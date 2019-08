Nučice – Tuklaty 1:0

„Chtěl bych chlapcům poděkovat za bojovný výkon, nečekal nás totiž vůbec lehký soupeř. Tuklaty nás překvapily bojovným výkonem, za který by si zasloužily alespoň bod, ale štěstí stálo tentokrát při nás. Hlavně Jambor ve středu hřiště hýřil aktivitou a po jeho akcích míč několikrát šel těsně kolem Krutského tyčí. Na naší straně prověřili gólmana Tuklat Nevšímal a Hurtík, ale jejich střely neměly potřebnou razanci. Ve druhém poločase byla hra nadále vyrovnaná, ale na to, jak Tuklaty dobře napadaly, tak při rohových kopech si počínaly jak žáčci. V 65. minutě se po Bradáčově rohu dostal k zakončení Vedral, ale gólman Pazderka byl připraven. Hosté se z této situace nepoučili a o deset minut později stejní aktéři zařídili jedinou branku utkání, když si Vedral naskočil na Bradáčův přesně kopnutý centr a hlavou poslal míč do zadního horního růžku. V závěru se vysunul ještě Vondráček, který byl důrazný, ale už s výsledkem nic nezmohl a Krutský si tak mohl připsat první čisté konto,“ uvedl trenér Nučic Miroslav Hrdlička.

„Velice vyrovnané, bojovné utkání. Nehrál se špatný fotbal, ale v podstatě bez vyložených šancí. Oba celky si vypracovaly podobně šancí, ale nikdo nebyl úspěšný, i když domácí možná měli mírnou převahu na míči. My jsme jim ovšem nedovolili žádnou kombinační hru, domácí proti nám hrozili pouze dlouhými míči na rychlé útočníky, ale zde podali super výkony naši obránci, hlavně Jansta, který nepustil jednoho z nejlepších střelců soutěže Kubalíka do vyložené šance. Obdrželi jsme branku z rohového kopu, bohužel jsme trošičku zaspali, domácí měli výškovou převahu. Škoda, bod jsme si zasloužili. Byl to boj, ale férový a rozhodčí to také zvládl. Myslím, že takhle by to mělo na hřišti vypadat, i přes nějaké emoce bylo vše v duchu fair play a po zápase či během zápasu nikdo neměl problém si plácnout,“ řekl hrající asistent Tuklat Roman Nešpor.

Branka: 75. Vedral. Poločas: 0:0.

Nučice: Krutský – Souček (66. Novák), Šulc, Hurtík, M. Jícha – Kočí, Bradáč, Vlasák, Vedral – Nevšímal, Kubalík.

Tuklaty: Pazdera – Patačik, Nešpor, Jansta, P. Jambor – Kassa (71. Pytloun), D. Jambor, Kotala, Vondráček – Zradička, Šindelář (86. Blaščok).

Plaňany – Bečváry 2:1

„Skoro celý tým jsme obměnili, tak jsme z utkání měli trošku obavy. Nakonec ale kluci k utkání přistoupili zodpovědně a podařilo se nám vyhrát. Vzhledem k tomu, že jsme na šance vyhráli 9:3, je naše vítězství zasloužené, a to i přesto, že v zápase byly chvilky, kdy mohl soupeř vyrovnat,“ řekl vedoucí Plaňan Tomáš Freund.

„První poločas jsme doslova prospali. Byli jsme všude pozdě, měli jsme málo pohybu, byli jsme málo agresivní. Domácí si vytvořili několik dobrých příležitostí a zaslouženě šli do kabin s dvougólovým vedením. O přestávce jsme si některé věci vyříkali a hra se výrazně zlepšila. Vytvořili jsme si tlak i šance, ale na víc než na snížení to nestačilo. Domácím ubývaly síly, ale my se už nedokázali gólově prosadit. Vzhledem k našemu mizernému prvnímu poločasu je vítězství domácích zasloužené,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 17. Olah Jaroslav, 36. Olah Jan – 49. P. Kuba. Poločas: 2:0.

