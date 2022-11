„Spravedlivá remíza. My jsme se snažili hrát aktivně, měli mírnou územní převahu, ale šancí bylo pomálu. Když už jsme se do nějaké dostali, tak se nám nepodařilo kvalitně zakončit nebo nás vychytal domácí brankář. Přišel tedy trest a z ojedinělého útoku domácí vstřelili vedoucí branku. Hned vzápětí jsme měli šanci my, ale opět bez kýženého efektu. Soupeř se zaměřil na kvalitní bránění a nám se prostě v ofenzívě nedařilo. Druhý poločas se odvíjel ve stejném duchu jako první, s čímž jsme se nechtěli spokojit. Začali jsme hrát jen na tři obránce, a tedy i větší riziko, a z toho vytěžila Jestřabí Lhota několik úniků, ve kterých nás podržel gólman. Když už se zdálo, že odjedeme poražení, tak pronikl do pokutového území stoper Šmiřák, tam byl podražen a následný pokutový kop proměnil nadvakrát Žilka. Druhý bod už byl loterií a my ho získali. Výkon našeho mužstva ve hře dozadu byl slušný, směrem dopředu katastrofa,“ přiznal trenér Velkého Oseku Jiří Sodoma.

Branky: 30. Krupka – 90. Žilka z PK. ČK: 89. Hron (JL). Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Málek – Vlasák, Hron, Klička, Krupka – Krajíček, Kesner (63. Kopecký), Černý (46. Trojan), Mikeš – Švanda, Kubánek (75. Pavlov).

Velký Osek: Durdil – Kalaš (79.Černý), J. Karban, Šmiřák, From (65.Řehák) – S. Karban, A. Novák, Žilka, Koška – Z. Novák (46.Lylo), O. Sodoma.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Ratboř – Zásmuky 5:0

„Do utkání jsme šli s tím, že nás čeká předposlední podzimní boj na domácím hřišti a každý bod v tabulce je v této soutěži jenom přínosem. Ačkoliv se vedlo v prvním dějství 2:0, tak jsem s naší předvedenou hrou nebyl vůbec spokojen. Z naší strany byl vidět chaos a spousta zbytečných nepřesností. To se změnilo ve druhé polovině i díky tomu, že se nám podařilo vstřelit brzy třetí branku a soupeř musel po dalších minutách do deseti. Další branky uklidnily z naší strany hru a klukům patří velké díky za odvedenou práci. Další poděkování patří i skalním fanouškům, kteří nás podporují,“ uvedl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Byl to náš asi nejhorší výkon za celý podzim. Jednak několik hráčů chybělo a někteří nastoupili se sebezapřením, se zraněním nebo nachlazení. Navíc domácí šli do vedení už v šesté minutě laciným gólem a mohli hrát v klidu. Druhý gól jsme darovali domácím do šatny, po individuální chybě v obraně. Když hned na začátku druhého poločasu domácí skórovali potřetí, tak bylo po zápase. Nemá cenu se v tom babrat, je to pryč a nic s tím neuděláme. O víkendu se hraje poslední kolo, kdy musíme tohle osudné zaváhání odčinit,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 6., 49. a 73. Hrstka, 43. Mbemba, 78. Machan. ČK: 50. Kraus (Z). Poločas: 2:0.

Ratboř: Černohlávek – Beran, R. Biško, Kemza, Kovařík – Brant (54. M. Adámek), Kesner, Mbemba (76. Jeřábek), Teslík – Kopecký, Hrstka (74. Machan).

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Lindner, Kraus, Bellada – Jonáš, Pěkný (78. Čapek Matyáš), Čapek Martin, Mrázek (17. Jech) – Pavlík (67. Roth), Sobotka (67. Svoboda).

Liblice – Český Brod B 2:1

„Zápas pro diváka nebyl moc hezký, ale takové derby jsou. Jsem rád, že jsme to zvládli dvěma krásnými góly. Hlavě chci poděkovat divákům za dobré rady, které nám vyhrály zápas,“ uvedl trenér Liblice Tomáš Liga.

Branky: 62. Pačes, 75. Kafka – 10. Šermauer. Poločas: 0:1.

Liblice: Bartyzal – F. Řípa (50. Vedral), Pop, Bahr, Černý – Hrstka, Pačes, Strnad (46. Kafka), Hejda – Lanc (61. Nouzák), Sýkora.

Český Brod B: Hrdinka (70. Rypl) – Hochman, Kratochvíl, Kašpar, Kohout – Vymazal, Čurgali, Čermák, Šermauer – Pazderec, Dlabal.

Krakovany – Kouřim 4:1

„První poločas a zejména na začátku utkání byla Kouřim lepší v držení míče a již v 10. minutě šla do vedení, když Dufek technickou střelou k tyči překonal našeho brankáře. O šest minut později Horák z křídelního prostoru našel do vápna nabíhajícího Dostála, který nedal hostujícímu brankáři šanci a bylo vyrovnáno. V prvním poločase stojí za zmínku šance Sixty, který šel sám na brankáře, ale zradil ho druhý dotek. Na druhé straně hráč soupeře netrefil z malého vápna naši branku, což byl asi rozhodující moment utkání. Utkání jsme rozhodli během 65. a 67. minuty, když nejprve Sixta strhl vedení na naši stranu a následně Chvojka vymotal obránce soupeře a zvýšil na dvoubrankový rozdíl. V závěru se ještě trefil Sixta a upravil skóre na 4:1 v náš prospěch. Kouřim byla dobrá hra v poli, ale my jsme byli efektivnější před brankou soupeře,“ konstatoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Vstup do prvního poločasu se nám vyvedl. Dařilo se nám držet míč a nepouštět soupeře do větších šancí. V 10. minutě jsme se ujali vedení. Bohužel soupeř hned v 16. minutě srovnal. Do konce poločasu jsme měli několik šancí, které jsme nezvládli proměnit. Druhý poločas byl z naší strany tragický, začali jsme dělat hodně chyb v rozehrávce, které soupeř trestal na konečných 4:1. Je těžko pochopitelné, že zvládneme odehrát tak rozličné poločasy. Příští víkend nás čeká poslední utkání, kde musíme brát plný počet bodů,“ konstatoval záložník Kouřimi Patrik Jirků.

