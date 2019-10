Libodřice – Bečváry 2:3

„I když jsme věděli, že k nám přijedou Bečváry, které se pohybovaly na spodku tabulky, museli jsme se plně soustředit na zápas, tak, jako kdybychom hráli s jiným mančaftem. Šlo o derby, a to nikdy nemá favorita. Jenže se stalo přesně to, co jsme nechtěli. Prováhali jsme první poločas, ve kterém jsme byli naivní a laxní. Přesně jako minulý týden v Nučicích. Soupeř se s námi moc do fotbalových kouzel nepouštěl a hrál tvrdou hru, která nám moc nechutnala. Z obou stran to občas zavánělo třetí a čtvrtou třídou. A přestože jsme druhou půli začali i něco předvádět, na zlom to nestačilo. Je na nás deka. V současné době se musíme koukat i pod sebe a ne jenom nahoru. A hlavně se z toho rychle dostat. Myslím, že nikdo nechce mít záchranářské starosti,“ uvedl záložník Libodřic Pavel Škopek.

„Do Libodřic jsme jeli s jasným cílem a tím byly tři body. V první poločase jsme byli lepší a vytvořili si několik dobrých šancí. Zaslouženě jsme šli do kabin s dvoubrankovým vedením. Když jsme přidali ještě třetí gól, věřili jsme, že nám to přinese klid a že zápas nemůžeme ztratit. Za stavu 0:3 jsme ještě promarnili několik dobrých příležitostí a zákonitě přišel trest v podobě snížení na 1:3. Libodřice pak ještě přidaly kontaktní branku a my se museli až do konce zápasu strachovat o výsledek. I když jsme promarnili tříbrankové vedení, tak si myslím, že body z Libodřic jsme si zasloužili. Konečně jsme se tlačili dopředu, byli tam náběhy útočníků i záložní řady, a to přineslo naše šance. Musíme dál sbírat body, které nutně potřebujeme,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 60. Sova, 75. Škopek – 35. Černý, 40. Dědek, 55. Uher. Poločas: 0:2.

Libodřice: Kolář – Pohanka, Baško, Šafránek, Němec (46. Hrstka) – Košík, Beníšek, Hovorka, Škopek – Sova, Pánek.

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub, M. Kšírl, J. Kšírl – P. Kuba, Dědek, Kubín (46. Horáček), Čáslava – Černý, Brunclík (75. Jahoda).

Krakovany – Červené Pečky/Pašinka 10:0

„Od začátku utkání jsme si i díky hodně naivní hře obrany hostů vytvářeli brankové příležitosti, které jsme takřka stoprocentně proměňovali. Za zmínku stojí čtyři góly během devatenácti minut Dostála a vystřihnuté nůžky Šindeláře z velkého vápna, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a skončil v síti. Celkově se urodilo deset gólů v síti soupeře, které potěšily naše diváky. Samozřejmě ne soupeře, ale takový rozdíl mezi oběma mužstvy nebyl,“ řekl trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Všem příznivcům našeho klubu se omlouváme. Takhle se o mistrovské body nehraje,“ konstatoval trenér společného týmu Červené Pečky/Pašinka Miloš Löwe.

Branky: 2. Kutil, 7. Tlučhoř, 13. Špinka, 21. Věříš, 22., 27., 30. a 41. Dostál, 69. Šindelář, 74. Novotný. Poločas: 8:0.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel, Neruda – Kutil (60. Nehasil), Vodvářka (70. Olexa), Chvojka (65. Šindelář), Strejcius – Špinka (55. Sixta), Dostál (70. Novotný).

Červené Pečky: Linhart – Kaftan, T. Podnecký, Panic, Bulíř – Chochola, Teplý, Maršík, Krupička, Rauch – Jaroslav Svoboda.

Žiželice – Plaňany 2:2 (PK 5:4)

„Do zápasu jsme šli bez tří hráčů základní sestavy a bylo to znát. Hrálo se nahoru dolu. Ujali jsme se vedení pěknou střelou z přímého kopu Rousem asi z 25 metrů. Naše hra byla neurovnaná, nešla nám kombinace. Po 27. minutách jsme prohrávali 1:2. Dělal nám problém hlavně Olah, je to hodně šikovný hráč. Ve 32. minutě vyrovnal Lekeš. Druhá půlka vyla hodně vyhrocená, o čemž svědčí i poměr žlutých karet – 5:5. Byl to docela masakr. Utkání dospělo do penaltového rozstřelu, ve kterém jsme byli šťastnější. Rokos jednu chytil a my proměnili všechny,“ uvedl hrající trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

„Nezačali jsme dobře. Už v šesté minutě nedal Rous z trestného kopu Hradeckému šanci. My následně po bratrské spolupráci vyrovnali díky Danu Siručkovi. Byli jsme na koni a Žiželice kupily jednu chybu za druhou. Potrestaly jsme to až ve 27. minutě, kdy se po sólové akci prosadil opět Jan Olah. Bohužel vzápětí domácí vyrovnali. Ve druhé půli jsme byli pod tlakem, ale bylo to způsobené tím, že rozhodčí Klíma toleroval domácím hráčům až brutální zákroky. Po jednom z nich musel odstoupit nás klíčový hráč Jan Olah. Nakonec jsme v normální hrací době udrželi nerozhodný stav. Bohužel Hradecký neměl v penaltovém rozstřelu svůj den a žádný pokus nechytil,“ litoval asistent Plaňan Tomáš Freund.

