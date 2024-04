/FOTOGALERIE/ Druhé jarní kolo v okresním přeboru ve fotbale bylo bohaté na branky. V sedmi zápasem padlo 42 gólů, což je průměr přesně 6 branek na utkání.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Nučice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Libodřice – Kouřim 3:1

„Mám radost z výhry, ale předvedená hra nebyla dobrá. Naše hřiště není úplně ve formě a na hře to bohužel bylo znát. V celém zápase bylo z obou stran mnoho ztrát a nepřesností. Výhru jsme urvali bojovností a nasazením. Do dalších zápasů musíme hru zlepšit a hlavně zpřesnit. Jindy by to na výhru stačit nemuselo,“ podotkl trenér Libodřic Adam Baško.

„Zápas moc fotbalové krásy celkově nepobral. My jsme měli problém si pořádně nahrát a byli jsme nebezpeční jen z několika protiútoků. Škoda ale hodně zbytečných gólů, na první jsme domácím prakticky nahráli po našem rohu a další dva padly po našem nedůrazu po rohových kopech. Celkově je vítězství domácích zasloužené, moc jsme toho nepředvedli,“ přiznal předseda Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 34. Kovařík, 58. Košík, 67. Batelka – 80. Dufek. Poločas: 1:0.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek (72. Pěkný), Baško, Pohanka, Hovorka – Batelka, Kovařík, Košík (75. Lanc), Strejček – Pánek, Škopek (60. Patočka).

Kouřim: Havránek – Svoboda (46. Pokorný), Holub, Novák, Valenta – Zahradníček, Jirků, Farkaš (88. Maxian), Keltner (9. Snížek) – Vaňkovský (88. Pospíšil), Dufek.

Ratboř – Tuchoraz 1:1 (PK 4:5)

„Obě mužstva ukázala bojovný výkon. Hosté byli více nebezpečnější v koncovce, dostali se po standardní situaci do vedení. Nám se nedařilo připravit pořádné zakončení. V posledních minutách jsme naší aktivitou vybojovali penaltu, kterou jsme proměnili a muselo se jít do penaltového rozstřelu, ve kterém byli úspěšní hosté,“ posteskl si trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Do Ratboře jezdím rád, fotbalový soupeř, příjemné prostředí a zdravé fandění bez nadávek a vulgarit. Naše marodka se prohloubila a musel jsem napsat na střídačku i sebe. Utkání bylo velmi vyrovnané a bojovné z obou stran. Myslím si, že takové utkání je důvodem, proč se ještě hraje fotbal na okrese. Nám se povedlo těsně před poločasem ze standardní situace dát gól. Druhý poločas byl ve stejném duchu jako první, i když ke konci oběma mužstvům docházely síly. Sedm minut před koncem rozhodčí Pluhař, který stál na půlce, pískl v souboji ruku ve vápně, kterou nikdo jiný neviděl. Překvapivě ani domácí. Klobouk dolů, s takovým zrakem a úsudkem nemají borce ani v Lize mistrů. Jsem opravdu rád, že kvůli takovým profíkům přestává už fotbal bavit diváky, samotné hráče i trenéry,“ zlobil se trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

Branky: 84. Švarc z PK – 45. Borovička. 86. Kliment (T). Poločas: 0:1.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Kemza, Biško, Kovařík – Brant, Svoboda, Kopecký (60. Švarc), Vohnický – J. Adámek, Hrstka (73. Kruliš).

Tuchoraz: Matoušek – Hozman, Flieger, Kliment, Pokorný – Vopařil (90. Liga), Borovička, Jochlík, Šedina – Marc, Sodoma (11. Brychsí).

Červené Pečky – Český Brod B 1:5

„Místo toho, abychom v poločase vedli 3:1, prohrávali jsme 0:1, kdy jsme dostali gól do šaten. Měli jsme tři obrovské šance, které jsme nedokázali využít. Dvakrát Mommers a jednou já. V druhé půlce už vládli mladíci z Brodu. Do prvního gólu byl zápas vyrovnaný, pak už hostující hráči hráli v laufu. Příští zápas potřebujeme nutně bodovat se Štítary, s kterými se nám dlouhodobě daří. Tak uvidíme,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

„Zajížděli jsme k předposledním Červeným Pečkám, které se zachraňují. Nečekal nás lehký zápas, ale chtěli jsme ho zvládnout, abychom se drželi na dostřel prvním Zásmukám. Byl to úplně jiný zápas než ten první doma. Opět jsme hráli svoji hru a od první minuty jsme byli lepší. Většinu času jsme drželi balon na svých kopačkách a udávali tempo hry po celých devadesát minut,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 78. Křelina – 45. Soukup, 49. Nekolný, 53. Škorpil, 61. Ketner, 67. Černý. Poločas: 0:1.

