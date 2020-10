Krakovany – Pečky B 3:2

„Začátek utkání nás tradičně zastihl v nedbalkách. Hosté se na kluzkém terénu daleko lépe pohybovali a trápili nás rychlým přechodem do protiútoku. V 18. minutě se ujali vedení. Poté se zatáhli na svoji polovinu. Překonání bloku obrany nám dělalo velké problémy, branku soupeře jsme ohrožovali pouze ze standardek. Druhý poločas jsme zlepšili pohyb a zpřesnili hru, vytvořili jsme si tlak, kterému soupeř vydržel vzdorovat do 68. minuty, kdy Špinka doslova protlačil míč do sítě soupeře a o tři minuty na to tentýž hráč nás dostal do vedení. Hosté dokázali v 80. minutě vyrovnat, kdy propadl míč po standardce k zcela neobsazenému hráči, který se nemýlil. V závěrečném tlaku nám vítězství zařídil minutu před koncem Neruda. Před další nucenou přestávkou jsme dosáhli na 17 bodů, což je dobrý počinek. Doufejme, že se ještě letos odehrají některá kola,“ přeje si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 68. a 71. Špinka, 89. Neruda – 18. Novák, 80. Konůpek. Poločas: 0:1.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Černý – D. Chvojka, Vodvářka, Kutil, Neruda (90. L. Chvojka) – Olexa (46. Malina), Špinka.

Pečky B: Cmár ml. – Malý, T. Holub (42. L.Holub), D. Konůpek, Soukup – Novák (89. Bydlák), Králík, Buřič, Kašpárek – Vavák, Modrovič.

Bečváry – Libodřice 1:2

„Zápas začal brankou hostí již v 10. minutě zápasu. Podařilo se nám brzy vyrovnat, ale ještě do poločasu Libodřice daly druhý gól. První poločas byly Libodřice více na míči a byly i nebezpečnější. Po přestávce jsme se dostali více do hry a měli jsme i více šancí. Zahodili jsme dvě stoprocentní šance, a to nás stálo body. Myslím, že to byl remízový zápas. První poločas patřil hostům, druhý nám. Ale hraje se na góly a tam byly Libodřice efektivnější. Teď nás čeká minimálně dvouzápasová pauza, trénovat ale budeme asi jako ostatní týmy. Musíme se dát zdravotně do pořádku, i když se obávám, že ta pauza bude delší než jen dva zápasy. Ale připraveni být musíme a chceme,“ hlásí trenér Bečvár Josef Kuba.

„Utkání pro nás začalo dobře. Hned první vážnější akci zakončil Pánek, který dostal přihrávku od Hovorky a zpoza vápna uklidil míč krásně k tyči. Poté se hra odehrávala ve středu hřiště a víc náznaků do útoku jsme měli my. Jenže v 16.minutě domácí zahrávali roh a z ojedinělé akce do této doby vyrovnali. Domácí se dostávali dopředu pouze z nakopávaných míčů. Z jedné takové akce se dostal domácí hráč do zakončení, ale Maxian si s jeho pokusem bravurně poradil. Po slabší pasáži jsme to byli opět my, kdo se díky průnikovým přihrávkám středopolařů Hovorky a Beníška dostávali do šancí. Zejména Košík měl dvě příležitosti ke skórování, jenže neúspěšně. A tak si vzal slovo náš snajpr Pánek, který převzal přihrávku od Pohanky, poradil si s dvěma obránci a poslal míč nechytatelně za Stoupova záda. Hned vzápětí běžel sám na branku Strejček, kterého domácí brankář Stoupa fauloval, ale dostal za to jenom žlutou kartu. Druhá půle moc fotbalové krásy už nenabídla. My hrozili spíše ze standardních situací, ale žádnou jsme nevyužili. Po jedné měl nejblíže ke gólu Hovorka, který se snažil míč doklepnout do sítě po přihrávce Dittricha, ale neúspěšně. Domácí po celý zápas hrozili spíše z brejkových situací, ale naštěstí naše obrana odolávala, a když ne, měla jistotu v brankáři Maxiánovi, který všechny pokusy domácích v druhé půli pokryl. V 86. se řítil domácí hráč sám na bránu, ale Dittrich ho riskantním skluzem zastavil a odvrátil na roh,“ popsal průběh zápasu obránce Libodřic Václav Dittrich.

