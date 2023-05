/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ještě před pár dny se zdálo, že si to o titul v okresním přeboru rozdají fotbalisté Jestřabí Lhoty a Zásmuk. Jenomže oba týmy v posledním kole klopýtly, čehož využily Červené Pečky (ty mají ještě zápas k dobru – pozn. red.), Libodřice a Kouřim. Závěr sezony tak bude pěně dramatický a napínavý.

Červené Pečky – Štítary 4:1

„Jasná záležitost, jenom mě mrzí neproměňování našich šancí. Mělo to skončit 10:1. S kvalitnějším soupeřem by nás špatná produktivita mohla mrzet. Velký Osek jsme totálně přejeli. Za celý zápas měl jen jednu šanci, kterou v poslední minutě proměnil. S utkáním jsme spokojeni.Trošku jsme přeskupili řady a sestava si začíná sedat. Teď musíme zvládnout důležité utkání v Ratboři, na kterou moc neumíme,“ přiznal trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Soupeř nás od začátku předčil ve všech fotbalových činnostech, nám se podařilo jen občas dostat do náznaku šance. Výsledek je spravedlivý a jsme rádi, že jsme debakl mírnili brankou v poslední minutě,“ řekl trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

Branky: 33. Hradílek, 40. Křelina z PK, 47. a 81. J. Svoboda – 90. A. Novák. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda (76. Převrátil), Bílý (46. Herčík), Hejduk, Maršík – Zdeněk, Křelina, Zientek, Rauch – Hradílek (89. Zuza), J. Svoboda.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Svoboda, Řehák – Koška., Žilka, A. Novák, Lylo – Z. Novák (59. Meloun), Bayer (61. Tůma).

Liblice – Libodřice 1:5

„Opravdu nevím, jak to už komentovat. Troufnu si říct, že první poločas jsme byli i lepším týmem, jen soupeři stačí dvě šance na dva góly a my dáme jen jeden z několika šancí. Druhý poločas se zlomil, když jsme dostali třetí gól přímo z rohu, když si proti nám zahrál i vítr. My to pak otevřeli a hráli vabank, ale jediné, co to přineslo, byly góly do naší branky, když soupeř trestal do naší otevřené obrany. Ale co mi nedáme, to je neuvěřitelný,“ posteskl si předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

„Utkání, ač výsledek vypadá jednoznačně, tak jednoznačné nebylo. Celkově byl zápas plný nepřesností a rozhodla naše kvalita v zakončení. Důležité bylo, že jsme rychle vyrovnali a do poločasu i otočili skóre. Ve chvíli, kdy jsme vstřelili třetí branku, bylo už jen otázkou, kolik dalších gólu dáme. Soupeř hru otevřel a my podnikali útoky do jejich otevřené obrany a podařilo se nám vstřelit další dvě velice pěkné branky. Za výhru jsem moc rád, body z venku se určitě počítají. Velmi dobře utkání odřídil rozhodčí Vilém Löwe,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 18. Kafka – 21., 63. a 83. Pánek, 38. a 76. Kovařík, 83. Pánek Milan. Poločas: 1:2.

Liblice: Nanár – Chábera (81. Tůma), Bahr, Pop, Černý (77. M. Řípa) – Pačes (72. L. Hejda), Kafka, F. Řípa, J. Hejda – Lanc (77. Doskočil), Hrstka.

Libodřice: Hradecký – Hurt, Batelka, Šafránek, Němec – Matějka (63.Strejček), Hovorka, Kovařík, Pohanka (74. Krejčí) – Košík, Pánek.

Krakovany – Cerhenice 3:3 (PK 4:3)

„Cerhenice začaly hodně zostra a rychlost jejich ofenzivních hráčů nám dělala na začátku utkání velké problémy. V šesté minutě po rohovém kopu využil soupeř okénko v naší obraně a dostal se do vedení. Druhou branku jsme inkasovali čtvrt hodiny poté. Tak, jak už je v posledních utkáních tradiční, neobsazený hráč soupeře zcela sám při standardce hlavou navýšil vedení. Nutno podotknout ke cti celého našeho mužstva, že dvoubrankové vedení soupeře nás nepoložilo a do konce první půle jsme zaslouženě dokázali góly Chvojky a Horáka výsledek srovnat. Začátek druhé půle nás opět zastihl v nedbalkách a soupeř šel po rychlé akci do vedení. Na konci utkání se nám podařilo vyrovnat Sixtou. Při penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Prvních třicet minut jsme hráli podle našich představ a po nacvičených situacích jsme zaslouženě vedli 2:0. Pak jsme hloupou penaltou dostali domácí do hry a na konci poločasu po špatné komunikaci došlo k vyrovnání. Druhé půle opět začala podle našich not a dostali jsme se vedení. Zbytek zápasu byl spíše boj než fotbal. Domácí vyrovnali na konci zápasu, ale to už je náš úděl, že inkasujeme ke konci poločasu, nebo zápasu. Chybí nám zkušenosti, holt jsme nováček v okresním přeboru,“ konstatoval trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 31. Chvojka z PK, 43. Horák, 82. Sixta – 6. Doubek, 22. Kaše, 48. Novotný. Poločas: 2:2.

Krakovany: Douděra – Hojda (76. Kozel), Neruda, Kutil, Černý – Horák, Chvojka, Dostál, Strejcius – Oberreiter (69. Novotný), Sixta.