Červené Pečky: Svoboda – Chábera, Maršík, Hejduk, Zuza – Rauch,Mommers, Krupička, Kulhánek – Hradílek, Křelina (78. Bulíř).

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, M. Škorpil, Soukup – Šermauer (60. Rypl), Částka, Černý (75. Hokr), Ketner – J. Škorpil (68. Šimák), Blecha.

Zásmuky – Štítary 4:4 (PK 6:5)

„Potvrdilo se, z čeho jsem měl obavy. Po výhře v Českém Brodě došlo k uspokojení a podcenění Štítar. Dva body z tohoto utkání jsou víc, než jsme si zasloužili. Z naší strany to bylo dobré pouze prvních dvacet minut. Hned ve třetí minutě jsme šli do vedení, když se prosadil Pavlík. Následovaly další dvě velké šance, v jedné Jahoda nastřelil břevno. Od dvacáté minuty Štítary byly lepším týmem. Hrály s nasazením a trestaly naše hrubé chyby,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Prvních deset minut jsme byli zbytečně pasivní a jednou inkasovali. Poté jsme ale převzali taktovku hry a byli po celé utkání lepším týmem. Kvalita byla jednoznačně na naší straně a jsem na kluky velmi hrdý. Nemám jim takřka co vytknout, ale bohužel jsme se přesvědčili, jak dokáže být fotbal nespravedlivý. Pochvaly od domácích hráčů, trenérů, funkcionářů a fanoušků samozřejmě potěší, ale ztracené dva body nám to nevrátí,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 3. a 61. Pavlík, 45. Pechar, 86. Jahoda – 14. a 47. S. Uman, 26. vlastní Čapek, 31. B. Uman. Poločas: 2:3.

Zásmuky: Hurt – Vokáček (65. Bellada), Čapek, J. Martínek (5. Kohoutek), Kraus – Lindner, Pechar (74. Hanzl), L. Martínek, P. Bárta, Pavlík – Jahoda.

Štítary: Moravec – K. Machurka, Růžička, Jedlička, Huleš – Vlášek, Miškovský, Jonáš (46. Nejman), S. Uman – A. Machurka, B. Uman.

Krakovany – Cerhenice 8:2

„Soupeř, jehož dosavadní postavení v tabulce je takřka beznadějné, se od začátku utkání prezentoval poměrně dobrou ofenzivou, ale takřka až bezstarostnou obrannou činností. Ve třetí minutě po naší špatné rozehrávce získal míč Puk a z pětatřiceti metrů přeloboval našeho brankáře. Naštěstí o čtvrt hodiny později Dostál a vzápětí Horák proměnili své úniky a obrátili skóre v náš prospěch. Krátce na to hostující hráč obdržel červenou kartu a my jsme během pěti minut Benešem a dvakrát Sixtou navýšili vedení. Na začátku druhé půle byl úspěšný podruhé Horák. Zřejmě pod vlivem pohodlného vedení jsme druhý poločas hodně ubrali na nasazení a umožnili soupeři snížit. V závěru utkání se dvakrát prosadil Kosprd,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Na začátku zápasu jsem vyvezl balon od lajny a z dobrých třiceti metrů překvapil gólmana, který byl příliš venku z branky. V osmnácté minutě přišla rychlá průniková přihrávka domácích, kdy útočník obešel gólmana a bylo z ničeho nic srovnáno. Do té doby jsme byli nebezpečnější. Měli jsme tam spoustu průniků po pravé straně, ale nic jsme z toho nevytěžili O minutu později opět průnik Krakovan po pravé straně, kdy útočník přetlačil našeho obránce a na zadní tyč jim zajistil vedení. Zanedlouho náš obránce podskočil dlouhý balon, domácí útočník šel na bránu a v souboji jeden na jednoho se skácel k zemi. Rozhodčí pískl faul a našemu kapitánovi oprávněně udělil červenou kartu. Poté Hart udělal obrovskou chybu, kdy nedokázal odkopnout balon a domácí hráč krásně proměnil samostatný nájezd. Za chvíli se opakovala podobná situace a po krásné průnikové přihrávce opět další proměněný samostatný nájezd. Do přestávky jsme inkasovali ještě jednou, kdy se po rychlé přihrávce na přední tyč opět prosadili domácí. Po hodině hry jsme konečně předvedli pěknou akci i my. Po dobré práci Klucsky, který předložil balon na penaltu, se dobře zorientoval Doubek a snížil na 6:2. Konečný výsledek 8:2 je bohužel pro nás ještě milostivý. Nám už došly síly a soupeř nedal vyložené šance,“ popsal důležité okamžiky hrající trenér Cerhenic Jiří Puk.

Branky: 18. Dostál, 19. a 49. Horák, 31. Beneš, 32. a 36. Sixta, 79. a 88. Kosprd – 3. Puk, 60. Doubek. ČK: 22. K. Charouzek (C). Poločas: 5:1.

