/FOTOGALERIE, VIDEO/ Málo vídaný kousek se podařil dvěma fotbalistům Štítar. Bratři Samuel a Benjamin Umanové téměř sami porazili odevzdané Cerhenice. Prvně jmenovaný se proti poslednímu týmu okresního přeboru prosadil osmkrát, druhý čtyřikrát.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polepy - Krakovany | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Český Brod B – Nučice 3:1

„Nučice bývají vždy nepříjemný soupeř. Sezonu po sezoně se drží většinou do pátého místa. Po většinu zápasu jsme drželi balón na svých kopačkách, ale první poločas byl takový ospalý. Sice jsme drželi míč, ale nevytvořili jsme si moc velkých šancí, tak jsme museli něco změnit. Ve druhém poločase už jsme se dostávali do tempa víc a víc a zaslouženě jsme zvítězili,“ řekl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Na zápas jsme bohužel nebyli kompletní. Taktika byla jasná, dobře bránit a vyrážet do rychlých protiútoků a využívat standardní situace. Sice jsme dostali první gól, ale odkázali jsme z penalty vyrovnat. Dále jsme za podpory našeho brankáře dobře bránili a domácí k ničemu nepouštěli. Držení balónu sice bylo jasně na straně domácího týmu, ale to jsme věděli. Vše nám vydrželo asi do 65. minuty, kdy jsme udělali fatální chybu a domácí šli do vedení. Pak jsme to trochu otevřeli. Bohužel jsme gól nedali, ale ještě jeden dostali. Klukům nejde moc co vytýkat a doufám, že takto budeme pokračovat do dalších zápasů s lepším výsledkem,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 14. Blecha, 68. Vokáč, 83. Kundrum – 26. Zápotocký z PK. Poločas: 1:1.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, M. Škorpil, Soukup – Šermauer (88. Magat), Částka (69. Kundrum), Černý, J. Škorpil (75. Vojáček) – Vokáč, Blecha (88. Dlabal).

Nučice: Krutský – Kulhavý, Šulc, Souček (46. Bradáč), Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Hurtík – Černý, Novák.

Pečky prohrály a ještě si nechaly nakopat

Štítary – Cerhenice 14:0

„Utkání se mi těžko hodnotí. Soupeř nedosahoval kvalit okresního přeboru a od začátku působil zcela odevzdaně. Naším jediným úkolem bylo udržet koncentraci po celých devadesát minut, což se nám až na výjimky celkem podařilo. Někdy mi chyběla větší hladovost při zakončení, touha dát branku za každou cenu. Jsme rádi za tři body, ale výsledek rozhodně nepřeceňujeme,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

„Těžký terén, hřiště bylo podmáčené. My měli asi tři šance. Domácí byli běhavější, lépe kombinovali a hlavně měli klid v koncovce,“ podotkl hrající trenér Cerhenic Jiří Puk.

Branky: 2., 10., 11., 29., 48., 60., 68. a 79. S. Uman, 15. Miškovský, 36. vlastní M. Novotný, 51., 58., 74. a 75. B. Uman. Poločas: 6:0.

Štítary: Moravec – K. Machurka (46. Nejman), Růžička, Jedlička, Huleš – Pýcha, Miškovský, Vlášek (46. Jonáš), B. Uman – A. Machurka, S. Uman.

Cerhenice: Link – Doubek, Hart, Čerych (61. Kuric), Puk – M. Novotný, Gacka, P. Charouzek (61. Černý), K. Charouzek – Michálek (61. J. Novotný), Vajda.

Nová Ves – Červené Pečky 0:4

„Důležitý zápas, který jsme opět ztratili. Dva rychlé góly, půl hodiny se hledání na hřišti a až pak jsme teprve začali trošku hrát. Šance jsme si vytvořili, bohužel štěstí nebylo na naší straně. Od 60. minuty jsme museli vsadit vše do útoku. Bohužel ani tak se nám nepodařilo některé šance proměnit a ani simulování, zdržování soupeře a aktivita hostujícího pomezního, který nevěděl, že v případě autu či ofsajdu se musí zvedat praporek, nám na výkonu nepřidalo. Otevřenou obranou jsme tak umožnili Pečkám zvýšit skóre. Neúčast hráčů a nestabilní základní sestava se na nás bohužel podepisuje,“ posteskl si trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Utkání v Nové Vsi pro nás začalo skvěle a hned v první minutě po centru ze strany se prosadil Kulhánek. Ve 12. minutě jsem vystřelil snad z 30 metrů ránu do šibenice a brankář ani nedokázal zareagovat. Do konce poločasu jsme měli další šance, ale nedokázali jsme je proměnit. První poločas byl v naší režii. V druhém domácí přidali a vyrovnali hru. Svoje šance nedokázali proměnit. My naopak před koncem dvěma slepenými góly rozhodli. Nejprve Kulhánek, poté Zuza. Před Štítary jsem v kabině říkal, že můžeme udělat osmnáct bodů v řadě, kluci nevěřili. Nyní máme devět a dvakrát po sobě jsme odehráli zápas s nulou vzadu. Docela se nám daří. Nyní musíme potvrdit doma body s Tuchorazí. Ještě stojí za zmínku skvělý a přesný výkon rozhodčího Sedláčka,“ uvedl hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 1. a 85. Kulhánek, 12. Křelina, 86. Zuza. Poločas: 0:2.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, Houdek (46. Sklenařík), Pecha (25. Belza) – Šmejkal, Linart, Starý, Babický – J. Vokřál, Fiala.

