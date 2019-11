Nučice – Žiželice 1:4

„V prvních deseti minutách hráči plnili do puntíku, co jsme po nich vyžadovali a vytvořili jsme si dvě pěkné příležitosti, ale v posledních zápasech máme problémy s proměňováním takových šancí. Poté však přišel útlum a hráči se přestali pohybovat, vázla souhra a zbytečně jsme se zatáhli. Toho běhavější soupeř dokázal využít a přimáčkl nás na naší polovině. V 11. minutě Korčák otevřel skóre. Další nedorozumění musel řešit Krutský faulem, naštěstí nařízenou penaltu dokázal zlikvidovat. Tento moment nás však nenakopl a Žiželice dále kontrolovaly hru. V poslední desetiminutovce prvního poločasu hosté přidali další dvě branky. O poločase jsem měl důrazný proslov k hráčům a i díky změně rozestavení se hra vyrovnala a opět jsme si vytvořili nějaké šance. Bohužel kontaktní branka padla až v 80. minutě zásluhou Kulhavého. V posledních minutách jsme hru otevřeli a dostali čtvrtou branku. Žiželice ukázaly, že jsou po právu na čele okresního přeboru a letošní podzim je zastihl ve skvělé pohodě a funguje u nich souhra celého týmu. My jsme byli po většinu utkání u všeho druzí a hosté po zásluze zvítězili. Utkání doprovázela výborná divácká kulisa a i hlavní rozhodčí Vala řídil utkání bez problémů,“ řekl trenér Nučic Miroslav Hrdlička.

„Do Nučic jsme jeli jako vedoucí celek okresu a chtěli jsme bodovat. Začátek se nám moc nepovedl a nechali jsme Kubalíka, aby nás dvakrát vzadu potrestal, ale Rokos ho vychytal. To nás nakoplo a začali jsme se lépe pohybovat a hlavně bojovat jeden za druhého. Pomohl nám domácí brankář svým špatným výhozem, čehož využil Korčák a střelou na zadní tyč nás poslal do vedení. Korčák nám mohl dát větší klid, ale po faulu na Martínka neproměnil penaltu. I tak jsme nadále bušili do obrany Nučic, výsledkem byly do poločasu další dva vstřelené góly, o které se postaral Rous a Korčák. Druhý poločas na nás domácí vlétli a byla z toho série rohů a trestných kopů. Jednou jsme měli štěstí, když parádní střela Šulce prolétla snad o pět centimetrů kolem šibenice. Domácí se přeci jen dočkali čestného úspěchu. Jenomže vzápětí přidal druhou branku v zápase Rous a mohli jsme jít slavit. Zápas se musel fanouškům líbit. Těm našim bych chtěl poděkovat, že přijeli v hojném počtu a udělali super atmosféru,“ uvedl trenér Žiželic Vlastimil Konhefr.

Branky: 82. Kulhavý – 11. a 44. Korčák, 36. a 88. Rous. Poločas: 0:3.

Nučice: Krutský – Jícha, Šulc, Hurtík Souček (46. Nevšímal) – Kočí, Chromý, Jelínek (72. Kulhavý), Vlasák – Novák Kubalík.

Žiželice: Rokos – Chlupáč (86. Midloch), Novotný, Konhefr, Bubeník – Martínek, Mical, Rous, Lekeš (88. Kubelka) – Živný, Korčák.

