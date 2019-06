Tři Dvory – Český Brod C 30:2

„Český Brod přijel s devíti hráči, z toho pět dorostenců rovnou ze zápasu z Čáslavi. Před zápasem jsem mluvil s Lubošem Černým a ten mi popsal situaci v céčku. Já to asi nepochopím. Klub, kde áčko hraje divizi a o víkendu mělo volno, béčko v I. A třídě hrálo v neděli doma a céčko v sobotu jede v devíti. Velká ostuda. Je mi upřímně líto lidí, kteří to mají na bedrech a v neposlední řadě kluků, kteří byli na hřišti,“ našel špetku pochopení trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

„Zachránilo nás pět dorostenců, pro které jsem musel dojet do Čáslavi, jinak bychom to nedali dohromady. Tři hráči bez omluvy nepřišli. Hraji fotbal padesát let a takový debakl jsem nezažil, ani v žácích,“ řekl trenér Luboš Černý.

Branky: 6. Brunclík, 8., 13., 23., 31., 37., 56., 61., 75., 79. a 81. Javorek, 18., 32., 87. a 90. Kmoch, 18. Suchánek, 20., 51. a 77. Linhart, 21., 43. a 53. O. Novák, 25. Kalivoda, 42. a 82. V. Novák (obě z PK), 48. a 71. Slezák, 66. a 84. Stempák, 74. Rak – 27. Ravizza, 88. Petříček. Poločas: 14:1.

Tři Dvory: Černý – Kalivoda, V. Novák, Brunclík (25. Stempák), Rak – Javorek, Linhart, Kmoch, O. Novák – Suchánek (46. Malý), Slezák.

Český Brod C: M. Vymazal – Kalfas, Kohout, Sahula – Petříček, Ravizza, Dušek, Kohout.

Dobré Pole – Býchory 0:4

„Býchory jsme chtěli alespoň potrápit, ale to nejde, když si necháme dát dva góly do šatny během dvou minut. Jak skončil první poločas, začal i druhý. Měli jsme sice pár šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Zasloužený výsledek pro hosty,“ přiznal trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Do utkání jsme vstupovali s povinností získat tři body a hned v úvodní minutě jsme Koubkem nastřelili tyčku. Z následného útoku jsme opět Lvem mířili těsně vedle. Jen tito dva hráči měli každý v prvním poločase tři vyložené šance, které nevyřešili dobře. Soupeř se na naši půlku dostával sporadicky, a když tak jsme mu nedali vyloženou šanci ke skórování. Do konce poločasu jsme přeci jen dokázali skórovat a hru uklidnit. Druhá část zápasu se jen dohrávala. Domácí se snažili alespoň o brejky a my kombinovali až do vápna, kde naše akce končily díky nepřesnosti nebo zbrklosti. Zápas měl především ve druhé části velmi slabou úroveň, ale my jsme splnili cíl a dál se tak držíme ve hře o prvenství v soutěži,“ podotkl hrající trenér Býchor Michal Škopek.

Branky: 17. a 47. Pěkný, 45. a 45 (+1) A. Vyhnánek. Poločas: 0:3.

Dobré Pole: Neveselý – Batamag, Jícha, Nneji (33. Jelo), Flieger – Krejčí, Kušta, Štefančík, Žirovnický (24. Vnuk) – Ekane, Valenta.

Býchory: Heres – Funda, Kedršt, Teplý, Škopek st. – Chvalovský, Chlumský, A. Vyhnánek, Pěkný – Lev, Koubek (56. Škopek ml.).

Krakovany – Tuklaty 5:0

„Zejména v prvním poločase s chutí hrající Tuklaty měly hned v první minutě velkou šanci se dostat do vedení, ale naštěstí svoji příležitost nezužitkovaly. V prvním vyrovnaném poločase se dvakrát prosadil střelecky Špinka. Když ve druhé části Šindelář zvýšil na rozdíl tří branek, hrálo se již jen na polovině soupeře. Další dvě branky vstřelil Dostál a řada dalších šancí zůstala bez proměnění. Po čtyřzápasové bodové pauze jsme zaslouženě vyhráli,“ potěšilo trenéra Krakovan Vlastimila Chláda.

„Soupeř nás přehrál ve všech herních činnostech. Skóre zcela vystihuje průběh utkání. Nám nezbývá nic jiného, než důstojně odehrát poslední dvě utkání a připravit se na novou sezonu, ve které pevně věřím, že budeme našim soupeřům rovnocenným protivníkem. Krakovanům gratuluji k výhře,“ řekl stoper Tuklat Roman Nešpor.

