Jestřabí Lhota – Tuchoraz 5:1

„První poločas jsme měli mírnou převahu, podařilo se nám vstřelit dvě branky a tři velké šance jsme nevyužili. Tuchoraz ale hrála dobře a hlavně důrazně. To se projevilo na začátku druhého poločasu, kdy jsme se nemohli dostat do hry a soupeř také snížil. Až potom se naše hra zlepšila a podařilo se nám vstřelit další góly,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

„Jestřábka nás předčila ve všech herních činnostech. Díky brankáři Beranovi nebyl už po první půli rozdíl vyšší než dvougólový. Po přestávce zdramatizoval utkání krásnou střelou Jurka, ale domácí, hlavně díky výborně hrajícímu a střelecky disponovanému Pavelkovi, neponechali nic náhodě a proti naší slabé defenzivě bez problémů rozhodli o osudu utkání,“ přiznal asistent Tuchorazi Viktor Ondráška.

Branky: 14. a 63. Krajíček, 44., 60. a 74. Pavelka – 55. Jurka. Poločas: 2:0.

Jestřabí Lhota: Karban – D. Týma, Klička, Mikeš, Krupka (60. Hojda) – Hron (72. Robovský), Kesner, Kubíček, Kureš – Pavelka (77. Věříš), Krajíček (83. Fejt).

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek, A. Vosecký, M. Vosecký – Jurka, Šafář, Nývlt (36. O. Moravec), Halfar (46. J. Moravec) – Borovička, Houžvička (74. Veselý).

Ratboř – Žiželice 2:1

„Přijel k nám soupeř, který byl opravdu fotbalový. Od začátku bylo vidět, že je hostující tým myšlením, šikovností a rychlostí někde jinde,“ uvedl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Průběh hry se začal z naší strany vyrovnávat, avšak dravost hostů byla pořád znát. Po několika šancích z obou stran přišel úder po rohovém kopu z naší strany. Měli jsme další příležitosti k navýšení skóre, bohužel to tam nepadlo a hosté nás ke konci poločasu potrestali. Druhý poločas byl bojovný, plný soubojů, našim klukům se povedlo vstřelit druhou branku, která byla nakonec vítězná. Zápas se mohl odehrát ve sportovním duchu, místo toho vše vyústilo ve sprosté nadávky ze strany hostujících fanoušků a hráčů. Chápu, že má každý emoce, nikdo nechce prohrát, ale tohle k fotbalu vážně nepaří. Nechci to zde více rozpitvávat, ale fotbal se hraje pro radost a ne proto, abychom si nadávali do čeho všeho, ani ta slova nemohu vyslovit. Můžeme poděkovat hostujícím fanouškům za to, že své chování přenesli na stranu svých hráčů a díky tomu slavíme důležité vítězství, za což jsem strašně rád. Samozřejmě bych chtěl pochválit naše kluky za bojovnost a předvedenou hru. Kluci, díky,“ dodal Tomáš Kratochvíl.

„Do Ratboře jsme jeli oslabeni o Davida Živného, který má zdravotní problém z minulého kola. Chtěli jsme prodloužit sérii, ale to se nám nakonec nepodařilo,“ posteskl si trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

„Drželi jsem míč více na kopačkách, ale první velkou šanci měli domácí po rohovém kopu. Po dvaceti minutách se hra vyrovnala a domácí začali hrozit častěji, ale Rokos v bráně držel čisté konto. Nešla nám kombinace, které pomohl i trávník, na kterém to hodně klouzalo a skákalo. Ale na to se nechci vymlouvat, bylo to pro obě mužstva stejné. Domácí vstřelili branku po našem chaosu ve vápně při rohovém kopu, kdy domácí hráč úplně sám na zadní tyči hlavičkoval zpět před bránu na Kopeckého a ten otevřel skóre zápasu. Poté šel úplně sám na bránu Korčák, ale byl zezadu zkosen Mbembou a k údivu dostal jen žlutou kartu. Do poločasu jsme vyrovnali Rousem, a to bylo z naší strany vše. Druhý poločas jsme to chtěli zlepšit, ale prostě jsme neměli svůj den. Byli jsme nervózní a ke konci zápasu už i začaly padat žluté karty z frustrace, že prostě tři body zůstanou v Ratboři. Gratuluji soupeři, měl větší chuť vyhrát,“ přiznal Konhefr.

