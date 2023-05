Víkendové kolo v okresním přeboru ve fotbale bylo bohaté na branky. V sedmi zápasech padlo 40 branek, což je v průměru téměř 6 gólů na jedno utkání.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Jestřabí Lhota – Český Brod B 2:2 (PK 5:4)

„Zavítali jsme k první Jestřábí Lhotě, kde nás čekal velice těžký soupeř. My ale musíme bojovat do posledního kola a zachránit soutěž. V kabině jsem nabádal kluky, že pokud budou jezdit po zadku, tak si nějaký bod mohou odvézt. Zdobila nás série tří vítězství v řadě. Musím všechny do jednoho pochválit. Kluci makali devadesát minut a za odměnu máme zlatý bod od prvního,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 45. Vlasák, 62. Krajíček – 31. Pazderec z PK, 68. Nekolný. Poločas: 1:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Klička, Hron, Krupka (75. Černý) – Kubíček, Záhora, Kesner (46. Vokál), Martínek – Švanda (46. Týma), Krajíček.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma, Kohout, Nekolný, Čurgali – Šermauer, Kratochvíl, Čermák, Vymazal (89. Veselý) – Hokr (68. Dlabal), Pazderec.

Libodřice – Krakovany 4:1

„Vstup do utkání jsme nemohli mít lepší. Hned v první minutě vyraženou střelu Pánka dorazil do branky Košík. Soupeř hrozil spíše dlouhými balóny a ani ne z nějaké šance, ale po obtočení útočníka okolo našeho obránce nenápadnou střelou vyrovnal. My reagovali hned dvě minuty na to, kdy po standardce vstřelil branku hlavou Batelka. Do konce první půle jsme byli víc na míči, bohužel nedotáhli slibně akce ke gólům. Po přestávce byla hra již plně v naší režii. Třetí branku vstřelil Pánek po krásné akci Hurta s Košíkem po pravé straně a tečku za utkáním udělal Kovařík, kdy si sklepl míč prsy do běhu a krásnou střelou rozvlnil síť. Všichni hráči podali výborný výkon. Byla na nich vidět chuť utkání vyhrát. Teď je to potřeba přenést i do pondělní dohrávky v Zásmukách, kde nás nečeká nic lehkého. Ještě chci pochválit velice dobrý výkon rozhodčího Klímy,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

„První minuta utkání náš útok na branku soupeře, ztráta míče rychlý protiútok, střela na naší branku, kterou náš brankář neudržel, čehož využil hráč soupeře a dostal domácí do vedení. V průběhu vyrovnané hry první části utkání se nám podařilo vyrovnat Sixtou, který obstřelil brankáře. Bohužel neuběhly ani dvě minuty a soupeř se dostal do vedení brankou po rohovém kopu. Ve druhé půli jsme měli dvě velké příležitosti ke srovnání skóre, které jsme nevyužili a naopak soupeř dvěma góly utkání rozhodl ve svůj prospěch a potvrdil to, že se s hrou Libodřic nedokážeme vyrovnat a jejich hřiště je pro nás zcela nedobytnou tvrzí,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 1. Košík, 31. Batelka, 62. Pánek, 76. Kovařík – 29. Sixta. ČK: 80. Myška (K). Poločas: 2:1.

Libodřice: Hradecký – Hurt, Batelka, Šafránek, Němec – Pohanka (60 Patočka), Kovařík, Hovorka, Strejček (60. Matějka) – Košík (73. Krejčí), Pánek.

Krakovany: Douděra – Věříš, Myška, Kutil, Černý – Novotný (74. Mochari), Chvojka (74. Neruda), Dostál, Strejcius – Sixta, Oberreiter.

Zásmuky – Cerhenice 5:1

„Po prvním poločase bylo prakticky o výsledku rozhodnuto. Nemuselo to být ale tak jednoznačné, kdyby své šance hosté proměnili. Druhý poločas byl od nás až moc profesorky odehraný, přidali jsme pouze jeden gól a pustili jsme soupeře do šancí. Jednu z nich využil a korigoval tak na konci utkání na konečných 5:1,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Prvních dvacet minut byla hra vyrovnaná. Poté jsme nepohlídali dvakrát Dottera, který je podle mě herně velice zajímavý hráč a okresní přebor je na jeho kvality nízká soutěž. Snažili jsme se vyrovnat hru, ale naší nekoncentrovaností jsme dostali na konci poločasu dva góly. V první půli jsme měli více ze hry a i více gólových příležitostí, ale paradoxně jsme prohrávali. Druhá půle byla už jen to dohrát a zkorigovat výsledek. Ke konci zápasu jsme měli asi tři vyložené šance, ale využili jsme jen jedu,“ smutnil trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 26. a 70. Dotter, 27. a 44. Martínek, 42. Jonáš – 73. Doubek. Poločas: 4:1.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, J. Martínek, Kraus – Jonáš, Lindner, Pěkný (78. Svoboda), Dvořák (46. Hervert) - Dotter, L. Martínek (68. Hamsa).