Plaňany: Hradecký – Klucska, Vinš, Grulich, Franko – Olah Jaroslav (46. V. Olah), Lazaryev, Olah Jan, Nágl – Žemba (58. Nedvědil), Siruček.

Bečváry: Stoupa – Holub, J. Kšírl, M. Kšírl, Slezák (77. Urbánek) – P. Kuba, Dědek, Černý, Čáslava – Kubín, Jahoda (46. Brunclík, 82. Pokrupa).

Kouřim – Krakovany 3:2

„Na první kolo se hrál hodně zajímavý fotbal. Utkání mělo svižné tempo a nebyla v něm nouze o zajímavé zvraty. Jako první jsme udeřili my, ale hosté stav otočili. Nám se povedlo to samé po změně stran. O svém vítězství jsme rozhodli těsně před koncem podařeným trestným kopem. Kluci prokázali obrovskou vůli po vítězství, a tak by to mělo být. Výsledkově to je pro nás parádní vstup do sezony a povzbuzení do dalších utkání,“ potěšilo trenéra Kouřimi Vladimíra Malinovského.

„V průběhu utkání jsme měli dost brankových příležitostí k tomu, abychom dosáhli aspoň na remízu, která by asi odpovídala průběhu utkání. Bohužel nás vychytal domácí brankář. Kouřim rozhodla utkání dvě minuty před koncem, kdy se ji podařilo zužitkovat trestný kop,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 16. J. Keltner, 52. Dufek, 87. Královský – 23. a 44. z PK Dostál. Poločas: 1:2.

Kouřim: Havránek – Novák, Holub, Procházka, Jirsa (34. Svoboda) – Hovorka, Jirků, Královský, Světnička – J. Keltner (92. Bělohlávek), Dufek (90. V. Keltner).

Krakovany: Špinka – Věříš, Tlučhoř, Šindelář, Kutil – Nehasil (50. Olexa), Vodvářka, Kozel, Strejcius – Sixta (65. Chvojka), Dostál.

Velim B – Žiželice 2:3

„Utkání jsme naprosto zbytečně ztratili v samém závěru, kdy jsme po odražené standardce nepochopitelně nereagovali na volného hráče, který křížnou střelou rozhodl o výhře hostů. Začátek zápasu patřil hostům, kteří měli skvělý pohyb a po dorážce a střele vedli už o dvě branky. Nám se povedl rychlý přechod až v závěru poločasu a hned skončil brankou. Hned na to jsme bohužel neproměnili další vyloženou šanci. Ve druhé půli jsme po rychlé kombinaci po zásluze srovnali skóre. V době, kdy hostům evidentně docházelo, jsme kromě pološancí vyrobili zbytečně i několik standardek, kdy ta poslední rozhodla o konečném výsledku,“ podotkl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Na velmi kvalitně připraveném hřišti jsme domácí do 38. minuty k ničemu nepustili, ale naší chybou jsme je dostali do zápasu, když jsme ztratili míč u jejich rohovém praporku a oni během deseti sekund přes celé hřiště pěknou střelou za tyč dokázali snížit na 1:2. Mohlo to být jinak, kdyby přidal třetí pojistku nejlepší náš hráč Martínek, ale nedoskočil centr od Kubelky, který snad neprohrál jedinou hlavu. Druhý poločas jsme začali vlažně a domácí byli na koni, hrozili z brejků, ale naše obrana odolávala až do 62. minuty, kdy jsme po naší chybě opět inkasovali. Pak se hrálo nahoru dolů, šťastnější jsme ale byli nakonec my. Po nevydařeném trestném kopu se míč odrazil ke Korčákovi, který nám ranou zajistil tři body. Velim má velmi kvalitní tým a bude určitě hrát hodně vysoko, ale pro nás je to čestný skalp a doufám, že to o dalším víkendu potvrdíme,“ uvedl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

Branky: 38. Jehlička, 61. Nedbal – 13. Kubelka, 23. Živný, 83. Korčák. Poločas: 1:2.

