/FOTOGALERIE/ První polovina sezony v okresním přeboru je minulostí. Králem podzimu se stali fotbalisté Českého Brodu B. Na opačném pólu tabulky se krčí Cerhenice. Boj o postup i záchranu bude v jarní části hodně zajímavý.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polepy - Český Brod B (0:7) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský



Český Brod B



Miroslav Šmejkal mladší (trenér): S první částí jsme spokojeni. Před sezonou jsme si něco řekli a cíl splnili. Musím celý tým pochválit. Kluci makali zápas od zápasu a celý podzim jsme zvládli bez jediné prohry, a tak zaslouženě zimujeme na prvním místě tabulky. Klobouk dolů před klukama, jak se k tomu postavili. Bylo i dost těžkých zápasů, ale kluci makali a bylo jedno, jestli jsme hráli s druhým, nebo posledním týmem tabulky. Dřeli pořád stejně a za to jim patří velké díky.

Zásmuky



Václav Jindra (trenér): Podzimní část nelze hodnotit jinak, než jako úspěšnou. V létě se nám podařilo kvalitně doplnit a hlavně omladit tým. Začalo se trénovat ve větším počtu hráčů a bylo cítit, že hráči mají chuť do fotbalu. Chvíli trvalo, než si na sebe hráči zvyknou a než se najde optimální sestava. I tak tým fungoval dobře od prvního zápasu. Zimní přípravu už máme naplánovanou včetně soustředění, na které jezdíme pravidelně každý rok a uvidíme, co přinese jarní část soutěže.



Tuchoraz



Tomáš Liga (trenér): Příchod nového trenéra je vždy těžké jak pro samotného trenéra, tak pro hráče, ale i pro fanoušky. Hodně očekávání i nedůvěry. V Tuchorazi ale vše vyšlo fantasticky. První týdny přípravy byly poznávací s vypracováním herního stylu podle kvality hráčů. Myslím, že jsme našli přesný styl, který s kvalitou hráčů, které máme, funguje dobře. Příprava před sezonou nebyla tak náročná a převážně se skládala z individuálního plánu zaměřený na kondici. Pokud trénujete dvakrát týdně celkem tři hodiny, musíte všechen společný čas věnovat taktice. Takový typ přípravy nám vyšel a tým byl dobře připravený na sezonu. Ze 13 zápasů 7 výher, 4 remízy a 2 dvě prohry je dobrá bilance. Skončit na třetím místě v takové skupině kvalitních mužstev je opravdu dobře odvedená práce a jsem s podzimní částí spokojený, až na pár momentů. FC Tuchoraz má jednu nevšední věc, a to že tým se neskládá jen z hráčů a trenérů, ale na všem se aktivně podílí i vedení klubu, a hlavně máme FANS. To je to palivo, co nás žene. Doufám, že jarní část bude ještě úspěšnější a děkuji za podporu.



Libodřice



Adam Baško (trenér): Na celou podzimní část sezony nám bohužel z hráčů vypadli Němec a Hurt a když se dal po zranění dohromady Strejček, tak se po dvou odehraných zápasech nešťastně zranil a do podzimní části už také nezasáhl. Do toho jsme v úvodním kole dostali pořádnou facku od Českého Brodu B, která nám možná i pro další průběh soutěže pomohla. Začali jsme dělat body, a i když kádr byl a je poměrně úzký, předvedená hra a výsledky nebyly špatné. Jen nemohu doteď překousnout dvě venkovní prohry za sebou, a to v Polepech, kde jsme hráli velice špatně a následující kolo v Krakovanech, kde jsme předvedli nejhorší výkon celého podzimu. Kdybychom tyto dvě utkání zvládli, byl bych s podzimní částí naprosto spokojený, co se získaných bodů a postavení v tabulce týče. Konec soutěže nás zastihl ve střelecké pohodě a výsledné 4. místo v tabulce s 27 body beru jako dobrý základ pro jarní část soutěže. Doufám, že se nám dají přes zimu dohromady zmínění marodi, nikdo neodejde a sami bychom o dva až tři hráče chtěli posílit. Děkuji klukům za podzim, doufám, že někteří zlepší svojí tréninkovou morálku a budeme se v týdnu na trénincích scházet v ještě vyšším počtu než na podzim.