Branky: 32. a 37. Špinka, 68. Šindelář, 73. a 79. Dostál. Poločas: 2:0.

Krakovany: Douděra – Kutil, Tlučhoř, Šindelář, Kozel (65. Horák) – Vodvářka (80. Bubeník), Strejcius, Černý, Oberreiter – Špinka, Dostál.

Tuklaty: Pazdera – Lysý, Nešpor, Bílý, Pytloun – Kassa, Mazur, Kotala, Vébr – Vondráček (78. V. Procházka), Sládek.

Žiželice – Kouřim 3:1

„Kouřim měla více ze hry. Kluky musím pochválit za to, že chtěli zápas vyhrát a odskočit soupeři v tabulce,“ konstatoval trenér Žiželic Luděk Špaček.

„Zápas se nám nepovedl, hlavně řešení předfinální a finální fáze bylo špatné. Měli jsme po celý zápas více ze hry, drželi jsme míč, ale jak jsme se dostali k vápnu domácích, tak jsme nebyli schopni nic vymyslet a hodně jsme kazili. Šance na lepší výsledek určitě byla, ale neproměnili jsme šance. Domácí byli naopak efektivní a prakticky ze tří střel, které mířily do brány, dali tři góly. Dva góly jsme dostali snad ze 30 metrů,“ nebyl po zápase spokojený kouřimský hrající asistent Martin Snížek.

Branky: 23. a 49. Rous, 75. Kubelka – 9. Snížek. Poločas: 1:1.

Žiželice: Rokos – Chlupáč, Živný, Konhefr (19. Novotný), Bubeník – Mejvald, Korčák, Rous, Dvořák – Kubelka, Midloch.

Kouřim: L. Havránek – M. Havránek (49. Světnička), Tománek, Holub, Svoboda – J. Jirsa, Macháček, Jirků, Procházka (77. Navrátil) – Dufek, Snížek.

Tuchoraz – Libodřice 4:10

„Mužstvo bohužel nebylo v takové kondici, jak bychom si představovali. Dva hráči, včetně gólmana, byli zranění a další dva měli chřipku, navíc jsme nastoupili bez zraněného Bedy. Hned od začátku zápasu jsme dělali přesně opak toho, co jsme si říkali. Hráči soupeře měli spoustu prostoru, byli neobsazení, navíc jsme chybně rozehrávali na hranici pokutového území. Z toho všeho pramenily gólové šance a soupeř nám během deseti minut nasázel tři branky a bylo po nás. Do druhé půle jsme bohužel vstoupili obdobně a nechali si dát několik branek. Po změně v obraně jsme se zvedli a soupeři dali tři rychlé branky, a to nás nakoplo. Hra se vyrovnala, ale to už byl stav 3:7. Je škoda, že jsme nebyli v plné síle, každopádně chci klukům poděkovat za obětavý přístup,“ uvedl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Zápas nemá cenu nějak hodnotit, výsledek hovoří za vše. Utkání nemělo úroveň okresního přeboru. Čtyři obdržené branky ve druhém poločase, od tak slabého soupeře, jsou pro mě nepřijatelné,“ čertil se trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 55. a 59. Šafář, 62. Pokorný, 89. Kubišta – 1., 24., 48., 49. a 70. Sova, 7., 12. a 76. Pánek, 51. Šrámek, 81. Dittrich z PK. Poločas: 0:4.

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Bílek, Vosecký, Mučka – Houžvička (65. Sodoma), Šafář, Černý, Sliva – Kubišta, Topol.

Libodřice: Skočdopole – Škopek, Baško, Dittrich, Němec – Pohanka, Hovorka, Beníšek, Košík (35. Šrámek) – Sova, Pánek.

Bečváry – Nučice 2:2 (PK 2:4)

„Hned v úvodu zápasu jsme inkasovali branku a pár minut na to jsme museli nuceně střídat, což byla další rána pro naši už tak dost zdecimovanou sestavu. Ale podařilo se nám ještě do poločasu skóre otočit. Ve druhém poločase měli vyložené šance Černý a Slezák, v koncovce ale bohužel selhali a přišel trest v podobě vyrovnávací branky. Ke konci zápasu byli hosté lepší, ale žádná branka ze hry už nepadla, a tak se šlo na penalty. V těch byli hosté šťastnější a odvážejí si dva body. Myslím, že výsledek a dělba bodů odpovídá průběhu zápasu,“ přiznal hrající trenér Bečvár Josef Kuba.

