„Zápas začali mnohem aktivněji hosté, my byli hodně zakřiknutí a jen se štěstím jsme přežili úvod zápasu s nulou na kontě. Pak jsme se trochu osmělili, ale hře chyběla přesnost a větší pohyb nabízejících se hráčů. Nedokázali jsme si vytvořit v podstatě žádnou gólovou šanci. Nejblíže branky jsme byli po hlavičce Jahody, která skončila na tyči. Druhý poločas se obraz hry příliš nezměnil. Hosté byli lepší a zaslouženě se dočkali branky. Vedení už si pohlídali až do konce zápasu. Bohužel nás stále trápí absence důležitých hráčů od začátku sezony. Vypovídající je i fakt, že jsem ke všem pěti zápasům musel nastoupit i já. Za normálních okolností bych na hřiště určitě nešel,“ podotkl trenér Bečvár Josef Kuba.

„V první půli jsme z několika šanci neproměnili ani ty nejvyloženější a takový byl obraz i v druhé půli. Soupeř hrál jednoduše a hrozil jen z protiútoku a standardek. Vysvobozením pro nás byla branka Volavky, který dorazil vlastní střelu po krásné přihrávce Němce. Dalších několik šanci zůstalo nevyužitých a proto se urodila takto hubena výhra. Celkově to byl náš nejhorší výkon v sezoně. Jediné, co mě těší, jsou další tři body do tabulky, ale hra nebyla ke koukání. Teď se musíme připravit na Velim a tam se teprve ukáže, jak na tom opravdu jsme,“ konstatoval trenér Libodřic Adam Baško.

Branka: 69. Volavka. Poločas: 0:0.

Bečváry: Kropáček – J. Kšírl, Holub (46. Uher), J. Kuba, Čáslava – Jahoda, M. Kšírl, Černý, V. Šmejkal – Kenardžiev (60. Brunclík), Hampl (50. Raichl).

Libodřice: Hradecký – Němec, Šafránek, Dittrich, Pohanka – Košík (46. Kovařík), Batelka, Hovorka, Beníšek – Škopek, Volavka.

Jestřabí Lhota – Štítary 3:1

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, drželi balon a dařila se nám kombinace. Postupně jsme si vypracovali nějaké šance, bohužel chybělo lepší zakončení. To se povedlo až ve 20. minutě, kdy jsme se ujali vedení. Druhou branku přidal střelou z vápna Švanda. Další šance zůstaly bohužel nevyužity. Do druhé půle jsme chtěli zachovat aktivní hru a přidat další branku. Soupeř, který nehrál vůbec špatně, začal více napadat naši rozehrávku, vázla nám kombinace. Vybrali jsme si slabší chvíli a soupeř nás potrestal. Po faulu na něj byl nařízen pokutový kop a hosté snížili. Oklepali jsme se a uklidňující branku na 3:1 přidal Hojda. Jsem rád za výhru a taky, že se trefili oba beci. Je to odměna za jejich ofenzivní práci,“ uvedl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Domácí zvítězili zaslouženě. Nechci brečet, ale dali jsme dohromady sotva jedenáct hráčů, z toho čtyři dorazili po týdenní dovolené v Chorvatsku. Všude jsme byli pozdě a dělali chybu za chybou a opět nám chyběl důraz. Z našeho mužstva bych chtěl vyzdvihnout gólmana Jirku Černého, který ještě pochytal spoustu dalších šanci domácího týmu. Přesto jsme ve druhém poločase dokázali snížit z penalty a mohli utkání ještě zdramatizovat. Jenže pak rozhodl neodpískaný faul na našeho obránce a bylo po zápase,“ posteskl si trenér Štítar Daniel Kmoch.

Branky: 20. Mikeš, 34. Švanda, 72. Hojda – 65. Jelínek z PK. Poločas: 2:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Kubánek, Klička, Hojda – Hron (80. Bilik), Kesner (45. Stránský), Kubíček, Mikeš – Krupka (65. Kostelecký), Fejt (45. L. Týma).

Štítary: Černý – Machurka, Jelínek, Hoření, Beneš – Vlášek, L. Kmoch, Miškovský, Hetcl – Opolzer (77. D. Kmoch), Přibyl.