Branky: 6. Rous, 32. Lekeš – 20. D. Siruček, 27. Olah Jan. Poločas: 2:2.

Žiželice: Rokos – Midloch, Kubelka, Konhefr, Rous – Martínek, Mical, Novotný, Lekeš – Korčák, Mejvald.

Plaňany: Hradecký – Klucska, Břichnáč, Freund, Nágl (71. Málek) – Olah Jaroslav, Olah Jan (64. Vinš), Lazaryev (88. M. Jambor), P. Siruček – Žemba, D. Siruček.

Tuklaty – Jestřabí Lhota 0:3

„Do utkání jsme opět nastoupili se vším možným, co bylo k dispozici. Zraněných hráčů neustále přibývá a vypadá to, že budeme rádi, když podzim nějak dokopeme. Tentokrát se vážně zranil Vondráček. V prvním poločase jsme ještě byli hostům důstojným soupeřem, v té druhé hosté jasně dominovali. Děkuji hráčům za bojovnost a klukům z béčka za pomoc,“ řekl trenér Tuklat Jiří Halgaš.

„Celý zápas jsme měli mírnou územní převahu, ale z mnoha dobrých příležitostí jsme nebyli schopni vstřelit branku. Ještě za nerozhodného stavu nás při dvou velkých šancích Tuklat podržel Karban. Až přesně zahraný trestný kop Kubíčkem protrhl náš střelecký pech. To naše střelce trochu uklidnilo a pak už byli přesnější,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 51. Kubíček, 65. Kureš, 90. Kesner. Poločas: 0:0.

Tuklaty: Pazdera – Šindelář, P. Jambor, Kassa, D. Jambor – Zradička (77. Stejskal), Patačik, Vondráček (22. Matthey), Časta – Pytloun (87. Pacovský), Lachman (72. V. Procházka).

Jestřabí Lhota: Karban – D. Týma, Klička, Mikeš, Krupka – Věříš (46. Robovský), Kesner, Kureš, Hron (90. Fejt) – Čáslavský (77. Hojda), Kubíček.

Tuchoraz – Ratboř 2:4

„První poločas jsme nebyli důrazní a soupeř dostával zbytečně moc prostoru. Z těchto chyb pramenily soupeřovy dva góly. Hra byla jinak vyrovnaná, ale nám to tam bohužel nespadlo. Do druhého poločasu jsme nastoupili o poznání důrazněji a hned z kraje skóroval Šafář. Ovšem hned vzápětí soupeř skóre navýšil. Následně nekompromisní hlavou snížil Pokorný a Borovička byl při nájezdu bohužel neúspěšný. Po zraněních, která do konce zápasu přišla, dostali šanci dva nadějní dorostenci, kteří hru opravdu oživili, ale už jsme nedokázali vyvinout takový tlak, abychom dali dva góly a srovnali. Opět je to škoda. Soupeř byl hratelný, stačilo být jen o trochu důraznější a více chtít,“ poznamenal trenér Tuchorazi David Šimůnek.

„Do utkání jsme nastoupili s tím, že chceme navázat na tři body z minulého zápasu. Od začátku jsme byli aktivnější, podařilo se nám vstřelit dvě branky. Domácí se postupně dostávali do hry, na obou stranách se poté vytvářely šance. Na začátku druhého poločasu přišel z naší strany nepochopitelný výpadek a domácím jsme darovali kontaktní branku. Nám se podařilo přidat další do domácí sítě, poté jsme opět dostali gól ze zbytečného rohu, což je škoda. Vítězství nám vystřelil svým hattrickem Vohnický a bylo o výsledku rozhodnuto,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 48. Šafář, 75. Pokorný – 21. J. Adámek, 34., 56. a 77. Vohnický. Poločas: 0:2.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek (87. J. Moravec), M. Vosecký, Jurka – Nývlt (65. Poděbradský), Černý, A. Vosecký (84. O. Moravec), Šafář (57. Ouředníček) – Borovička, Halfar (74. Houžvička).

Ratboř: Jeřábek – Beran, Švarc, Kemza, M. Adámek (65. Uher) – Kovařík, Kesner, Kopecký (46. Tomášek), Gembiczki (80. Vorlíček), Vohnický – J. Adámek (74. Lepší).