Nučice



Petr Samek (trenér): Celou podzimní sezonu bych rozdělil na domácí zápasy a venkovní. Doma jsme hráli s první trojicí a bohužel bez bodu. Ani ostatní zápasy nebyly perfektní a před našimi fanoušky jsme nepředváděli výkony, kterých je tým schopen. Naopak venku jsme měli vítěznou šňůru čtyř zápasů s plným bodovým ziskem a ani v prohraných zápasech jsme nebyli bez šance. Jako každému týmu, tak i nám se nevyhnuly neúčasti hráčů z různých důvodů a ne vždy dobrá účast na tréninku. Celkem ale kluci zaslouží pochvalu, protože páté místo je velmi slušné a určitě jsme mohli a měli být výše a mít víc bodů.Taky pochvala našim fanouškům a funkcionářům, že nás podporují. Panuje tedy celková spokojenost.



Ratboř



Tomáš Kratochvíl (trenér): Podzimní část se z mé strany těžko hodnotí. Plány byly jiné než realita. Od prvního kola nás provázelo jedno zranění za druhým, bohužel s dlouhodobým léčením. Někteří hráči tak museli zaskočit na postech, na která nejsou zvyklí, ale šesté místo a počet uhraných bodů není po podzimní části nakonec špatný. Teď nás čeká pauza, uvidí se, kdo se ze zraněných dá dohromady a pokud ne, tak se budeme muset poohlédnout po nějakých posilách na místa, kde nás tlačí bota.



Štítary



Jakub Stach (trenér): Podle našich posledních výsledků by se dalo říct: konec dobrý, všechno dobré. Ale vzhledem k tomu, že jsem maximalista a mám na kluky velmi vysoké nároky, hodnotil bych náš podzim tak na 70%. Řekl bych, že náš herní progres nadále pokračuje a hra týmu si hlavně ve druhé polovině podzimu opravdu sedla. Ale trápí nás ohromná nestabilita výkonů, kdy jsme schopni přehrát nejlepší mužstva, ale zároveň předvést příšerný, odevzdaný výkon a prohrát i s nejhoršími týmy soutěže. Samozřejmě je to způsobeno jednak velmi nízkým věkovým průměrem mužstva, ale také špatným mentálním nastavení některých našich hráčů. Několikrát jsem byl v zápasech na hraně infarktu a pořád si kladu otázku, proč nemůžou být naše výkony stabilní. Druhá věc, která mě během podzimu zklamala, je nespolehlivost některých hráčů. Komunikace a případné omluvy na tréninky a na zápasy by měly být naprostou samozřejmostí každého hráče, ale bohužel se tak někdy nedělo a o některých hráčích jsem třeba tři týdny vůbec nevěděl. To je samozřejmě úplně špatně a moc tomu nerozumím. Každý hráč by měl mít zodpovědnost vůči kolektivu, ale někdy to tak vůbec není. Snažil jsem se o tom s klukama na rozlučce bavit, ale teprve čas ukáže, zda-li to k něčemu bylo. Přesto chci klukům za podzimní sezonu poděkovat. Vím, že to se mnou nemají někdy vůbec jednoduché, ale snad nakonec vždy najdeme společnou řeč a budeme naši výkonnost nadále posouvat.

Velký Osek



Zdeněk Novák (manažer): V první polovině sezony jsme byli s výsledky i s předváděnou hrou spokojeni. To, co se stalo v druhé polovině je pro mě záhadou, hlavně zápasy venku, které nám hrubě nevyšly. V zimní pauze se pokusíme mužstvo posílit o zkušeného hráče, který naše mladé hráče dostane do většího klidu. Přípravu začínáme 9. ledna,v plánu máme sehrát čtyři přátelské zápasy. V jarní části nás nečeká nic jednoduchého podle toho, jak se vyvíjí situace v I. B třídách.