Cerhenice: Kun – Hanuš (70. Slezák), Mojko (68. Čerych), Kaše, K. Charouzek – Novotný (78. Michálek), Puk, Nykodym (59. Koníček), Klucska – Basarab, Doubek.

Velký Osek – Tuchoraz 3:4

„Náš výkon byl v porovnáním s minulým zápasem podstatně lepší, ale bohužel to k bodům nevedlo. Soupeř se dostal rychle do vedení, my odpověděli dvěma brankami v rozmezí dvou minut. Jenže hosté během několika málo minut vyrovnali. To bylo odehráno pouhých osmnáct minut. V dalších minutách prvního poločasu již branka nepadla. Do druhého poločasu jsme vstoupili přesně podle našich představ, vytvořili si tři velké šance a dostali se do vedení. Jenže soupeř vzápětí z ofsajdové pozice vyrovnal, zanedlouho dokázal otočit zápas a vítězství udržet. K tomu napomohl i dvanáctý hráč soupeře, a to rozhodčí Hlavnička,“ zlobil se trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„Čekal nás velmi těžký zápas, především z toho důvodu, že došlo k velké absenci a bylo potřeba urvat nějaký bod. Zápas byl zajímavý především pro fanoušky, neboť padl dostatek gólů a také bylo hodně zajímavých situací vzbuzujících velké emoce. Co se týče hry, tak kluci po dlouhé době podali kolektivní výkon, kdy každý mákl a na hře bylo znát. Důležité bylo i to, že se po celý zápas držela disciplína a soustředění, které bylo velmi důležité pro získání tří bodů. Klukům se dařilo v určité fázi zápasu dobře kombinovat, hrozit ze standardních situací a být efektivní v zakončení, což bylo klíčem k úspěchu. Po dlouhé době byla na týmu znát chuť k výhře. Zápas lze hodnotit pozitivně a doufáme, že se nyní začne dařit a chuť po výhře bude narůstat a tím i počet našich bodů v tabulce,“ řekl trenér Tuchorazi Martin Beran.

Branky: 10. Černý, 11. A. Novák, 51. Žilka – 5. a 57. Borovička, 18. Matoušek, 74. Vosecký. Poločas: 2:2.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, J. Karban, Šmiřák – S. Karban (66. Řehák), Lylo, Žilka, Koška, Černý (59. Svoboda) – Bayer (72. Z. Novák), A. Novák.

Tuchoraz: Beran – Hozman, Kliment, Šedina, Mučka – Nývlt, Borovička, Matoušek, Šafář – Vosecký, Vopařil (56. Moravec).

Ratboř – Kouřim 3:3 (PK 4:2)

„Pro oko diváka to bylo divoké utkání, ve kterém padlo šest branek. Z naší strany jsme nabídli hostům zbytečně šance, které proměnili. Kluci za nepříznivého stavu nesložili hlavu a bojovali do posledních minut, ve kterých jsme měli vítězství na kopačkách, ale bohužel se nám nepodařilo z několika následujících šancí dotlačit míč za hostujícího brankáře a rozhodnout tak o vítězství. Jak jsem již několikrát zmiňoval, penalty jsou loterie a tentokrát jsme šli štěstíčku naproti a další bodík zůstal doma. Všem klukům patří velká pochvala za bojovnost,“ řekl trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Myslím, že domácí ještě teď kroutí hlavou a nechápou, jak s námi mohli ztratit bod. Za celý zápas jsme se dostali třikrát ke střele na bránu a všechno skončilo v bráně. Domácí byli od začátku častěji na míči, snažili se o kombinaci, ale v první půli z toho ještě skoro nic nevytěžili, stíhali jsme vcelku bránit. Ve druhé půli jsme utekli až na 3:1, ale posledních pětadvacet minut jsme byli pod obrovským tlakem a domácí měli šancí na pět zápasů. Ale buď netrefovali zařízení, nebo je vychytal výborný Havránek, který minimálně šest úplně stoprocentních šancí lapil,“ uznal trenér Kouřimi Martin Snížek.

Branky: 44. Hrstka, 61. a 81. Biško (oba z PK) – 23. z PK a 56. Dufek, 59. Tománek. Poločas: 1:1.

Ratboř: Černohlávek – Kemza, Biško, Kovařík, M. Adámek – Teslík (68. Brant), Kesner, Švarc, Uher – J. Adámek, Hrstka.

Kouřim: Havránek – Svoboda (15. Dufek), Navrátil, Procházka, Valenta – Světnička, Snížek, Jirků, Vaňkovský – Tománek (73. Zahradníček), Novák (69. Kocián).

Štítary – Červené Pečky 2:4

„Utkání se mi ani nechce moc hodnotit. Červené Pečky od začátku zápasu jednoznačně dominovaly a výsledné skóre je pro nás ještě velmi milosrdné. My jsme se utkání jenom zúčastnili, a to na této úrovni nestačí. Obrovské zklamání a frustrace. Jediným pozitivem je to, že si zahráli všichni náhradníci,“ uvedl trenér Jakub Stach.