Zásmuky – Ovčáry 10:0

„Zápas se od prvních minut vyvíjel jednoznačně pro nás. Soupeř přijel pouze v jedenácti a na začátku prvního poločasu se Ovčárům zranil hráč, tak zbytek utkání dohrávaly v desíti. Byla jen otázka, na jakém čísle se zastaví konečné skóre. Výsledek hovoří za vše,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Přijeli jsme pouze v jedenácti a ve třinácté minutě se zranil Vilt, takže jsme skoro celý zápas hráli o deseti. Proti dobře hrajícím domácím jsme neměli šanci,“ konstatoval trenér Ovčár Bohuslav Machurka.

Branky: 8. Pavlík z PK, 34., 38., 64. a 81. Pechar, 41. Jonáš, 44. Borovička, 53. Bellada, 70. Pěkný, 90. P. Terč z PK. Poločas: 5:0.

Zásmuky: Terč – Vokáček, Pavlík, Kraus, Bellada – Čapek, Pechar, Pěkný, Sobotka (46. Chábera) – Borovička (76. Svoboda), Jonáš.

Ovčáry: Procházka – Nouzák, Tichý, Hula, Hrubeš – Chadraba, P. Mikita, Vilt, K. Machurka – J. Mikita, B. Machurka.

Velim B – Nučice 3:1

„Opět se ukázalo, že v domácím prostředí se nám nejen výsledkově, ale hlavně herně daří. V prvním poločase jsme si vypracovali po povedených akcích dvoubrankový náskok. Další tři gólové šance jsme ale neproměnili. Druhý poločas jsme začali trochu pasivně a hosté po naší zbytečné ztrátě snížili. Pak jsme se postupně vrátili do hry. Nejprve jsme nastřelili horní tyč a chvíli na to přidali po odražené střele opět od tyče další branku. Po nepovedeném výkonu v minulém týdnu panuje tentokrát spokojenost,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Velim je na domácím hřišti velmi silná a potvrdila to i v tomto zápase. Nebylo to tak, že by nás celý zápas přehrávala, ale brankové situace, do kterých se dostala, dokázala dobře vyřešit a zaslouženě vyhrála,“ přiznal obránce Nučic Jan Vedral.

„V 10. minutě se Němec dostal se štěstím k odraženému míči, centrem našel Janstu a ten hlavou otevřel skóre. O deset minut později využil Němec své rychlosti. Dva jeho spoluhráči byli v ofsajdovém postavení, Němec byl na úrovni stoperů a sám proti gólmanovi se nemýlil. Druhý poločas jsme začali aktivněji a Nevšímal našel krásnou uličkou Kubalíka a ten v 50. minutě snížil na rozdíl jediné branky. Poté velmi dobře pronikal po pravé straně Jícha, ale v malém vápně v rozhodující chvíli vykopl drn místo přihrávky. Velmi dobře hrál i Vlasák, který se po půlročním zranění vrátil na hřiště a na pravé straně zálohy dělal domácím velké problémy. Bohužel na hřišti vydržel pouze dvacet minut, protože byl dvakrát velmi nešetrně zezadu faulován a musel pro zranění střídat. Snad to nebude nic vážného. Domácí měli v závěru více štěstí, když nastřelili tyč a míč se dostal přímo na kopačku Vokřála a ten už měl lehkou práci. Další šance Kubalíka zůstaly nevyužité a tak jsme z Velimi odjeli bez bodu,“ dodal Vedral.

Branky: 10. a 75. Jansta, 20. Němec – 50. Kubalík. Poločas: 2:0.

Velim B: Svoboda – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Němec (67. Zajíc), Jelínek, Hruška (66. J. Vlk), Bláža (78. L. Vlk) – Kasal (74. Ceral), Jansta (82. J. Vokřál).

Nučice: Rybák – Jícha, Šulc, Souček, Vedral – Kočí (46. Vlasák, 70. Hozman), Bradáč (46. Hervert), Chromý, Kulhavý – Kubalík, Nevšímal.

Ratboř – Krakovany 2:1

„V tomto utkání nás čekal soupeř, se kterým nemáme dobrou vzájemnou bilanci. Oko diváka mohlo vidět od prvních minut šance na obou stranách. I když jsme byli více na míči, tak se hosté po naší chybě dostali do vedení. Krakovany druhý poločas čekaly, co naši kluci na place předvedou. Bránily od poloviny, nebyly aktivní a nám se podařilo zápas otočit. Měli jsme ještě nějaké příležitosti ke vstřelení třetí branky. Bohužel to tam nepadlo, hra z naší strany pak zbytečně uvadla a hosté vrhli všechny síly do útoku. Několikrát nám na lavičce zatrnulo, poslední minuty jsme nesehráli dobře. Utkání bylo z obou stran bojovné, bylo v něm spousta šancí, určitě se muselo divákům líbit,“ podotkl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