Velim B – Kouřim 1:0

„Bylo to opět těsné vítězství, ale z pohledu gólových šancí zcela zasloužené. V prvním poločase to byl hlavně souboj oboustranně zodpovědného bránění. Zatímco hosté zahrozili párkrát nebezpečně ze strany, my jsme nejprve neproměnili tutovku, ale z další šance po dorážce jsme šli do vedení. Hned na začátku druhé půle jsme mohli skóre navýšit, ale proti byl nejprve brankář a poté tyč. Hosté přestali držet obranný blok, otevřeli hru a my se dostali do dalších šancí, kdy jsme dvakrát z vápna přestřelili branku, pak opět nastřelili jen tyč a v závěru navíc neproměnili samostatný nájezd,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Domácí vyhráli zaslouženě, byli nebezpečnější a měli více vyložených šancí. Dokonce trefili asi třikrát brankovou konstrukci. My jsme ale padli se vztyčenou hlavou, na hřišti jsme nechali všechno, odehráli jsme výborné utkání a troufnu si říct, že jsme přispěli k velmi dobrému zápasu. Hráli jsme na hranici svých možností a mrzet nás může opravdu jen to, že jsme bez bodu. Až do posledních vteřin jsme živili naději na nějaký bod. Zápas byl velice slušný, bez zbytečných emocí a z toho mám radost. Hráčům moc děkuji za skvělý výkon,“ uvedl trenér Kouřimi Vladimír Malinovský.

Branky: 42. Kukal. ČK: 78. Královský (K). Poločas: 1:0.

Velim B: Dejmek – M. Kosina, Hrabal, Hartig, Jelínek – Kyncl (66. Ceral), O. Kosina, J. Vlk, Zajíc (62. Jehlička, 88. Pych) – Kukal (70. Novotný), M. Kasal.

Kouřim: L. Havránek – Procházka (87. Hovorka), Holub, Tománek, Svoboda – Snížek, Jirků, Královský, Světnička – Dufek, J. Keltner.

Plaňany – Jestřabí Lhota 0:4

„Do zápasu jsme vstupovali bez zraněných Olahů a nemocných Rychlíka a Lazaryeva. Soupeř na nás vlétl a my v nové sestavě vůbec nevěděli, kam dřív skočit. Soupeř se po naší hrubé chybě brzy dostal do vedení. Vzápětí přidala druhý gól. Poté se hra trochu vyrovnala. Přesto jsme do přestávky ještě jednou inkasovali po další hrubé chybě. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Jestřabí Lhota hrozila z brejků. Do konce zápasu jsme dostali ještě čtvrtý gól. Dá se říct, že jsme soupeři darovali všechny čtyři branky. Už vyhlížíme konec sezony. Snad se dají všichni do kupy a na jaře získáme víc bodů než na podzim. Nyní se pokusíme bodovat ještě proti Ratboři,“ uvedl asistent Plaňan Tomáš Freund.

„Hned v úvodu utkání se nám podařilo vstřelit dvě branky. Celý první poločas byla naše stálá převaha, ale hodně akcí jsme překombinovali. Až po chybě obrany vstřelil Krajíček třetí branku. Do druhého poločasu se nám šlo v klidu, ale převaha už nebyla tak výrazná. A také jsme hodně otáleli se střelbou. Plaňany nehrály zase tak špatně a hlavně nám dělala potíž rychlost některých jejich hráčů,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Branky: 4. Kureš, 5. Kesner, 32. a 75. Krajíček. Poločas: 0:3.

Plaňany: Hradecký – Hanzálek, Freund, Vinš, Grulich – P. Siruček, Klucska (65. Nedvědil), Franko, Nágl – D. Siruček, Žemba (77. M. Jambor).

Jestřabí Lhota: Karban – Věříš, Klička, Mikeš, Hron – D. Týma (77. Fejt), Kesner, Kubíček (85. Bilik), Kureš – Krajíček (80. Čáslavský), Pavelka (87. Vršťala).

Červené Pečky/Pašinka – Tuklaty 3:2

„Konečně jsme po dlouhé době vyhráli. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, avšak začátek zápasu byl infarktový. V 10. minutě jsme dostali po penaltovém zákroku první gól, a hned ve 20. minutě po chybičce našeho brankáře druhou branku. Naštěstí jsme do poločasu stačili snížit na 1:2 po krásné kombinační souhře Teplého, Hanouska a Krupičky, který nekompromisní dělovkou levou nohou pod břevno nedal šanci brankáři hostů. Do druhého poločasu jsme vlétli jako uragán. Hned na začátku prostřelil výborně chytajícího brankáře hostů Převrátil a patnáct minut před koncem zápasu rozjásal tribunu domácích dalekonosnou střelou z dálky výborně hrající Teplý. Pak už jsme si pohlídali zasloužené tři body. Hráči odmakali poctivě celých devadesát minut a prostě chtěli vyhrát, za což jim patří velké díky,“ podotkl trenér společného týmu Červené Pečky/Pašinka Miloš Löwe.