Branky: 32. Kopecký, 70. Vohnický – 39. Rous. Poločas: 1:1.

Ratboř: Jeřábek – Beran, Mbemba, Švarc, M. Adámek (70. Uher), Kopecký (46. Vorlíček), Kesner, Pechar, Gembiczki, Vohnický – J. Adámek.

Žiželice: Rokos – Chlupáč (46. Midloch), Novotný, Kubelka (76. Konhefr), Bubeník – Martínek, Mical (68. D. Živný), Mejvald (87. Scháněl), Rous – Lekeš, Korčák.

Bečváry – Tuklaty 1:4

„Zápas jsme začali aktivněji, ale první branka padla do naší sítě. Po srovnání na 1:1 jsme si vytvořili tlak i šance, ale co naplat, když nedokážeme vstřelit gól. Držení míče bylo jasně na naší straně, ale počítají se branky. Soupeř využil vše, co měl, dal nám lekci z produktivity. Obehráváme hřiště, držíme míč, ale jako bychom se báli tlačit se před bránu. A to jsou právě prostory, odkud góly padají. Pohled na tabulku nás netěší, musíme si uvědomit, že hrajeme o záchranu dřív, než bude pozdě. Stále jsem přesvědčen, že hráči mají kvalitu na to, aby hráli klidný střed tabulky. Ale musíme to dokázat hlavně na hřišti,“ zdůraznil trenér Bečvár Josef Kuba.

„Důležité a cenné tři body vezeme z Bečvár, proti kterým se nám dlouhodobě nedařilo. Jednoduchá, ale účelná taktika, která na domácí platila. Nechali jsme je hrát a spoléhali na rychlé protiútoky, které většinou táhl neúnavný David Jambor.Navíc jsme byli velmi produktivní. Obrana v čele s brankářem Pazderou pracovala na výbornou a vpředu řádil zmiňovaný Jambor, který dva góly dal a na jeden nezištně přihrál Patačikovi. Čtvrtou branku přidal po průniku Pytlouna jedovkou Zradička. Stínem utkání je zranění Jansty a Kotaly. Doufám, že oba borci budou co nejdříve fit a k dispozici do dalších těžkých bojů,“ přeje si trenér Tuklat Jiří Halgaš.

Branky: 20. V. Kšírl – 16. a 53. D. Jambor, 33. Vébr, 39. Zradička. Poločas: 1:3.

Bečváry: Stoupa – Uher, J. Kšírl, M. Kšírl, Čáslava – Jahoda, V. Kšírl, Dědek, P. Kuba – Černý, Brunclík (65. Slezák).

Tuklaty: Pazdera – Šindelář, P. Jambor, Kassa, D. Jambor – Jansta (21. Pytloun), Zradička (73. Mazur), Kotala (46. Časta), Patačik – Vondráček, Vébr.

Červené Pečky/Pašinka – Kouřim 2:2 (PK 3:4)

„Bez čtyř hráčů základní sestavy jsme odehráli utkání se třetím mužstvem okresního přeboru. Zase to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme dokázali hrát technický a rychlý fotbal, a proto jsme se ujali brzy vedení brankou Jaroslava Svobody. Těsně před přestávkou jsme přidali po nádherné akci branku do prázdné brány zásluhou Bílého. Po začátku druhého poločasu se opět opakovalo to, že místo toho, abychom soupeře dodělali, tak Kouřim po krásně rozehraném rohovém kopu snížila. A po dalších deseti minutách vyrovnala. Již podruhé o vítězství musely rozhodnout pokutové kopy. Bohužel opět jsme prohráli 3:4. Musíme se zamyslet nad skutečností, když vedeme o dva góly a nedokážeme v celém zápase vyhrát. To jsou pak zbytečně ztracené body,“ zlobil se trenér společného týmu Červené Pečky/Pašinka Miloš Löwe.

