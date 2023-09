/FOTOGALERIE, VIDEO/ V posledním kole okresního přeboru ve fotbale se dařilo střelcům, v sedmi zápasech nastříleli 45 gólů, což je v průměru víc jak šest branek na utkání.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Ratboř - Polepy | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Štítary – Velký Osek 6:5

„Divákům se utkání muselo líbit, ale my trenéři jsme zestárli minimálně o pět let. Útočná činnost mužstev výrazně převyšovala defenzivní a padlo celkem jedenáct branek. Chci být tentokrát pozitivní a oceňuji bojovnost svého týmu, který nesložil zbraně a silou vůle si došel pro tři body. Vítězný gól v poslední minutě je vždycky třešničkou na dortu. Výhru jsme moc potřebovali a doufám, že se odrazíme v dalších kolech ještě k lepším výsledkům a výkonům,“ uvedl trenér Štítar Jakub Stach.

„Den otevřených obran, jinak tento zápas nelze nazvat. Směrem dopředu jsme odehráli dobré utkání, dali jsme pět branek a řadu dalších šancí jsme ještě neproměnili. Bránění v tomto zápase je kapitola sama pro sebe. Více k tomu nejde dodat,“ posteskl si manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 2. Růžička, 35., 64. a 89. S. Uman, 55. K. Machurka, 66. Miškovský – 27. S. Karban, 34., 45., 62. a 74. Tvrzník. Poločas: 2:3.

Štítary: Lepší – F. Hoření (62. Šín), Jedlička, K. Machurka (80. Nejman), Huleš – Vlášek, Miškovský, B. Uman, Opolzer (58. A. Machurka) – Růžička, S. Uman.

Velký Osek: Durdil – J. Karban, Šátek (62. Z. Novák), Svoboda – Kalaš (61. J. Koška, 89. Šamša), Hushcha, Žilka, M. Koška – S. Karban (79. M. Černý), A. Novák, Tvrzník.

Býchory nezvládly ani druhé derby. Pečkám vystřelil tři body Holub

Nová Ves – Zásmuky 2:5

„Opět jsme nechytili začátek zápasu a nechali si dát tři góly. Poté jsme se nastartovali a předvedli, že máme sílu na to přehrávat i soupeře ze špičky tabulky. Do poločasu jsme dokázali vstřelit dvě branky a udržet se tak ve hře. Druhý poločas už jsme ale opět nedokázali chytit a po dvou gólech ze standardek už byly na balónu pouze Zásmuky. Nám nezbývalo nic jiného, než bránit,“ přiznal trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Už v páté minutě otevřel skóre Martínek, vzápětí proměnil Čapek penaltu po nešťastné ruce domácího hráče a v patnácté minutě se znovu prosadil Martínek. Hráči asi mysleli, že je po zápase a že se nemůže nic stát. Přestali jsme úplně hrát a zbytek poločasu patřil domácím, kteří to nevzdali a do přestávky snížili na 2:3. V poločase jsme si k tomu něco řekli, udělali změny na některých postech, což přineslo ovoce. V 57. minutě jsme odskočili o dvě branky zásluhou Žemby a zbytek utkání jsme měli pod kontrolou a přidali ještě jednu branku, o kterou se postaral Kraus,“ oddechl si trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 27. a 43. Fiala – 5. a 15. Martínek, 7. Čapek z PK, 57. Žemba, 63. Kraus. Poločas: 2:3.

Nová Ves: Hrabák – J. Vokřál, Šmejkal, L. Vokřál, Adámek – Březina (79. Belza), Kopecký (19. Pena), Kubelka (48. Starý), Linart – Čech, Fiala.

Zásmuky: Hurt – Vokáček (77. Hervert), Pavlík, Kraus, Fíla (79. Kunzel) – Žemba, Pěkný (46. Zimmermann), Čapek, Bárta – Martínek, Jahoda (71. Skala).

Český Brod B – Cerhenice 12:2

„Konečně jsme hráli poprvé letos doma, těšili jsme se na domácí zápas a také jsme konečně hráli tak, jak jsme chtěli. Na soupeře jsme vletěli a dali mu za první poločas pět gólů. Druhý poločas došly soupeři síly a my přidali dalších sedm branek a jednoznačně zvítězili 12:2,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Český Brod má v sestavě spoustu talentovaných dorostenců dobře namixovanými se zkušenými hráči. Rychlostně a kombinačně jsme na domácí nestačili. Polovinu gólů jsme domácím doslova darovali, což mrzím,“ posteskl si trenér Cerhenic Aleš Janeček.

