„Díky bohu, že ve vepředu jsme efektivní a že se nám daří skórovat poměrně dost gólů, protože naše obrana se potýká úplně s opačným problémem. Vlastně jen díky neschopnosti domácích v zakončení jsme dostali jen jeden gól, a to ještě díky tomu, že Havránek neodhadl trajektorii míče. Nyní nás čeká těžší los, než doteď, proto doufám, že si udržíme formu v ofenzivě a vzpamatujeme se vzadu,“ řekl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 50. Pígl – 23. a 64. Kocián, 40. a 61. Bělohlávek, 69. Keltner. ČK: 76. Pígl (T). Poločas: 0:2.

Tuklaty: Stránský – Pytloun, D. Čermák, Šindelář (55. Kuneš), Zradička (67. M. Procházka) – Klepetko, Vébr, Kostak, Vyhnal (70. Lauber) – Kotala, Pígl.

Kouřim: Havránek – Novák, Tománek, Procházka, Svoboda – Macháček (78. Kočí), Jirků, Kocián, Keltner – Snížek, Bělohlávek (64. Ježík).

Krakovany – Zásmuky 2:1

„Po třech porážkách v řadě jsme doslova vydřeli tři nutné body se soupeřem, který zejména ve druhém poločase byl hodně fotbalový a herně měl navrch. V úvodu utkání jsme si vytvořili tlak a ve dvacáté minutě se po pěkném centru Novotného trefil parádní hlavou Špinka. Za zmínku stojí přímý kop Kozla do šibenice, který bravurně vytáhl brankář hostí na roh. Druhý poločas jsme se snažili poctivě bránit a hráli na brejky, z kterých jsme dvakrát šli na samotného brankáře, ale bohužel jsme vedení nezvýšili. To se nám podařilo navýšit až deset minut před koncem, když penaltu za faul na Horáka proměnil Dostál. V závěru Zásmuky snížily na dva jedna, ale čas na vyrovnání již neměly,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Na domácích bylo vidět od prvních minut, že chtějí utkání zvládnout vítězně. Prvních dvacet minut nás vůbec nepustili do hry a měli několik příležitostí k vstřelení gólu. Náš držel ve hře brankář Terč. V devatenácté minutě se domácí po přesném centru dočkali a otevřeli skóre. Na konci poločasu jsme se začali dostávat do hry i my. Druhý poločas byl od nás úplně jiný, byli jsme aktivní a chtěli jsme odvézt z Krakovan alespoň bod. Domácí hrozili z brejků, kdy nás opět podržel Terč. Zlomové okamžiky přišly, když Pavlík nastřelil břevno. O chvíli později došlo k souboji našeho brankáře s domácím útočníkem a rozhodčí ho vyhodnotil jako penaltový. Domácí z penalty zvýšili na 2:0 V závěru už se nám jen podařilo snížit. Za druhý poločas kluci zaslouží pochvalu,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 19. Špinka, 80. Dostál z PK – 89. Pavlík. Poločas: 1:0.

Krakovany: Douděra – Neruda, Kutil, Kozel, Černý – Horák, Vodvářka, Dostál, Olexa (70. Strejcius) – Špinka, Novotný (75. Robovský).

Zásmuky: Terč – Vokáček, Čapek, Kraus, Bellada – Pěkný, Pechar, Sivák, Sobotka – Jonáš, Borovička (46. Pavlík).

Libodřice – Plaňany 2:4

„Z naší strany hrozný výkon. Nevím, co se s klukama stalo. Celý zápas jsme strašně kazili a ani se nedostávali do šancí. Plaňanům na nás stačilo nadšení a bojovnost. U soupeře jsem viděl, že chce vyhrát, u nás bohužel ne. Fanouškům, kterých přišlo opět hodně, bych nejraději vrátil vstupné, protože tohle byl ostudný výkon,“ zlobil se trenér Libodřic Adam Baško.

„V den zápasu jsme museli řešit pro mužstvo velký problém, protože z pracovním důvodu se omluvila naše opora v brance Arnold. Vyřešili jsme to tím, že do branky šel bez zápasové i tréninkové přípravy jeho otec. Měl jsem obavy, ale naštěstí se nepotvrdily i proto, že obrana brankaři po celý zápas pomáhala. Jinak zápas to nebyl příliš fotbalový. Bylo k vidění mnoho soubojů, nepřesných nákopů a ztrát míče, a to na obou stranách. My jsme si ale vytvořili situace, ze kterých umíme dávat branky a tak jsme se i ujali vedení 2:0. Domácí stačili do poločasu vstřelit kontaktní branku a druhý poločas i vyrovnali a zdálo se, že mohou výsledek i otočit, ale my jsme chtěli vyhrát a tak jsme začali být aktivnější. Z naší aktivity jsme vytěžili penaltu, ze které jsme se dostali opět do vedení. V závěru zápasu nás domácí přitlačili, ale poslední slovo jsme si vzali my a brankou Sirůčka v posledních minutách jsme zápas definitivně rozhodli. Daří se nám a tak si to všichni užíváme. Víme ale, že nás čekají těžké zápasy, ve kterých nemáme co ztratit, a tak se na ně těšíme,“ konstatoval trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 43. Košík, 47. Dittrich – 16. Lazaryev, 40. a 65. z PK Žemba, 90. D. Siruček. Poločas: 1:2.