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kutil, Černý – Horák (81. Šanc), Kozel (85. Hurt), L. Chvojka, Beneš (57. Novotný) – Sixta (57. Kosprd), Dostál (73. Pelant).

Cerhenice: Kun – Nykodým, K. Charouzek, Mojko (46. J. Novotný) – Hart – Michálek (18. Link), Puk, Gacka, Klucska – Doubek (65. Kuric), Čerych.

Velký Osek – Nučice 7:2

„Po celé utkání jsme byli lepším celkem. Hostující tým hrozil ze situací, o kterých jsme věděli a připravovali se na ně, ale stejně jsme z nich inkasovali dvě branky. Naštěstí se nám podařilo do poločasu vyrovnat. Po přestávce jsme na hřišti jasně dominovali, hosté úplně odpadli,“ podotkl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„První poločas byl v pořádku, zodpovědně jsme bránili a hrozili ze standardních situací. Dvě jsme využili, ale bohužel jsme i dvakrát chybovali. Poločas 2:2 byl zasloužený. Bohužel jsme museli střídat a jak se ukázalo, bylo to zásadní. Souček, pokud byl na hřišti, Sodoma nebyl tak výrazný. Druhý poločas jsme na začátku dostali dva slepené góly a pak už to byl náš zmar. Zasloužené vítězství domácího týmu. Omluva našim fanouškům.V týdnu si vše vyříkáme, potrénujeme a zveme je na snad lepší další zápas,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 21. M. Koška, 45. A. Novák, 47., 63., 81. a 83. Sodoma, 49. Hushcha – 23. Kulhavý, 39. Jelínek. Poločas: 2:2.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, J. Karban – M. Koška (80. Černý), A. Novák, Žilka, J. Koška (66. Šamša) – Sodoma, Teplý (46. Hushcha), S. Karban (75. Meloun).

Nučice: Krutský – Nevšímal (80. Maršák), Šulc, Souček (46. Bradáč), Černý – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Kulhavý – Kubalík, Novák.

Polepy – Nová Ves 3:0

„Do zápasu jsme šli s velkou motivací, cítili jsme potřebu pozitivně zareagovat po neúspěchu z minulého týdne. Od začátku jsme hráli velice aktivně, soupeře jsme napadali vysoko a nenechali mu tak klid na rozehrávku. Co se týče ofenzívy, tak v tomto směru jsme se postupně zvedali a vytvářeli jsme na branku soupeře s postupujícím poločasem čím dál větší tlak, který vyústil v gól Doležala jeho slabší levou nohou. Ještě před koncem první půle se nám podařilo skórovat znovu, když Kmoch se Slezákem naprosto parádní kombinační akcí vybagovali hned několik bránících hráčů a Kmoch se následně hladově prodral k úspěšnému zakončení. Zápas pro nás probíhal velice dobře, ale věděli jsme, že nesmíme usnout na vavřínech. O poločase jsme apelovali na to, abychom v úvodní fázi druhého poločasu nepustili soupeře do hry a nedali mu tak šanci utkání zdramatizovat. Tento úkol jsme úspěšně splnili, soupeře jsme ani v druhé půli téměř nenechali nadechnout a dokonce se nám podařilo vstřelit třetí branku, když se před gólmanem nemýlil Milichovský. Soupeři se ještě podařilo zahrozit ze standardek, které ovšem výborně pochytal brankář Barták a pohlídal si tak čisté konto. Za stavu 3:0 už se zápas spíše v poklidu dohrával. Kluci odvedli skvělou práci a vítězství si tvrdě odpracovali a zasloužili. Zároveň tímto děkuji divákům, kterých na očekávané utkání dorazilo skutečně dost. Věřím, že na tento dobrý výkon navážeme příští zápas v Tuchorazi,“ řekl trenér Polep Ondřej Dvořák.

„K utkání není moc co říct. Polepy byly bohužel týmem, který byl pohyblivější a hladovější po vítězství. Díky tomu nás dokázaly po dlouhé době porazit. Musíme chytit chuť a tempo do dalších zápasů, bez toho se jinak propadneme v tabulce ještě níž než jsme,“ konstatoval hrající trenér Nové Vsi Kamil Šmejkal.

Branky: 22. Doležal, 41. Kmoch, 69. Milichovský. Poločas: 2:0.

Polepy: Barták – Kočí, Pych, Exner, Richter – Suchánek (79. Jindra) – Dohanič (52. Kvasil), Kmoch (73. Hynek), Milichovský (74. Kovařík), Doležal – Slezák.

Nová Ves: Hrabák – Kopecký, L. Vokřál, Adámek, J. Vokřál – Šmejkal (81. Navara), Belza (61. Březina), Babický (46. Starý), Linart (84. Kadečka) – Čech (61. Pena), Fiala.