Nová Ves



Kamil Šmejkal (trenér): Deváté místo je pro nás překvapivé, i když byly zápasy, kde jsme ztratili body úplně zbytečně. Musím pochválit celý tým za velkou bojovnost. Fotbalově na tom nejsme úplně nejlíp, ale dokážeme plno zápasů urvat silou. Tým zůstal stejný jako jsme měli ve třetí třídě a vážím si kluků, že to ani jeden z nich nevzdal a dál se rvou za dobré jméno našeho klubu. Okoukli jsme soupeře a doufám, že v jarní části dokážeme obrat o body ještě více soupeřů. Pevně věřím, že se v okresním přeboru udržíme a budeme nějakou tu dobu jeho součástí.



Krakovany



Vlastimil Chlád (trenér): Z úvodních tří utkání se nám podařilo získat šest bodů, když jsme vyhráli dva zápasy na půdě soupeřů a trochu smolně jsme podlehli v druhém kole na našem hřišti Tuchorazi. Bohužel v tomto utkání začala doslova Apokalypsa, když v následujících devíti kolech se dlouhodobě zranil v každém kole minimálně jeden hráč, což určitě mělo vliv na výsledky. V následujících osmi kolech jsme dokázali porazit pouze na našem hřišti Libodřice. V této kritické době nám pomáhali obětavě někteří hráči B a C mužstva a dorostu, za což jim patří poděkování. V posledních dvou kolech soutěže, když se někteří zranění vrátili do sestavy, jsme vybojovali pět bodů, celkově čtrnáct. Vzhledem k předpokládanému velkému počtu sestupujících nás určitě nečeká jednoduchá jarní část soutěže. Doufáme, že všichni zranění se do začátku přípravy uzdraví a celý tým zodpovědně přistoupí k zimní přípravě.

Kouřim



Martin Snížek (předseda): Celý podzim byl jedna velká tragédie. Po vcelku slušné přípravě se nám v prvním zápase do poločasu zranili tři klíčoví hráči, ve druhém zápase další a prakticky všechny další zápasy jsme odehráli minimálně bez pěti kvalitních lidí ze základu. K tomu se přidala nedisciplinovanost a zhoršená tréninková docházka. Některé zápasy jsme odehráli poměrně slušně, ale chyběla kvalita ve finální fázi nebo jsme dostali blbé góly, některé zápasy pak byly úplně zoufalé. Na tenhle podzim musíme rychle zapomenout, dát se zdravotně dohromady a připravit se pořádně na jaro, protože to vypadá, že bude padat velký počet týmů a do trojky se nikomu chtít nebude.



Polepy



Lukáš Kmoch (kapitán): Po postupu do okresního přeboru jsme všichni věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Navíc nám před začátkem soutěže z různých důvodů skončili čtyři hráči a díky tomu jsem tušil, že budeme bojovat o každý bod. Ještě vetší problém nastal, když po druhém kole rezignoval dlouholetý trenér Martin Hruška a mužstvo převzal jako hrající trenér David Kuchař. Jako většina týmů jsme se potýkali se špatnou docházkou, i tak jsme spoustu bodů zbytečně ztratili a ve výsledku je z toho velmi špatné 12. místo v tabulce. Na jaře nás čeká velmi těžká práce, abychom okresní přebor v Polepech zachránili. Ale všichni pro to uděláme maximum.



Červené Pečky



Lukáš Křelina (obránce): S podzimní částí sezony nemůžeme být spokojeni. Máme pouze 12 bodů, což je strašně málo. Srážela nás špatná morálka a nezodpovědnost vůči ostatním hráčům v týmu. Máme na čem pracovat, ale určitě nic nevzdáváme. Budeme na jaře bojovat o každý bod. Uvidíme, jestli to bude stačit.



Cerhenice



Jan Kubrycht (trenér): Hodnocení je velice těžké. Myslíme si, že letní příprava proběhla podle představ a přípravné zápasy byly zvládnuty. První mistrovské utkání bylo vítězné, tak jsme mysleli, že jdeme správným směrem, ale opak byl pravdou. Došlo ke zranění některých klíčových hráčů a to byla pro nás velká ztráta. Z chyb se budeme snažit ponaučit a do jarní sezony se připravit na 100%.