Červené Pečky: Svoboda – Hanousek, Maršík, Křelina, Bulíř – Rauch, Krupička, Hejduk, Kulhánek, Zientek (75. Zuza) – Mommers (85. Soukenka).

Vedení o dva góly nepomohlo. Býchory opět padly

Ratboř – Libodřice 1:1 (PK 4:5)

„Utkání na podmáčeném hřišti nenabídlo moc krásy, přesto jsme dokázali rozvlnit síť jako první. Šanci na zvýšení skóre jsme měli, bohužel bez úspěchu. Vedení jsme drželi zuby nehty, ale závěrečný velký tlak hostů přinesl vyrovnání v nastavení a poté i jejich vítězství na penalty,“ řekl zklamaný trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Na velice pěkném pažitu jsme nezachytili začátek zápasu a výsledkem byla obdržená branka v naší síti. Postupně se hra vyrovnávala a hrálo se spíš mezi vápny. Do druhé půle jsme šli s jasným cílem výsledek otočit. Ke konci druhé půle jsme si vytvořili tlak a nakonec se nám podařilo brankou Kovaříka vyrovnat. V penaltách jsme všichni proměnili a tím, že Skočdopole jednu penaltu lapil, jsme si odvezli bod navíc. Z mého pohledu remízový zápas, kdy Ratboř předvedla velice týmový a zodpovědný výkon a tím pádem dva body beru jako úspěch,“ řekl hrající trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 9. Kovařík – 90. Kovařík. Poločas: 1:0.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Kemza, Biško, Kovařík – Zdeněk, Švarc, Vohnický, Horák – Svoboda, Gembizcki.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Baško, Dittrich, Pohanka – Hovorka, Batelka, Kovařík, Strejček (70. Škopek) – Lazaryev, Košík.

Kouřim – Velký Osek 0:4

„Další nepovedený zápas na domácím hřišti. Nedaří se nám herně a v prvním poločase chyběla i bojovnost. Nebýt výborného Havránka, rozdíl ve skóre mohl být daleko větší. Ve druhém už jsme se trošku zvedli, ale prakticky jsme si nevytvořili žádnou vyloženou šanci. Snad každý balón se odrazil na druhou stranu, než jsme potřebovali. Hosté si zaslouženě odvezli všechny body,“ přiznal hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Po minulém nepovedeném zápase jsme jeli do Kouřimi s respektem. Celé utkání jsme měli pod kontrolou. Hráli jsme dobře organizovaně, domácí se kromě standardních situací nedostávali do zakončení. S výsledkem i hrou jsme spokojeni,“ konstatoval manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 24. Sodoma z PK, 41. a 89. Tvrzník, 85. Teplý. Poločas: 0:2.

Kouřim: Havránek – Svoboda (65. Zahradníček), Holub, Tománek (59. Pospíšil), Valenta – Světnička, Jirků, Královský, Novák – Vaňkovský, Navrátil (77. Snížek).

Velký Osek: Durdil – Svoboda, Šmiřák, Šátek (74. Meloun), J. Karban – Kalaš (88. Černý), A. Novák, Žilka, M. Koška (83.Teplý) – Sodoma (89. J. Koška), Tvrzník.

Derby nemělo vítěze. Velim B zachraňovala bod proti Plaňanům v závěru

Tuchoraz – Zásmuky 1:4

„Dokud nás nebude aspoň jedenáct, tak toho víc nepředvedeme. Chci poděkovat Janu Mučkovi, který si po několika letech stoupl do brány a rozhodně to nebyla ostuda,“ konstatoval trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„V prvním poločase jsme měli několik dobrých příležitostí, abychom zápas zvládli ve větším klidu. Chyběl nám ale větší klid a kvalita v zakončení. Druhý poločas byl vyrovnaný a byla otázka, zda domácí vstřelí kontaktní gól a zápas zdramatizují, nebo jestli přidáme gól my a zápas v klidu dohrajeme. Nám se podařilo skórovat až deset minut před koncem zápasu a myslím, že vezmeme domů zasloužené tři body. Pravda ale je, že domácí byli blízko ke snížení na rozdíl jedné branky. Bylo to kolem sedmdesáté minuty, kdy nastřelili tyč a z následné dorážky přestřelil domácí hráč odkrytou bránu,“ oddechl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 38. Šedina – 14. L. Martínek, 34. a 79. Pavlík, 45. Jahoda. Poločas: 1:3.

