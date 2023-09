Víkendové kolo v okresním přeboru ve fotbale změnilo lídra soutěže, Zásmuky po domácí porážce klesly až na čtvrtou pozici. Novým lídrem je rezerva Českého Brodu, která vyhrála na horké půdě v Nučicích.

Cerhenice – Štítary 2:7

„Naše hra se každým zápasem lepší, ale chyby a neproměňování šancí zůstává. Po rychlém gólu z penalty v druhém poločase na 1:4 se už zápas dohrával,“ konstatoval trenér Cerhenic Aleš Janeček.

„Z naší strany zatím nejpovedenější utkání sezony. Hráli jsme organizovaně, ve velké intenzitě a konečně bez výkyvů. Kromě prvních deseti minut, kdy nás domácí překvapili svojí aktivitou, jsme měli zápas pod kontrolou a sedm vstřelených branek je toho důkazem. Cerhenice ale předvedly sympatický výkon, snažily se hrát kombinační fotbal a oproti jarní části se zlepšily i kondičně. Doufám, že ve zlepšených výkonech budeme pokračovat i v dalších zápasech a naše hra bude mít stoupající úroveň, hlavně v organizaci hry,“ uvedl trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 25. Doubek, 73. Gacka – 19. Miškovský, 26., 61. a 88. S. Uman, 37. F. Hoření, 53. Kršňák z PK, 58. Opolzer. Poločas: 1:3.

Cerhenice: Link – Hart (68. Čerych), Nykodym (81. J. Novotný), Basarab, Doubek (41. Koníček) – Puk, Klucska, P. Charouzek (68. Vajda), Mojko – Gacka, K. Charouzek.

Štítary: Lepší – K. Machurka, Růžička (68. Nejman), F. Hoření (60. Šín), Huleš – Vlášek, Miškovský, B. Uman, Opolzer – Kršňák (62. A. Machurka), S. Uman.

Libodřice – Ratboř 4:0

„Bylo to takové pohodové utkání. Od začátku jsme drželi balon na svých kopačkách a soupeři ho moc nepůjčovali. Vytvořili jsme si mnoho brankových příležitostí a vstřelili čtyři branky. To mě trochu mrzí, protože jsme jich mohli vstřelit o dost víc a potěšit tak ještě více naše fanoušky. Soupeř neměl kromě penalty za ruku ve vápně nic, a tu mu ještě bravurně chytil Skočdopole. Chci ještě pochválit výborný výkon rozhodčího Pluhaře a obou jeho asistentů,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

„Před utkáním jsem řešil, zda nás bude vůbec jedenáct. Do dlouhodobých zranění přibyla u dalších hráčů viróza či jiné absence a problém byl na světě. Zápas jsme odehráli v rámci možností. Domácí vyhráli zaslouženě. Příští utkání bude z naší strany snad lepší,“ doufá trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 32. Batelka, 54. a 67. Pánek, 82. Košík. Poločas: 1:0.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek (75. Pěkný), Batelka, Dittrich, Pohanka – Matějka (60. Krejčí), Hovorka, Kovařík, Košík – Pánek, Strejček.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Franc (72. Kemza), Biško, Kovařík – Uher, Svoboda, Benc (77. Labai), Brant – Horák, Hrstka.

Velký Osek – Kouřim 5:0

„Do třicáté minuty vyrovnané utkání. Po naší první brance jsme v utkání dominovali a zaslouženě vyhráli. Oproti minulému utkání jsme zahráli dobře v obraně a konečně se nám podařilo udržet nulu,“ potěšilo manažera Velkého Oseka Zdeňka Nováka.

„Půl hodiny to bylo v pohodě, nehráli jsme vůbec špatně, ale pak přišly první úplně zbytečné chyby a prohrávali jsme. Měli jsme tři šance na vyrovnání, ale místo toho, po další chybě v rozehrávce, to bylo z protiútoku 2:0. Druhá půle už byla z naší strany čistá tragédie, předváděli jsme něco, co by nestačilo ani ve trojce. Domácím jsme prakticky přímo nahráli na další dva góly. Kdyby to bylo alespoň pod tlakem, ale my děláme chyby bez toho, aby nás k nim někdo donutil. Tohle byl nejhorší výkon za hodně dloubou dobu,“ posteskl si trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 32. a 43. Hushcha, 51. a 70. A. Novák, 88. J. Koška. Poločas: 2:0.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šátek, Svoboda – Hushcha (77. Šamša), Žilka, A. Novák, M. Koška (81. Černý) – S. Karban (77. Řehák), Z. Novák (69. Velechovský), Tvrzník (84. J. Koška).

