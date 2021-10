„Zápas začal územní převahou hostů, která opadla asi po patnácti minutách. Pak jsme se dostali ho hry a po chybě hostujícího brankaře jsme šli do vedení. V rychlém sledu jsem přidali další dvě branky a poločasový výsledek 3:0 byl více než příjemný. Ve druhém poločase se Ratboř snažila s výsledkem něco udělat, a to se jí nakonec podařilo. Nás mohou mrzet další nevyužité šance, kterých jsme měli více než soupeř. Pak nás srazily dvě zbytečné penalty, které Ratboř proměnila. Musím podotknout, že obě byly. Penaltový rozstřel skončil již po třech penaltách, které náš brankář chytil. Máme dva body, ale velká spokojenost být nemůže. Promarnili jsme slibný náskok a vzhledem k šancím, které jsme měli, je to pro nás spíše ztráta,“ posteskl si trenér Bečvár Josef Kuba.

„V tomto utkání už jsme chtěli prolomit trápení z předešlých zápasů. Ze začátku jsme byli více aktivnější, ale místo toho, abychom otevřeli skóre, tak nás srazila Jeřábkova obrovská chyba. Pak jsme obdrželi během čtyř minut ještě dvě branky a zdálo se být po fotbale. O poločase jsme prostřídali a hra se směrem dopředu zlepšila. Měli jsme víc míč na kopačkách a podařilo se nám vstřelit branku. Domácí nás ale opět potrestali. Už jsme neměli co ztratit a vrhlo se vše dopředu. Náš tlak pak přinesl vyrovnání, i když měli domácí na kopačkách další příležitosti. Nevím, proč jsme nehráli od začátku tak, jako v druhé polovině. Nebyla to pořád naše hra, ale na domácí to stačilo. Kluci vybojovali aspoň bod, za což děkuji, ale z mé strany je to málo,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 27. a 29. Černý, 33. a 80. Čáslava – 72. Kesner, 82. z PK, 85. a 89. z PK Biško. Poločas: 3:0.

Bečváry: Kropáček – Uher, Holub, Čáslava, J. Kšírl – V. Šmejkal, M. Kšírl, Horáček, Jahoda – Černý, Hampl (50. V. Kšírl).

Ratboř: Jeřábek – Kopecký (86. T. Kratochvíl), Kemza, Švarc (46. M. Adámek), Beran (46. Teslík) – Kovařík, Kesner, Biško, Brant – Uher, J. Adámek.

Jestřabí Lhota – Libodřice 4:2

„Do utkání jsme bohužel nemohli pro zranění zařadit Vendu Šámala, Švandu nebo Hrona. Zápas jsme začali dobře, hned ve 3. minutě se nádherně trefil z trestného kopu Krajíček. Po krásném centru z pravé strany navýšil skóre Robovský, třetí branku přidal Trojan, který ustál několik soubojů a přidal třetí branku. Soupeř snížil před poločasem, po tečované střele z rozehraného trestného kopu. Ve druhé půli soupeř korigoval v 59. minutě z pokutového kopu. O deset minut později hostující hráč zaskočil za brankáře a rukou vychytal hlavičku Krajíčka. Následovala červená karta a z nařízené penalty se nemýlil Krupka, který upravil konečné skóre. Soupeř hrál velice aktivně, důrazně, napadal a sbíral odražené balony. Nám nevycházela kombinace, ale tentokrát se zadařila koncovka, za kterou bych chtěl kluky pochválit. Líbila se mi i početná divácká kulisa, která takovému utkání sluší,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Nechci snižovat výkon Jestřabí Lhoty, ale zvítězil šťastnější tým. Oproti nám vytěžil z minima maximum. My bohužel šance neproměnili. Ve hře jsme byli lepší, ale gólové to bohužel nevyjádřili. Skvěle odehrál duel domácí hráč Trojan. Na kluky se nemohu zlobit, vyhrál šťastnější tým, ne lepší,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 3. Krajíček, 21. Robovský, 27. Trojan, 69. Krupka z PK – 42. a 59. z PK Dittrich. ČK: 68. Batelka (L). Poločas: 3:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Hojda, Kubánek (56. Patočka), Klička, Krupka (90. Svoboda) – Mikeš (70. Kureš), Kesner (50. J. Šámal), Kubíček, Robovský (85. Fejt) – Trojan, Krajíček.

