Žiželice – Kouřim 4:1

„Z mého pohledu jednoznačné utkání a zasloužené vítězství. Kouřim měla snad jen jednu šanci, a to na začátku utkání a poté, kdy vstřelila čestný gól. Poločas byl o tři góly, čtvrtý gól přidal Mical krásnou střelou z 25 metrů. Teď nás čeká derby s Krakovany, to je vždy hodně vyhecované,“ podotkl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

„Domácí byli lepší a vyhráli naprosto zaslouženě. My jsme jim to v prvním poločase hodně usnadnili, ze čtyř akcí nám dali tři branky a po pětadvaceti minutách bylo po zápase. Dělali jsme zbytečně hodně chyb a směrem dopředu nám toho domácí také mnoho nedovolili. Alespoň malé pozitivum je to, že se v závěru trefil dorostenec Bělohlávek,“ řekl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 5. a 25. z PK Korčák, 20. Martínek, 61. Mical – 87. Bělohlávek. Poločas: 3:0.

Žiželice: Rokos – Chlupáč, M. Živný, Lekeš, Bubeník (80. Hansl) – Rous, Mical, D. Živný, Martínek (80. Janata) – Korčák (75. Scháněl), Kubelka.

Kouřim: L. Havránek – Svoboda, Holub, Procházka, Novák – Světnička, Jirků, Královský, Hovorka (46. Jirsa) – Dufek (68. Bělohlávek), J. Keltner.

Bečváry – Krakovany 2:3

„Zápas jsme začali aktivně a již v 10. minutě jsme šli do vedení, když se po pravé straně rychlostně prosadil Kuba, jeho přihrávku pak Jahoda uklidil do sítě. Měli jsme ještě několik střel, ale ty se buď nevešly mezi tyče, nebo je zneškodnil brankář hostí. Do poločasu padly ještě dvě branky, na každé straně jedna. Druhá půle byla z naší strany horší, soupeř z brejku srovnal a z dobře zahraného trestného koupu šel do vedení. Šanci na srovnání jsme měli po nařízené penaltě, tu jsme ale bohužel neproměnili. Byl to z mého pohledu remízový zápas, ve kterém byly Krakovany šťastnější. Nezbývá než jim pogratulovat k vítězství,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

„Bečváry byly, zejména v prvním poločase, daleko aktivnější, což se jim vyplatilo a ujaly se vedení. Nám se podařilo vyrovnat Sixtou, který hlavou zužitkoval centr Strejciuse. V závěru poločasu po našem nedůrazu v pokutovém území se Bečváry dostaly opět do vedení. Na začátku druhé půle střídající Chvojka nedal šanci domácímu brankáři a střelou z dvaceti metrů vyrovnal. Náš zlepšený výkon po změně stran korunoval Kozel, který z trestného kopu vymetl šibenici domácí branky. V hektickém závěru, kdy Bečváry hodně hru otevřely a chtěly vyrovnat, což se jim nepodařilo ani při výhodě pokutového kopu, který zlikvidoval brankář Špinka, jsme měli několik nadějných brejků do otevřené obrany, které jsme ale zbrkle nezužitkovali. Vzhledem k hodně těžkému losu, který máme na začátku soutěže, jsme získali nesmírně cenné tři body,“ oddechl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 10. Jahoda, 43. P. Kuba – 27. Sixta, 49. Chvojka, 58. Kozel. Poločas: 2:1.

Bečváry: Stoupa – Slezák, J. Kšírl, M. Kšírl, Čáslava – Jahoda, J. Kšírl, Dědek, P. Kuba (52. Brunclík) – Černý, Kubín (30. Horáček).

Krakovany: Špinka – Věříš, Tlučhoř, Šindelář, Kutil – Nehasil (30. .Chvojka), Vodvářka (70. Neruda), Kozel, Strejcius (85. Černý) – Sixta (60. Olexa), Dostál.

Tuklaty – Libodřice 3:2

„Libodřicím jsme po celé utkání byli naprosto vyrovnaným soupeřem a místy je i přehrávali. V úvodu utkání byly náznaky šancí na obou stranách. Poprvé udeřilo ve 20. minutě, kdy nádherný pas za obranu od D. Procházky chladnokrevně zužitkoval Zradička. Poté se hosté dostali do dvou nebezpečných situací, ale vždy byl na místě Pazdera. Ve 33. minutě Šindelář geniálně našel na levé straně volného Kassu, který střelou přes celou bránu zvýšil na 2:0.Druhý poločas začal očekávaným náporem hostů, ale střely ze střední vzdálenosti Pazdera pochytal. V 58. minutě byl ve vápně faulován Jambor a penaltu s přehledem proměnil Šindelář. Poté hosté vsadili vše na jednu kartu, ale do konce utkání už stačili jen kosmeticky upravit na konečných 3:2. Důležité tři body tak zůstaly po zásluze doma. Všem klukům děkuji za předvedený výkon a našim fanouškům za podporu,“ řekl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Odehráli jsme velmi špatné utkání, hlavně první poločas. Domácí byli rychlejší, běhavější. My jsme začali trošku hrát až od šedesáté minuty, ale víc než na snížení to nestačilo. Hráči neplní, na co je připravujeme, mají lajdácký přístup, a k tomu všemu nás srážejí individuální chyby. Pokud budeme předvádět to, co jsme předvedli v Tuklatech, tak nás bude porážet každý průměrný tým, kterému bude proti nám stačit běhat,“ řekl nazlobený trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 20. Zradička, 33. Kassa, 58. Šindelář z PK – 61. Pánek, 84. Hrstka. Poločas: 2:0.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Nešpor (M. 85. Procházka), Jansta, D. Procházka – Kassa, Vébr, D. Jambor, Šindelář (75. Pytloun) – Časta, Zradička (78. Blaščok).