Branky: 4. a 37. Čermák, 10. a 52. Soukup, 23., 39., 60., 62. a 82. Blecha, 47. Šermauer, 56. Černý, 72. Rypl. Poločas: 5:2.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma (56. Kozlíček), Doležal, Kohout Martin (60. Kohout Michal), Miňovský – Šermauer (75. Rypl), Nekolný, Černý, Soukup (70. Šimák) – Čermák, Blecha.

Cerhenice: Kun – Hart, Nykodym, Basarab, Čerych (59. Chalupník) – Puk, Klucska, M. Novotný, Mojko – Hanuš (46. Vajda), Koníček (70. J. Novotný).

Kolín po třech porážkách zabral. Vyzrál na Mladou Boleslav

Ratboř – Polepy 1:1 (PK 1:4)

„Výkon není hoden ratbořskému fotbalu. Soupeř se bál už u Pašinky a my jsme hráli jako o pouti, místo toho, abychom ho sfoukli. Do toho nás zastihlo další zranění, opět přetržená Achillova šlacha, tentokrát u brankáře. Jedním slovem tragédie. Lebeďákovi všichni přejeme, ať se brzy uzdraví, což je přednější než zklamání z fotbalu,“ konstatoval trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Do Ratboře jsme odjížděli s vědomím, že nás čeká těžký zápas. Proto byla naše taktika jasná, bránit od půlky hřiště a hrozit z brejků nebo standardních situací. Domácí byli po celý zápas více na míči, ale my díky bojovnosti máme dva důležité body. pro diváka to určitě nebyl nejlepší zápas, jenže v naší situaci jsme nutně potřebovali bodovat. Všichni, kteří nastoupili, zaslouží pochvalu. Stínem je zranění domácího brankáře, kterému přejeme brzké uzdravení,“ řekl kapitán Polep Lukáš Kmoch.

Branky: 66. Hrstka – 23. Kuchař. Poločas: 0:1.

Ratboř: Lebeda (72. Brant) – M. Adámek, Biško, Kemza, Kovařík – Zdeněk, Svoboda, Vohnický, Rejthar (46. Uher) – Benc, Hrstka.

Polepy: Hruška – Dohanič, Kuchař, Exner, Kočí – Pych, Kmoch, Slezák, Kvasil (64. Jón) – Novotný (70. Dvořák), Hynek.

Nučice – Krakovany 3:2

„Domácí zápas s kvalitním soupeřem jsme si ze začátku zkomplikovali. Nepohlídali jsme po naší standardní situaci rychlý brejk a hosté to vyřešili krásně. Byli jsme zaskočení a trvalo, než jsme zase ožili .Do sedla nás vrátila chyba hostujícího brankáře a vůle našeho útočníka, který šel za ztraceným balónem. Od té doby jsme byli lepší, měli více šancí a zaslouženě vedli o dva góly. Zápas se už dohrával a my zahazovali své šance. Nakonec jsme si to sami zkomplikovali. Po jedné z mála návštěv ve druhém poločase jsme si dali nešťastný vlastní gól. Samozřejmě jsme se dostali pod tlak, ale žádný gól už nepadl. Šance jsme měli hlavně my. Vítězství je zasloužené. Pochvala všem za otočení zápasu, nasazení a bojovnost,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

„V první minutě utkání jsme se ujali vedení po pěkné akci, která byla jako z fotbalové učebnice. Přihrávku Dostála proměnil umístěnou střelou k tyči Lukáš Chvojka. Naši radost a naději na příznivý výsledek začaly hatit dvě situace v 21. a 23. minutě, kdy jsme soupeři doslova darovali po našich fatálních chybách vedení. Když se na konci prvního poločasu zranil střelec gólu Chvojka a v 51. minutě jsme po další chybě darovali domácím navýšení vedení, byli jsme hodně dole. Jiskra naděje na srovnání výsledku svitla v 69. minutě, když si Benešův centr srazil obránce domácích do vlastní sítě. V závěrečných minutách jsme se snažili o srovnání výsledku, což se nám nepodařilo a tradičně z Nučic odjíždíme bez bodu a navíc o dalšího dlouhodobě zraněného hráče,“ řekl smutný trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 21. Novák, 23. Tyšer, 51. Kočí – 1. L. Chvojka, 69. vlastní Šulc. Poločas: 2:1.

