/FOTOGALERIE, VIDEO/ Víkendové kolo okresního fotbalového přeboru přineslo střelecké hody. V sedmi zápasech padlo celkem 43 gólů, což je v průměru víc jak 6 branek na utkání. Jediné Zásmuky ze čtrnácti týmů nedokázaly skórovat.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Zásmuky (2:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Velký Osek – Zásmuky 2:0

„Proti zkušenému soupeři jsme podali nejlepší jarní výkon. Velice dobře nám fungovala defenziva, takže soupeř neměl příliš příležitostí ke skórování. Důležité bylo také, že se nám podařilo dostat do vedení hned v 2. minutě z první šance. Pojistku jsme přidali až po zaváhání hostující obrany. Celé mužstvo podalo dobrý výkon a nespokojen jsem jen s řešením předfinální fáze našich útoků. Ty kdyby jsme uměli řešit, tak si vypracujeme více brankových příležitostí,“ konstatoval trenér Velkého Oseka Jiří Sodoma.

„Už ve druhé minutě domácí otevřeli skóre. Asi chyběla větší koncentrace, že už jsme v zápase. Chvíli trvalo, než jsme se vzpamatovali a dostali se do hry. Postupem času přicházely šance, bohužel míč skončil na tyči, na břevně, nebo chyběl větší důraz v zakončení. V 75. minutě došlo k chybě před naší brankou a darovali jsme domácím gól na 2:0 a bylo o utkání rozhodnuto. Při troše štěstí mohl být pro nás výsledek mnohem příznivější. Vinou zranění a pátečního termínu jsem postrádal hned osm hráčů.. Tím nechci ale snižovat výkon kluků, kteří zápas odehráli. Těm naopak musím poděkovat za účast a odvedený výkon. Jen mě dělá starosti, že další dva hráči museli střídat z důvodu zranění. Zbytek soutěže nebude jednoduchý,“ podotkl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 2. Kravchuk, 75. S. Karban. Poločas: 1:0.

Velký Osek: Durdil – Kalaš, Šmiřák, Drahovzal (70. Černý) – J. Karban – Koška (70. Lylo), Žilka, A. Novák, Svoboda – Kravchuk (75. Řehák), Z. Novák (46. S. Karban).

Zásmuky: Zrivka – Vokáček, Čapek, Lindner, Skala – Jonáš (55. Hamsa), Pěkný, Pavlík (80. Svoboda), Hervert – Dotter, Bárta.

Červené Pečky – Jestřabí Lhota 4:1

„Jsem naprosto spokojený, nejlepší výkon v sezoně. Hráli jsme to, co jsme si řekli v kabině. Na soupeře jsme vlétli a brzy vstřelili dvě branky. Poté jsme se trošku stáhli a hra se vyrovnala. V poločase jsme vedli o dvě branky. O přestávce jsme si řekli, že musíme přidat třetí gól, aby byl zápas rozhodnutý, a to se nám brzy podařilo. Na hřišti jsme nechali všechno. Hráči jezdili po zadku. Výborný výkon předvedl rozhodčí Nepovím. Poděkování patří i Jestřabí Lhotě za pěkné utkání. Snažili se hrát, i když prohrávali o čtyři branky. Děkuji všem našim fanouškům, kterých opět přišlo dost,“ uvedl trenér Červených Peček Lukáš Křelina.

Branky: 3. Zdeněk, 11. Klička vlastní, 50. Matoušek, 71. Hradílek – 88. Záhora. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Matoušek (77. Carda), Bílý, Richard, Maršík – Hradílek (70. Rauch), Hejduk, Křelina, Zdeněk – Kulhánek – J. Svoboda.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička, Vlasák, Mikeš – Kubíček (74. Rozumný), Záhora, Kesner, Robovský (46. Černý) – Krajíček, Krupka.

Liblice – Krakovany 1:4

„Stále se opakují stejné věci. Hrajeme se soupeřem celkem vyrovnané utkání, i když podle tabulky by mělo být vše jasné, ale není. Nikdo nás do tohoto zápasu nepřehrál a ani v tomto utkání to nebylo jinak. Ale děláme obrovské chyby, po kterých dostáváme jednoduché góly a my se naopak na góly obrovsky nadřeme. Chybí nám i trocha fotbalového štěstíčka. Zápas jsme museli z mnoha důvodů a zranění začít v základní sestavě se třemi dorostenci a další dva byli připraveni na střídačce. Všichni dorostenci odehráli zápas velmi dobře a jsme rádi, že se pomalu zapojují do dospělého fotbalu. První gól dal soupeř po rohu, kdy míč na první tyči propadl k hráči Krakovan, který ho dorazil do prázdné brány. Velmi rychle jsme po rozehrání a povedené střele k tyči vyrovnali. Druhý gól jsme inkasovali po našem autu, prohraném souboji a rychlém protiútoku. Za stavu 1:2 se šlo i do kabin. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme rychle vyrovnat a konečně v jarní části získat nějaké body do tabulky. Ale opět jsme dostali po chybě jednoduchý gól a a už se v naší situaci těžko něco mění a obrací výsledek. Leží na nás obrovská deka, je to lépe řečeno už pevně zapnutý spacák. Gratulujeme soupeři k vítězství a děkujeme rozhodčímu Piknerovi za vedení zápasu,“ uvedl trenér Liblice Jan Vondrášek.