Tuchoraz: Mučka – Doležal, Flieger, Pokorný, Hozman (82. Vostrovský) – Šafář, Borovička, Jochlík, Šedina – Marc, Votoček (51. Kadeřábek).

Zásmuky: Hurt – Vokáček,Čapek, J. Martínek, Kraus – Lindner, Pechar (75. Sobotka), L. Martínek (25. Zimmermann), P. Bárta – Pavlík, Jahoda.

Polepy – Krakovany 3:3 (PK 4:5)

„Po posledním duelu jsme šli do utkání výrazně oslabeni zraněními, přesto jsme však byli odhodláni se proti Krakovanům ucházet o všechny tři body. Úvod utkání byl velice hořkosladký, soupeři jsme sice vůbec nedovolili jakkoliv ofenzivně hrozit, ale bohužel se ukázalo, že dovedeme být sami sobě soupeřem a útočníkovi Krakovan jsme namazali do tutovky, kterou hned v úvodu zápasu proměnil. V dominantním úvodu jsme pokračovali a odměnou nám byla blesková reakce v podobě dvou branek našeho útočníka Hynka. Postupem času jsme svými chybami pouštěli soupeře čím dál více do hry, takže postupně začali gólově hrozit i hosté, kteří nejprve srovnali a následně se dostali do vedení po ráně zpoza vápna do šibenice. Po bláznivých změnách skóre v úvodu zápasu se ve druhé fázi první půle již skóre neměnilo. Ve druhé už to nebyl fotbal nahoru dolů, ale z obou stran to bylo opatrnější a kontrolovanější. Navzdory tomu jsme se po faulu na Exnera ve vápně soupeře dostali k pokutovému kopu, který jsme bohužel neproměnili, a tak soupeř stále držel těsné vedení. Ke konci zápasu jsme se dostávali do čím dál většího tlaku, který vyústil v rohový kop a gólovou hlavičku Exnera. Další a tedy vítěznou branku se nám vstřelit bohužel nepodařilo a tak následovala loterie v podobě penaltového rozstřelu. Soupeř se u všech pěti pokusů nemýlil a odvezl si dva body. Zápas byl bohužel velice ovlivněný našimi zraněními, které několik hráčů nepustilo do hry nebo limitovalo jiné, kteří i přes zdravotní potíže nastoupili. Jsem přesvědčený, že v nezdecimované sestavě bychom z tohoto zápasu odcházeli s přesvědčivou výhrou a třemi body. Na to se ovšem pochopitelně nehraje. Moc bych chtěl poděkovat klukům za odmakaný zápas a ocenit jejich houževnatost, kdy někteří nastoupili i přes velké zdravotní potíže. Zároveň děkujeme divákům, kteří nás dorazili podpořit i v chladném počasí. Musíme se teď dát hlavně zdravotně do pořádku a příští týden vyrážíme do nepříjemných Libodřic,“ popsal průběh utkání trenér Polep Ondřej Dvořák.

„Doslova infarktový průběh pro trenéry mělo zejména prvních třicet minut první půle. Již ve druhé minutě využil chybu domácích obránců Sixta a dostal nás do vedení. Od této chvíle hrála obě mužstva hodně ofenzivně. Soupeř zanedlouho skóre vyrovnal a o chvíli později po zaváhání naší obrany se ujal vedení. Nám se naštěstí podařilo něco podobného. Nejprve do velkého vápna vletěl Věříš a bombou pod břevno srovnal skóre. O minutu později Kozel nádhernou střelou do šibenice nás dostal do vedení. Druhý poločas byl soupeř hodně nebezpečný, zejména po řadě standardních situací, které dobře vyřešil skvěle chytající Špinka, který zlikvidoval domácím i penaltu za faul, který jsem já neviděl. K vyrovnání došlo tři minuty před koncem po rohu domácího mužstva. K vítězství jsme měli blíž, ale remíza asi odpovídala průběhu hry. V penaltovém rozstřelu jsme byli stoprocentní a ziskem dalších důležitých dvou bodů před následující těžkou zápasovou sérií jsme spokojeni,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 6. a 9. Hynek, 87. Exner – 2. Sixta, 26. Věříš, 27. Kozel. Poločas: 2:3.

Polepy: Barták – V. Kočí, Exner, Pych, Richter – Dohanič – Kovařík (77. Jindra), Slezák, Kmoch (46. Sixta), Doležal – Hynek.

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kutil, Neruda – Horák, D. Chvojka, Kozel, Beneš – L. Chvojka, Sixta.

Nemilé zaváhání. Kolín prohrál na hřišti posledního