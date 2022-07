Jiří Ptáček (trenér): Maximální spokojenost. Splnili jsme cíl, vyhráli jsme soutěž a postupujeme do I. B třídy. Společně s A-týmem, který vyhrál krajský přebor, se tak podařilo dát ten nejlepší dárek k letošnímu výročí 90. let velimské kopané. V jarní části jsme navázali na výkony z podzimu, hráli jsme atraktivní fotbal, vstřelili jsme po Plaňanech nejvíce gólů, naopak nejméně ze všech týmů inkasovali. Bohužel i nás postihla velká marodka, která se nejvíce projevila v utkání v Nučicích, kde jsme prohráli a ztratili kontakt na první místo. Díky skvělé spolupráci s A-týmem a dorostem jsme tuto situaci zvládli a soutěž, díky vítězství v rozhodujícím zápase v posledním kole, nakonec vyhráli. Všem hráčům B-týmu, A-týmu, dorostu a jejich trenérům patří velké poděkování.

Plaňany

Petr Šafránek (trenér): Situace v Plaňanech před sezonou nebyla jednoduchá. Vlastně na poslední chvíli výbor sehnal hráče z Ukrajiny a následně i mne jako trenéra. Nějaký čas nám trvalo, než jsme vše stabilizovali. Po přípravě jsem viděl, že má mužstvo potenciál na to, abychom hráli v popředí tabulky. Již během podzimu jsme to postupně prokazovali. Pro další vývoj byla důležitá zimní příprava, která byla velmi náročná a nám pomohla v tom, že jsme po zbytek sezony neměli problémy s fyzickou připraveností. Nakonec jsme až v závěru soutěže přišli o první místo v tabulce. Nijak nás to ale mrzet nemusí. Postoupili jsme i z druhého místa. Celkově jsem s umístěním velmi spokojený, není jednoduché získat 62 bodů. Vždyť až na výjimku všechna mužstva nám nic nedarovala. Určitě máme rezervy v herním projevu, a to je věc, na které budeme dále pracovat. Hráčům i výboru chci poděkovat za důvěru a přátelské prostředí.

Libodřice

Adam Baško (trenér): Konečné postavení v tabulce a celkem celou sezonu hodnotím velice pozitivně. Chtěli jsme se umístit do 3. místa, což se nám nakonec podařilo. Jsem za to o to víc rád, že jsme to dokázali i bez řady hráčů, kteří, hlavně kvůli zranění, nemohli vůbec nastoupit. Hlavně ke konci sezony jsme už sestavu lepili, jak jsme mohli, a nevím, jak bychom sezonu dokončili nebýt podpory hráčů béčka. Doufám, že si teď od fotbalu kluci trochu odpočinou, načerpají síly a v červenci se na ně budu zase těšit na hřišti. Velké díky patří našim fanouškům, kteří nás celou sezonu, i na zápasech venku, podporovali v hojném počtu. Poděkování patří i Obecnímu úřadu Libodřice, bez jehož podpory by se v Libodřicích fotbal na této úrovni asi nehrál. Všem přeji příjemnou dovolenou a za měsíc opět na značkách.

Ratboř

Tomáš Kratochvíl (asistent): Celková sezona má z naší strany dvě tváře. Na podzim jsme se rozjeli velmi dobře, pět kol po sobě jsme dokázali zvítězit. Pak se karta obrátila a už se to vezlo, nemohli jsme z toho vlaku vyskočit. Ztráceli jsme zbytečně body, a to se podepsalo i na psychice hráčů. Jarní část byla tou lepší tváří. Nejlepší utkání jsme odehráli v Krakovanech a proti rezervě Velimi. Na domácí půdě jsme udrželi neporazitelnost, ve venkovních zápasech jsme neuspěli v Libodřicích a pak jsme předvedli nesmyslný kolaps v Plaňanech. Asi už bylo v hlavách, že máme dost bodů a blíží se konec soutěže. K tomu se ještě přidala zranění několika hráčů, takže závěr nebyl optimální, ale zvládlo se to. Tím děkuji všem našim klukům za velmi slušné výkony v dresu Ratboře.

