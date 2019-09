„Bohužel se nám nepodařilo dát dohromady dostatečné množství hráčů. Máme hodně zraněných a sešlo se nám moc absencí. Moc nás to mrzí a omlouváme se soupeři, rozhodčímu a divákům,“ objasnil trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Žiželice si alespoň spravily chuť v týdnu, kdy v dohrávce třetího kola vyhrály 2:0 v Krakovanech.

Dobré Pole – Bečváry 4:2

„Čekalo nás těžké a vyrovnané utkání, což se také potvrdilo. Ve hře bylo mnoho bodů, proto byl zápas z větší části více nervozní. Po vstřelené brance naše hra upadla a do druhého poločasu jsme šli za vyrovnaného stavu. Ve druhém poločase se prosadili lídři mužstva a přehrnuli vítězství na naši stranu,“ oddechl si trenér Dobrého Pole Ondřej Exner.

„Už po příjezdu do Dobrého Pole nám bylo jasné, že tady se žádný velký fotbal hrát nedá. Kabina nám byla k dispozici patnáct minut před začátkem utkání, což považuji za naprosto nepřijatelné. Hřiště bylo hrbolaté a tvrdé, přihrávka po zemi dělala problémy. My se sice ze začátku snažili hrát po zemi, ale míč odskakoval, tak jsme museli od tohoto způsobu hry ustoupit. S terénem se srovnal lépe soupeř, jemu toto více vyhovovalo. Musím říct, že mi našich hráčů na hřišti bylo až líto. Takový fotbal nemohl bavit. Dostali jsme branku na 2:1 z penalty, která by se dala označit za hodně spornou. Ale bylo nám vysvětleno trenérem domácích, že síla domácích týmů spočívá v procentech, které rozhodčí odevzdá domácím. Na to jsem nedokázal nic říct. Ale je pravda, že my jsme si moc šancí nevytvořili, nakopávané míče nám nevyhovují. A tady se opravdu nic jiného hrát nedalo. Z tohoto pohledu domácí zvítězili zaslouženě. A na samý závěr jsme ještě neměli teplou vodu na osprchování. Byla to černá sobota se vším všudy,“ čertil se trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 17. Špička, 35. z PK a 50. Potůček, 65. Páral – 28. a 42. Čáslava. Poločas: 2:2.

Dobré Pole: J. Strejček – Jícha, Batamag, Nneji, Flieger (46. Krejčí) – Špička (69. Kiewak), Páral, Owusu, D. Strejček (61. Štefančík) – Potůček, Ekane (85. Varyš).

Bečváry: Hrouda – Uher, Holub, Slezák (85. Kubín), M. Kšírl – Čáslava, Dědek, J. Kšírl (69. Brunclík), V. Kšírl – P. Kuba, Černý.

Krakovany – Tuklaty 1:1 (PK 4:2)

„Tuklaty využily našeho patnáctiminutového spánku na začátku utkání a ujaly se vedení po zaváhání našich obránců. Po vedoucí brance se zakopaly na své půlce a do konce utkání se dostávaly na dostřel naší branky pouze sporadicky, i když hrály od 26. minuty v početní výhodě, kdy nám byl vyloučen Sixta. I v oslabení jsme měli herní i fyzickou převahu, ale dokázali jsme pouze vyrovnat Chvojkou. Ostatní příležitosti jsme nevyužili, a tak došlo k penaltovému rozstřelu, kde jsme byli úspěšnější a ztratili jsme alespoň jenom jeden bod,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Do Krakovan jsme přijeli oslabeni o pět hráčů základní sestavy, a tak jsme museli hodně improvizovat. Hráli jsme odzadu a spoléhali na rychlé protiútoky, což se nám, hlavně v prvním poločase, dařilo. Bohužel ani tentokrát nám štěstí nepřálo a už ve 20. minutě se zranil autor jediného našeho gólu Pytloun. Škoda dvou nevyužitých šancí Zradičky, mohl být náš náskok asi rozhodující, protože ve 26. minutě se nechal zbytečně vyloučit domácí Sixta. Druhý poločas probíhal zcela v režii domácích, ke kterému jsme přispěli naivními chybami a mohli být rádi, že domácí využili jen jednu ze svých šancí. Dvakrát za Pazderou zazvonila tyčka a zbytek náš gólman pochytal. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější domácí,“ podotkl hrající trenér Tuklat Jiří Halgaš.

Branky: 62. Chvojka – 12. Pytloun. ČK: 26. Sixta (K). Poločas: 0:1.

Krakovany: Špinka – Kutil, Tlučhoř, Šindelář (70. Novotný), Neruda – Olexa (35. Nehasil), Kozel, Vodvářka, Chvojka – Sixta, Dostál.

