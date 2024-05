Dnes (úterý) je na programu od 18 hodin dohrávka Český Brod B – Kouřim.

Nová Ves – Český Brod B 0:13

„Chtěli jsme tento zápas zvládnout, protože Zásmuky minulé kolo prohrály a my chtěli zpět do čela tabulky. Kluci plnili, co jsme si řekli v kabině a soupeři nedali nejmenší šanci. Celkem jsme nastříleli třináct branek. Když jsme po zápase zjistili, že Zásmuky opět prohrály, vypukla veliká radost, protože když v úterý vyhrajeme dohrávku, budeme mít na prvním místě náskok pět bodů. Pro tři body uděláme vše,“ uvedl trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 4., 12. z PK, 49., 57. a 72. Blecha, 18. Nekolný, 29. J. Škorpil, 47. Vlček, 51. Ketner z PK, 67., 72. a 84. Novák, 83. Šimák. Poločas: 0:4.

Nová Ves: Hrabák – Belza, Šmejkal, L. Vokřál, Navara (72. Molnár) – Kopecký, Čech, Babický (62. Sklenařík), Kubelka – J. Vokřál, Fiala.

Český Brod B: Hrdinka – Miňovský, Nekolný, M. Škorpil (53. Z. Šmejkal), Soukup – Ketner (60. Novák), Částka (62. Šermauer), Černý (60. Šimák), J. Škorpil (53. Rypl) – Vlček, Blecha.

Ratboř – Cerhenice 13:1

„Povinná výhra s posledním týmem v tabulce. Navíc kluci z Cerhenic přijeli jen v deseti lidech. My jsme začali dobře a za deset minut to bylo 4:0, takže dál už se hrálo je o konečné skóre. Zápas se dohrával v tréninkovém tempu a kluci si s chutí zastříleli,“ uvedl stoper Ratboře Radek Biško.

„Do zápasu jsme nastoupili pouze v deseti a když se nám v průběhu hry zranil jeden hráč, dohrávali jsme pouze v devíti. K ničemu jsme se nedostali a z naší strany to byla katastrofa,“ přiznal hrající trenér Cerhenic Jiří Puk.

Branky: 4., 21. a 88. Kovařík, 5., 32., 37. a 83. Hrstka, 8. a 80. Svoboda, 11., 36. a 69. Zdeněk, 35. Goga. Poločas: 9:1.

Ratboř: Černohlávek – Uher, Biško, Kemza, Vohnický – Goga, Švarc (46. Smolík), Zdeněk, Hrstka – Kovařík, Svoboda.

Cerhenice: Kun – K. Charouzek, Kuric, Čerych, P. Charouzek – Hart, Doubek, Link, J. Novotný – Puk.

Libodřice – Červené Pečky 5:1

„Výsledku utkání odpovídala předvedená hra. Celý zápas jsme si udržovali mírnou převahu, kterou jsme gólově dokázali vyjádřit až ke konci poločasu, kdy se trefili oba stopeři. Nejdříve Batelka střelou za háčky zpoza vápna a po něm Dittrich, který si našel odražený balón ve vápně a nekompromisně zavěsil. Po změně stran se obraz hry nezměnil, nám se poměrně dařilo držet balón a dostávat se do šancí. Utkání definitivně rozhodl šutér Pánek, který vstřelil během druhé půle hattrick. Soupeři se podařilo jen kosmeticky upravit skóre z trestného kopu v závěru, kdy náš hráč ve zdi nešťastně tečoval míč do protipohybu Skočdopoleho. Jsem rád, že jsme opět protáhli naší sérii zápasů bez prohry a můžeme si užívat postavení v tabulce,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

„Bylo nás dvanáct a nastoupili jsme tři polozraněný. Prvních deset minut jsme byli pod tlakem, který jsme ustáli a poté jsme měli dvě obrovské šance, které jsme nedali. Dostali jsme laciný gól z dálky, kdy to domácímu hráči nesedlo, ale míč zapadl k tyči. Ve 45. minutě druhý gól do šatny. S fotbalem to nemělo nic moc společného. Byl to boj, který Libodřicím vyhovuje. Totálně nás přebojovaly, nakopaly a nakonec daly bůra. Skončila naše pěkná série. Uvidíme, jestli zvládneme ještě nějaké body uhrát,“ poznamenal hrající trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 41. Batelka, 45. Dittrich, 81., 90. a 91. z PK Pánek. Poločas: 2:0.

Libodřice: Skočdopole – Šafránek, Batelka, Dittrich, Patočka – Košík (75.Lanc), Hovorka, Kovařík, Pohanka (80. Pěkný) – Škopek (70. Matějka), Pánek.