Branky: 16. Dostál, 65. a 89. Sixta, 67. Chvojka – 10. Dufek. Poločas: 1:1.

Krakovany: Špinka – Hojda (71. Věříš), Myška, Kutil, Černý – Horák, Chvojka, Dostál (76. Vodvářka), Strejcius – Oberreiter, Sixta.

Kouřim: Havránek – Světnička, V. Keltner, Navrátil, Novák – J. Keltner, Zahradníček, Jirků, Hovorka (79. Kocián) – Bělohlávek (57. Tománek), Dufek.

Cerhenice – Tuchoraz 4:4 (PK 2:4)

„Hosté nás zaskočili velkým důrazem a rychlým napadáním a my jsme se prakticky celý poločas nedostali do hry a po zbytečném faulu ve vápně jsme po penaltě prohrávali 0:1. Po pauze jsme přidali na důrazu a začali hrát fotbal. Díky tomu se dostavily i šance a branky. Nicméně jsme však i čtyřikrát inkasovali, to je prostě hrozně moc. Dostáváme laciné branky, ať už po zbytečných chybách nebo po nešťastných odrazech, a když se to sejde v jednom zápase, jako tomu bylo teď, jen těžko můžeme pomýšlet na vítězství. Remíza je asi zasloužená, i když nás samozřejmě mrzí, že jsme neudrželi těžce vybojované vedení. Penalty už jsou jen loterie, tentokrát byli šťastnější hosté,“ uvedl univerzál Cerhenic Lukáš Slezák.

Branky: 52. a 54. Doubek, 61. z PK a 67. O. Puk – 19. Moravec z PK, 46. Vostrovský, 56. a 76. Votoček. Poločas: 0:1.

Cerhenice: Kun – J. Puk, Slezák, Nykodym, O. Puk – Kuchař (77. J. Novotný), Kaše, Doubek, Čerych (69. Žižka) – Hanuš (46. Link), M. Novotný.

Libodřice – Červené Pečky 0:2

„Utkání se nám nepovedlo. Vůbec jsme nehráli to, co jsme chtěli. Hlavně v prvním poločase bylo ve hře strašně nepřesností a ztrát. První branku jsme soupeři darovali po naší chybě a druhou jsme dostali z rychlého protiútoku těsně před koncem poločasu. V druhém dějství byla vidět snaha s utkáním něco udělat a měli jsme i několik šancí, ale buď jsme nepřesně zakončili, nebo nás vychytal hostující brankař. Pečkám gratuluji k výhře a doufám, že si snad spravíme reputaci v posledním utkání,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 13. a 42. Hradílek. Poločas: 0:2.

Libodřice: Skočdopole – Patočka, Baško (80. Krejčí), Šafránek, Hurt – Kovařík (66. Matějka), Hovorka, Batelka, Beníšek – Košík, Škopek (80. Lanc).

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda, Vondráček, Hejduk, Maršík – Hradílek (83. Rauch), Hanousek, Zientek, Kulhánek (88. Zuza), J. Svoboda (88. Nurmatov) – Křelina.

Nučice – Štítary 5:1

„Zápas jsme zvládli velmi dobře. Od začátku jsme byli dominantní, jen nám trvalo, než jsme vypracované šance proměnili. Po prvním gólu přišlo uklidnění z penalty. Pak nás podržel brankář a poločas jsme zvládli. Druhý poločas jsme chtěli hrát zezadu a přidat další góly. Přesně to se nám povedlo a přidali jsme třetí gól. Trochu komplikace byla penalta, kterou hosté proměnili. My jsme naštěstí udeřili ještě dvakrát. Všem pochvala za výkon, protože žádné body nejsou zadarmo,“ podotkl trenér Nučic Petr Samek.

„Přijeli jsme v oslabené sestavě. Taky to tak vypadalo. Spousta individuálních chyb, které nás stály zápas. Skóre tomu také nenapovídá, podle mě to byl poměrně vyrovnaný zápas, bohužel pro nás se špatným výsledkem,“ posteskl si záložník Štítar Jakub Miškovský.

Branky: 23. Chromý, 41. Kočí z PK, 57. a 72. Novák, 84. Šulc – 66. Kršňák z PK. Poločas: 2:0.

Nučice: Krutský – Jícha, Kočí, Šulc, Vlasák – Kulhavý (46. Hurtík), Zápotocký, Bradáč (77. Rybák), Chromý – Novák, Kubalík.

Štítary: Lepší Martin – Beneš, Jedlička, Hoření, Kovařík – Miškovský, Vlášek, Machurka, Jandák – Lepší Michal, Horňáček (55. Kršňák).