Branky: 16. Černý – 10. a 29. Pánek. Poločas: 1:2.

Bečváry: Stoupa – Uher, J. Kšírl, Čáslava, Slezák – M. Kšírl, Jahoda, J. Kšírl, Kenardžiev (80. Brunclík) – Černý, Horáček.

Libodřice: Maxian – Matějka (60. Krejčí),Němec, Dittrich, Patočka – Pohanka, Beníšek, Hovorka, Strejček – Pánek, Košík.

Nučice – Štítary 3:2

„Měli jsme velké problémy s poskládáním obrany. Z různých důvodů chyběli Hurtík, Souček, Kočí a Jícha. Povolali jsme proto Podoláka, který v B mužstvu výborně diriguje defenzivu. Také pro Nevšímala byla pozice pravého beka naprosto nová, ale dokázal si s ní poradit. Štítary předvedly sympatický výkon, který jim však body nepřinesl. V prvním poločase jsme měli sice více ze hry, ale soupeře jsme vážněji neohrozili. Štítary neměly žádné šance, a o to větší šok přišel ve 27. minutě, když se po rohu ve vápně nejlépe zorientoval Uman a prostřelil Rybáka. O deset minut později předvedli hosté krásnou rychlou akci, kdy se po pár vteřinách dostali ze svého vápna až na opačnou stranu a krásný centr zakončil na zadní tyči Miška. Druhý poločas jsme začali ještě více aktivněji a přimáčkli hosty před jejich šestnáctku. Byla otázka času, kdy přijdou nějaké branky. Náš tlak umocnilo ještě nucené střídání Kmocha, který tvořil celou štítarskou hru. Kmoch ještě ani nevylezl ze sprchy a skóre bylo srovnané. Nejprve Kubalík stříleným přízemním centrem našel na zadní tyči Nováka, o tři minuty později zakončil sám. A tlak stále sílil, branku na 3:2 hlavní sudí ještě neuznal pro postavení mimo hru. Dočkali jsme se až minutu před koncem, kdy přidal druhou branku Kubalík,“ oddechl si univerzál Nučic Jan Vedral.

„Na začátku utkání nás domácí zasypali několika střelami, které ale neznamenaly prakticky žádné nebezpečí. Naopak náznak šance měl Miška, který se dostal k hlavičce po centru Kmocha. bohužel bez úspěchu. Ale do vedení jsme šli přeci jenom my. Ve 27. minutě opět centroval Kmoch a Benjamin Uman už otevřel skóre zápasu. První poločas jsme byli lepší, což jsme potvrdili druhým gólem. Po pěkné a rychlé akci našel Benjamin Uman Mišku, který se trefil krásně. Bohužel ještě ten samý hráč neproměnil stoprocentní šanci a tím vlastně domácí ponechal v naději. Druhý poločas začal z naší strany špatně. Domácí vsadili všechno na útok a obléhali naši branku. Pak přišlo vynucené střídání Lukáše Kmocha a bylo zle. Hned za tři minuty po metrovém ofsajdu domácí snížili. Musím dodat, že za velkého přispění domácího pomezního, který prakticky nic nemával a pak se nám ještě smál. Za další tři minuty bylo srovnáno, když si naši hráči nepohlídali dorážku. Aby toho nebylo málo, tak nás domácí dorazili minutu před koncem. Od odchodu Kmocha jsme nedokázali zklidnit a zpomalit hru. Jinak utkání výborně odpískal rozhodčí Netáhlík,“ podotkl trenér Štítar Dan Kmoch.

Branky: 70. Novák, 73. a 89. Kubalík – 27. B. Uman, 38. Miška. Poločas: 0:2.

Nučice: Rybák – Nevšímal, Šulc, Podolák, Vedral (49. P. Zápotocký) – Bradáč, Jelínek, Chromý, Vlasák – Novák, Kubalík.