Branky: 25. Krupička, 49. Převrátil, 75. Teplý – 10. a 21. Šindelář. Poločas: 1:2.

Červené Pečky: Linhart – Charouzd (62. Adamec), Rauch, Přiklopil, Bulíř – Převrátil (76. Chochola), T. Podnecký, Teplý, Hanousek – Krupička, Jaroslav Svoboda.

Tuklaty: Pazdera – P. Jambor (83. Pytloun), Kassa, D. Jambor, Šindelář – Časta, Nešpor (39. Zradička), Vébr, Kotala – Patačik, Jansta.

Dobré Pole – Tuchoraz 4:1

„Kvalita zápasu odpovídala postavení týmů v tabulce, o to víc důležitější zápas to byl. Nehrál se žádný extra pěkný fotbal, bylo to hlavně o bojovnosti a trpělivosti. Důležité bylo, že po vyrovnání jsme ještě do poločasu stačili zareagovat gólem na 2:1. Klid jsme měli až za stavu 3:1, do té doby nás Tuchoraz pořád zlobila,“ poznamenal trenér Dobrého Ondřej Štefančík.

„Z našeho nasazení zkraje zápasu jsem měl dobrý pocit. Vytvořili jsme si několik tutovek, které jsme bohužel neproměnili. Potom jsme zcela nepochopitelně a zbrkle rozehráli a dostali jsme na 1:0. Povedlo se nám ale z pokutového kopu srovnat, ovšem záhy jsme do poločasu dostali na 2:1 také z pokutového kopu. Z kabiny jsme bohužel nepřišli i přes to, co jsme si řekli. Byli jsme odevzdaní a nehráli. Potom jsme se trochu zvedli a měli opět několik jasných gólovek, kdy jsme mohli zápas otočit, ale nestalo se a místo toho po našem nedůrazu v obraně skóroval soupeř. Opět jsme si zápas prohráli sami. Nedáme jasné góly, děláme naprosto zbytečné chyby a nejsme důrazní v obraně,“ zlobil se trenér Tuchorazi David Šimůnek.

Branky: 21. Ekane, 44. Žirovnický z PK, 83. Kováč, 89. Potůček – 38. A. Vosecký z PK. Poločas: 2:1.

Dobré Pole: Neveselý – Jícha (46. Valenta), Štefančík, Nneji, Flieger – Žirovnický, Kováč, Owusu, Špička – Ekane, Potůček

Tuchoraz: Hrdinka – Pokorný, Bílek, A. Vosecký, M. Vosecký (53. Houžvička) – Ouředníček, Nývlt, Borovička, Moravec – Poděbradský, Halfar.

Libodřice – Krakovany 5:1

„Začátek utkání byl z obou stran opatrný a celkem nepřesný, bez výraznějších šancí. Poprvé jsme se prosadili ve 31. minutě, kdy se Baško krásně trefil hlavou. Druhou branku přidal opět Baško z přímého kopu. Do poločasu přidal třetí branku Sova po vynikající přihrávce Pánka. Druhý poločas byl zcela v naší režii, soupeře jsme k ničemu nepouštěli a přidávali další branky. V 70. minutě zvyšoval z penalty na 4:0 Dittrich, v 81. minutě se po velmi dobré kombinaci ještě prosadil Pohanka. Branka Krakovan v závěru utkání na 5:1 už nic neřešila. Vyhráli jsme zaslouženě,“ konstatoval trenér Libodřic Lukáš Lanc.