„Začali jsme velikým náporem, ale nedokázali jsme se prosadit. Domácí se poprvé dostali k naší bráně ve 28. minutě a hned dali branku. Naštěstí jsme ještě do poločasu stačili skóre otočit. Zápas definitivně rozhodl třetí gól, pak se už pouze dohrával. S výkonem jsem spokojený. Štítary mají mladý a kvalitní tým, nehrály špatně. Za zmínku stoji to, že v zápase nepadla ani jedna žlutá karta. Hrálo se fair play z obou stran. Nyní musíme potvrdit body s Velkým Osekem, kterému máme co vracet,“ řekl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 28. Hoření, 87. B. Uman – 34. a 86. z PK J. Svoboda, 37. Rauch, 66. Křelina z PK. Poločas: 1:2.

Štítary: Lepší – Hoření (65. Najman), Jedlička, Machurka, Huleš (75. Šín) – Mikšovský, Vlášek (80. Kratochvíl), B. Uman, Opolzer (75. Kovařík) – Kršňák (65. Jandák), S.Uman.

Červené Pečky: V. Svoboda – Carda (80. Michael Zuza), Bílý, Richard, Maršík – Rauch, Křelina, Hejduk, Zdenek – J. Svoboda, Hradílek (86. Miloš Zuza).

Nučice – Liblice 4:2

„Další zápas jsme zvládli a udrželi naší šňůru. Zápas jsme mohli zvládnout lépe a snadněji. Neproměnili jsme několik příležitostí a drželi soupeře zbytečně ve hře. Udělali jsme dvě chyby a soupeř toho dokonale využil. Jinak jsme zápas kontrolovali a zaslouženě vyhráli. Pochvala všem,“ konstatoval trenér Nučic Petr Samek.

„Nevím, co k tomu říct, musel bych se opakovat. My jsme neproduktivní a soupeř nás ztrestá z každého náznaku šance. Leží na nás strašná deka. Určitě jsme nebyli horší tým. Ale když se snažíme o vyrovnání, tak nás srazí totální nedisciplinovanost a v deseti to už bylo těžký,“ přiznal předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

Branky: 8. Chromý, 26. Šulc, 42. Kubalík, 81. Jelínek – 23. a 45. z PK Pačes. ČK: 66. Plachý (L). Poločas: 3:2.

Nučice: Rybák – Souček (19. Šulc), Kočí, Hurtík, Vedral – Jelínek, Zápotocký (49. Vedral), Chromý, Kulhavý (46. Nevšímal) – Novák, Kubalík (88. Bradáč).

Liblice: Nanár – L. Hejda (71. M. Řípa), Bahr, Pop, Černý – Plachý, Pačes, F. Řípa, J. Hejda – Lanc, Hrstka (87. Pospíchal).

Dohrávka

Zásmuky – Libodřice 3:2

„První poločas byl opatrnější. Bylo znát, že mají hráči v nohách sobotní zápas. Druhý poločas už měl větší tempo. Podařilo se nám po závaru vstřelit vedoucí branku na 2:1. Místo toho, abychom uklidnili hru, přišla zbytečná chyba a bylo znovu srovnáno. Rozhodující branku vstřelil Pavlík z pokutového kopu po zákroku na Dottera. Zápas sledovala slušná divácká kulisa,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Za krásného počasí a super divácké návštěvy jsme odehráli bohužel smolné utkání. Všechny tři branky jsme obdrželi ze standardních situací, my se naopak na naše branky se strašně nadřeli. Bohužel svůj díl k tomu přidal podle mého názoru pan rozhodčí Vlk, který utkání oboustranně nezvládl. Nepřesné výroky na obě strany vedly ke zbytečně vyhroceným situacím a je hrozná škoda, že pan sudí bohužel pro hru, jaká fotbal je, neměl a nemá vůbec cit. Možná pro to, že ho asi nikdy nehrál. Zásmuckým gratuluji ke třem bodům a jsem zvědavý, jak se bude konec sezony na předních příčkách vyvíjet. Tým, minimálně jmény, mají zajímavý. Musím ještě poděkovat všem našim fanouškům, kterých dorazilo asi opravdu dost, když už před poločasem došly klobásy a v poločase pivo. Všem moc děkuji,“ řekl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 5. L. Martínek, 71. Kraus, 75. Pavlík z PK – 43. Kovařík, 72. Košík. Poločas: 1:1.

Zásmuky: Terč – Roth, Pavlík, J. Martínek (31. Vokáček), Kraus – Čapek, Lindner, Pěkný (90. Hervert), Sobotka (46. Jonáš) - L. Martínek, Dotter.

Libodřice: Hradecký – Němec, Šafránek, Batelka, Hurt – Pohanka, Hovorka, Kovařík, Strejček (64. Matějka) – Košík, Pánek.