Červené Pečky: Svoboda – Bulíř, Křelina (70. Zuza), Maršík, Rauch – Zientek, Krupička, Hejduk, Mommers – Hradílek, Kulhánek.

Zásmuky – Krakovany 2:6

„Dva zápasy na domácím hřišti a deset obdržených branek. To je hodně špatná bilance. Nelze zápas s Krakovany hodnotit jinak, než hodně nepovedený. Sešlo se toho hodně špatného najednou. Úzký kádr na zápas, do toho jsme dvakrát museli střídat ze zdravotních důvodů a hrubé individuální chyby, po kterých jsme inkasovali. Hlavně první čtyři góly byly z kategorie hodně laciných,“ přiznal trenér Zásmuk Václav Jindra.

„V prvních deseti minutách si soupeř, i díky tomu, že jsme kazili i ty nejjednodušší přihrávky, dokázal vytvořit tlak, naštěstí bez brankového efektu. Zlepšení naší hry přišlo po trochu i šťastně vstřelené brance Benešem. Tento důležitý moment nás nakopl a od této chvíle byl každý náš rychlý protiútok pro soupeře nebezpečný.Ve 20. minutě upláchl Dostál domácím obráncům a nezadržitelně skóroval.Tento náš elitní střelec ještě přidal naší třetí branku pět minut před odchodem do kabin. Na začátku druhé půle jsme mohli utkání definitivně rozhodnout, když Sixta a poté Dostál neproměnili své nájezdy. V 55. minutě Zásmuky snížily a byly ještě jednou úspěšné v 70. minutě. Pak přišla chvíle pro Kosprda, který dvakrát překonal domácího brankáře a ještě přihrál na další gól Dostálovi. Z možná překvapivého konečného výsledku a získaných bodů ze hřiště vedoucího mužstva máme samozřejmě radost. Vzhledem k počtu našich dalších šancí, které jsme nedali, mám pocit, že jsme si vítězství zasloužili,“ uvedl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 55. Bellada, 70. Zimmermann – 10. Beneš, 19., 40. a 86. Dostál, 76. a 82. Kosprd. Poločas: 0:3.

Zásmuky: Hurt – Vokáček (70. Dvořák), Čapek, J. Martínek (27. Bellada), Kraus (62. Štěpina) - P. Bárta, Lindner, Dotter, Zimmermann – Pavlík, Jahoda.

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kutil, Černý (76. Neruda) – Horák, D. Chvojka, Beneš (46. Sixta, 66. Kosprd), Kozel – Dostál, L. Chvojka.

Polepy – Velký Osek 2:4

„Po nepodařeném výjezdu do Červených Peček jsme opravdu nutně potřebovali bodovat doma proti Velkému Oseku. Naše krize zranění a absencí bohužel trvá, ale i přes nepřízeň osudu se výzvám stavíme čelem. Do zápasu jsme šli plní odhodlání a víry v bodový zisk. První půli jsme hráli velice solidně, soupeře jsme poměrně drželi na uzdě a sami jsme hrozili například z rychlých akcí po soupeřově ztrátě a navíc jsme měli velkou převahu při standardních situacích. První gól vstřelil Kuchař, který výjimečně nastoupil na hrotu útoku, protože mu zdravotní stav znemožňuje hrát na obvyklém stoperském postu. Zanedlouho po rychlé akci následně Doležal po rohovém kopu zahraném na zadní tyč vyrovnal na 2:2. Soupeři jsme k prvnímu gólu pomohli nešťastným zahráním do vlastní brány, což ho nastartovalo a Osek tak vstřelil i gól druhý. První poločas byl divácky atraktivní díky gólům na obou stranách. Jelikož se nám poměrně dařilo, tak jsme na výkon v druhé půli chtěli navázat, ale bohužel byla znát kvantitativní a možná i kondiční převaha soupeře, takže nás hosté začali postupně čím dál více přehrávat. Dlouho se nám dařilo držet alespoň remízový stav, ale bohužel při jednom nešťastném odrazu musel vyběhnout Barták z brány až mimo velké vápno, kde zasáhl nedovoleně rukou a obdržel červenou kartu. Do brány se tak statečně postavil velký univerzál Dohanič a několika úspěšnými zákroky držel naši naději v bodový zisk. V 87. minutě jsme bránili těsně před vlastní šestnáctkou, míč se dostal k hráči Oseka a ten asi tak z 23 metrů zamířil přesně na zadní tyč. V tu chvíli jsme šli se vším do útoku, což sice vyústilo v pár šancí, ale bohužel v nic vyloženého. Soupeř toho využil k poslednímu hřebíčku do rakve, když přidal gól v nastavení z rychlého protiútoku. Bohužel stále doplácíme na naše nízké počty, nemožnost vystřídání vyčerpaných i zraněných hráčů během zápasu, což má fatální fotbalové následky především v druhých poločasech. Nic nevzdáváme a budeme se prát o každý bod. Za týden vyjíždíme do posledních Cerhenic, kde se už skutečně musíme nastartovat. Tradičně děkujeme divákům a fanouškům za zachování přízně i v této nelehké době,“ uvedl trenér Polep Ondřej Dvořák.