„První poločas se nám nepovedl. Sice jsme lépe kombinovali, ale k ničemu to nevedlo. Chyběl pohyb, nebyli jsme nebezpeční. A soupeře jsme nechali dvakrát skórovat. Po přestávce to byl úplně jiný výkon. Na hráčích byla vidět chuť s výsledkem něco udělat. Byli jsme jasně lepší a Dufek během deseti minut dvěma góly vyrovnal. Se dvěma body můžeme být spokojeni. Cením si toho, že jsme se dokázali zvednout a že jsme zase hráli ve druhém poločase dobrý fotbal,“ konstatoval trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 10. Svoboda Jaroslav, 40. Bílý – 50. a 60. Dufek. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: V. Svoboda – Kaftan (86. Charouzd), Gono, Přiklopil, Bulíř – Převrátil (60. Chochola), Hanousek, Teplý, Rauch (70. Adamec) – Jaroslav Svoboda, Bílý (79. Maršík).

Kouřim: L. Havránek – Klégr, Holub, Procházka, Novák – Světnička, Snížek, Královský, Jirsa (87. Kosmata) – J. Keltner, Dufek (77. Bělohlávek).

Dobré Pole – Velim B 2:3

„Neodehráli jsme vůbec špatný zápas, jednalo se o vyrovnané utkání. Na vyložené šance byla Velim o něco lepší, v bojovnosti jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Bohužel se hrozně nadřeme na vstřelení gólu, naopak při bránění nás sráží individuální chyby, které rozhodují zápasy,“ posteskl si obránce Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Bylo to z naší strany velké trápení, které jsme ale dotáhli do vítězného konce. Jednak nám nesedělo hodně hrbolaté hřiště, dále nám činil problémy důraz domácích v osobních soubojích a hlavně nám až na výjimky chyběl větší pohyb. Přesto jsme předvedli dvě akce po straně a ujali se vedení, o které jsme ale přišli po našem nezodpovědném bránění při rohovém kopu. I tak jsme šli do kabin s jednogólovým náskokem po střele z dálky, kdy svou roli sehrálo nerovné hřiště. V úvodu druhého poločasu bylo opět srovnáno po našem vlastním gólu, kdy selhala komunikace. O vítězství jsme rozhodli pohotovým zakončením dvacet minut před koncem. To jsme mohli ještě závěru potvrdit, ale dvakrát jsme trefili z malého vápna pouze gólmana,“ poznamenal trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 24. Ekane, 52. D. Strejček – 15. Jehlička, 43. M. Kosina, 70. Vokřál. Poločas: 1:2.

Dobré Pole: Maxian – Jícha, Štefančík, Flieger, Krejčí (20. Batamag, 46. Vnuk) – Žirovnický, Páral, Kováč, D. Strejček – Potůček, Ekane.

Velim B: Dejmek – M. Kosina (64. Pych), Hrabal, O. Kosina, Kyncl – Ceral (83. Štros), Jelínek, J. Vlk, Jehlička – Zajíc (46. Vokřál), Nedbal.

Nučice – Libodřice 3:1

„Stejně jako v minulém zápase se nám povedl vstup do utkání. V 7. minutě Vedral na hranici velkého vápna obelstil Pohanku, přihrál před branku Novákovi, ten z první vrátil na velké vápno Kubalíkovi a jeho pohotová střela k levé tyči znamenala vedení 1:0. V 11. minutě zvýšil Šulc trestným kopem z dobrých třiceti metrů. Chvíli poté šel sám na gólmana Kočí, ale místo střely volil přihrávku na Kubalíka, který míč pohodlně dostal do sítě, leč mu byl odmáván ofsajd. Další šance Kubalíka skončila na břevně. Hosté hrozili střelami ze střední vzdálenosti, ale pokusy Sovy a Hovorky se nevešly mezi tyče. V 56. minutě přidal pojistku Kubalík, který využil rychlého protiútoku a přehodil vybíhajícího Koláře. Velkou šanci měl Vlasák, který si středem hřiště navedl míč na střelu a orazítkoval levou tyč. Poté se spíše bojovalo a začaly létat vzduchem karty. Hostům se podařilo snížit v 77. minutě pěknou střelou Sovy, který si všiml, že Krutský stojí na malém vápně a zakončil technicky levou nohou do horního růžku. Ze strany Libodřic to však bylo vše a výhru jsme si pohlídali,“ oddechl si obránce Nučic Jan Vedral.