Kouřim: Havránek – Novák (71. Dufek), Procházka, Tománek, Valenta – Světnička, Navrátil, Zahradníček, Keltner – Varyš (61. Huml), Farkaš (52. Hampl).

Červené Pečky – Nová Ves 0:1

„Zápas měl skončit 7:1. Co my nedáme, je až strašné. Měli jsme šance na dva zápasy. Hosty jsme k ničemu nepustili. Dostali jsme gól z 30 metrů, kdy náš brankář střelu podcenil. Je to jednoznačně ztráta. Jsem naštvaný,“ čertil se trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„V první půli si soupeř vytvořil několik šancí, které nedokázal proměnit. Stejně tak my jsme si nějakou tu příležitost vytvořili, ale nedokázali proměnit. Tu největší Cupák, kdy šajtlí z velkého vápna trefil šibenici, kterou s velkou námahou vyškrábal na břevno domácí brankář Svoboda. Druhou půlku jsme hráli celkem slušně a dostávali Pečky pod tlak, nestíhaly nás přebírat uprostřed hřiště, a tak jsme získávali prostor pro několik střel. Tu jedinou v 72. minutě po zakončení Jana Vokřála smolně, ale naštěstí pro nás, pustil gólman, kdy mu míč nad hlavou propadl rukavicemi do brány. Odvážíme si z Červených Peček pro nás hodně důležité tři body,“ podotkl trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branka: 72. J. Vokřál. Poločas: 0:0.

Červené Pečky: Svoboda – Maršík, Hejduk, Křelina, Zientek – Hradílek, Kulhánek, Herčík, Rauch – Zuza, Hanousek.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký (81. Navara), Adámek, L. Vokřál, J. Vokřál – Březina (54. Pena), Starý (84. Sklenařík), Cupák, Linart (46. Belza) – Fiala, Šmejkal (87. Fligr).

Zásmuky – Tuchoraz 1:2

„K vidění bylo kvalitní utkání ve vysokém tempu. V patnácté minutě jsme po chybě darovali hostům vedoucí branku. Do poločasu jsme náskok vymazali, když se prosadil Jahoda. Druhý poločas jsme měli několik příležitostí a mohli jsme strhnout vedení na naší stranu. Tu největší jsme měli v samotném závěru utkání, bohužel balón skončil vedle brány. V devadesáté minutě přišel trest, když hosté využili rychlý protiútok do naší otevřené obrany. Je to pro nás určitě ztráta v domácím prostředí, ale hráčům nemůžu nic vytknout, protože odvedli kvalitní a bojovný výkon,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Každý zápas se přizpůsobujeme hře soupeře. V Zásmukách to bylo výhodou. Od první do poslední minuty bylo velmi vysoké tempo z obou stran a po dlouhé době mě fotbal bavil i na pohled. Soupeř byl velmi kvalitní, rozhodoval závěr, kdy platilo známé pořekadlo – nedáš, dostaneš. Zásmuky měly vyloženou šanci na konci utkání. Naštěstí pro nás šanci nevyužily. Naopak mi šanci v poslední minutě proměnili a tak si odvezli tři body. Nesmírně důležitý zápas. Chci poděkovat za obrovskou podporu našim fanouškům,“ uvedl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 42. Jahoda – 15. Votoček, 90. Vopařil. Poločas: 1:1.

Zásmuky: Hurt – Vokáček, Čapek, Lindner (46. Fíla), Kraus – Žemba, Martínek, Pěkný, Bárta – Pavlík, Jahoda (82. Bellada).

Tuchoraz: Matoušek – Jochlík, Flieger, Kliment, Hozman – Vostrovský, Šafář, Kadeřábek, Šedina (46. Marc) – Vopařil, Votoček.