Nučice: Svoboda – Nevšímal, Šulc, Hurtík, Vlasák – Jelínek (73. Kulhavý), Zápotocký, Novák, Černý (83. Bradáč) – Tyšer, Kočí.

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kozel, Černý – Beneš, D. Chvojka, L. Chvojka (46. Strejcius), Novotný (87. Hurt) – Sixta, Dostál.

Český Brod se na sedmý pokus dočkal. Už není poslední

Tuchoraz – Libodřice 2:2 (PK 3:5)

„Pro nás velmi nepovedené utkání. Nevyužili jsme vyložené šance a naopak soupeř trestal naše chyby. Hodně rychle jsme se přizpůsobili hře soupeře a místo fotbalu byla vidět kopaná. Za mě nejhůře odehraný zápas z naší strany. Je to škoda a musíme na tom pracovat,“ konstatoval trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Byla to těžká práce. Během prvních pěti minut jsme šli dvakrát sami na bránu, ale branku bohužel nedali. Hra byla poté vyrovnaná a soupeř hrozil hlavně ze standardek. Když jsme se dostali do vedení, tak jsme vyrobili smolnou penaltu, ze které soupeř vyrovnal. I druhý poločas byl vyrovnaný a hrálo se důrazně na obou stranách. Nám se podařilo chvíli před koncem vstřelit branku a vypadalo to, že si odvezeme všechny body. Bohužel z nenápadné střely z trestného kopu asi ze 40 metrů soupeř těsně před koncem srovnal. Penalty jsme zvládli a máme dva body. Škoda, že jsme o vítězství přišli takovým gólem v úplném závěru, ale takový je fotbal. Celkově zápas byl hlavně bojovný. Tuchoraz má velice houževnaté a fyzicky velice dobře připravené mužstvo,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 32. Vosecký z PK, 90. Pokorný – 25. a 83. Pánek. Poločas: 1:1.

Tuchoraz: Beran – Kadeřábek, Flieger, Kliment, Hozman – Vostrovský (62. Vopařil), Borovička, Jochlík, Šafář – Vosecký (46. Pokorný), Votoček.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Dittrich, Batelka, Patočka – Matějka (46. Strejček), Kovařík, Hovorka, Pohanka (88. Krejčí) – Košík (81. Lanc), Pánek.

Kouřim – Červené Pečky 1:1 (PK 2:3)

„Zápas moc krásy nepobral. My jsme šli do vedení hned z první akce, ale v první půli dokázali hosté srovnat. My trefili navíc břevno, ale soupeř si vytvořil asi čtyři další vyložené šance, při kterých nás podržel Havránek. Druhou půli hosté proleželi, házelo se snad deset míčů rozhodčího a hra byla rozkouskovaná. Měli jsme tlak, ale bez nějakého výrazného přehrávání hostů, takže jsme ve finále ze všech standardek akci pomalu nedokázali trefit ani bránu,“ posteskl si trenér Kouřimi Martin Snížek.

„Vezeme z Kouřimi dva zlaté body, ale také červenou kartu a spousty šrámů. Jsem moc rád, že jsme domácím oplatili podzimní porážku, kde jsme byli jasně lepší. Tentokrát byli jasně lepší domácí, ale tomu jsme přizpůsobili taktiku. Zavřeli jsme to vzadu a soupeř měl pouze šance z rohových kopů nebo standardních situací. Docela v klidu jsme to vzadu odbránili. Nám zase jasné tři góly chytil domácí brankář a podle mě jsme měli kopat i penaltu. V penaltovém rozstřelu jsme byli konečně úspěšnější. Ve čtvrtek před zápasem jsme je trénovali. Věřil jsem, že si minimálně bod odvezeme. Ještě mě zajímá, jaky flastr dostane hráč domácích, který nesmyslně inzultoval našeho pomezního. V úterý nás čeká dohrávka v Českém Brodě. Bude to nesmírně těžké, je nás málo a jsme polozranění,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 3. Navrátil – 35. Hradílek. ČK: 81. Hejduk (ČP). Poločas: 1:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda (39. Novák), Procházka, Tománek, Valenta – Světnička (70. Farkaš), Jirků, Zahradníček, Keltner – Navrátil, Královský.

Červené Pečky: Svoboda – Přiklopil, Hejduk, Maršík, Bulíř – Rauch, Křelina, Kulhánek, Hradílek – Suchý, Zuza (90. Nurmatov).