Štítary: Lepší – Pýcha, Přibyl, Nejman, Juřica (88. Beneš) – S. Uman, Miškovský, L. Kmoch (67. Huleš), B. Uman – Opolzer (85. Hoření), Miška.

Tuchoraz – Velim B 0:4

„Snad poprvé jsme k domácímu zápasu nastoupili v téměř kompletní sestavě a na výkonu to bylo znát. S lídrem tabulky a zřejmě nejfotbalovějším mužstvem soutěže jsme odehráli vyrovnaný zápas, který rozhodla větší střelecká potence soupeře. První gól jsme dostali ze situace, která hodně zaváněla ofsajdem, druhý gól po nedůrazu a chytrém zakončení střelce soupeře a pak zbytečný třetí gól do šatny. Ve druhé půli jsme Velim zatlačili. Po chytré kombinaci jsme byli v pohybu sami před brankářem, přesto šanci zahodili. V další tutovce jsme překopli prázdnou branku z malého vápna. Měli jsme i další šance, ale střelecké sebevědomí chybělo a bez gólů se nevyhrává proti žádnému soupeři. V závěru zápasu měl soupeř ještě několik velkých šancí, což bylo mimo jiné i důsledkem prostřídání pěti našich hráčů, aby si před zápasovou pauzou zahráli všichni. Kromě jedné šance ale bravurně vyřešil brankář Beran a podržel nás. I přesto si dovolím tvrdit, že výsledek úplně neukazuje obraz hry a je pro nás krutý,“ posteskl si trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

„O povinném vítězství jsme rozhodli už v prvním poločase, kdy se trefil třikrát Novotný. Druhý poločas už jsme výsledek spíše hlídali a fotbal byl takový chodící. Hlavně začátek druhého poločasu se nám moc nepovedl a dvakrát nás podržel Dejmek. Škoda, že jsme čtvrtou branku dali až ke konci zápasu, kdy se trefil po centru Kyncla dorostenec Bláža, mohli jsme mít více klidu. Šancí na to bylo hodně. Domácí brankář chytal výborně,“ řekl asistent Velimi B Jiří Ceral.

Branky: 16., 28. a 43. Novotný, 85. Bláža. Poločas: 0:3.

Tuchoraz: Beran – F. Trnka (77. Bandas), L. Trnka, Smola, Hozman – Šafář (58. Smolný), Toman, Marc, Vosecký – Pokorný (46. J. Moravec), O. Moravec (46. Doležel).

Velim B: Dejmek – M. Kosina (70 Bláža), Hrabal, J. Vlk, Štros – Kovařík, O. Kosina (60. Kmoch), Jehlička (75. Náděje), Kyncl – Novotný, Zajíc (70. Hojda).

Kouřim – Tuklaty 1:1 (PK 6:7)

„Utkání těžko hodnotit kladně, když jsme prohráli. Nebyla to ta Kouřim, která své soupeře od první minuty přehrává. Nedokázali jsme si nahrát na metr, natož na třicet. Nevyhráli jsme jediný souboj, neměli jsme štěstí. I tak jsme byli schopni si v prvním poločase vytvořit několik šancí, ale až v 42. minutě jsme se prosadili z rohového kopu, když se trefil hlavou Procházka. Deset minut před koncem se po nedůrazu našich obránců prosadili také hosté a srovnali na 1:1. Nutno podotknout, že nás několikrát skvělými zákroky podržel brankář Havránek. Bohužel penaltový rozstřel jsme nezvládli,“ řekl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

Branky: 42. Procházka – 80. Kassa. Poločas: 1:0.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Procházka, Tománek – Keltner, Snížek, Jirků, Královský, Hovorka (68. Novák), Macháček (76. Bělohlávek) – Dufek (39. Klégr).