Tuklaty: Pazdera – P. Jambor, Nešpor (81. Halgaš), Vébr, V. Procházka – Kassa, Zradička, Šindelář, Patačik – Mazur, Pytloun (20. M. Procházka).

Libodřice – Plaňany 6:1

„Po třech prohrách jsme chtěli doma zvítězit, ale nejdřív jsme řešili otázku, koho postavit na post brankáře, protože Skočdopole ani Kolář nebyli k dispozici, a tak padla volba na Dittricha. Od první minuty bylo vidět, že kluci jsou odhodláni zvítězit. V obraně jsme pracovali dobře a hosty nepouštěli do vážnějších akcí. Dobře a celkem rychle jsme kombinovali, dařil se nám přechod do útoku. Hráli jsem s chutí, týmově a odměnou nám byly pěkné branky, po dobrých kombinacích. Velmi dobré utkání odehrál Pohanka. Zápas perfektně odpískal rozhodčí Volenec,“ potěšilo trenéra Libodřic Lukáše Lance.

„Zápas jsme si prohráli sami naším přístupem. Bohužel nás trápí také obsazení stoperské dvojice, proto každý týden improvizujeme. Věděli jsme, že za domácí chytá hráč z pole, ale to nám spíš uškodilo. Měli jsme několik příležitostí, ale vše skončilo nad, vedle, nebo na tyči. Inkasovaných šest gólů je jasně hovořící výsledek, dá se říct debakl, ale věřím, že kdybychom v první půli dali gól, konečný výsledek by vypadal jinak. Hra Libodřic nám nevyhovovala. Domácí jenom vzali balón a nakopávali ho na rychlé útočníky. Je to stejný styl, jakým hrají Nučice,“ podotkl vedoucí Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 23. a 40. Pánek, 29. Pohanka, 60. Sova z PK, 75. Hrstka, 80. Košík – 89. Olah Jan. Poločas: 3:0.

Libodřice: Dittrich – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec – Košík, Hovorka, Pánek (77. Suchý), Beníšek – Hrstka, Sova.

Plaňany: Hradecký – Franko, Rychlík (46. P. Siruček), Grulich, Freund (46. Klucska) – Olah Jaroslav, Češner, Olah Jan, D. Siruček – Žemba, Lazaryev.

Nučice – Červené Pečky/Pašinka 2:0

„Nepředváděli jsme příliš pohledný fotbal. Je vidět, jak nám chybí oba zranění střední záložníci Chromý a Jelínek. Přesto jsme si několik příležitostí vytvořili, ale všechny střelecké pokusy mířily vysoko nad. Skóre otevřel až ve 30. minutě z pokutového kopu Šulc. Ve druhém poločase nás brankou uklidnil Kubalík, který dostal ideální přihrávku od Vlasáka a svůj brejk tentokrát proměnil. Hosté si žádné příležitosti nevytvářeli, a tak utkání celkem v poklidu skončilo 2:0 pro nás,“ uvedl univerzál Nučic Jan Vedral.

„Prohráli jsme, takže spokojenost být nemůže. Blahopřeji soupeři k vydřenému vítězství, avšak z jeho strany to nebyl jednoznačný zápas. V prvním poločase jsme dostali ve 30. minutě branku z přísně odpískané penalty po vzájemném držení obou hráčů a ve druhém poločase po rychlém brejku soupeře už v 52. minutě. Bohužel jsme neproměnili žádnou příležitost, a proto jsme odjeli poraženi. Hráčům chci poděkovat za bojovné utkání. Tentokrát jsem měl k dispozici pouze třináct hráčů, ať už z důvodu zranění, nebo sledování derby Sparta – Slavie,“ kroutil hlavou trenér Červených Peček Miloš Löwe.

Branky: 30. Šulc, 52. Kubalík. Poločas: 1:0.

Nučice: Krutský – M. Jícha, Šulc, Hurtík, Souček – Kočí (46. Vedral), Bradáč, Nevšímal, Vlasák (60. Kulhavý) – Kubalík, Novák.

Č. Pečky/Pašinka: Linhart – Panic (70. Blecha), Gono, T. Podnecký, Bulíř – Převrátil (70. Maršík), Josef Svoboda, Adamec, Krupička, Rauch – Jaroslav Svoboda.