„Chtěli jsme domácí potrápit a rozhodně jsme nejeli do Nučic prohrát, ale realita byla úplně jiná. Podali jsme podprůměrný výkon, proto už domácí v jedenácté minutě vedli 2:0. My jsme se snažili hrát fotbal, kombinovat, ale vůbec nic se nám nedařilo, hráli jsme zbytečně bojácně. Nutno dodat, že ani Nučice nepředvedly oslnivý výkon, neviděl jsem na jejich hře nějakou snahu o kombinaci. Jednoduchá nakopávaná, soubojová hra asi domácím prospívá, a stačí na první místo v soutěži. My jsme na tuto jednoduchou hru domácích nenašli recept a zaslouženě jsme prohráli,“ přiznal trenér Libodřic Lukáš Lanc.

Branky: 7. a 56. Kubalík, 11. Šulc – 77. Sova. ČK: 72. Hrstka (L). Poločas: 2:0.

Nučice: T. Krutský – M. Jícha, Šulc, Hurtík, Souček (47. Nevšímal) – Vedral, Bradáč (79. Kulhavý), Vlasák, Kočí – Kubalík, Novák (88. Chromý).

Libodřice: Kolář – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec – Košík, Hovorka, Beníšek (46. Hrstka), Škopek – Sova, Pánek.

Plaňany – Krakovany 2:2 (PK 4:3)

„Krakovany na nás vlétly a dostaly se do šancí. Ale my nezůstali pozadu. Dvakrát se do zakončení dostal Rychlík. Poprvé mu nebyl uznán kvůli ofsajdu, poté se asi zalekl brankáře Špinky. Za to jsme pykali, když se prosadil Dostál. Opět jsme prohrávali. Naštěstí jsme brzy vyrovnali, když se z první trefil Žemba. Pak jsme bohužel udělali hrubku, kterou potrestal opět Dostál. My nehráli naši hru a Krakovany se dál dostávaly do šancí. Nás držel Hradecký. Před přestávkou jsme dokázali vyrovnat. Rychlík se tlačil ve vápně do zakončení, vystřelil, Špinka míč vyrazil a hostující hráč si dal vlastní gól. Druhý poločas se hrálo nahoru dolu, přesto ani jeden tým už nedokázal skórovat. V penaltovém rozstřelu jako druhý neproměnil Špinka, trefil břevno. Hradecký následně poslední penaltu chytil Dostálovi a druhý bod zůstal doma,“ potěšilo asistenta Tomáše Freunda.

„Zápas jsme mohli rozhodnout v prvním poločase, kdy jsme byli fotbalově lepší a měli i několik velkých brankových příležitostí. Bohužel jsme dokázali skórovat pouze dvakrát Dostálem. Domácí dokázali v poslední minutě první půle srovnat skóre, kdy náš hráč nešťastně tečoval míč do vlastní branky. Ve druhé a vyrovnané půli již branka nepadla a utkání dospělo k penaltovému rozstřelu, kde jsme byli neúspěšní,“ litoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 25. Žemba, 44. Kozel vlastní – 15. a 31. Dostál. Poločas: 2:2.

Plaňany: Hradecký – Hanzálek (84. Grulich), Freund, Vinš, P. Siruček – D. Siruček, Olah Jan, Málek (764. Češner), Nedvědil – Žemba, Rychlík.

Krakovany: Špinka – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Kutil – Olexa (80. Novotný), Chvojka, Vodvářka (65. Nehasil), Strejcius – Sixta (46. Šindelář), Dostál.

Tabulka

1. Nučice⋌ 8 8 0 0 0 22:5 24

2. Žiželice⋌ 8 7 0 0 1 21:8 21

3. Kouřim ⋌ 8 5 2 0 1 26:14 19

4. Velim B⋌ 8 4 0 3 1 21:19 15

5. Plaňany ⋌ 8 3 2 0 3 18:21 13

6. Krakovany ⋌ 8 3 1 1 3 15:15 12

7. Tuklaty⋌ 8 3 1 1 3 19:20 12

8. Libodřice ⋌ 8 3 1 0 4 25:17 11

9. Čer. Pečky/Pašinka⋌ 8 3 0 2 3 14:16 11

10. Jestřabí Lhota ⋌ 8 3 0 0 5 16:13 9

11. Ratboř ⋌ 8 2 1 1 4 12:18 9

12. Dobré Pole ⋌ 8 2 0 0 6 14:29 6

13. Bečváry⋌ 8 1 0 0 7 13:23 3

14. Tuchoraz ⋌ 8 1 0 0 7 13:31 3