Ratboř – Červené Pečky 4:0

„Čekalo nás derby, ve kterém jsme chtěli uspět a navázat na výhru z minulého kola. Od začátku jsme měli více míč pod kontrolou a v podstatě jsme borce z Červených Peček k ničemu nepouštěli. V první polovině jsme vstřelili tři pěkné branky a bylo rozhodnuto. Do druhé poloviny jsme šli s tím, že ještě přidáme další branku. Po pár minutách se opět trefil krásně Benja Joel Mbemba a bylo hotovo. Po této brance jsme přestali malinko hrát, což bylo znát. Hosté se dostávali více k míči, ale naši kluci byli vždy pozorní. Na závěr bych chtěl pochválit naše kluky. Plnili to, co jsme si řekli, makali, a to nám přineslo vítězné body. A perlička na závěr. Jelikož máme zraněné hráče, tak se na lavičce náhradníků potkal pouze Kratochvíl senior a junior,“ řekl s úsměvem mladší Tomáš, asistent trenéra.

„První poločas se nám ani trochu nepovedl. Sám sebe jsem nemohl začlenit do sestavy a na pozici pravého stopera jsem dal Hanouska, který přeci jen je zvyklý hrát jinde a bylo to znát. Druhý problém byl v naší netrpělivé hře. Úplně zbytečně a zbrkle jsme se snažili hrát nahoru a dolů a samozřejmě jsme to nestíhali. Proto jsme inkasovali poprvé, kdy jsme nezachytili rychlou kombinaci domácích a úplně volný Kesner uklidil míč k tyči. O pár minut později si celý tým počínal hodně alibisticky při bránění několika centrů, až byl jeden tak přesný, že Kesner z hranice vápna hlavičkoval přesně k levé tyči. A vrcholem všeho bylo, když jsme dovolili Ratbořským dvakrát za sebou odcentrovat z prvé strany a nepohlídat si Uhera, který úplně sám hlavičkoval na stejné místo jako Kesner při druhé brance. Musím říct, že první poločas jsme hráli velmi špatně a zase nám trvalo 45 minut se trochu sehrát a na hřišti se najít. A těch pár našich šancí ani nestojí za řeč. Do druhé půlky jsme šli s tím, že není co ztratit, chtěli jsme vstřelit nějaké branky a zápas ještě otočit. Zároveň jsme si vyříkali chyby v herních činnostech jednotlivců a najednou to šlo. Začali jsme trochu ospale, ale zlepšovalo se to a v tu chvíli nás uzemnil Mbemba, který překrásně trefil míč po odvráceném rohu. Ratboř se uspokojila výsledkem, nebo jí došly síly, to už těžko říct, ale od té doby jsme ji přehrávali a drželi ji v bloku před vápnem, odkud jen odkopávala dlouhé míče za půlku. I když se nám dařilo ho rozbíjet, tak jsme končili na finální nebo předfinální přihrávce, a tak jsme se gólově neprosadili. Celkově to byl zápas dvou různých poločasů. A pokud nevstřelíme branku, nemůžeme vyhrát. Velmi mě mrzí chyby, kterých jsme se dopustili, nezbývá než se z nich poučit. Ratboř má výborný tým a díky výkonu v první půlce vyhrála zaslouženě,“ uvedl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

Branky: 27. a 33. Kesner, 40. Uher, 57. Mbemba. ČK: 90. Svoboda (ČP). Poločas: 3:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza, Biško, M. Adámek – Brant, Kesner, Mbemba (81. T. Kratochvíl), Kovařík – Uher, Vohnický.

Červené Pečky: Linhart – Eszenyi (83. Adamec), Hanousek (71. Zákoucký), Klas (57. Podnecký), Bulíř – Milichovský, Vondráček, Zientek – Carda (46. Tvrzník), Rauch (71. Chochola), Svoboda.

Sestava kola

Havránek (Kouřim, 1) – Kutil (Krakovany, 1), Biško (Ratboř, 2), Kemza (Ratboř, 2) – Kovařík (Velim B, 1), Kesner (Ratboř, 1), Pánek (Libodřice, 2), B. Uman (Štítary, 1) – Novotný (Velim B, 2), Kubalík (Nučice, 2), Špinka (Krakovany, 1)