Libodřice: Hradecký – Patočka, Dittrich (81. Lanc), Šafránek, Pohanka – Košík (71. Matějka), Batelka, Hovorka, Beníšek – Volavka, Kovařík (70. Škopek).

Zásmuky – Nučice 3:0

„První poločas byl vyrovnaný do 34. minuty, kdy se po rohovém kopu pověsil do vzduchu Pavlík a hlavou otevřel skóre. Poté nás podržel brankář Terč, který chytil Kubalíkovi samostatný nájezd. Hra ve druhé půli se přelévala z jedné strany na druhou, proto se divákům musela líbit. Nám se v závěru podařilo do otevřené obrany vstřelit dva góly a tím zápas rozhodnout,“ uvedl manažer Zásmuk Zdeněk Karkoš.

Branky: 34. Pavlík, 82. Chábera, 85. Jonáš. Poločas: 1:0.

Zásmuky: Terč – Bellada, Pavlík, Sobotka (67. Borovička), Vokáček – Chábera, Sivák, Pechar, Čapek – Jonáš (87. Pangrác), Pěkný.

Nučice: Rybák – P. Zápotocký, Kočí (61. Adam), Šulc, Novák – Jelínek, Chromý, Kulhavý, Hurtík – Jícha, Kubalík.

Červené Pečky/Pašinka – Tuklaty 2:2 (PK 4:2)

„Zápas jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole a tak celý zápas stále dokola. Oproti našim zvyklostem jsme začali výborně, aktivně, soupeře jsme zatlačili a přehrávali a po krásné akci od Zákouckého přes mladíka Kubrychta až po zakončujícího Svobodu jsme se ujali vedení. Zároveň jsme se uspokojili, že to půjde až moc lehce a opak byl pravdou. Chvíli na to přišel roh, neubránili jsme jednoduchý náběh a už se nám to sesypalo. Nedodržovali jsme nastavenou taktiku a pouštěli jsme Tuklaty do zbytečných brejků do otevřené obrany,“ posteskl si trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Do druhé půlky jsme zase vstoupili aktivně a se snahou výsledek otočit, ale po mojí laxnosti v rozehrávce jsme ubránili brejk až za cenu faulu. Z následného přímého kopu na bránu se otřel míč o hráče ve zdi a Linhart neměl šanci reagovat. Nakoplo nás to ještě víc a opět po perfektní akci přes Cardu až po zakončujícího Kubrychta, který si počínal jako starý mazák, jsme skóre vyrovnali. Dál jsme se snažili, ale bylo to málo. Víc takových akcí, po kterých bychom skórovali jsme neměli. Závěrem se strhla potyčka při napadení Zákouckého a já i soupeř jsme šli do sprch. Nutno dodat, že já jsem bránil Zákouckého, který dostal pěstí, pouze odstrčením. Za nás v penaltovém rozstřelu excelovali mladíci a čaroval Linhart, který dvě penalty chytil. Remíza zasloužená a bod navíc je jen drobná útěcha,“ dodal zklamaný Matěj Bílý.

Branky: 5. J. Svoboda, 52. Hanousek – 36. Lachman, 50. Zradička. ČK: 86. Bílý – 86. M. Procházka. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Linhart – Štolba (46. Zuza), Bílý, Maršík, Bulíř – Zákoucký, Hanousek (78. Holzbauer), Vondráček (67. Chochola) - Carda, J. Svoboda, Kubrycht.

Tuklaty: Pazdera – Pytloun, Šindelář, Zradička (61. M. Procházka), Klepetko – Lachman, Vyhnal (22. Kostak), Kotala (46. Pros), Pígl – Mazur, Bajtler.

Ovčáry – Štítary 0:6

„Před zápasem mi přišlo pět omluvenek, díky tomu jsme měli problém se sestavou. To se promítlo do zápasu, kde jsme tahali za kratší konec provazu,“ konstatoval trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Za zmínku stojí pouze hattrick Horňáčka, jinak není co hodnotit.. Byl to zápas o ničem. Ovčáry měly problém dát dohromady jedenáct hráčů, a to nám usnadnilo situaci. Získali jsme povinné tři body,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 25. L. Kmoch, 32., 54. a 76. Horňáček, 51. Jelínek, 73. Miškovský. Poločas: 0:2.