Libodřice: Hradecký – Němec (21. Patočka), Batelka, Dittrich, Pohanka – Košík (71. Krejčí), Hovorka, Beníšek, Matějka ( 61. Šafránek) – Kovařík (84. Lanc), Škopek.

Plaňany: Arnold – Klucska, Freund, Konůpek, Metlushko – Pavlenko, Shpuryk, Motrunich, Lutsiuk (46. Sirůček), – Lazaryev, Žemba (88. Jambor).

Velim B – Ratboř 3:1

„Zatímco minulý týden jsme rozhodli o našem vítězství už v úvodu zápasu, tak tentokrát to bylo naopak. O zisku tří bodů jsme rozhodli až v samotném závěru. První poločas se nám herně nepovedl, chyběl nám pohyb, důraz a v naší hře bylo hodně nepřesností. První šance na gól přišly až na konci půle, ale první zlikvidoval gólman a druhá skončila těsně vedle. Hned na začátku druhé části jsme zahodili stoprocentní šanci a chvíli na to jsme inkasovali gól. Od té doby paradoxně přestali hosté postupně hrát a nás tento moment naopak nakopl k výbornému výkonu. Pohybem a rychlými kombinacemi jsme si vytvořili tlak, z kterého jsme po jedné standardce a dvou individuálních zakončeních dali tři branky, zápas otočili a zaslouženě tak vyhráli,“ řekl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Utkání bylo ze začátku opatrné z obou stran. Bylo vidět několik pokusů o zakončení, bohužel z naší strany nepřesné. Sice se nám podařilo vstřelit úvodní branku utkání, ale v tu chvíli jsme přestali opět hrát. Domácí to nakoplo, zvýšili svůj tlak a zaslouženě zápas otočili,“ uznal asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 72. Kuchař, 77. a 80. O. Vokřál – 53. J. Adámek. Poločas: 0:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Nedbal (68. Bláža), J. Vlk, Jelínek, Zajíc (46. Kuchař) – Kasal (86. J. Vokřál), Jansta (89. A. Korenc).

Ratboř: Jeřábek – Kovařík, Kemza, Biško, Kopecký – Teslík (72. Uher), Vohnický, Kesner, Gembiczki (27. Brant), Mbemba (46. Beran) – J. Adámek.

Nučice – Jestřabí Lhota 1:3

„Proti vedoucímu celku soutěže jsme nenechali svou kůži lacino a utkání rozhodla individuální chyba stopera. Bez ní by utkání nejspíš skončilo spravedlivou remízou. Na obou stranách se kopaly penalty, které s přehledem proměnil Klička a Petr Zápotocký. V 82. minutě, když už to vypadalo, že se utkání pouze dohraje do penalt, využil Šámal zaváhání našeho stopera a sám proti Rybákovi zachoval chladnou hlavu a poslal Jestřábku do vedení. V závěru jsme už hráli na riziko a v 88. minutě nás potrestal Trojan, který krásně vystřelil z úhlu na zadní tyč. Kluci bojovali, ale štěstí stálo na straně soupeře. Spíš než prohra nás ale mrzí zranění Součka, který bude nejspíš na zbytek podzimu mimo hru. Tento nenápadný pilíř obrany rozšířil už tak početnou marodku a bude nám velmi chybět jeho pracovitost,“ posteskl si obránce Nučic Jan Vedral.

„S lehkou nadsázkou by se dalo říct, že první poločas jsme podlehli posvícenské atmosféře, která proudila celými Nučicemi. Popravdě jsme se všichni těšili víc na autodrom a řetízák, než na celý zápas. Chyběl nám pohyb i větší zápal. Branku jsme vstřelili z penalty, kdy skóroval Klička po faulu na Šámala. V poločase jsem proto musel rázně promluvit k celému týmu, .a přineslo to kýžené ovoce. Hvězdný Šámal sebral zbytky posledních sil a utekl všem a všemu. Načež neuvěřitelné bodlo Trojana z třetiny hřiště rozhodlo o konečném výsledku utkání,“ konstatoval trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 65. Zápotocký z PK – 40. Klička z PK, 51. Šámal, 88. Trojan.