Velim B – Ratboř 1:1 (PK 3:4)

„Ze třech domácích zápasů máme tři prohry, z toho dvě po penaltách. K tomu asi není třeba co dodávat. Vstup do zápasu nebyl špatný, hned v úvodu jsme měli dvě nebezpečné střely, ale pak jsme opět nepochopitelně začali vyklízet hřiště a stahovat se dozadu. Přesto jsme si v závěrečné desetiminutovce dokázali vytvořit dvě stoprocentní šance, ale opět se ukázalo, že s koncovkou máme problém. Nejprve jsme netrefili prázdnou branku a poté střela z malého vápna měla razanci malé domů. Na začátku druhého poločasu jsme šli díky tečované střele do vedení. To nám vydrželo ale jen čtyři minuty. Po vyrovnání na nás padla deka a naše hra dopředu i dozadu byla plná nepřesností. Naopak šance měli v závěru hosté, ale nás podržel gólman. V penaltovém rozstřelu jsme opět dvakrát selhali a připsali si tak další domácí ztrátu,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Věděli jsme, že má Velim kvalitní a šikovné mužstvo, což se také potvrdilo. Běhavý tým měl hned několik šancí ke vstřelení branky, nás ale podržel brankář Jeřábek. Poté jsme vyrovnali hru a dokázali i ohrozit domácího brankáře. Na začátku druhého poločasu nás domácí zatlačili a po naší chybě se jim podařilo vstřelit první branku zápasu za pomocí nešťastné teče našeho obránce. Po pár minutách jsme vyrovnali, kdy se po kombinaci krásně trefil Vohnický. Poté jsem měli ještě několik příležitostí ke vstřelení branky, bohužel bez úspěchu. Zápas tak dospěl k pokutovým kopů. Nám tentokrát přálo štěstí. Chlapci odehráli pohledný a bojovný zápas, tím jim chci za přístup poděkovat,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 51. Ceral – 55. Vohnický. Poločas: 0:0.

Velim B: Daněk – M. Kosina, O. Kosina, Hrabal, L. Vlk – Ceral (71. Němec), Jelínek, Jehlička (67. J. Vlk), Zajíc – Kyncl, Novotný (82. Vokřál).

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek (46. Mbemba), Kemza, Švarc, Kopecký – Beran (78. Uher), Pechar, Kesner, Kovařík (88. Tomášek), Vohnický – Gembiczki (86. Lepší).

Kouřim – Jestřabí Lhota 1:0

„Potkali jsme se soupeřem, který chtěl hrát fotbal. Zápas moc vyložených šancí nenabídl a rozhodla jediná trefa. Navíc byla šťastná. Obrana skvěle odvrátila všechny pokusy soupeře, nenechali jsme se snad ani jednou zaskočit. V některých pasážích jsme byli důraznější a právě to možná rozhodlo. Start do sezony se nám povedl a za to jsme moc rádi,“ uvedl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

„V Kouřimi jsme odehráli jednoznačně velmi slabý zápas. Nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem soupeře, zvláště v prvním poločase a za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou vyloženou šanci. Byly v zápase úseky, kdy jsme měli převahu, ale špatným řešením, nepřesností a nedůrazem jsme nabízeli domácím brejky, které jsme s velkými obtížemi hasili. Byl to zatím náš nejhorší zápas. Bez úmyslu někoho poškodit řídil utkání rozhodčí Sedláček,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branka: 18. Světnička. Poločas: 1:0.

Kouřim: L. Havránek – Klégr, Holub, Procházka, Novák – Světnička, Jirků, Královský, Snížek (79. Hovorka) – Dufek (90. Svoboda), J. Keltner (88. Jirsa).

Jestřabí Lhota: Karban – Hron(72. D. Týma), Klička, Skalický, L. Týma – Kesner, Kubíček, Mikeš, Krajíček – Kureš (72. Věříš), Krupka (46. Pavlov).

Tabulka

1. Nučice⋌ 5 5 0 0 0 14:1 15

2. Kouřim ⋌ 5 4 0 0 1 16:8 12

3. Žiželice⋌ 4 4 0 0 0 11:3 12

4. Červ. Pečky/Pašinka⋌ 5 3 0 0 2 8:7 9

5. Plaňany ⋌ 5 3 0 0 2 10:13 9

6. Velim B⋌ 5 2 0 2 1 12:11 8

7. Libodřice ⋌ 5 2 0 0 3 14:13 6

8. Jestřabí Lhota ⋌ 5 2 0 0 3 11:10 6

9. Tuklaty⋌ 5 1 1 1 2 9:12 6

10. Dobré Pole ⋌ 5 2 0 0 3 11:16 6

11. Krakovany ⋌ 5 1 1 0 3 9:11 5

12. Ratboř ⋌ 5 1 1 0 3 7:11 5

13. Tuchoraz ⋌ 4 1 0 0 3 8:16 3

14. Bečváry⋌ 5 0 0 0 5 6:14 0