Ovčáry: Hartig – Hrubeš, Hula, Kopecký, P. Mikita – K. Machurka, J. Mikita, Machaň, M. Machurka – Chadraba, B. Machurka.

Štítary: Černý – Přibyl, Pýcha, K. Machurka, Jelínek (62. Hoření) – Lepší Michal, L. Kmoch (56. Nejman), Vlášek, S. Uman (46. Šín) – Horňáček, Miškovský.

Kouřim – Krakovany 1:0

„Hrál se ne příliš hezký zápas plný osobních soubojů, faulů a nakopávaných balónů. My jsme dokázali brzy po rohovém kopu vstřelit vedoucí branku, kdy se Svoboda nejlépe po odrazu míče zorientoval a poslal míč k tyči. V průběhu zápasu jsme měli několik příležitostí rozhodnout, ale hostující brankář vše pochytal, včetně mojí penalty. V tomto utkání nám ale velmi dobře pracovala obrana, která hosty nepustila do jediné vážnější šance,“ uznal kapitán Kouřimi Martin Snížek.

„Na hodně hrbolatém hřišti, které hodně ztěžovalo hráčům kontrolu nad míčem, se hrálo utkání plné osobních soubojů se spoustou faulů. Jedinou branku utkání dala Kouřim v desáté minutě, kdy po rohovém kopu propadl míč k neobsazenému hráči, který svoji šanci proměnil. Našim nejlepším hráčem byl brankář Douděra, který domácím chytil penaltu a dvě další brankové příležitosti. Kouřim nás svoji důraznou hrou hodně zaskočila a celý zápas jsme se s tím nedokázali srovnat,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branka: 10. Svoboda. Poločas: 1:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek, Novák – Hovorka, Světnička (80. Navrátil), Jirků, Kocián (70. Bělohlávek) – Snížek (90. Ježík), Keltner.

Krakovany: Douděra – Neruda, Kozel, Kutil, Černý – Horák (85. Myška), Vodvářka (46. Novotný), Dostál, Strejcius (70. Olexa) – Špinka, Chvojka.

Plaňany – Velim B 1:1 (PK 4:2)

„Hrál se po všech stránkách dobrý fotbal a bylo znát, že spolu hrají týmy z popředí tabulky. Hosté jsou silní na míči a do šancí se chtěli dostat postupnou kombinací, my jsme byli přímočařejší v útocích, a tak si myslím, že remíza je spravedlivá,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„U našeho mužstva oceňuji herní disciplínu i to, že jsme fyzicky zvládli nejen první poločas, ale i celý druhý a v závěru jsme měli i sílu pokusit se o výhru. To se nepodařilo, vyhrát chtěla samozřejmě i dobře hrající Velim. Zápas byl odehrán oboustranně velmi slušně a za bod navíc jsme rádi,“ dodal Šafránek.

„Neproměněné šance, vlastní gól a dvě zahozené penalty v rozstřelu nás připravily o další body. Začátek zápasu patřil nám a po dvou nedotažených šancích jsme předvedli ukázkovou kombinaci a šli do vedení. To vydrželo do 37. minuty, kdy jsme si po rohovém kopu a špatném postavení vstřelili vlastní gól. Hned v úvodu druhého poločasu jsme zahodili tutovku střelou nad branku, další šance skončily vedle a dvě gólové střely domácí zablokovali. Na druhé straně i nás podržel gólman skvělým zákrokem. V závěrečném penaltovém rozstřelu jsme dvakrát netrefili ani branku a ztratili tak další bod,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 37. M. Kosina vlastní – 12. Bláža. Poločas: 1:1.

Plaňany: Arnold – Klucska, Freund, Konůpek (51. Hanzálek), Jambor – Pavlenko, Shpuryk, Motrunich, Lazaryev, Olah – Žemba.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál (24. Kopáček), Štros – Nedbal, J. Vlk, Jelínek, Bláža (80. J. Vokřál) – Kasal (58. Kuchař), Zajíc (65. A. Korenc).