Nučice: Rybák – Jícha, Šulc, Souček (67. Lísa), Vedral – Kulhavý, P. Zápotocký (82. Hervert), Bradáč, Jelínek, Chromý – Kubalík.

Jestřabí Lhota: Karban – Hojda, Kubánek, Klička, Krupka (90. Kostelecký) – Krajíček (54. Švanda), Kesner, Kubíček, Mikeš (90. J. Šámal) – Trojan, V. Šámal.

Ovčáry – Bečváry 2:7

„Bohužel jsme se nesešli, navíc nám nechytal klasický brankář, ale hráč z pole.Takto se proti tradičním týmům z okresu hrát nedá,“ konstatoval trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

„Snažili jsme se zápas rozhodnout co nejdříve. Měli jsme několik nevyužitých příležitostí než padla v 15. minutě první branka. Ale soupeř z brejku krásnou střelou vyrovnal. Do poločasu jsme naši převahu vyjádřili dalšími góly a do šaten se šlo za stavu 1:5. Druhý poločas jsme pokračovali v aktivitě, ale přidali jsem již jen dvě branky. Ovčáry mají brejkové hráče, kteří naši obranu dokázali zaměstnat. A to i za nepříznivého stavu pro domácí. Za to jim patří pochvala. My jsme rádi za tři body, které jsme potřebovali,“ oddechl si trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 17. a 52. Chadraba – 15. Černý, 27., 39. a 58. Kubín, 40. a 78. Jahoda, 45. M. Kšírl. Poločas: 1:5.

Ovčáry: Machaň – Tichý, Kubát, Hrubeš, Hula – K. Machurka, Chadraba, P. Mikita, M. Machurka – J. Mikita, B. Machurka (50. Březina).

Bečváry: Kropáček – Uher, Holub, Čáslava, J. Kšírl – Kubín (59. D. Šmejkal), M. Kšírl, Jahoda, V. Šmejkal (78. Brunclík) – Černý, Horáček.

Štítary – Červené Pečky/Pašinka 3:1

„Zasloužené vítězství. Červené Pečky nás prakticky až do 70. minuty, kdy zahrávaly pokutový kop, neohrozily. Utkání nebylo pro diváky moc pohledné, naši hráči se přizpůsobili hře hostujícího týmu. Bohužel se nám zranili dva zkušení hráči, Lukáš Kmoch a Biško, a nevím, zda se do příštího týdne dají dohromady. Potřebujeme domácí tři body potvrdit v Ovčárech. Ještě bych chtěl vyzdvihnout oba brankáře. Je neskutečné, že v tomto věku ještě vlezou do brány a dokáží podržet své celky. Dohromady jim je 114 let,“ podotkl trenér Štítar Daniel Kmoch.

„Nesešli jsme se v optimálním složení a dlouho nám trvalo, než jsme si na další nové složení zvykli a pochopili se navzájem. Ráno před zápasem se omluvil Zientek pro nevyléčené zranění z tréninku, k tomu se přidaly nějaké nemoci a pracovní povinnosti a byla to rozhodující kvalita, která nám chyběla. Ale na druhou stranu nás výborně doplnili kluci z dorostu a z béčka,“ uvedl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„I díky nesehranosti a naivitě při bránění standardních situaci jsme dostali dvě naprosto laciné branky. Celkově byl první poločas hodně fotbalově nekvalitní, ale poctivě ubojovaný, což je pozitivní vizitka charakteru týmu. Druhý poločas jsme se hnali za vyrovnáním, snažili jsme se, co nám síly stačily, byli jsme o trochu víc na míči, více jsme se tlačili do útoku, ale končili jsme před vápnem. Chyběl moment překvapeni a něco navíc. Třetí branka byla už jen vyústěním špatného rozpoložení stoperů a individuální chyby, které nás srážejí až moc často. Zápas jsme si prohráli sami už v první půlce. Snad se všichni, co marodí a léčí se zraněním, brzy uzdraví a budeme na další zápasy lepe připraveni,“ přeje si Matěj Bílý.

Branky: 8. Horňáček, 34. Přibyl, 65. Uman – 71. J. Svoboda z PK. Poločas: 2:0.

Štítary: Černý – Biško (85. J. Brdíčko), Machurka, Šín (78. Nejman), Přibyl A- Miškovský, L. Kmoch (23. Pýcha), D. Brdíčko, Vlášek – Hornáček, S. Uman (80. Hoření).

Červené Pečky: Linhart – Carda, Vondráček, Maršík, Bulíř – Holzbauer, Zákoucký, Hanousek – Zdeněk, J. Svoboda, Štolba (62. Kubrycht).