„Rozhodujícím momentem utkání bylo vyloučení našeho hráče za nic neřešící faul ve 42.minutě.za stavu 1:0 pro nás. Kromě branky vstřelené Chvojkou jsme měli na začátku utkání obrovskou šanci, když Olexa trefil pouze tyč prázdné branky. Druhý poločas nás Ratboř dostala při převaze jednoho hráče pod tlak a výsledek otočila. V závěru utkání jsme si vytvořili několik závarů před brankou domácích, ale bohužel bez úspěchu,“ litoval trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 56. Teslík, 64. J. Adámek – 31. Chvojka. ČK: 42. Špinka (K). Poločas: 0:1.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Biško, Kemza, Kovařík – Brant, Kesner, Teslík, Mbemba – Vohnický (76. Uher), J. Adámek.

Ratboř: Douděra – Neruda, Myška, Kozel, Černý – Olexa (65. Novotný), Chvojka, Kutil, Horák – Špinka, Dostál.

Kouřim – Červené Pečky/Pašinka 2:3

„Zasloužené vítězství po týmovém výkonu. Zásahy do sestavy nám nesvědčí a některé zvládáme lépe a některé hůře. Bohužel ani do budoucna se jich nevyhneme a v tomto zápase nám to trvalo celý poločas, než jsme se srovnali,“ řekl trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„V první půlce jsme byli velmi nervózní, automatické věci jsme pokazili, nedodržovali jsme nastavenou taktiku, ale když už jsme si vzpomněli, co máme hrát, tak jsme byli nebezpeční a pálili jsme jednu tutovka za druhou. Kdyby byl poločas 2:3, tak se nikdo nedivil. Kouřim držel famózní gólman a naše zbrklé zakončení. Nezačali jsme dobře, po pár minutách jsme inkasovali z trestňáku, na který si naskočil nikým nehlídaný hráč Kouřimi. Druhá branka padla také ze standardní situace, tu si pro změnu uklidil parádně do vlastní sítě Zákoucký. Dost nás to poslalo ke dnu, ale kluci bojovali a nenechali se zlomit. O poločase jsme si vysvětlili pár nejasností a šlo to zase o trochu lépe. Přestali jsme zbrkle posílat míč vzduchem, začali jsme kombinovat, hrát rychle od nohy, zase jsme hrozili z křídel a k tomu se přidala výborná defenziva a bojovnost všech. Kouřim jsme nutili k chybám, nedávali ji prostor cokoliv vymyslet a zároveň každý náš zisk míče byl pro soupeře nebezpečný. Jediné, z čeho soupeř hrozil, byly standardní situace. Kluci si týmovým, bojovným výkonem došli pro výhru. Jsem na ně pyšný,“ dodal Bílý.

Branky: 6. Novák, 40. vlastní Zákoucký – 58. Zákoucký, 63. a 72. Zdeněk. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: Linhart – Carda, Vondráček, Maršík, Bulíř – Rytnauer (63. Kaftan), Zientek, Zákoucký, Zdeněk (90. V. Svoboda) – Převrátil (89. Zuza), J. Svoboda.

Plaňany – Tuklaty 7:1

„Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně, soupeře přitlačili na jeho půlku, řadu šancí jsme ale neproměnili. Nakonec jsme ale přeci jen šli do vedení. Pak přišla sprcha v podobě jednoho protiútoku a bylo vyrovnáno. Do přestávky jsme dali druhou branku.. Ve druhém poločase nás uklidnila třetí branka a od té doby jsme si vytvářeli další šance, které jsme dokázali i proměňovat. Myslím, že se na naší hru nechalo dívat, protože branky padaly po pěkných akcích. Hosté ve druhém poločase postupně rezignovali a zápas dohrávali. My jsme si ho tentokrát užívali,“ uvedl trenér Peček Petr Šafránek.

Branky: 24. a 59. Motrunich, 31. a 67. Shpuryk, 57. a 80. Žemba, 63. Hanzálek, – 28. Pytloun. Poločas: 2:1.

Plaňany: Arnold – Jambor (70. Lutsiuk), Konůpek, Freund, Metlushko – Nguyen, Motrunich, Shpuryk, Pavlenko (68. Čech) – Lazaryev (46. D. Siruček), Žemba.

Tuklaty: Pazdera – Kotala, Kostak, Pígl, Mazur – Pytloun, Patačik, Klepetko, Chýle (55. Kuneš) – Vébr, Bajtler (68. P. Jambor).