Cerhenice: Kun – Hanuš (80. Čerych), K. Charouzek, Kaše, Link – Novotný (87. Kuchař), Puk (71. Koníček), Nykodým, Klucska – Basarab, Doubek (89. Žižka).

Štítary – Zásmuky 4:3

„Máme další důležité vítězství, ale nejsem si vůbec jistý, jestli dožiji konec sezony ve zdraví. Osmdesát pět minut jsme jednoznačně lepším týmem, ale posledních pět minut mě stálo asi deset let života. Místo, abychom v klidu dohráli rozhodnuté utkání, uděláme z toho neuvěřitelné drama a hazardujeme s výsledkem. Trochu mi to kazí radost z výhry,ale nechci a nemůžu zapomenout kluky pochválit za výborný výkon. Oceňuji rovněž Zásmuky, že přispěly svým výkonem k napínavému zápasu a hrály férově,“ uvedl trenér Štítar Jakub Stach.

„Od prvních minut utkání bylo jasné, kterému týmu o něco jde. Domácí byli od začátku aktivní, napadali naši rozehrávku a nepustili nás do kombinace. Z tlaku přicházely i šance, které domácí dokázali využít. Štítary vyhrály zaslouženě,“ sportovně přiznal střední záložník Zásmuk Martin Čapek..

Branky: 21. S. Uman, 31. a 75. Opolzer, 55. Kršňák – 64. a 89. Pavlík, 89. Jonáš. Poločas: 2:0.

Štítary: Lepší Martin – Machurka, Jedlička, Hoření, Huleš (70. Rychlík) – Miškovský, Vlášek (80. Lepší Michal), B. Uman, Kršňák (85. Šír) – Opolzer, S. Uman.

Zásmuky: Terč – Kraus, Lindner, Pavlík, Vokáček – Roth, Čapek, Pěkný (46. Sobotka), Jonáš – Martínek (20. Bellada), Dotter.

Český Brod B – Nučice 2:0

„Od začátku hry jsme byli lepším týmem. Balón jsme drželi většinu času na svých kopačkách a zaslouženě jsme vyhráli. Mohli jsme přidat i další branky, ale i tak jsou tři body doma,“ podotkl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Zasloužené vítězství domácího týmu. Po většinu zápasu kontroloval balón a my se proti posílenému týmu hlavně bránili. Fyzicky jsme zápas zvládli dobře. Domácí byli ale v zakončení dvakrát úspěšní a naopak my jsme branku nedali. Klukům toho moc vyčítat nejde. Připravíme se na další zápas doma a snad bude výsledek lepší,“ doufá trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 13. Novák, 56. Kratochvíl. Poločas: 1:0.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (85. Rypl), Nekolný, Kohout, Čurgali – Šermauer (80. Šimák), Kejha, Kratochvíl, Moravec – Novák, Pazderec (60. Vymazal).

Nučice: Rybák – Souček (46. Vedral), Šulc, Hurtík, Vlasák – Jelínek, Kočí, Chromý, Kulhavý (70. Nevšímal) – Novák, Kubalík.

Kouřim – Jestřabí Lhota 3:0

„Další povedený domácí zápas, kdy jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Snažili jsme se Jestřábku rychle dostupovat, nedávat jim prostor pro kombinaci a hlídat si jejich náběhy za obranu. To se nám dařilo prakticky celý zápas. K tomu jsme proměnili naše šance a po prvním poločase šli do kabin s třígólovým náskokem, který jsme si až do konce pohlídali,“ potěšilo trenéra Kouřimi Martina Snížka.

Branky: 10. Snížek, 13. Světnička, 43. Dufek. Poločas: 3:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda (80. Novák), Procházka, Navrátil, Valenta – Světnička (88. Kocián), Snížek (Zahradníček), Jirků, Vaňkovský – Tománek (83. Paclík), Dufek (85. Farkaš).

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Klička, Hron, Krupka (81. Rozumný) – Mikeš, Záhora, Kesner, Kubíček (66. Černý) – Švanda, Krajíček (49. Šámal).

Tuchoraz – Ratboř 2:1

„Utkání jsme nesehráli dobře, nedařilo se nám převzít iniciativu na hřišti, podřídili jsme se holomajzně domácích místo toho, abychom drželi víc míč na kopačkách. Další věcí jsou neproměněné šance, což nás poslední dobou trápí. Na druhou stranu ještě že jsme je neproměnili , jelikož by pan rozhodčí Pikner uvařil ještě ostřejší guláš, než tam udělal, za což by mohl dostat i Michelinskou hvězdu. K tomu není slov. Nad tím se musí člověk jen opravdu zasmát. Bohužel i některým domácím hráčům bylo z jeho vystoupení trapně, ale když to tak chtěli. Je vidět, že dělají pro záchranu vše. Lituji toho, koho ještě čeká utkání v Tuchorazi a přeji jim pevné nervy,“ čertil se trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 2. Vosecký, 70. Šafář z PK – 49. Gembiczki. Poločas: 1:0.

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Kliment, Šedina, Mučka – Pokorný (40. Votoček), Nývlt, Borovička (51. Doležel), Vostrovský – Vosecký (67. Vopařil), Šafář.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek Biško, Kemza (52. Uher), Brant – Teslík, Kesner, Švarc, Gembiczki – J. Adámek, Hrstka.