Libodřice: Skočdopole – Pohanka, Baško, Hovorka, Němec (46. Beníšek) – Košík, Dittrich, Pánek, Škopek – Hrstka, Sova.

Jestřabí Lhota – Nučice 0:2

„Zápas se nám nevydařil. První poločas byl vyrovnaný, ale naše hra postrádala přesnost. Navíc jsme neproměnili penaltu a soupeř ano. Druhý poločas jsme měli stálou převahu, hru zpřesnili, ale přes pevnou obranu Nučic se nám nedařilo prosadit. Za celý zápas byly na naší straně pouze dvě pološance a až v závěru jedna vyložená,“ posteskl si trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Utkání bylo od začátku vyrovnané a opatrné, přesto jsme si vypracovali více šancí. Domácí se dokázali dostat pouze k našemu velkému vápnu. Po jednom z jejich útoku do naší šestnáctky při souboji byla k údivu všech hráčů odpískána penalta. Naši hráči to neunesli a hned čtyři z nich obdrželi žluté karty. Domácí hráč z penalty mířil pouze do břevna, a to byl asi důležitý okamžik celého utkání. Naše hráče to ještě více nabudilo a domácí srazilo na kolena. V 10. minutě při našem rychlém útoku byl Nevšímal v pokutovém území podražen. Šulc si počínal nekompromisně. Do přestávky jsme byli lepší. Druhý poločas začal opět opatrně, ale bylo na domácích vidět, že chtějí vyrovnat. My ale hráli dobře, bojovali a dále podnikali nebezpečné útoky. Záloha dobře zastavovala akce Jestřábky a sama rozjížděla útočné akce. K tomu ještě spolehlivá obranná dvojice a soustředěný gólman. Po jednom z našich útoků se míč po odrazu před pokutovým územím dostal k Šulcovi a ten tvrdou střelou k tyči nedal gólmanovi šanci. Domácí to tentokrát nesrazilo, ale naopak ještě více nažhavilo. My však odolali, ukázali bojovnost a chuť získat tři body,“ potěšilo trenéra Nučic Miroslava Hrdličku.

Branky: 32. z PK a 69. Šulc. Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron (71. Hojda), Klička, Skalický, Jehlička – Kubíček, Kesner, Mikeš, Krupka (75. Věříš) – Pavlov (78. Čáslavský) Kureš.

Nučice: Krutský – M. Jícha, Hurtík, Šulc, Souček (57. Kulhavý) – Kočí, Vlasák, Bradáč, Nevšímal – Novák, Kubalík.

Ratboř – Dobré Pole 1:2

„Z naší strany byl začátek pomalejší, hosté byli aktivnější a mohli brzy vstřelit první branku. Nám se podařilo po pěkné akci otevřít skóre. Ale stejně jako minulý zápas, ani tentokrát jsme nedokázali přidat další branky, což se nám stalo opět osudným. Hosté nás druhý poločas začali přehrávat, podařilo se jim vyrovnat a po naší chybě v obraně vstřelit i rozhodující branku. V průběhu zápasu jsme si vytvořili slibné příležitosti, ale nebyli jsme schopni soupeře potrestat, což je naše slabá stránka,“ posteskl si vedoucí Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Do zápasu jsme vstoupili nebojácně a už po pár minutách jsme Potůčkem nastřelili břevno. Do poločasu jsme si vytvořili několik slibných šancí ke skórování, ale byl to soupeř, který se dostal do vedení. Ve druhé půli soupeř herně převzal iniciativu, ale jejich špatné zakončení nás přimělo k obratu zápasu. Krásnou střelou za vápnem vyrovnával Potůček a obrat dovršil po důrazném průniku Párala opět Potůček. Celý zápas nás držel brankář Pepa Strejček, který byl gólmanskou alternativou pro tento zápas. Všem klukům musím poděkovat za přístup k zápasu a k odvedené práci,“ uvedl trenér Dobrého Pole Ondřej Exner.

Branky: 20. Kesner – 65. a 89. Potůček. Poločas: 1:0.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Kemza, Švarc, Kopecký – Kovařík, Kesner, Pechar, Lepší (46. Uher) – Vohnický, Gembizcki (70. Tomášek).

Dobré Pole: J. Strejček – Jícha, Štefančík, Nneji, Krejčí – Špička (58. Batamag), Páral, D. Strejček (38. Owusu), Žirovnický – Kiewak (46. Ekane), Potůček.