Velim B – Nučice 3:0

„Podali jsme nejlepší výkon od začátku soutěže. Z hlediska taktiky, pohybu a nasazení jsme odehráli skvělý zápas, kdy směrem dozadu jsme hosty téměř k ničemu nepustili a naopak směrem dopředu jsme dobře kombinovali a vytvořili si několik gólových šancí. Škoda jen, že jsme nepřidali další branky,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Sestava Velimi byla velmi nadupaná a bylo vidět, že se na nás dobře připravili. Už ve 2. minutě posoudil hlavní rozhodčí zákrok Jíchy jako penaltový, nařízenou penaltu však Krutský zneškodnil. Na druhé straně, nejprve domácí na brankové čáře znemožnili dorážku Kočímu a o minutu později Kubalík střílel pouze do brankové konstrukce. A z protiútoku šli domácí do vedení, když Krutský zneškodnil Jehličkův pokus, ale balón si nešťastně tečoval do brány. Ve 34. minutě jsme si dali další vlastní gól. Na přední tyči chtěl Vlasák odkopnout míč, ten se mu však svezl a skončil v síti. Ve druhém poločase už domácí nebyli tak aktivní, ale nám se nedařilo dostat je pod tlak. Naopak na druhé straně Velim hrozila z rychlých protiútoků a jeden z nich dokázal Ceral proměnit a určil konečný stav na 3:0,“ řekl univerzál Nučic Jan Vedral.

Branky: 12. Jehlička, 36. Jícha vlastní, 67. Ceral. Poločas: 2:0.

Velim B: Dejmek – Jelínek, Hrabal, J. Vlk, O. Kosina – Nedbal (70. Vokřál), Kopáček, Ceral (70. Novotný), Jehlička – Zajíc (82. Kovařík), Kyncl (82. Pych).

Nučice: T. Krutský – M. Jícha (30. Vlasák), Šulc, Hurtík, Souček (40. Kulhavý) – Vedral, Nevšímal Chromý, Kočí – Kubalík, Novák (80. Jelínek).

Kouřim – Dobré Pole 2:1

„Stejně jako minulý týden jsme i tentokrát hráli vyrovnaný zápas, který rozhodl nám neuznaný gól a odpískaná penalta na druhé straně. Nestranný divák si musel udělat obrázek sám. Nad čím bych se pozastavil, je chování domácího „trenéra“. Chápu, že k takovým zápasům emoce patří, ale, aby na svoje hráče po odpískaném faulu řval, ať nám příště aspoň zlomí nohu, to mi hlava nebere,“ kroutil hlavou hrající trenér Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Naše vítězství se rodilo hodně těžko. Soupeř hrál velice tvrdě a agresivně, dlouho nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali. Byli jsme fotbalovější, ale naráželi jsme na důraz hostujícího mužstva. Ve druhém poločase jsme byli výrazně lepší a zaslouženě jsme rozhodli z jasné penalty. Tentokrát moc pohledných fotbalových akcí k vidění nebylo, ale tři body zůstaly doma a za to jsme rádi. Hráči zaslouží pochvalu za týmovost a obětavost,“ podotkl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 10. Dufek, 66. Snížek z PK – 23. Potůček. Poločas: 1:1.

Kouřim: L. Havránek – Klégr, Holub, Procházka, Novák – Světnička (90. Svoboda). Snížek, Královský, Hovorka – J. Keltner (90. Jirsa), Dufek (88. Bělohlávek).

Dobré Pole: Neveselý – Jícha, Štefančík, Flieger, Krejčí – Špička, Páral (57. Ojukwu), Kováč, Varyš – Potůček, Kiewak.

Tabulka

1. Nučice⋌ 9 8 0 0 1 22:8 24

2. Žiželice⋌ 9 7 1 0 1 24:10 23

3. Kouřim ⋌ 9 6 2 0 1 28:15 22

4. Velim B⋌ 9 5 0 3 1 24:19 18

5. Krakovany ⋌ 9 4 1 1 3 25:15 15

6. Plaňany ⋌ 9 3 2 1 3 20:24 14

7. Jestřabí Lhota ⋌ 9 4 0 0 5 19:13 12

8. Tuklaty⋌ 9 3 1 1 4 19:23 12

9. Ratboř ⋌ 9 3 1 1 4 16:20 12

10. Libodřice ⋌ 9 3 1 0 5 27:20 11

11. Červ. Pečky/Pašinka⋌ 9 3 0 2 4 14:26 11

12. Bečváry⋌ 9 2 0 0 7 16:25 6

13. Dobré Pole ⋌ 9 2 0 0 7 15:31 6

14. Tuchoraz ⋌ 9 1 0 0 8 15:35 3