Krakovany – Polepy 3:4

„Hosté dirigovaní zkušeným záložníkem Kmochem a v sestavě se třemi hráči, kteří by se neztratili výškou v basketbalové lize, začali velice dobře a v 19. minutě se ujali vedení. O chvíli později netrefili prázdnou branku. Ve 25. minutě srovnal skóre po pěkné akci Dostál a vzápětí nás poté dostal do vedení gólem roku David Chvojka, který trefil z trestného kopu šibenici branky soupeře ze vzdálenosti 30 metrů. Další naši obrovskou šanci jsme neproměnili.Bohužel soupeř do konce poločasu nejen vyrovnal, ale i v poslední minutě po zbytečném faulu na hranici pokutového území a následném trestném kopu a závaru dotlačil míč do naší branky. Druhý poločas jsme měli velkou snahu o otočení výsledku, oboustranně to byl více boj než pohledná kopaná. Hosté opět po standardní situaci navýšili vedení o dvě branky. Nám se podařilo patnáct minut před koncem snížit Dostálem. V hektickém závěru soupeř vítězství udržel. Naše další ztráta bodů na domácím hřišti, další zraněný hráč po skluzu soupeře, který byl následně odnesený na nosítkách a jedna červená karta,“ kroutil hlavou trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Na krásně upraveném hřišti jsme chtěli bodově navázat na zápas v Ratboři. První půlka se musela všem divákům líbit, skóre se přelévalo a padaly krásné góly. Naše hra byla nejlepší od začátku soutěže a byla škoda, že jsme nevstřelili nějakou branku navíc. Druhý poločas už jsme se spíš zaměřili na bránění a i s trochou štěstí se nám podařilo uhájit tři body. Za týden nás čeká velmi těžký zápas s Libodřicemi, ale hrajeme doma a budeme chtít opět bodovat,“ uvedl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

Branky: 23. a 79. Dostál, 28. D. Chvojka – 19. Dohanič, 35. Kmoch, 45. Kuchař, 76. Hynek. ČK: 85. Sixta (K). Poločas: 2:3.

Krakovany: Trojan – Neruda, Myška, Kozel, Černý – Věříš, D. Chvojka, L. Chvojka (85. Šanc), Strejcius – Sixta (70. Novotný), Dostál.

Polepy: Hruška – Dohanič, Jelínek, Kuchař, Sixta (53. Hynek) – Pych, Kmoch, Exner, Slezák (90. Jindra), Kvasil (59. Kruliš) – Richter.

Nučice – Český Brod B 0:2

„Byli jsme vyrovnaným soupeřem týmu, který je na okresní přebor nadstandardní. Bohužel jsme hned na začátku nabídli hostům penaltu, tu ale náš brankář zlikvidoval. Pak měl každý možnost otevřít skóre zápasu, ale nikomu se to nepovedlo. Druhý poločas bylo jasné, že kdo dá první gól, získá tři body. Bohužel se krásně z 20 metrů trefil hráč hostů, a to rozhodlo. My jsme bojovali, hosté nás do zakončení ale nepouštěli. Pak jsme si dali nešťastný vlastní gól a zápas byl rozhodnutý. Nám se kontaktní gól dát nepovedlo a hostům jsme žádný také nedovolili. Nasazení a bojovnost byla v pořádku, tak věřím, že body přijdou příště, pokud budeme hrát pořád takto,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

„Zajížděli jsme do Nučic, kde je to vždy nepříjemné. Hraje se tam špatně, domácí doma moc bodů neztrácejí. My jsme si řekli, že na domácí vletíme a dáme rychlé dva góly, to se nám ale nepovedlo, přestože jsme měli šance. V 10. minutě jsme nedali penaltu a o pět minut později jsme nedali další stoprocentní šanci.Domácí to nakoplo a začali zlobit. My od 20. minuty přestali hrát to, co jsme si řekli a do konce poločasu to nebylo dobré. Tak jsme museli v kabině o poločase zvýšit hlas, to pomohlo. Druhý poločas jsme byli lepší, dali jsme dvě branky a mohli jsme ještě další přidat,“ podotkl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 57. Černý, 67. vlastní Šulc. Poločas: 0:0.

Nučice: Svoboda – Kulhavý, Šulc, Kočí, Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Černý (62. Jícha) – Novák, Tyšer.

Český Brod B: Hrdinka – Kozlíček, Doležal, Nekolný, Miňovský – Šermauer (79. Rypl), Částka (46. Čermák), Černý, Soukup – Šmejkal, Blecha.

