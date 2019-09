„Utkání bylo ve třicáté třetí minutě přerušeno. Petr dostal kolenem do hlavy a musela přijet záchranka. Asi hodinu se nehrálo a Petr byl následně převezen do vinohradské nemocnice. Podle posledních zpráv to vypadá, že by měl být v pořádku,“ objasnil důvody trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Dobré Pole – Plaňany 2:4

„Po celých devadesát minut to byl vyrovnaný zápas a rozhodly chyby a důraz v zakončení. Několikrát jsme nedokázali ubojovat balón na polovině hřiště i za cenu faulu a z následných trestných kopů jsme pykali. V druhé půli po gólu na 2:3 jsme měli mírnou převahu, ze které jsme si vytvořili několik dobrých příležitostí ke skórování, ale v zakončení jsme selhali,“ poznamenal trenér Dobrého Pole Ondřej Exner.

„Pro nás to bylo první venkovní utkání, na které jsme odjížděli oslabeni s respektem a taktikou uhlídat Potůčka. Brzy jsme se ujali vedení, kdy se Žemba zbavil několika protihráčů, přihrál Rychlíkovi, který hlavou otevřel skóre. Bohužel brzy domácí vyrovnali. Přišlo to, čeho jsme obávali. Potůček si přebral balon a z vápna vyslal nechytatelnou střelu. Další šance na obou stranách nadále zůstaly nevyužity. Až přišel náš trestňák, ke kterému se postavil Jan Olah a trefil to krásně. Na začátku druhé půle nás podržel brankář Hradecký. Následně se do šibenice trefil Rychlík. V tu chvíli jsem si myslel, že to máme pod kontrolou, ale ukvapeně jsme rozehráli a byla z toho penalta, kterou Potůček se štěstím proměnil. Nastaly pro nás chvilky nervozity. Ale i tak jsme se dostávali do šancí. Klid přišel až v poslední minutě, kdy se prosadil Lazaryev. Musím vyzdvihnout výkon Klucsky, který, až na pár chybiček, uhlídal Potůčka,“ oddechl si vedoucí Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 23. a 78. z PK Potůček – 9. a 71. Rychlík, 42. Olah, 90. Lazaryev. Poločas: 1:2.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha (89. Ekane), Štefančík, Nneji, Krejčí – D. Strejček, Páral, Batamag, Žirovnický – Kiewak (62. Špička), Potůček.

Plaňany: Hradecký – Klucska, Břichnáč, Olah Jaroslav, Franka – Olah Jan, Málek (46. Češner), Lazaryev, Siruček – Žemba, Rychlík (76. Nedvědil).

Libodřice – Jestřabí Lhota 1:4

„Zápas od začátku naznačoval dobrý fotbal, než nás srazila vyloučení. I do druhého jsme byli Jestřabí Lhotě vyrovnaným mančaftem, ale v devíti lidech se to proti zkušeným borcům hrát nedá. Myslím, že nám tento zápas ukázal, jak se to dělat nemá a já věřím, že se bude už jen blýskat na lepší časy. V první řadě bych chtěl poděkovat soupeři za klidný výkon. Dále spoluhráčům, kteří zůstali a bojovali hrdě za Libodřice až do konce, protože to bylo opravdu vyčerpávající. A v neposlední řadě na dálku popřát Petru Strejciusovi hodně zdraví a ať se co nevidět vrátí na fotbalové trávníky,“ řekl obránce Libodřic Pavel Škopek.

„Úvod patřil Libodřicím a také se jim podařilo vstřelit vedoucí branku. Následně jsme trochu přidali, hru vyrovnali a po dobré kombinaci šel Mikeš sám na Koláře a byl těsně před vápnem sražen. Libodřice šly do deseti a Kubíček z trestného kopu vyrovnal. Nešetrnými fauly kapitána soupeře došlo k dalšímu vyloučení a proti devíti už bylo pro nás snadnější skóre navýšit,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 9. Pánek – 25., 55. a 63. Kubíček, 70. Krupka. ČK: 23. Němec, 60. Sova (oba L). Poločas: 1:1.

Libodřice: Kolář – Němec, Baško, Dittrich (77. Skočdopole, Škopek – Košík (73. Matějka, Sova, Beníšek (69. Suchý, Hovorka (46. Hrstka) – Pohanka, Pánek.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron, Klička, Skalický, Jehlička (46. Věříš) – L. Týma (64. Hojda), Kubíček (84. Fejt), Mikeš, D. Týma (75. Pavlov) – Kureš, Krupka.