„Začátek utkání na půdě posledního celku soutěže, který na jaře nezískal ani jeden bod, vyzněl lépe pro domácí mužstvo, které hodně aktivní hrou vytěžilo, naštěstí pro nás, pouze nastřelenou tyč naší branky. V 9. minutě jsme šli po rohovém kopu do vedení, když Dostál využil zaváhání domácí obrany. Takřka z rozehrání domácí srovnali pěknou střelou z dvaceti metrů k tyči. V 16. minutě se opět prosadil Dostál a posunul nás do vedení. V druhé části utkání se domácí snažili skóre srovnat, ale větší šance si nevytvořili. Když v 57. minutě tvrdou ranou prostřelil domácího brankáře Myška a navýšil skóre na dvoubrankový rozdíl, domácí hodně hru otevřeli, čehož z řady našich příležitostí využil v 66. minutě Sixta, který vystřihl parádní nůžky a stanovil konečné skóre. Domácí i přes špatné postavení v tabulce podali snaživý výkon, ale my jsme zaslouženě vyhráli,“ podotkl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 10. Černý – 9. a 16. Dostál, 57. Myška, 66. Sixta. Poločas: 1:2.

Liblice: Nanár – Chábera, Pop, F. Řípa, L. Hejda (71. Bubník) – M. Řípa, Kafka, Pačes, J. Hejda – Černý (78. Tůma), Doskočil (63. Svoboda).

Krakovany: Špinka – Věříš, Myška, Kutil, Černý – Horák, Kozel (65.Oberreiter), Chvojka, Strejcius – Sixta (80. Novotný), Dostál.

Český Brod B – Cerhenice 6:4

„Čekal nás důležitý zápas s Cerhenicemi, který jsme chtěli zvládnout. Před utkáním jsme si řekli, že na soupeře vlítneme a tak se i stalo. Ve druhé minutě jsme se dostali do vedení, hned na to jsme mohli přidat další dvě branky. Drželi jsme balon na svých kopačkách, jenomže pak přišla naše slabá chvilka, nebo spíš soupeř měl štěstí, protože do čeho kopl, skončilo v bráně. Během patnácti minut dokázal otočit na 1:3. Přestože jsme byli lepší, šlo se do kabin za stavu 2:3. O přestávce jsme si řekli, že jsme lepší, že nebudeme nic měnit a hrát pořád stejně trpělivě. Že šance máme, jen je musíme proměnit. A podařilo se. Druhý poločas jsme dali čtyři góly a zaslouženě bereme tři body,“ konstatoval trenér Českého Brodu B Miroslav Šmejkal mladší.

„Byl to zápas pro diváky, hrálo se nahoru dolu. První půlku jsme hráli ze zajištěné obrany a opět se nám dařilo skórovat z brejků. Musím přiznat, že i se štěstím jsme vedli. V druhé půli už byla vidět u některých domácích hráčů zkušenost z vyšší soutěže. Domácí vyhráli zaslouženě. Ještě musím pochválit rozhodčího Hlavničku. Nechal hru plynout, nekouskoval ji a tím přispěl i k hezkému zápasu,“ řekl trenér Cerhenic Martin Žižka.

Branky: 2., 49. a 83. Vokáč, 41. Šermauer, 62. Pazderec, 77. Čermák – 32. Nykodym, 34. Novotný, 38. Doubek, 85. Klucska. Poločas: 2:3.

Český Brod B: Hrdinka – Bouma, Kohout Martin, Nekolný, Čurgali – Šermauer (80. Vymazal), Kohout Michal, Čermák, Moravec – Vokáč, Kratochvíl (35. Pazderec).

Cerhenice: Kun – Hanuš, K. Charouzek, Kaše, Link – Novotný, Nykodym (65. Puk), Gacka (46. Borovička), Klucska – Basarab (82. Koníček), Doubek (71. Čerych).

Štítary – Ratboř 5:3

„Zápas jsme rozehráli velmi dobře a brzy se ujali dvoubrankového vedení. Soupeř do poločasu snížil, ale my jsme po přestávce odskočili až na 4:1. Zdálo se, že je rozhodnuto, ale to bychom nebyli my, abychom z toho neudělali ještě drama. Naštěstí jsme přidali ještě pátý gól a mohli se radovat z výhry. Kluci se vydali a chválím je za touhu urvat zápas za každou cenu. Obzvlášť chválím hráče širšího kádru, kteří skvěle nahradili tradiční opory,“ podotkl trenér Štítar Jakub Stach.

„Dostat pět banánů ve Štítarech, to je opravdu unikát. Člověk nepochopí, jaké chyby dokážeme vzadu vykouzlit. Domácím jsme darovali všechny branky, přitom stačilo být více na míči a na ty mladý kluky zadupat. Bohužel jsme bez bodu. Člověk má radost akorát z toho, že už se blíží konec sezony,“ zlobil se trenér Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 9. S. Uman, 21., 49. a 60. Rychlík, 89. Kršňák – 30. Kesner, 61. J. Adámek, 75. Hrstka. Poločas: 2:1.