Zásmuky

Václav Jindra (trenér): Jako nováček jsme vstupovali do soutěže s respektem a očekáváním, jakou bude mít okresní přebor úroveň po covidových sezonách. Náš cíl byl jasný, vyhnout se bojům o sestup a držet se v klidném středu tabulky. Z tohoto hlediska jsme maximálně spokojeni, protože jsme se celou sezonu pohybovali v horní polovině tabulky a konečné šesté místo je nad očekávání. Dovolím si říct, že to mohlo být i o něco lepší, kdyby hráči měli lepší tréninkovou docházku, potažmo i tu zápasovou. I tak bych chtěl všem hráčům za tento ročník poděkovat. Samozřejmě velké dík patří i všem ostatním, kteří se snaží celý zásmucký fotbal pozvednout. Příští ročník bude pro nás určitě těžší. Hráči si teď chvíli odpočinou a doufám, že do přípravy nastoupí s chutí hrát fotbal. A my, vedení, už teď musíme řešit, aby vše od nové sezony fungovalo, jak má a pokusit se nahradit hráče, kteří u nás z různých důvodů končí.

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér): V jarní části sezony se nám podařilo navázat na vítěznou čtyřzápasovou sérii z konce podzimní sezony. V sedmi jarních utkáních jsme získali 17 bodů bez jediné porážky. Určitě potěšitelné bylo vítězství v Plaňanech, remíza ve Velimi a po dlouhé době jsme porazili Libodřice. Zejména ve Velimi a v Plaňanech jsme podali velice dobrý výkon. Bohužel po této sérii došlo k určitému uspokojení a druhá část jarní sezony mohla být určitě výsledkově daleko lepší. Celkově jsme se sedmým místem i s předvedenou hrou, zejména v jarní části, spokojeni.

Kouřim

Martin Snížek (kapitán): Po velmi slušném podzimu jsme zažili úplně šílené jaro. Už od prvního tréninku nám postupně odpadávali hráči kvůli různým zraněním. Ani jeden zápas jsme neodehráli kompletní, obvykle chybělo pět, šest lidí ze základu. Na jeden zápas dokonce devět, do Jestřábky jsme tak neodjeli vůbec, to jsem v životě nezažil. Když se jeden hráč uzdravil, minimálně jeden další se hned zranil – některé odvezla sanitka ze hřiště, další si na trénincích likvidovali kotníky. Stejné problémy mělo bohužel i naše béčko a každý týden jsme společně řešili, jak zápasy odehrajeme, často jsme měli souběh zápasů. Došlo i na comebacky hráčů, kteří dávno ukončili kariéru. Jim patří velké díky za pomoc. Od druhého zápasu jsme čekali na konec sezony, toho jsme se dočkali a teď se musíme přes léto uzdravit a připravit na další rok. Děkuji všem klukům, že to všechno kousli a často i se zraněním pomáhali zápasy odehrát. Láďovi Pokornému, že se na trénování nevykašlal, když jsme se scházeli v pár lidech a bylo jasné, že celé jaro bude strašně složité. Velké poděkování patří trenérům a hráčům béčka a dorostu, bez nich bychom sezonu vůbec nedohráli. A děkuji samozřejmě divákům, kterých na naše domácí zápasy chodí stále obrovské množství a věřím, že v další sezoně jim uděláme více fotbalové radosti.

Nučice

Jan Vedral (obránce, člen výboru): Hodnotit tuto sezonu je složité. Před covidem jsme hráli vždy v první polovině tabulky a přestože kádr zůstal pohromadě, tak hlavně vinou zranění jsme skončili až na 9. místě. Většinu sezony chyběl nejlepší střelec Kubalík, univerzál Tomáš Vlasák a zranění trápilo i oba stopery Šulce a Součka. Umístění je odpovídající tomu, jak jsme k zápasům nastupovali. Jako nejlepší zápas musím označit výhru nad Velimí, naopak oba zápasy proti Kouřimi byl propadák, přitom jsme jí byli rovnocenným soupeřem. Do příští sezony nemáme ještě dořešen post trenéra, protože Pavel Krutský starší vzal funkci dočasně a nevíme, jestli bude chtít pokračovat.