Velim B: Dejmek – Kyncl, Hrabal, Vlk J. , Jelínek – Zajíc, Bečvařík, Ceral (55. Vlk L.), Jehlička (58. Kosina M.) – Nedbal, Novotný (75. Kuchař).

Žiželice: Rokos – Rous, M. Živný, Novotný, Bubeník – Mical (89. Chlupáč), Korčák, Lekeš, D. Živný – Martínek, Kubelka (90. Midloch).

Dobré Pole – Jestřabí Lhota 3:6

„Začátek zápasu nám nevyšel, prohrávali jsme po dvou totožných akcích, kdy se po balonu za obranu prosadil hostující hráč. Do zápasu nás dostalo snížení Jíchy, poté se hra vyrovnala. V zápase jsme se bohužel nevyvarovali individuálním chybám, které prakticky rozhodly zápas. Je škoda, že po vyrovnání na 2:2 jsme remízový stav nedokázali udržet delší dobu,“ litoval asistent Dobrého Pole Ondřej Štefančík.

„Divoký zápas s několika zvraty. Úvod patřil nám. Přesné pasy zužitkoval Kubíček dvěma góly jako přes kopírák. Do poločasu ale měli navrch domácí. I druhý začali lépe a skóre srovnali. Pak se nám podařilo vstřelit čtyři branky a i díky výborným zákrokům Karbana dovést zápas k vítězství. Rovinu pískal Luboš Vala,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 24. Jícha, 59. a 89. Potůček – 17., 19. a 64. Kubíček, 66. Pavlov, 80. Kureš, 82. Mikeš. Poločas: 1:2.

Dobré Pole: Svoboda – Jícha, Flieger (38. Krejčí), Batamag, Ledvina (26. Kiewak) – Štefančík, Žirovnický, Páral, Strejček (78. Nneji) – Špička (67. Ekane), Potůček.

Jestřabí Lhota: Karban – Hron (67. Věříš), Klička, Skalický, D. Týma – Kubíček (90. Fejt), Kesner (85. L. Soukup), Mikeš, Krupka (57. Robovský) – Pavlov (79. Hojda), Kureš.

Libodřice – Tuchoraz 4:3

„Věděli jsme, že nás nebude čekat jednoduché utkání, což se také potvrdilo. Hosté hráli jednoduchý fotbal, nakopávané míče a bojovnost, tak se prezentovali celý zápas. My jsme předvedli několik solidních akcí, byli jsme fotbalovější a více na míči, proto si myslím, že naše vítězství bylo zasloužené. Chtěli jsme do nové sezony vstoupit úspěšně za tři body, a to se nám povedlo. Přesto máme na čem pracovat, tři obdržené branky na domácím hřišti jsou pro mě příliš,“ přiznal trenér Libodřic Lukáš Lanc.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi opatrně, ale zato aktivně. Soupeři jsme nedali tolik prostoru pro kombinaci, kolik by potřeboval, což ho evidentně překvapilo. Jen škoda našeho nedůrazu před vápnem, kdy jsme nešli do soupeřovy střely a ten se štěstím skóroval. Zanedlouho se nám povedlo po průniku Černého z pokutového kopu srovnat a soupeř měl velké štěstí, že za to, co následovalo po odpískání penalty, nešel minimálně jeden hráč ven. Od tohoto okamžiku se soupeř začal obávat o výsledek a některé jeho zákroky patřily spíše do amerického fotbalu. Do konce půle jsme si bohužel nechali dát další dva góly, opět po nepochopitelném nedůrazu před vápnem a následných střelách. Druhá půle byla již jednoznačně v naší režii. Nejprve skóroval Černý, který dostal časovanou kolmici od Halfara, následně vymotal stopera i s gólmanem. Když už jsme sahali po vyrovnání, přišel nešťastný vlastní gól. Následně ovšem skóroval po závaru před brankou Vosecký. Do konce zápasu jsme už bohužel neměli štěstí v zakončení. Škoda toho čtvrtého gólu. Celkově jsem ale s výkonem kluků nadmíru spokojený, jen do dalších zápasů musíme zapracovat na důrazu před vápnem a aktivitě ve středu hřiště,“ podotkl trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 11. a 65. Pánek, 37. Sova, 41. Košík – 27. Bílek z PK, 57. Černý, 85. Vosecký. Poločas: 3:1.