„Do utkání jsme nevstoupili podle představ, opět jsme dostali první branku. Postupem času se naše hra zlepšila a tak poločas skončil remízou. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, domácím docházely rychle síly a po vyloučení domácího brankáře se nám podařilo utkání zlomit. Se ziskem bodů jsme nadmíru spokojeni. Jedinou kaňkou je snad množství nevyužitých šancí, protože jsme mohli utkání rozhodnout dříve,“ podotkl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

Branky: 8. Kuchař, 28. Doležal – 20. vlastní Richter, 23. Tvrzník, 87. Svoboda, 90. S. Karban. ČK: 74. Barták (P). Poločas: 2:2.

Polepy: Barták – Kovařík (69. Kvasil), Pych, V. Kočí, Richter – Dohanič – Jindra, Slezák, Kmoch, Doležal – Kuchař.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, Svoboda (89. J. Koška), Šátek – S. Karban, Žilka, J. Karban, M. Koška – A. Novák,Tvrzník.

Tuchoraz – Nučice 5:2

„Nučice jsou nepříjemný soupeř, nicméně dobře čitelný. Herně jsme byli lepší a vytvořili si dostatek šancí a většinu jich proměnili. Pro mě je radostné, že se pomalu uzdravují hráči a je to znát. Děkujeme fanouškům za podporu,“ řekl trenér Tuchorazi Tomáš Liga.

„Zápas v Tuchorazi nás zastihl ve velké hráčské krizi. A proto patří velké poděkování všem, co nastoupili a hlavně našemu předsedovi Milanu Zápotockému, který zvládl šedesát minut a rozhodně nebyl do počtu. Šanci na body jsme propásli, řešili jsme je zbrkle a špatně. Naopak domácí hráče jsme při jejich šancích moc neobtěžovali. Zasloužené vítězství Tuchorazi. My se musíme dát dohromady na další zápas a doufat, že se někdo uzdraví,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 12. Votoček, 40. Pokorný, 55. a 73. A. Vosecký, 82. Šedina – 19. Jelínek, 72. P. Zápotocký z PK. Poločas: 2:1.

Tuchoraz: Matoušek – Pokorný, Flieger, Kliment, Hozman – Kadeřábek (77. Beran), Marc, Šafář (32. M. Vosecký), Šedina – Votoček, A. Vosecký.

Nučice: Pečenka – Nevšímal, Šulc, Hurtík, Vlasák – Jícha, Kulhavý (26. P. Zápotocký), Jelínek, Černý – Kubalík (31. M. Zápotocký), Hervert (67. Bradáč).

Kouřim – Štítary 0:4

„Zápas o naději jsme si prohráli úplně sami, soupeři jsme darovali tři ze čtyř gólů. Třikrát se místo lehkého odkopu necháme obrat o míč. Herně si myslím, že do šedesáté minuty byl zápas prakticky vyrovnaný, byli jsme včas v soubojích a hosté se k ohrožení brány dostávali méně než my. Jenže se fotbal hraje na góly a my jsme nedali ani dvakrát z metru do prázdné. Je to škoda, protože tohle pro nás určitě nebyl zápas, kde by nás soupeř jednoznačně přehrával,“ poznamenal hrající předseda Kouřimi Martin Snížek.

„Od začátku jsme byli lepším mužstvem a dá se říct, že jsme po celých devadesát minut kontrolovali vývoj utkání. Spoustu šancí jsme ale ještě neproměnili, a tak mohlo být skóre daleko vyšší. Kouřim se prezentovala sympatickým výkonem, ale bylo vidět, že ji chyběla kvalita do ofenzívy. Pro nás důležité tři body a povzbuzení do dalších zápasů,“ řekl trenér Štítar Jakub Stach.

Branky: 29., 38. a 57. S. Uman, 56. B. Uman. Poločas: 0:2.

Kouřim: Havránek – Svoboda (41. Ježík), Navrátil, Bug (79. Novák), Valenta – Světnička, Zahradníček, Jirků (68. Snížek), Vaňkovský (74. Maxian) – Dufek (60. Štuller), V. Keltner.

Štítary: Moravec – K. Machurka, Růžička, Jedlička, Huleš (60. Nejman) – F. Hoření, Miškovský, Jonáš (70. Jandák), Vlášek (62. Šín) – S. Uman, B. Uman.