Červené Pečky/Pašinka – Bečváry 3:1

„Jsem moc rád, že jsme konečně vyhráli na posvícení a že ani jeden trenér nebyl skoro slyšet. Chci poděkovat hráčům za kvalitní a vydřený zápas. Vynikající byli tři hráči od nás, i když je to týmová hra, ale zaskvěli se Linhart, Kaftan a Bílý. Děkuji za perfektní atmosféru divákům, což je základ týmového úspěchu. Bez diváků by každý sport neměl smysl,“ podotkl trenér Červených Peček Miloš Löwe.

„Odehráli jsme velmi špatný zápas, ve kterém jsme si nezasloužili lepší výsledek. Soupeř byl efektivní a proměnil každou svou šanci. My jsme si nevytvořili téměř žádnou příležitost ke vstřelení branky. S takovým výkonem body sbírat nebudeme. Musíme se o sto procent zlepšit, jinak budeme mít velké problémy. Věřím, že se dokážeme zvednout, ale musíme hodně věcí změnit,“ konstatoval trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 27., 48. a 67. Bílý – 75. Uher z PK. Poločas: 1:0.

Červené Pečky: Linhart – Kaftan, T. Podnecký, Panic, Bulíř – Převrátil (64. Hanousek), Josef Svoboda (77. Chochola), Krupička, Rauch (83. Maršík) – Jaroslav Svoboda, Bílý (87. Sova).

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub, J. Kšírl, Slezák (75. Urbánek) – P. Kuba (46. M. Kšírl, Dědek, V. Kšírl, Čáslava (64. Brunclík) – Černý, Jahoda.

Velim B – Tuklaty 3:3 (PK 2:3)

„Takový vstup do soutěže jsme si rozhodně nepředstavovali. Druhý domácí zápas a druhá ztráta. Navíc jsme opět třikrát inkasovali. Hosté šli do vedení už ve 4. minutě po střele z pětadvaceti metrů. My jsme pak předvedli dvě ukázkové kombinace a výsledek otočili. Chvíli na to ale hosté srovnali z přímého kopu. V závěru poločasu jsme neproměnili tutovku z malého vápna. Ve druhé půli jsme měli nějaké pološance, ale byli to opět hosté, kteří šli po dorážce do vedení. Přešli jsme na hru na tři útočníky a po zásluze vyrovnali. V závěru jsme měli několik velkých šancí, hlavně z rohů, ale všechna zakončení skončila vedle branky. V penaltovém rozstřelu jsme třikrát selhali a potvrdili tak trápení v koncovce, které nás stálo dva body,“ posteskl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Proti mladému a běhavému domácímu týmu jsme se vytáhli. I když to občas zaskřípalo, dokázali jsme uhrát remízu a v penaltách následně zvítězit. V nich kraloval brankář Pazdera, který chytil dva pokusy. Všem hráčům chci poděkovat za předvedený výkon,“ uvedl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

Branky: 12. Jehlička, 17. Kasal, 79. L. Vlk – 4. a 62. D. Jambor, 24. P. Jambor. Poločas: 2:2.

Velim B: Dejmek – Kyncl, O. Kosina, Hrabal, Nezavdal (46. L. Vlk) – Zajíc (58. Kuchař), Jelínek, Ceral, Jehlička (74. Pych) – Nedbal, M. Kasal.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Nešpor, Jansta, P. Jambor (57. Mazur) – Časta (88. Blaščok), Vébr, D. Jambor, Šindelář, Kassa – Vondráček.

Kouřim – Tuchoraz 7:1

„Za pětadvacet minut bylo o vítězi rozhodnuto. Vedli jsme o čtyři branky a byli jasně lepším týmem. Sám Tomáš Dufek stihl za devět minut nastřílet tři branky a soupeře srazil do kolen. Druhý poločas vypadal z naší strany hrozně, měli jsme ve hře moc nepřesností, nebyli jsme soustředění. Přesto jsme ještě tři góly přidali, hattrick zkompletoval také druhý útočník Jan Keltner. Mrzet nás může inkasovaná branka, ta byla hodně laciná, ale soupeř si ji zasloužil. Hosté se snažili hrát aktivně až do konce a za to je cením,“ řekl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

„Kromě prvních deseti minut, kdy jsme byli rovnocenným soupeřem a vytvořili si i nějaké gólové šance, které jsme bohužel neproměnili, není prakticky co hodnotit. Děláme naprosto zbytečné chyby v obraně, což nás potom srazí na kolena. V zápase nám chyběla bojovnost, aktivita a pohyb. Soupeř dostával zbytečně moc prostoru pro kombinaci i zakončení, byl jednoznačně lepší, protože chtěl hrát. My ne,“ zlobil se trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 12., 20. a 21. Dufek, 24., 66. a 89. J. Keltner, 56. Královský – 77. Halfar. Poločas: 4:0.