Plaňany – Červené Pečky/Pašinka 3:0

„Do utkání jsme šli s cílem soupeře od první minuty zatlačit na jeho půlku. Kluci vyslyšeli slova trenéra a ihned se do soupeře pustili, což už ve třetí minutě vyústilo v naši branku. Střelu Jana Olaha hostující gólman podcenil. Následující minuty se hrálo nahoru dolů, šance na obou stranách likvidovali brankáři. V 16. minutě si na polovině soupeře vzal balon Žemba a nekompromisní střelou prostřelil gólmana. Do druhého poločasu jsme nastupovali s obavami, abychom nepolevili jako minulý týden. Bohužel, bylo to jako přes kopírák a Červené Pečky nás zatlačily a dostávaly se do šancí. Naštěstí pro nás stál v brance neprůstřelný Hradecký. Následně z protiútoku to opět vzal na sebe Žemba a opět nedal brankáři šanci. V závěru jsme měli několik dalších šancí, bohužel jsme je nedotáhli do konce,“ uvedl vedoucí Plaňan Tomáš Freund.

„Výsledek je pro nás nezasloužený. Místy jsme byli lepší, měli i větší procento držení míče, ale spálili jsme velké množství šancí. Naopak domácí ze tří střel vyprodukovali tři góly,“ hlesl trenér Červených Peček Miloš Löwe.

Branky: 3. Olah Jan, 16. a 68. Žemba. Poločas: 2:0.

Plaňany: Hradecký – Klucska (86. Hanzálek), Vinš, Grulich, Franko (85. Jambor) – Olah Jaroslav (68. Nedvědil), Lazaryev (85. rak), Olah Jan, Nágl – Žemba, Siruček.

Červené Pečky: Linhart – Přiklopil, Gono, T. Podnecký, Bulíř (46. Panic) – Hanousek (67. Převrátil), Krupička, Adamec (46. Zákoutský), Rauch (76. Maršík) – Svoboda, Bílý (85. Chochola).

Tuchoraz – Velim B 1:3

„Začali jsme aktivně, vypracovali si několik šancí, ale chybělo nám štěstí v zakončení. V prvním poločase nám chyběla bojovnost a klid, z toho pramenily i nepřesné přihrávky, kdy po jedné z nich jsme bohužel dostali branku. Do druhého poločasu jsme nastoupili jako jasně lepší tým a hned vyrovnali. Následovaly jasné gólovky, kdy jsme mohli zápas otočit, bohužel jsme nedali, a to nás následně mrzelo, protože jsme nebyli důrazní při rohovém kopu a dostali na 1:2. Do konce zápasu jsme soupeře tlačili a sahali opět po vyrovnání, což se nám ale nepodařilo a po přísné penaltě v 90. minutě jsme dostali třetí branku,“ řekl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Po ztrátě z minulého týdne jsme chtěli naplno bodovat, a to se nám po zásluze podařilo. Hned v úvodu jsme měli dvě stoprocentní šance, ale střela z hranice penalty ani samostatný nájezd gólem neskončily. Ten jsme dali až po centru z důrazného zakončení. Další dvě šance pak zlikvidoval domácí gólman. Na začátku druhé půle nám trochu chyběla koncentrace a domácí také po centru srovnali. Vedení jsme si vzali zpět po dobře zahraném rohovém kopu. Chvíli na to jsme mohli vítězství pojistit, ale nejprve jsme nastřelili tyč a pak opět neproměnili samostatný nájezd. V nastaveném čase jsme nakonec přidali z penalty třetí gól,“ oddechl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 50. Halfar – 24. Nedbal, 61. O. Kosina, 93. Jelínek z PK. ČK: 82. Ceral (V). Poločas: 0:1.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek, Hrdinka, Vosecký – Moravec (84. Veselý), Nývlt, Borovička, Šafář (46. Jurka) – Halfar, Černý.

Velim B: Daněk – M. Kosina, Hrabal (46. L. Vlk), J. Vlk, O. Kosina – Jehlička, Jelínek, Ceral, Novotný (84. Pych) – Nedbal (74. Kuchař), Kyncl.

Tabulka

1. Žiželice⋌ 2 2 0 0 0 7:3 6

2. Plaňany ⋌ 2 2 0 0 0 5:1 6

3. Nučice⋌ 2 2 0 0 0 3:0 6

4. Jestřabí Lhota ⋌ 2 1 0 0 1 6:5 3

5. Velim B⋌ 2 1 0 0 1 5:4 3

6. Libodřice ⋌ 2 1 0 0 1 6:6 3

7. Krakovany ⋌ 2 1 0 0 1 5:5 3

8. Tuklaty⋌ 2 1 0 0 1 3:3 3

9. Dobré Pole ⋌ 2 1 0 0 1 5:7 3

10. Kouřim ⋌ 2 1 0 0 1 4:6 3

11. Červené Pečky/Pašinka⋌ 2 1 0 0 1 2:4 3

12. Bečváry⋌ 2 0 0 0 2 3:5 0

13. Ratboř ⋌ 2 0 0 0 2 2:4 0

14. Tuchoraz ⋌ 2 0 0 0 2 4:7 0