutěž zachráníme,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„V prvním poločase jsme si vytvořili nějaké šance, ujala se ale jen trefa Šámala. Domácí dobře kombinovali, nechali jsme jim hodně prostoru a do poločasu nás zatlačili do našeho vápna. Do druhé půle jsme chtěli zvýšit pohyb a bojovnost. Několik příležitostí měl Trojan, bohužel ani jedna ze střel neprošla za zády brankáře. Domácí vyrovnali po krásné střele zpoza vápna. Vzápětí nás poslal Klička z penalty do vedení. Závěrečný tlak domácích jsme přečkali a odvezli si tři body. Štítary hrály dobře, už na podzim se mi jejich výkon líbil Kluci se hlavně ve druhé půli vydali a odbojovali to,“ potěšilo trenéra Jestřabí Lhoty Martina Mikeše.

Branky: 62. Jelínek – 8. Šámal, 63. Klička z PK. Poločas: 0:1.

Štítary: Lepší – Ježek, Biško, Hoření (75. Holub), Jelínek – Vlášek, Pýcha, L. Kmoch, Miškovský (59. Veselý) – S. Uman, Kunášek.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda (46. Kostelecký), Klička, Hron, Hojda – Mikeš, Kesner, Kubíček (80. Pavlov), Černý (25. Robovský) – V. Šámal (40. Trojan), Krupka.

Kanonýr Deníku Jaroslav Svoboda čeká, co za čtyři branky vymyslí pokladník