„Bečváry se představily kombinačním fotbalem a dobře se pohybovaly. Přesto jsme měli dostatek příležitostí zápas vyhrát, ale díky mizerné koncovce bereme pouze dva body,“ uvedl obránce Nučic Jan Vedral.

„Skóre otevřel Novák, který využil perfektní přihrávky od Kubalíka přes celé malé vápno. Bohužel v 21.minutě Kočí ve velkém vápně chyboval a připravil ideální pozici pro Jahodu, který prostřelil Krutského a srovnal. Velkou příležitost měl Chromý, který natáhl ze střední vzdálenosti a jeho střela mířila do tyče a přeskákala nikým netečována přes brankovou čáru do zámezí. V dobré šanci se ocitl i Jelínek, ale sám proti gólmanovi míč poslal mimo tyče. Těsně před přestávkou jsme neuhlídali Dědka při rohu a Bečváry vedly 2:1. Druhý poločas začal velkou šancí Černého, ale Krutský jej skvělým zákrokem zneškodnil. Poté jsme začali stupňovat tempo, ale podařilo se nám vstřelit pouze jednu branku, z trestného kopu se prosadil Šulc, když překvapil Stoupu střelou na vzdálenější tyč. V penaltovém rozstřelu netrefil Vlasák a Chromý branku, ale Krutský dokázal chytit tři penalty, a tak jsme získali druhý bod,“ dodal.

Branky: 21. Jahoda, 45. Dědek – 8. Novák, 57. Šulc. Poločas: 2:1.

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub (18. Kubásek), J. Kšírl, Slezák – M. Kšírl, J. Kuba, Dědek, Jahoda – Černý, Čáslava.

Nučice: Krutský – Kočí, Šulc, Hurtík, Vedral (62. Kulhavý) – Miňovský, Jelínek, Chromý, Vlasák – Novák, Kubalík.

Velim B – Jestřabí Lhota 1:2

„Přestože jsme v úvodu zápasu dvakrát po střele zpoza vápna trefili brankovou konstrukci, byli to hosté, kteří měli v prvním poločase větší pohyb, důraz a byli více na balonu. Navíc po střele z přímého kopu šli do vedení. Nám se naopak povedl vstup do druhé půle a po rychlé kombinaci jsme srovnali a pak získali mírnou převahu. Bohužel po nedůslednosti nejprve na polovině a poté uvnitř vápna jsme opět inkasovali. V závěru jsme pak během pěti minut měli hned tři šance v prostoru před malým vápnem, ale ani jednu jsme nedokázali proměnit ve vyrovnávací gól,“ litoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„První poločas byl vyrovnaný. Velim střílela ze střední vzdálenosti, nastřelila břevno a jednu ránu Málek zázračně vyrazil. My jsme se do šancí dostávali, ale až po faulu na Záhoru. Kesner dokonale proměnil trestný kop. Ve druhém poločase Velim začala lépe. Měla převahu, hodně centrů šlo do našeho vápna, a kromě vyrovnávajícího gólu jsme přečkali několik závarů. Po dvaceti minutách jsme se částečně z jejich tlaku vymanili a ke konci zápasu se dostali do několika vyložených šancí,“ poznamenal trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 47. Jehlička – 30. Kesner, 63. Krupka. Poločas: 0:1.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Kosina, Kyncl – Zajíc (64. Kuchař), Jelínek, Ceral (64. L. Vlk), Jehlička – Nedbal, Váňa.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Klička, Skalický, L. Týma – Záhora (81. Hojda), Kesner, Mikeš, Čáslavský (56. Věříš) – Krupka, Kureš (72. Kubíček).

Tabulka

1. Tři Dvory ⋌ 24 19 1 1 3 142:39 60

2. Býchory ⋌ 24 19 1 1 3 69:26 60

3. Velim B⋌ 24 15 1 2 6 68:24 49

4. Nučice⋌ 24 14 2 2 6 60:38 48

5. Libodřice ⋌ 24 12 5 1 6 73:39 47

6. Jestřabí Lhota ⋌ 24 12 1 4 7 55:38 42

7. Žiželice⋌ 24 11 2 0 11 52:57 37

8. Krakovany ⋌ 24 9 2 1 12 59:49 32

9. Kouřim⋌ 24 9 2 1 12 55:56 32

10. Bečváry⋌ 24 8 2 3 11 48:57 31

11. Dobré Pole ⋌ 24 9 0 1 14 39:63 28

12. Tuklaty⋌ 24 5 2 1 16 31:73 20

13. Tuchoraz B⋌ 24 2 1 2 19 22:126 10

14. Český Brod C⋌ 24 2 0 2 20 24:112 8