Středa patřila dvěma fotbalovým dohrávkám v okresním přeboru. Domácí prostředí nebylo vždy výhodou. Štítary zvládly duel o Černého Petra a porazily Liblice.

Zásmuky – Nučice 1:2

„Z výsledku i výkonu jsem zklamaný. Z naší strany spousta nepřesností, chyběla nám jednoduchost a nasazení. Až od stavu 1:2 jsme se začali tlačit do zakončení a snažili se nepříznivý stav zvrátit. Sice jsme dostali soupeře pod tlak, chyběl nám ale klid a přesnost ve finální přihrávce, nebo v zakončení. Musíme zápas hodit za hlavu a připravit se na sobotu a na pondělní dohrávku,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Překvapení, ale za mě zaslouženě vítězství. Kluci plnili stanovenou taktiku. Pohlídali jsme klíčové hráče. Měli jsme určitě víc šancí, samozřejmě i štěstí. Kluci to odmakali, bojovnost a nasazení byla samozřejmost. Zlaté tři body. Pochvala všem. Zásmuky jsou hodně dobrý tým,“ uvedl trenér Nučic Petr Samek.

Branky: 37. Martínek Lukáš – 34. a 63. Kubalík. Poločas: 1:1.

Zásmuky: Zrivka – Kraus, Pavlík, J. Martínek, Roth (46. Vokáček) – Čapek, Lindner, L. Martínek, Bellada (46. Sobotka) – Jonáš (57. Dotter), Pěkný.

Nučice: Rybák – Souček (74. Nevšímal), Kočí, Hurtík, Vlasák – Jelínek, Zápotocký, Chromý, Kulhavý – Kubalík, Novák.

Štítary – Liblice 4:3

„Důležitost zápasu nám svazovala ruce i nohy. Přestože jsme v úvodu vstřelili nádhernou branku, hra se nám vůbec nedařila. Prohrávali jsme osobní souboje, neměli odražené míče, v ofenzivě jsme byli bez pohybu a výsledkem toho byly dva vstřelené Liblic. V poločase jsme trochu přeskupili řady a na naši hru to mělo pozitivní vliv. V zápase jsme začali dominovat a vstřelili tři rychlé góly. Místo, abychom dorazili odevzdaného soupeře, naprosto nepochopitelně jsme přestali hrát a začali se bát o výsledek. Posledních deset minut bylo z naší strany. totální utrpení. Pasivita, chaos, špatná komunikace,neuvěřitelné chyby v defenzívě. Náš brankář chytil nejméně pět tutovek a jen díky němu bereme tři body. Liblice sice v závěru vstřelila kontaktní branku, ale na víc už naštěstí neměla čas. Ještě jeden takový zápas a budu mít infarkt, Něco podobného jsem viděl naposledy snad někdy v žákách a doufám,že už to nikdy nezažiji,“ konstatoval trenér Štítar Jakub Stach.

„Nevím, co k tomu říct. Ve 3. minutě první střela domácích a pomalu kandidát na gól roku. My naštěstí po dvou rychlých akcích skóre otočili, ale pak nechali hrát domácí, ale ty si nevypracovali vážnější šanci. Na rozdíl od nás, ale místo, abychom odskočili, tak jdeme do kabin jen s těsným vedením. Tak si řekneme, že domácí na nás budou hned ze začátku druhé půle chtít vlítnout a že musíme vydržet a pak z brejku rozhodnout. A co se nestalo, domácí na nás skutečně vlítli a po strašně odbráněném rohu srovnali. My pak měli šance na odskočení, nastřelili jsme i tyč. Ale domácí ukázali, jak se proměňují šance, kdy ve dvou minutách hrůzy dali po našich šílených chybách dva góly. My pak všechno vrhli do útoku, ale co my nedali. Z gólmana jsme akorát udělali hráče kola. Pro domácí rozhodla větší efektivita a touha po vítězství," uvedl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

Branky: 3. Kršňák, 52. Machurka, 64. S. Uman, 65. B. Uman – 5. Hrstka, 14. Hejda, 88. Černý. Poločas: 1:2.

Štítary: Lepší Martin – Machurka, Hoření, Najman, Huleš – Vlášek, Mikšovský, Kršňák, B. Uman B – S. Uman, Opolzer (75. Lepší Michal).

Liblice: Nanár – Chábera (85. Pospíchal), Bahr, F. Řípa, Černý – J. Hejda, Pačes, Kafka (66. L. Hejda), Hrstka – Sýkora, Pop (58. Sobotka).