„Naše bilance posledních pěti zápasů s Libodřicemi je pět porážek. I v tomto utkání jsme utrpěli porážku. Do první obdržené branky to zdaleka nevypadalo na náš debakl. Po inkasované brance domácím narostlo sebevědomí a hlavně důraz v osobních soubojích byl pro nás obrovský problém, se kterým jsme se nedokázali do konce utkání vyrovnat. Výsledkem bylo pět obdržených branek, z toho čtyři ze standardních situací. Vítězství domácích bylo zasloužené,“ přiznal trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

Branky: 31. a 37. Baško, 45. Sova, 70. Dittrich z PK, 81. Pohanka – 83. Nehasil. Poločas: 3:0.

Libodřice: Skočdopole – Medlen, Baško (46. Hrstka), Šafránek, Němec – Pohanka, Dittrich, Hovorka, Beníšek – Pánek, Sova.

Krakovany: Douděra – Věříš, Tlučhoř, Kozel (70. Nehasil), Neruda – Kutil, Vodvářka, Chvojka, Strejcius (46. Šindelář) – Špinka (46. Sixta), Dostál.

Bečváry – Ratboř 1:2

„První poločas začal naší šancí, kterou jsme bohužel neproměnili, a to nás pak hodně mrzelo. Ratboř v průběhu první půle měla několik velmi dobrých příležitostí, ze kterých dala dvě branky a zaslouženě šla do kabin s dvoubrankovým vedením. Druhá půle byla z naší strany herně lepší, soupeř v druhém poločase šance neměl, ale nám se podařilo jen snížit. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, ale za první půli Ratboři patří vítězství zaslouženě. My se trápíme herně i výsledkově, bohužel se nám rozšiřuje i marodka, což je v našem už tak úzkém kádru velký problém,“ přiznal trenér Bečvár Josef Kuba.

„Místo toho, abychom vstřelili v první polovině utkání pět šest gólů a zápas rozhodli, tak se ve druhém poločase pomalu strachujeme o výsledek. Tolik neproměněných šancí z naší strany jsem dlouho neviděl. Domácím se na začátku druhé půle podařilo vstřelit kontaktní branku a naši kluci od té doby přestali úplně hrát. Bečváry byly všude o krok dříve. Naše hra z prvního poločasu se vytratila, druhý poločas se hrál převážně na naší polovině. Zbytečně jsme se v tomto zápase nadřeli na vítězství,“ posteskl si asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 48. Jahoda – 6. Kovařík, 38. Kopecký. Poločas: 0:2.

Bečváry: Stoupa – Uher, Holub (72. Urbánek). J. Kšírl, M. Kšírl – P. Kuba, Dědek (35. J. Kuba), V. Kšírl, Jahoda – Horáček, Čáslava.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek (70. Tomášek), Kemza, Švarc (37. Vorlíček), Beran – Kovařík, Kesner, Pechar, Kopecký (62. Uher) – Vohnický, Gembiczki (88. Brant).

Tabulka

1. Žiželice⋌ 12 10 1 0 1 36:14 32

2. Nučice⋌ 12 9 1 0 2 26:13 29

3. Velim B⋌ 12 7 0 3 2 28:22 24

4. Kouřim ⋌ 12 6 2 0 4 29:21 22

5. Jestřabí Lhota ⋌ 12 7 0 0 5 31:15 21

6. Libodřice⋌ 12 6 1 0 5 38:23 20

7. Krakovany ⋌ 12 5 1 2 4 30:21 19

8. Ratboř ⋌ 12 5 1 1 5 23:24 18

9. Plaňany⋌ 12 4 2 1 5 26:37 17

10. Tuklaty⋌ 12 4 1 1 6 27:29 15

11. Č. Pečky/Pašinka⋌ 12 4 0 2 6 19:33 14

12. Dobré Pole ⋌ 12 3 0 0 9 21:42 9

13. Bečváry⋌ 12 2 0 0 10 17:33 6

14. Tuchoraz ⋌ 12 2 0 0 10 22:46 6