Štítary

Daniel Kmoch (trenér): Z naší strany nakonec sezona dopadla celkem dobře. Přes velké problémy, kdy jsme každý týden měli problémy se sestavou, jsme měli jasný cíl, záchranu. A to se nám povedlo. Musím konstatovat, stejně jako na podzim, že pokud se sejdeme, můžeme porazit každého. Na jaře byl největší propadák ve Velimi, kde mají velkou výhodu, že mohou posílit hráči z krajského přeboru. Díky tomu pro mě není překvapení, že Velim celý ročník vyhrála. Sestup zaslouženě potkal Ovčáry, které neměly konkurence schopný kádr. Mrzí mě sestup Bečvár, především díky trenéru Kubovi, který se o fotbal v Bečvárech stará. Z našeho týmu bych chtěl vyzdvihnout především Lukáše Kmocha, který prakticky odehrál celé jaro a byl naším nejlepším hráčem. Velký dík patří i Petru Pýchovi, Filipu Hořenímu, Janu Vláškovi, Jakubu Miškovskému, Martinu Lepšímu, Adamu Přibylovi a bratrům Umanům. Tímto bych chtěl klukům popřát spoustu dobrých zápasů a hlavně zdraví a aby se k nim přidali další. Hlavně udržet partu, která se nám na poslední rozlučce, dá se říct, docela stmelila. Slibuji klukům, že když bude čas, tak je přijdu povzbudit, protože z časových a rodinných důvodů končím.

Červené Pečky

Lukáš Křelina (trenér): Sezona se mi hodnotí se smíšenými pocity. První půlku musím hodnotit pouze kladně. Hráči měli zájem, chodili dvakrát týdně trénovat a přístup v trénincích byl podle mých představ. Udělali jsme šňůru bodů a tím se vlastně brzy zachránili. Vybudovali jsme, i díky dopolednímu hernímu času, skvělou partu a scházeli se i mimo fotbal. Vše fungovalo, jak mělo. V druhé části sezony jsme měli obrovský problém se sestavou, ať už kvůli červené kartě, nemocím a zraněním. Totálně se rozpadla osa týmu. Na druhou stranu začali dostávat větší prostor naši dorostenci. Nakonec to stačilo na 11. místo v tabulce. V žádném zápase jsme vyloženě nevyhořeli a ve většině zápasů jsme sehráli vyrovnané partie. Nyní zkusíme tým doplnit. Chtěl bych v příští sezoně hrát vršek okresního přeboru.

Bečváry

Josef Kuba (trenér): S uplynulou sezonou nemůžeme být spokojeni, skončili jsme na předposledním sestupovém místě. Po celou sezonu jsme se potýkali s absencemi některých hráčů. Ať už měli zdravotní problémy nebo jiné, většinou pracovní nebo rodinné povinnosti. Bohužel nám mužstvo stárne, hráči mají rodiny a na tréninky už nemají tolik času jako dříve. A to se samozřejmě projevilo na výkonech. V některých zápasech jsme propadli herně, v některých jsme herně byli vyrovnaným nebo dokonce lepším soupeřem. Ale bohužel jsme nedávali branky a laciné dostávali. V současné době asi na okresní přebor nemáme, to si musíme přiznat. Ale před několika lety jsme také spadli o soutěž níže a paradoxně nám to prospělo. Pak následovaly dva postupy za sebou. Tohle se nám asi už nepodaří, ale určitě budeme chtít hrát na špici třetí třídy.

Ovčáry

Bohuslav Machurka (trenér): Když jsem akceptoval nabídku na postup do okresního přeboru, ani na chvíli jsem nezapochyboval o tom, že se udržíme. Skutečnost ale byla jiná. Horko těžko jsem dával sestavu dohromady. Přes zimu jsem věřil, že se podaří sehnat posily, bohužel zůstalo pouze u přání. Díky tomu jsme byli téměř všem soupeřům dobrým sparingpartnerem. Na druhou stranu mě těší fakt, že jsme se ke všem zápasům sešli v nějakém počtu a odehráli ho, oproti některým tradičním soupeřům v soutěži. Po pětapadesáti letech fotbalové kariéry jsem byl poprvé rád, že sezona skončila.