Libodřice: Skočdopole – Pohanka, Baško, Hovorka, Němec – Košík, Dittrich (81. Šafránek), Pánek, Škopek – Hrstka (64. Beníšek), Sova.

Tuchoraz: Beran – Pokorný, Bílek, Hrdinka, Vosecký – J. Moravec (46. Jurka), Nývlt (74. Sodoma), Borovička, Šafář (68. O. Moravec) – Halfar, Černý.

Červené Pečky – Ratboř 2:1

„Do 25. minuty jsme měli jasnou převahu a vytvořili si tři gólové situace, ale bohužel ani jedna nebyla zužitkována. Soupeř první střelou na branku změnil skóre. Do poločasu jsme stačili vyrovnat. Ve druhé půli jsme přidali druhou branku, ta se nakonec ukázala jako vítězná. Posledních dvacet minut jsme ubránili krásné tři body. Chtěl bych poděkovat hráčům za kvalitní a bojovný výkon a taktéž rozhodčímu Piknerovi za výborně odřízené derby,“ uvedl trenér Červených Peček Miloš Löwe.

„Zápas se mi těžko hodnotí, převládá zklamání. Na začátku zápasu jsme se chvíli hledali, vstřelili sice první branku, ale bohužel nedokázali další přidat, což se nám vymstilo. Byl to zápas neproměněných šancí z obou stran. Domácím se podařilo zápas otočit. Ke konci jsme byli více aktivnější, ale pan rozhodčí z nepochopitelných důvodů ukončil zápas v 86. minutě. Dále už to nechci ani komentovat. Prohráli jsme vlastním gólem. Příští zápas musíme tuto ztrátu napravit,“ konstatoval asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 35. a 57. Svoboda – 29. Kopecký. Poločas: 1:1.

Červené Pečky: Linhart – Panic, Gono, T. Podnecký, Bulíř (82. Sova) – Kubelka (46. Převrátil), Hanousek, Krupička, Zákoucký (56. Chochola) – Svoboda, Rauch.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Kemza, Beran, Kopecký – Kovařík, Kesner, J. Adámek, Lepší (58. Tomášek) – Vohnický, Gembiczki.

Tabulka

1. Jestřabí Lhota ⋌ 1 1 0 0 0 6:3 3

2. Libodřice ⋌ 1 1 0 0 0 4:3 3

3. Žiželice⋌ 1 1 0 0 0 3:2 3

Kouřim ⋌ 1 1 0 0 0 3:2 3

5. Červené Pečky/Pašinka⋌ 1 1 0 0 0 2:1 3

Plaňany ⋌ 1 1 0 0 0 2:1 3

7. Nučice⋌ 1 1 0 0 0 1:0 3

8. Tuchoraz ⋌ 1 0 0 0 1 3:4 0

9. Velim B⋌ 1 0 0 0 1 2:3 0

Krakovany ⋌ 1 0 0 0 1 2:3 0

11. Bečváry⋌ 1 0 0 0 1 1:2 0

Ratboř ⋌ 1 0 0 0 1 1:2 0

13. Tuklaty⋌ 1 0 0 0 1 0:1 0

14. Dobré Pole ⋌ 1 0 0 0 1 3:6 0