Kouřim: L. Havránek – Svoboda (83. Procházka), Holub, Tománek, Novák – Světnička, Jirků, Královský, Hovorka (68. V. Keltner) – J. Keltner, Dufek (75. Snížek).

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek, Hrdinka, Vosecký – Moravec (46. Houžvička), Nývlt, Černý, Šafář (71. Sodoma) – Borovička (70. Jurka), Halfar.

Nučice – Ratboř 5:1

„V 16. minutě Nevšímal nacentroval na zadní tyč, tam míč vybojoval Kočí a Kubalík z malého vápna málem protrhl síť. Dokázal se prosadit poprvé v sezoně a byl z toho rovnou hattrick během patnácti minut. Hosté toho mnoho nepředvedli. Do šancí se dostávali hlavně z rychlých náběhů, které pro ně připravili dobře hrající Pechar a Kesner ve středu zálohy. Jejich šance však končily většinou už na hranici vápna. Druhý poločas se zápas spíše dohrával a na Ratboři bylo vidět, že není v jejich silách s výsledkem něco dělat. Frustrovaní hosté začali více faulovat a hned dva trestné kopy Marka Šulce skončili za zády Jeřábka. Velkou příležitost měl i pětapadesátiletý matador Milan Zápotocký, který krásně zavíral na zadní tyči a jeho střela letěla jen těsně nad břevno. Bohužel v závěru zápasu jsme inkasovali, když Kopecký dostal přihrávku na hranici ofsajdu a zkazil tak Krutskému čisté konto. V neděli nás čeká zápas o první místo v Plaňanech, které hodně posílily a nebude to rozhodně nic jednoduchého,“ podotkl obránce Nučic Jan Vedral.

„Z naší strany byla hra špatná, bez důrazu. V prvním poločase jsme obdrželi tři branky jako přes kopírák a bylo rozhodnuto. Do druhého poločasu jsme neměli co ztratit, chtěli jsme vstřelit branky, bohužel nás domácí potrestali ze standardních situací. Nakopávaná hra a důraz nám nevyhovoval a tudíž mohli slavit domácí úspěch,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 16., 26. a 31. Kubalík, 54.a 65. Šulc – 87. Kopecký. Poločas: 3:0.

Nučice: Krutský – Jícha (45. Vedral), Hurtík, Šulc, Souček – Kočí, Nevšímal, Vlasák, Kulhavý (70. M. Zápotocký) – Kubalík, Novák.

Ratboř: Jeřábek – Beran (46. M. Adámek), Kemza, Švarc, Kopecký – Mbemba, Kesner, Pechar, Vohnický (54. Tomášek) – J. Adámek (65. Uher), Gembizcki (46. Kovařík).

Krakovany – Žiželice 0:0 nedohráno

Utkání skončilo předčasně ve třicáté třetí minutě. Při jednom z průniků byl faulován Petr Strejcius, při pádu došlo bohužel ke kontaktu jeho hlavy s nohou protihráče a faulovaný zůstal ležet v bezvědomí na zemi. Dramatické chvilky vyřešil až příjezd sanity a Strejcius byl odvezen do pražské vinohradské nemocnice. Podle nejnovějších informací je už relativně v pořádku a mimo jakékoliv nebezpečí. „Všichni mu přejeme brzký návrat na hřiště,“ uvedl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

Oba týmy se dohodly na náhradním termínu. Duel by se měl odehrát ve středu 18. září.

Tabulka

1. Nučice⋌ 3 3 0 0 0 8:1 9

2. Plaňany⋌ 3 3 0 0 0 9:3 9

3. Kouřim ⋌ 3 2 0 0 1 11:7 6

4. Jestřabí Lhota ⋌ 3 2 0 0 1 10:6 6

5. Žiželice⋌ 2 2 0 0 0 7:3 6

6. Červ. Pečky/Pašinka⋌ 3 2 0 0 1 5:5 6

7. Tuklaty⋌ 3 1 1 0 1 7:6 5

8. Velim B⋌ 3 1 0 1 1 8:8 4

9. Krakovany ⋌ 2 1 0 0 1 5:5 3

10. Libodřice ⋌ 3 1 0 0 2 7:10 3

11. Dobré Pole ⋌ 3 1 0 0 2 7:11 3

12. Bečváry⋌ 3 0 0 0 3 4:8 0

13. Ratboř ⋌ 3 0 0 0 3 3:9 0

14. Tuchoraz⋌ 3 0 0 0 3 5:14 0