Štítary: Lepší Martin - Hoření, Machurka, Šín (46. Nejman), Huleš – Miškovský, B. Uman, Lepší Michal (80. Kovařík) Kršňák – Rychlík (90. Kratochvíl), S. Uman.

Ratboř: Černohlávek – M. Adámek, Kemza, Biško, Kovařík – Teslík, Kesner, Mbemba, Brant (52. Uher) – Hrstka, J. Adámek.

Tuchoraz – Nučice 3:3 (PK 4:3)

„Oproti minulému zápasu byl z naší strany vidět pozitivní posun směrem k pohybu, kombinaci a důrazu v souboji. Některé části zápasu odpovídaly tomu, co chceme hrát, to je kombinační fotbal. Zápas nabídl hodně šancí, gólů a také velmi zajímavých herních situací. Bohužel v závěru zápasu se z kluků vytratila chuť vyhrát, tudíž zápas musel rozhodnout penaltový rozstřel. Každopádně zápas lze hodnotit pozitivně z naší strany. Po tomto utkání věříme, že si kluci začnou více věřit a hrát dobrý kombinační fotbal, který potěší naše fanoušky, kteří dělají velmi dobrou kulisu a ženou nás kupředu,“ řekl trenér Tuchorazi Martin Beran.

„Zápas dvou týmů ze spodní části tabulky byl hlavně o boji. Fotbalové věci bohužel moc k vidění nebyly. My jsme dva góly soupeři doslova darovali. Velká chvála za soudržnost týmu, který se nevzdal a vždy se dokázal do zápasu vrátit a vybojovat alespoň bod. Myslím, že jsme měli víc šancí, ale bohužel na to se nehraje. Penalty jsme už popáté nezvládli, i když jsme byli asi nejblíž,“ řekl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 20. Nývlt, 32. Šafář, 43. Vopařil – 26. a 63. z PK Kočí, 30. Kubalík. Poločas: 3:2.

Tuchoraz: Matoušek – Kliment, Nývlt, Pokorný, Hozman (46. Votoček) – Mučka, Moravec (46. Vosecký), Borovička, Vostrovský (50. Doležel) – Šafář, Vopařil.

Nučice: Rybák (90. Kulhavý) – Vlasák, Šulc, Hurtík, Vedral – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Novák – Kočí, Kubalík.

Kouřim – Libodřice 4:3

„Hrál se vyrovnaný zápas, který musel diváky bavit. Padaly hezké góly a až do konce zápasu to bylo napínavé. První poločas se nám povedl, šli jsme rychle do vedení po krásné rychlé akci po křídle, centr Světničky trefil přesně hlavou Snížek. Při další vyložené šanci Dufek nedal, ale bohužel pro hosty se jim při zákroku zranil brankář. Hosté srovnali krásnou střelou z dálky, ale jejich radost trvala asi dvě minuty, kdy nás Novák poslal znovu do vedení a po faulu na Dufka ho navýšil z penalty Svoboda. Hosty jsme do šancí prakticky nepouštěli. Druhý poločas pokračoval úplně ve stejném duchu a kdyby Dufek proměnil další penaltu, bylo asi po zápase. Jenže nedal a hosté se dostali po chvilce na dostřel. Světnička nám po centru Tománka dodal hlavou na chvíli klid, ale po dalším snížení hostů pár minut před koncem jsme až do konce bránili výsledek, což se nám díky výborné práci našich obránců ve vzduchu povedlo,“ oddechl si trenér Kouřimi Martin Snížek.

„V zápase se nám nedařilo nic. První poločas jsme byli úplně mimo. Stačilo kopnout dlouhý balon na naší obranu a už to smrdělo. Výsledkem byly tři góly v naší sítí a navíc se nám ještě zranil brankář. V poločase jsme přeskupili řady a chtěli s výsledkem něco udělat. Nasazeni se klukům nedá odepřít, ale to bohužel nestačilo. Je škoda, že vždy, když jsme snížili, tak soupeř do chvilky vstřelil branku. Bojujeme teď s nedostatkem hráčů, hlavně v béčku a někteří kluci musí hrát dva zápasy během víkendu. A když se přičtou dohrávky, někteří hráči hráli za květen už devět zápasů. Nedá se nic dělat, budeme bojovat dál,“ zdůraznil trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 13. Snížek, 38. Novák, 43. Svoboda z PK, 76. Světnička – 37. Hovorka, 73. Kovařík, 87. Košík. Poločas: 3:1.

Kouřim: Havránek – Svoboda, Paclík, Tománek, Valenta – Světnička, Jirků, Snížek (32. Novák, 85. Hovorka), Vaňkovský – Dufek, Keltner.

Libodřice: Hradecký (27. Hurt) – Patočka (57. Krejčí), Šafránek, Němec, Pohanka – Matějka, Hovorka, Kovařík, Strejček – Pánek, Košík.

